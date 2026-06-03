Бассейны с морской водой в Москве: 9 вариантов с описанием услуг и ценами

Когда люди едут на море, они планируют не только отдыхать, но и восстанавливать здоровье. Существует отдельный раздел медицины, изучающий минеральные воды, лечебные грязи, их происхождение, состав и возможности лечебно-профилактического применения, – бальнеология. Растёт спрос на специальные курорты, где морской водой лечат профессионально.

В солёной среде лучше проходят электрические сигналы. Хронический недостаток минерала может стать причиной гибели нервных клеток. Соль поддерживает огромное количество сложных процессов в нашем организме.

И если при употреблении минерала в пищу легко можно переборщить (как улучшитель вкуса он применяется повсеместно, многие грешат любовью к чипсам, колбасам и консервации), то в морской воде через кожу мягко проникают полезные микроэлементы, и корректируются дефициты.

Анастасия Вязьмина маркетолог сети морских бассейнов «Важно понимать, что бассейны с морской водой, расположенные по всей России, наполняют не из цистерн, привезённых от океана. Жидкость производится на месте при помощи концентрированных растворов или кристаллической морской соли через специализированное оборудование. Но нельзя просто насыпать минералов в обычный бассейн — это быстро выведет из строя и фильтры, и насосы».

О чём расскажем:

Самостоятельные бассейны

1. Бассейн «Атлант»

Адрес: ул. Талалихина, д. 28.

Бассейн заполняется природной минеральной водой из артезианской скважины. По лечебным свойствам она мало чем отличается от воды Средиземного моря. В бассейне 7 дорожек длиной 25 метров и глубиной от 1 до 5 метров. Температура воды круглый год поддерживается на уровне 28 градусов. Дезинфекция происходит на основе электролиза.

Время работы: пн.-пт. — 7:30-22:00, сб.-вс. — 8:00-21:00.

Цены:

разовое посещение (1 час) для взрослых – 1100 руб.;

разовое посещение (1 час) для детей – 550 руб;

аквааэробика – 1500 руб.;

абонемент на 4 посещения для взрослых (месяц) – 4000;

абонемент на 4 посещения для детей (месяц) – 2000 руб.

Фото: BalanceFormcreative/ istockphoto.com

2. Горячий морской бассейн Termoland Бутово

Адрес: ул. Аллея Витте, 1.

Посещение морского бассейна доступно в комплексном пакете «курорта одного дня», куда входят и другие термальные бассейны, спа-зоны, активности для детей и взрослых. Размеры чаши: 5×5 м, глубина 1 м, температура воды – 35 °C. Рекомендуемая длительность – 15 мин.

Часы работы: пн.-вс. — 9:00-24:00.

Цены:

разовое посещение выходного дня (2 часа) для взрослых – 2550 руб.;

разовое посещение выходного дня (2 часа) для детей – 1350 руб.;

полный выходной день – 3700 руб.;

полный выходной день – 2150 руб.

Фото: gorodenkoff/ istockphoto.com

3. Центр здоровья «Девон Медикл»

Адрес: ул. Таёжная, д. 1.

Центр оснащён бассейнами 6×8 м с морской водой (глубина 1,6 м) и 5×9 м (глубина 1,20 м), которую добывают из скважины подземного девонского моря. По своим показателям она похожа на воду Мёртвого моря, но в большей степени насыщена минералами и имеет солёность свыше 50 промилле. Температура воды поддерживается на уровне 29 °C во взрослом бассейне и 32 °C в детском.

Обеззараживание: УФ-фильтры. Отдельно функционирует бальнеологический центр. Здесь предоставляют широкий спектр медицинских услуг.

Время работы: пн.-вс. — 9:00-20:00.

Цены:

разовое посещение взрослого бассейна (45 минут) – 1650 руб.;

разовое посещение детского бассейна (45 минут) – 1350 руб.;

детский абонемент на 5 занятий с инструктором (3 месяца) – 10 500 руб.

Бассейны в фитнес-центрах

4. Фитнес-клуб La Salute

Адрес: Земляной вал, д. 77.

Чаша бассейна имеет размеры 23×9 метров. Вода очищается с помощью хлорирования. Справка для посещения не требуется. Среди дополнительных услуг — гидромассажные ванны, сауна и римская парная, шезлонги в зоне отдыха, занятия по аквааэробике. Можно пройти обучение плаванию в групповом или индивидуальном формате.

Режим работы: пн.-пт. — 7:00-0:00, сб.-вс. — 9:00-23:00.

Цена:

посещение бассейна входит в общий фитнес-абонемент;

разовое посещение клуба с индивидуальной тренировкой – 4000 руб.

Фото: onurdongel/ istockphoto.com

5. Сеть клубов «Территория фитнеса»

Адрес: филиалы с бассейнами с морской водой – Ховрино, Люблино, Жулебино.

Доступные фитнес-центры с полноценным аквакомплексом:

большим бассейном с морской водой;

детским бассейном;

саунами;

спа-зоной.

Эта сеть предлагает разные варианты спорта и тренировок для всей семьи.

Время работы: пн.-пт. — 6:00-00:00, сб.-вс. — 8:00-23:00.

Цена:

посещение бассейна входит в общий фитнес-абонемент;

пакет «оздоровительное плавание» для детей с годовым членством – 65 610 руб.

Детские бассейны

6. Сеть бассейнов «Аква-пупс»

Адреса:

Рублёвское шоссе, д. 40, к. 1;

ул. Плещеева, д. 11;

пр-д Донелайтиса, д. 19;

ул. Кировоградская, д. 8, к. 4;

Жулебинский бул., д. 18/8;

ул. Каргопольская, д. 14, к. 2;

ул. Тайнинская, д. 4, к. 2;

ул. Братиславская, д. 32;

Новочеркасский бул., д. 21А.

Небольшие чаши позволяют проводить персональные занятия в формате «ребёнок и тренер». Температура воды 32 °C. Вода с солью Эгейского моря, концентрация подобрана для получения пользы без раздражения.

Время работы: пн.-вс. — 8:00-21:00.

Цены:

пробное занятие – 1650 руб.;

абонемент на 4 занятия – от 9950 руб.

Фото: Imgorthand/ istockphoto.com

7. Акваклубы для детей и родителей «Море детям»

Адреса:

ул. Разведчика Абеля, 3А;

ул. Малыгина, 1 стр. 2.

Акваклуб, где занимаются малыши с родителями, а также беременные женщины. Минеральный бассейн с чашей 4×6 метров (глубина от 0,8 до 1 метра), температура воды 32–33 °C, концентрация соли 7 г/л. Это отличный вариант для всей семьи.

Цены:

разовое посещение – 2300 руб;

абонемент на 8 занятий (2 месяца) – 11 200 руб.

Часы работы: пн.-вс. — 9:00-21:00.

Фото: Imgorthand/ istockphoto.com

8. Child Ocean

Адрес: улица Генерала Белова, 26с9.

В клубе две чаши с морской водой. Кроме обычных тренировок, проходят занятия по гидрореабилитации для отдельных категорий детей с особенностями развития.

Цена: индивидуальное разовое занятие – от 1000 руб.

Часы работы: пн.-вс. — 9:00-21:00.

9. Киндерпул

Адрес: улица Миклухо-Маклая, 27А, РЦ «Витязь».

В московском филиале размер большой чаши 7×6 м (глубина 1,2 м). Применяется семиступенчатая система водоочистки с полным водооборотом за 30 минут. Доступны индивидуальные и групповые занятия для детей, аквааэробика для мам.

Цена: пробное занятие – от 1400 руб.

Часы работы: пн.-вс. — 9:00-21:00.

Как выбрать бассейн с солёной водой?

Если хотите получить максимум пользы от морской воды, посещать бассейн надо регулярно, не менее 4 раз в месяц. Именно при таких условиях становится заметно позитивное влияние – дети меньше болеют в сезон простуд. Идеальный режим – раз в неделю или чаще, но важно не перегружать организм.

При выборе бассейна, куда вы будете водить ребёнка, рекомендуем, кроме изучения отзывов в интернете, до первого занятия посетить заведение и своими глазами осмотреть помещения – ресепшен, раздевалки, душевые зоны и сами чаши. Грязь и пыль в углах, плесень на стыках, ветхое оборудование говорят красноречивее любых отзывов.

Фото: AndreyPopov/ istockphoto.com

Как определить качество воды?

Проверьте, есть ли в открытом доступе протоколы СЭС по исследованию качества воды и смывов с поверхностей. Исследования должны проводиться регулярно. Убедитесь, что администраторы бассейна ведут журнал органолептических показателей воды. Осмотрите борта внутри: они должны быть чистыми, без плесени и слизи. В помещении не должно быть сильного запаха хлора, так как это первый сигнал загрязнения воды. Обратите внимание на вентиляцию: не душно и не холодно, иначе риск распространения плесени возрастает. Если удастся заглянуть в техническое помещение, оцените размер песчаных фильтров. Чем больше их размер и количество, тем качественнее очищается вода.

По требованиям СанПиН хлор в солёной воде может находиться на нижней границе безопасного показателя, поэтому эта вода комфортнее для детей с аллергиями и атопическим дерматитом. Минерализованная вода лучше снимает стресс и напряжение.

Условия и правила посещения

Соблюдение правил помогает бассейну сохранять воду чистой и безопасной. Если с вас не требуют справку (а это условие СанПиН), не рассказывают о том, что перед входом нужно мыть тело с мылом, если тренеры в чаше без шапочек и не в спецодежде – стоит задуматься, так ли важно персоналу качество воды.

Услуги в бассейне должны дополнять занятия. Например, наличие сауны позволяет детям подсушиться и прогреться после водных процедур. Если в акваклубе есть своя соляная пещера, массажист или тренер ЛФК, то даже простое плавание превращается в комплексное оздоровление. Некоторые услуги, например массаж, подлежат лицензированию и не должны предоставляться без сертификатов.

До плавания нежелательно плотно есть: у маленьких детей это чревато срыгиваниями в воду, у детей постарше и взрослых может привести к дискомфорту. А вот поесть после плавания – обязательно.

Рекомендации по безопасности и здоровью

Все правила, которые кажутся избыточными, написаны исходя из реальных ситуаций, чтобы вы получили оздоровительную услугу, а не вред. Несмотря на то что большинство заболеваний организма не передаётся через воду (например, глисты, вирусы, пневмонии, моллюск), поверхности, к которым прикасается больной человек, служат переносчиками бактерий. Поэтому выполнять правила гигиены центра и проходить медицинские осмотры – в ваших интересах.

Обращайте внимание, обрабатывается ли инвентарь (игрушки, плоты, нудлы, общие тапочки), есть ли ёмкости с дезрастворами. Узнайте, как часто проводят генеральную уборку и закрывается ли бассейн на «большую мойку».

Фото: simpson33/ istockphoto.com

Не ходите в бассейн больными, с температурой, насморком и слабостью. Это дополнительная нагрузка на организм и риск для окружающих. Лучше пропустить занятие, в большинстве бассейнов его можно отработать в другой раз. Медицинские работники или тренеры всегда обратят внимание на характерные симптомы, осмотрят кожу и при необходимости отменят тренировку. Отнеситесь к этому с пониманием.

Соблюдайте требования врача по сроку выхода с больничного. Когда симптомы пройдут и появятся силы, возвращайтесь, но нагрузку снизьте.

Далее — более подробные советы врача, с показаниями и противопоказаниями.

Советы врача

Юлия Ватагина врач-терапевт, нутрициолог, врач УЗД «С точки зрения медицины плавание в бассейнах с морской водой может быть полезно благодаря минеральному составу воды (магний, кальций, калий, йод, бром, селен и др.), но важно учитывать индивидуальные особенности и соблюдать меры предосторожности».

Польза:

улучшение состояния кожи и заживление мелких ран (при отсутствии обострений дерматозов);

укрепление иммунитета за счёт тренировки терморегуляции при купании в прохладной воде;

снижение нагрузки на суставы и мышцы — полезно при болях в спине, остеоартрозе и в период реабилитации после травм;

успокаивающее действие (в том числе благодаря содержанию брома);

улучшение кровообращения из‑за температурного контраста между телом и водой.

Для будущих мам: даже несмотря на то, что вода считается естественной средой, интенсивные занятия в бассейне или низкая температура при беременности требуют согласования с гинекологом.

Противопоказания:

обострение кожных заболеваний (псориаз, атопический дерматит, экзема и др.);

открытые раны и свежие повреждения кожи;

острый период восстановления после операций, инсульта, инфаркта;

риск аллергических реакций (даже при использовании современных систем очистки воды).

Важные рекомендации

Проконсультироваться с врачом перед началом занятий, при необходимости пройти медосмотр (в ряде бассейнов нужна справка от дерматолога и терапевта). Не допускать переохлаждения — выходить из воды при ощущении озноба. Ополаскиваться пресной водой после плавания, чтобы избежать сухости кожи. Выбирать только чистые бассейны (без мутности, неприятного запаха, мусора).

Таким образом, бассейны с морской водой полезны при грамотном подходе — с учётом противопоказаний и соблюдением мер безопасности.