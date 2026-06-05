«Спортсмены для бизнеса — идеальные люди». Призёр Гран-при Гребёнкина открыла свою школу

Мы продолжаем текстовый сериал «Дело чемпионки» совместно с фондом «Дополнительное время» о профессиональных спортсменках, которые завершили карьеру и нашли себя в бизнесе.

Наша шестая героиня — Анастасия Гребёнкина — мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр в Турине, финалистка телепроекта «Танцы на льду» с Сергеем Лазаревым и одна из самых ярких фигуристок своего поколения.

Её главное преображение случилось после финального поклона. Сегодня Анастасия — основатель собственной сети школ фигурного катания в Москве и Подмосковье, а также создатель авторской коллекции дизайнерских коньков. Её путь — идеальная иллюстрация проекта «Сила регионов»: жёсткий большой спорт не сломал, а выковал характер, который теперь работает на создание бизнеса, рабочих мест и новой культуры катания.

В этом интервью Анастасия рассказала, как падение на чемпионате Европы стало точкой перелома и перезагрузки, почему неудачный опыт оказался ценнее многих побед, как она превратила украшение своих коньков в бизнес и что сложнее — выиграть медали или выстроить систему, которая работает без твоего постоянного присутствия на льду.

Анастасия Гребёнкина — одна из героинь арт-выставки «Сила регионов», которая показывает: российские чемпионки — это национальный кадровый резерв для экономики и социальных изменений. Цель выставки — закрепить в общественном сознании идею, что бизнес после спорта не исключение, а достойная и естественная траектория для любого атлета. Арт-выставка «Сила регионов» будет работать со 2 по 30 июня в Санкт-Петербурге по адресу Кожевенная линия, д. 30.

Как всё начиналось?

— Ты встала на коньки в пять лет, в 12 уже выступала в танцах на льду. Твоё детство — это попытка переезда в США, турниры по всему миру, работа с великими тренерами, включая Наталью Дубову и Кристофера Дина. Какое, пожалуй, самое яркое и необычное воспоминание из тех лет до сих пор осталось в памяти?

— Это первые выездные соревнования в Прибалтике, мне было восемь лет. Мы поехали с мамой и моей подругой, жили в интересном отеле в виде корабля, прямо на берегу Балтийского моря. Это я хорошо помню.

А ещё, когда я с 11 до 12 лет каталась в балете на льду у Чайковской, мы впервые поехали за границу — в Голландию, потом — в Италию. Было здорово. Там мы заработали первые деньги и почему-то все купили себе одинаковые куртки. Но с балетом я быстро завязала, потому что поняла: это путь в никуда. И вернулась обратно в спорт. Все остальные воспоминания, к сожалению, плохие, потому что поездка в Америку далась очень тяжело.

— А родители, семья поддерживали тебя?

— Мама вручную шила мне все костюмы, расшивала блёстками корсеты. А ещё вязала тёплые шерстяные чехлы поверх ботинок, поскольку в те времена мы катались на улице, и было очень холодно — порой до -30°C. Тренировались на Стадионе юных пионеров: там был велотрек, и из него зимой делали каток. Помню, ноги жутко мёрзли, мы надевали эти шерстяные вязаные чехлы и так тренировались.

Я росла с мамой и дедушкой, и они меня, конечно, поддерживали, но тогда дети взрослели раньше.

Лет в восемь-девять меня уже самостоятельно отправляли на тренировки. Мы жили без мобильных телефонов, сами ездили на каток, сами где-то питались… У меня, помню, были талоны на питание — я обедала и там же делала уроки. Сейчас не представляю, чтобы мой ребёнок прошёл через нечто подобное, для меня всё это как страшный сон.

— А что у тебя за история с тем, что ты представляла сразу три страны?

— Тут всё просто — партнёры были оттуда. В танцах на льду всегда сложно с мальчиками, девочек гораздо больше. Знакомый тренер предложил мне попробовать скататься с партнёром из Латвии. Мне тогда было 14, а он был старше на пять лет. Мы попробовали, и я сразу начала выступать на взрослых соревнованиях. Даже какую-то зарплату платили. Естественно, я уехала в Ригу.

История спортивного успеха

— А Армения?

— Сначала я выступала за Россию с Вазгеном Азрояном, когда мне было 16. Потом мы расстались, и в какой-то момент я вообще закончила кататься. Но как-то раз, помню, смотрю Олимпиаду и понимаю, что снова хочу вернуться на лёд. Не могу, умираю без своего любимого фигурного катания! Я позвонила Вазгену и сказала, что хочу вернуться.

Он позвал меня в Штаты, где тогда тренировался и выступал за Армению. Я говорю: «Да ну, какие Штаты?» — а сама поехала.

Мы сразу отправились на чемпионат мира в Вашингтон, потом было много чемпионатов Европы, международных соревнований и, наконец, Олимпиада в Турине. Мы были достаточно сильной парой. Да, мы не занимали призовые места на ЧМ и Олимпиаде, но много раз побеждали на международных турнирах высокого уровня, были 11-ми на чемпионате Европы и стали бронзовыми призёрами этапа Гран-при ISU. Это действительно очень серьёзный результат, особенно для Армении.

— Как ты оказалась в шоу «Танцы на льду»?

— Опять же, благодаря Вазгену. Мы были креативными, всё время что-то придумывали. И он говорит: «Слушай, нам надо нанять директора». Это было судьбоносное решение, потому что именно директор и предложил участие в проекте — точнее, сходить на кастинг.

Мы всем понравились, плюс гонорары для фигуристов предлагали очень хорошие, и мы решили совмещать спорт и участие в шоу. Я считаю, мне повезло, что в партнёры достался Сергей Лазарев: у нас сложился очень сильный дуэт. Нас всё время показывали по телевизору, мы стали безумно популярны, меня узнавали на каждой заправке. Узнаваемость просто взлетела до невероятных высот.

— А как Сергей держался на льду, когда вы пришли на первую тренировку?

— Когда мы вышли на лёд в первый раз, он мог ехать только вперёд. Я вообще не понимала, как с ним можно будет танцевать. А он так быстро раскатался, у него стало получаться! Я наблюдала, подмечала его сильные стороны: например, у него хорошо выходил определённый разворот. Я это увидела и обыграла. К четвёртому выпуску мы уже делали поддержку — очень хорошо с ним сработались.

О завершении карьеры

— В какой момент ты начала задумываться о том, чем будешь заниматься после завершения карьеры?

— Я в этом отношении была такой легкомысленной, вообще ни о чём не думала. Мы закончили кататься очень резко и неожиданно — на чемпионате Европы в Загребе. В первый соревновательный день я сильно упала. Тогда происходили вещи, которые явно намекали, что дальше идти не надо. Например, это падение случилось в танце, который у нас всегда получался идеально, я в жизни там не спотыкалась. Это стало финальной точкой, я поняла, что пора что-то менять, и мы приняли решение завершить карьеру.

Профессиональный спорт поглощает тебя полностью, ты даже не думаешь ни о чём другом.

Понятно, что у меня уже было образование — я окончила Институт русского театра (выучилась на педагога-хореографа), но вот как применить это в жизни, не понимала.

— Помнишь свои ощущения в тот момент: мысли, переживания, страхи?

— Во-первых, было облегчение, что всё закончилось. Во-вторых, я понимала, что меня ждёт предложение пойти в «Танцы на льду». Это заработок, популярность, и ты продолжаешь оставаться в спорте. Поэтому я не сильно переживала, что что-то пойдёт не так.

О бизнесе

— Расскажи, как тебе пришла в голову идея делать дизайнерские коньки?

— Это было уже после шоу, когда я понимала, что надо дальше чем-то заниматься, что-то придумывать. Я очень скучала по фигурному катанию. Подумала: вот есть обычные коньки, а дизайнерских, модных — нет. При этом девочки хотят кататься со стразами, с украшениями. Мы стали брать обычные китайские коньки, клеить стразы, придумывать дизайн, узоры. Честно говоря, это был не бизнес, а скорее развлечение. Что-то, конечно, продавалось, но бизнесом это назвать было нельзя.

— Почему бизнес не пошёл?

— Ничего не вышло, потому что это очень трудоёмкий процесс: затрат много, все стразы наклеивались вручную, массовости не было. На чём там зарабатывать? За 100 тыс. ты их не продашь — никто не купит. Это даже близко не было похоже на бизнес.

Мы с мужем думали, что делать дальше. И так получилось, что нам пришло предложение от завода по изготовлению коньков. Мы разработали новую модель и запустили производство под брендом Royal Skate.

Но ещё до коньков я занялась созданием собственной школы. Мне поступило предложение от компании, которая пыталась развивать любительское фигурное катание.

— Какое конкретно предложение поступило?

— Они хотели создать школу для всей семьи с восемью уровнями подготовки. Дети и взрослые, любой уровень, любой возраст, любой вес — по сути, школа для людей, влюблённых в фигурное катание.

Это было для детей, которых родители просто хотели привести попробовать: смогут ли, понравится ли? Для подростков, которых выгнали из спортшкол или которые сами ушли из профессионального спорта. И для взрослых, всю жизнь мечтавших научиться кататься или желавших освоить более сложные прыжки. Посыл был такой: это школа для всей семьи. На один каток могли одновременно прийти мама с ребёнком и заниматься параллельно, просто в разных группах. Такой семейный формат.

Партнёрша предложила работать 50 на 50. Я — звезда проекта, даю мастер-классы, на мне весь пиар. Я придумала название, логотип, взяла на себя медийку. А она закрывала техническую часть: бухгалтерию, зарплаты.

Ещё я предложила строить школу на базе закрытых катков. Тогда такой практики не было, так что это, можно сказать, моя инновация. Я сама ходила к директорам ледовых арен и договаривалась. Понятное дело, все они меня знали. Мы чисто на доверии заключали договоры на сезон и запустились. У нас было три-четыре катка сразу.

Моментально пришло много клиентов, в «Олимпийском» был прям аншлаг. Вроде бы бизнес шёл неплохо, но я не владела всей информацией, особенно в финансовой части.

Я брала себе буквально какие-то копейки, при том что постоянно приезжала в школу, давала мастер-классы, «торговала лицом», везде её пиарила.

В какой-то момент мы разошлись во мнениях по фундаментальным вопросам. Я поняла, что не хочу участвовать в мутных историях.

— Ты просто вышла из проекта?

— Я не вышла — я просто всё забрала и «вышла» её. Когда я узнала, что партнёр меня вводила в заблуждение, стало так обидно, ведь я доверяла человеку.

Зато вынесла урок: «на доверии» бизнес делать нельзя. Даже с хорошо знакомыми людьми.

— И что ты сделала? Как решила вопрос?

— Я пошла и переподписала договоры со всеми директорами катков, потому что изначально они были оформлены на мой расчётный счёт. Тренеры — почти 20 человек — практически все ушли со мной.

Но бывшая партнёрша тоже не растерялась: ресурсы у неё были, и она открыла свою школу. То есть, по сути, сейчас она мой конкурент. Ну и ладно, не страшно. Конечно, тогда было очень тяжело, неприятно и страшно: ответственность колоссальная, теперь ты отвечаешь за людей одна. За зарплаты, аренду, клиентов…

А это ведь бизнес. Некоторые месяцы были очень прибыльными, а некоторые — провальными: люди просто не приходили, уезжали на море и шашлыки. А ты всё равно должна платить за аренду и выдавать зарплаты. Но зато благодаря школе (в том числе) я получаю от крупнейших компаний страны много заказов на мастер-классы, организацию ледовых выступлений и шоу.

Я работаю как ведущая, как аниматор, как массовик-затейник — мои мастер-классы очень любят.

— Давай структурируем информацию по школе. Она была создана в 2011 году. Дальше случились некие пертурбации с партнёром, ты отделилась и пошла дальше уже одна.

— Да, и у меня бывало разное количество отделений. Я смотрела: где-то есть прибыль, где-то – нет, где-то район неудачный, а куда-то люди ходят охотно. Потом некоторые нечестные владельцы катков начали использовать моё имя: пускали меня в аренду на сезон, раскручивали свою площадку за счёт «школы Гребёнкиной», а потом нежно (а иногда и не очень) просили на выход, не продлевая договор.

Они просто исчезали, не брали трубки. Это было совершенно неспортивное поведение.

Хотя я понимаю, что им выгоднее создавать и раскручивать собственные школы, чем просто сдавать лёд. Аренда ведь очень высокая. И, честно говоря, как коммерческий бизнес-проект школа — не самая рентабельная история. Час аренды маленького льда в Москве стоит от восьми до 25 тыс. рублей (в среднем 18 тыс.). Это очень дорого.

При этом абонемент для детей не может стоить баснословных денег, потому что это всё-таки досуговая секция. Люди не будут платить по 30-50 тыс. рублей за восемь занятий. Мы понимаем, сколько стоят абонементы у конкурентов, и не можем задирать цены просто так, даже вводя новые услуги.

Мы уже чего только ни придумывали: и хореографию, и ОФП, и актёрское мастерство. Но всё равно люди приходят на лёд, чтобы просто кататься на коньках.

Сейчас у меня три отделения: на Рублёвке, в Королёве и в Химках. В самой Москве ничего не осталось. Если прибыли нет, то, конечно, нет смысла оставаться. Но хочется, чтобы школа приносила доход. Пока я её не оставляю, хотя мысли были разные. Иногда думаю: зачем мне всё это нужно?

— Когда был самый сложный момент?

— Когда приходит конец сезона: впереди финальные выплаты, а деньги-то уже потрачены. Я содержу тренерский штат — они получают зарплаты (сейчас это человек 10, а доходило и до 25). Плюс аренда, офис, бухгалтерия, менеджер, колл-центр, помощница — платить нужно всем.

Понятно, что у меня максимально оптимизированный бизнес, но мне-то что с этого? Мне можно на это хотя бы шоколадку купить?

В общем, бывают такие моменты, они сильно портят настроение, но ничего, пока держимся.

— Как ты видишь свою школу и свой личный бренд через 5-10 лет?

— Я понимаю, что школа — действительно очень хороший фундамент для личного бренда. Когда ты руководишь школой, люди понимают, что ты собой представляешь. Они могут прийти, посмотреть, попробовать — это совсем другой уровень доверия.

Но, как я вижу, потолок уже достигнут. Ты не можешь вывести на лёд больше 50 человек. И расшириться просто так нельзя, потому что требуются колоссальные вложения.

Если ты возьмёшь, например, 20 катков, тебе в любом случае нужно заплатить за первый месяц аренды и закупить рекламу. Дальше нужно набрать клиентов, а они, скорее всего, не наберутся ни за первый, ни за второй, ни за третий месяц. Ты уходишь в жёсткий минус и не понимаешь, отобьётся это или нет. Поэтому ледовые школы — это бизнес, у которого есть потолок.

— Как ты вообще контролируешь всё, что происходит? Несколько катков, множество тренеров… Есть какой-то управляющий?

— У меня есть помощница, мы с ней работаем уже лет 10, если не больше. Она быстрая, всё схватывает на лету.

Я люблю таких людей — как я сама. Не люблю нудных, медленных, которые долго соображают. Точнее, я ничего не имею против них, но работать со мной они не смогут.

Контролировать процессы не так уж сложно: я понимаю цифры, сама приезжаю на катки всё проверить. Всегда выхожу на лёд, общаюсь с клиентами, с родителями, слушаю, кто что говорит, смотрю, как работают тренеры. Мне всё видно, глаз очень острый, я цепляю детали моментально. Вижу каждого человека, помню, как всех зовут. Наверное, из-за этого другим со мной бывает тяжело, ведь обычный тренер более расслаблен. У меня другой стиль работы: я умею руководить, потому что вижу картину целиком, выделяю главное, и из этого уже понятно, что нам нужно делать.

О мотивации

— Как ты сейчас себя дисциплинируешь, когда рядом нет тренера, который следит и контролирует? Или после ухода из профспорта ты отрицаешь эту систему и хочется просто расслабиться?

— Спросите у любого психолога: у спортсменов практически во всем существует перекос. Наш цикл: кураж — аскетизм.

Мы то берём жесткую аскезу (не едим, не пьём, тренируемся), то уходим в кураж. Это соревновательный цикл, который вырабатывался всю жизнь (у меня — до 30 лет).

Я этот паттерн повторяю и сейчас. Когда надо собраться и что-то сделать — включается слово «надо». В целом же я стараюсь контролировать себя: в меру есть, в меру тренироваться, без сильных перекосов. Вот захотелось — сделала, не захотелось — лежу, смотрю в потолок. Кстати, я умею подолгу лежать вообще без телефона. Так я отдыхаю.

— Как считаешь, спортсменам легко начать заниматься бизнесом?

— Конечно! Спортсмены для бизнеса — идеальные люди. Суперисполнительные, нетревожные, дисциплинированные. Они умеют держать слово, выполнять задачи, идти к цели. Могут быть и руководителями, и подчинёнными. У них много лидерских качеств, и они не боятся брать на себя ответственность.

Спортсмену можно спокойно найти применение в каждой нише.

— В каждом интервью я задаю вопрос про родной город героя. Москва — это центр всего, но у неё есть свои особенности. Что ты можешь сказать про столицу с точки зрения ведения бизнеса?

— Самое главное — здесь огромная конкуренция. Москва — это колоссальное количество людей, и это с одной стороны хорошо, а с другой — плохо. Столица настолько разная, двоякая и амбивалентная, что здесь может произойти всё что угодно, и нет никаких чётких правил.

Тут уж зависит от того, как ты сможешь повернуть её к себе лицом.

— Какое качество твоей личности, сформированное спортом, ты чаще всего используешь в жизни и в бизнесе?

— Конечно, терпение. Без терпения ни один спортсмен не станет великим. Без него невозможно добраться до высочайшей планки — спорта высших достижений. Умение терпеть я считаю своим главным качеством, которое помогает мне и в бизнесе, и вообще по жизни. Я очень терпеливый человек.

Блиц-опрос

Если бы не фигурное катание, то какой вид спорта? Биатлон. Есть ли у вас талисман? Был. Поросёнок Фунтик, который выглядел как Пятачок из «Винни-Пуха». Кто ваш пример для подражания? В разные этапы жизни – разные люди. Это были и мой хореограф, и разные актрисы. Сейчас – никого. Какой необычный вид спорта всегда хотелось попробовать? Благодаря телепередаче «Олимпийцы», которую я вела с Антоном Комоловым, я перепробовала все олимпийские зимние виды спорта. Теперь дело за летними! Если бы пришлось всю жизнь есть только одно блюдо, то какое? Пицца. Какой фильм должен посмотреть каждый? «Три тополя на Плющихе», 1968. Какую книгу должен прочитать каждый? Произведения Антона Павловича Чехова. Ваш девиз? «Всё в меру». Какому принципу стоит следовать каждому, кто открывает собственное дело? Если не получается, никого не слушать. Если ты влюблён, то всё получится. Главное ваше качество, которое вы перенесли из спорта в бизнес? Терпение.