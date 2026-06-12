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Сколько ягод можно съедать в день: норма, противопоказания, как правильно есть ягоды

Сезон ягод: сколько их можно съедать в день без вреда для здоровья?
Алёна Сычевская
Сколько ягод можно съедать в день?
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Даже у самых полезных суперфудов есть своя «безопасная доза».
<a href="https://www.championat.com/authors/9048/1.html">Алёна Сычевская</a>
Алёна Сычевская
специалист по питанию медиаплатформы Food.ru

«Сезон ягод — это не только вкусовое удовольствие, но и важный шанс подзарядить организм витаминами, клетчаткой и растительными антиоксидантами. Даже полезные продукты хороши в меру: при переедании ягод возможны вздутие и изжога. Расскажу, как рассчитать порцию».

О чём расскажем:

Сколько ягод в день — это норма?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 400 г овощей и фруктов в сутки. Примерно половину этого объёма можно заменить ягодами. Для взрослого человека без диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) безопасная порция — 100-200 г свежих ягод в день.

Чем полезны ягоды?

Научные обзоры по питанию доказывают: клетчатка из ягод полезна для кишечника и снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — инфарктов, инсультов, атеросклероза. Кроме того, регулярное потребление фруктов и овощей снижает риск ожирения и некоторых видов рака.

Фото: istockphoto.com/Iuliia Pilipeichenko

Клубника, черника, малина, смородина и ежевика богаты природными красителями антоцианами и другими растительными соединениями, которые работают как антиоксиданты (защищают клетки от повреждений) и помогают бороться с воспалением в организме.

А теперь — про конкретные ягоды:

  • употребление чёрной смородины полезно для сосудов: в исследованиях отмечали улучшение эндотелиальной функции (способности внутренней выстилки сосудов правильно расширяться и сужаться) и снижение окислительного стресса — повреждения клеток, которое повышает риск сердечно-сосудистых нарушений;
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  • регулярное употребление черники связывают со снижением артериального давления и уменьшением жёсткости артерий. Один из возможных механизмов этого эффекта — улучшение выработки оксида азота, вещества, которое помогает сосудам расслабляться и поддерживает их нормальную работу;
  • клубника тоже может оказывать положительное влияние на сосудистую систему: в исследованиях её связывают со снижением воспалительных маркеров, уменьшением окисленного ЛПНП (холестерина, который забивает артерии) и улучшением показателей липидного обмена и сосудистой функции.

Фото: istockphoto.com/Iuliia Kovalchuk

В приведённых исследованиях использовали порошки ягод, а в обычной жизни мы опираемся на рекомендации ВОЗ по общему употреблению клетчатки и едим около 200 г ягод в день — для баланса и разнообразия рациона.

Индивидуальные особенности

Съесть можно и больше 200 г ягод при условии, что у вас нет избыточного веса и вы не добавляете сахар. Но есть чёткие ограничения:

  • при сахарном диабете и инсулинорезистентности — не более 100-150 г в день; при этом важно учитывать гликемическую нагрузку порции;
  • при синдроме раздражённого кишечника (СРК), склонности к диарее или непереносимости фруктозы снижать до 50-100 г; выбирать клубнику или черешню (они легче переносятся), а не ежевику с мелкими косточками.

Фото: istockphoto.com/Iuliia Pilipeichenko

Важный момент: ягоды не заменяют овощи. Даже если вы съели 200 г черники, основная клетчатка и минералы должны приходить из брокколи, цветной капусты, моркови, свёклы, болгарского перца, зелени.

Как правильно есть ягоды?

Лучше добавлять их в основной приём пищи: в кашу, натуральный йогурт или творог. Это снижает скачок сахара и помогает усваивать полифенолы. А вот чего делать не стоит — есть ягоды килограммами и смешивать их с сахаром, сладкими сливками или десертами. В этом случае вредны не сами ягоды, а калорийность и качество углеводов.

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Ягоды — отличный повод поддержать организм полезными веществами, но только если не превращать его в челлендж «кто больше съест». Опорой всё равно должно оставаться разумное умеренное употребление и учёт индивидуальных особенностей здоровья.

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