Форма, вес, баланс, материалы, жёсткость — всё это в подробном гайде.

Как выбрать ракетку для падела и почему новичку не нужна дорогая модель: советы эксперта

Падел сочетает элементы большого тенниса и сквоша, а динамичный формат игры делает его интересным как для новичков, так и для опытных спортсменов. Однако удовольствие и скорость прогресса здесь во многом зависят от правильного инвентаря. Именно поэтому вопрос, как выбрать ракетку, становится одним из первых для тех, кто только знакомится с паделом.

Андрей Симонов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «В отличие от теннисной, ракетка для падела представляет собой цельную конструкцию без струн. Она изготавливается из композитных материалов, внутри находится специальная пена, а на поверхности расположены отверстия для снижения сопротивления воздуха и улучшения управляемости. Неподходящая модель может привести к быстрой усталости руки, снижению контроля над мячом и даже травмам локтя или кисти».

Разобраться в характеристиках инвентаря важно ещё и потому, что разные модели рассчитаны на разные стили игры. Форма, вес, баланс, материалы и жёсткость напрямую влияют на ощущения на корте. Поэтому выбор ракетки для падела всегда должен учитывать уровень подготовки спортсмена, его физические данные и игровые задачи.

О чём расскажем:

Основные виды ракеток для падела

Форма ракетки считается одним из главных параметров, определяющих её игровые свойства. Сегодня на рынке представлены три основных типа моделей.

Круглые ракетки ориентированы прежде всего на контроль. Их игровое пятно располагается строго по центру, благодаря чему они прощают ошибки при неточном попадании по мячу. Такие модели идеально подходят для новичков, которым важно стабильно удерживать мяч в игре и быстрее привыкать к технике ударов. Однако низкий баланс делает их более манёвренными и комфортными в управлении.

BullPadel HACK ADVANCE, 16 200 руб. / neva-sport.shop Фото: BullPadel

Каплевидная форма считается универсальной, объединяяя преимущества круглых и более агрессивных моделей. Баланс в таких ракетках смещён ближе к центру, поэтому игрок получает хорошее сочетание мощности и контроля. Подобные модели чаще выбирают любители и спортсмены среднего уровня, которые уже освоили базовую технику и хотят добавить игре скорости.

Head Radical Pro, 34 999 руб. / «спортмастер» Фото: Head

Модели, где используется алмазная форма головы. Игровое пятно в таких ракетках смещено вверх, благодаря чему удар получается более мощным. Подобный инвентарь чаще всего выбирает атакующий игрок, которому важны агрессия в розыгрышах и возможность завершать сильными ударами. Однако такие модели требуют хорошей техники и уверенного владения мячом.

FILA Force, 11 999 руб. Фото: FILA

Как выбрать ракетку по уровню подготовки

Новичкам не стоит сразу покупать профессиональные модели. На первом этапе главная задача — научиться чувствовать мяч, стабильно выполнять удары и привыкнуть к особенностям игры у стеклянных стенок.

Для начинающих лучше всего подходят лёгкие круглые модели из стекловолокна с мягкой пеной внутри. Она помогает снизить вибрации, уменьшает нагрузку на руку и позволяет быстрее освоить базовую технику. Такие ракетки также более комфортны в защите и легче контролируются при длинных розыгрышах.

Фото: Kanawa_Studio / istockphoto.com

Игрокам среднего уровня уже можно рассматривать универсальные модели с нейтральным балансом. Они позволяют усиливать удары без серьёзной потери контроля. Именно поэтому каплевидные ракетки часто становятся оптимальным вариантом для тех, кто регулярно играет и хочет развивать атакующие элементы.

Опытные спортсмены обычно выбирают жёсткие карбоновые модели. Они обеспечивают максимальную точность и высокую скорость мяча, однако требуют поставленной техники. Профессиональные ракетки обладают меньшей зоной комфортного попадания, поэтому ошибки при ударе ощущаются сильнее.

Если вы только начинаете играть, не стоит стремиться сразу выбрать ракетку для падела из профессионального сегмента. Жёсткие модели с высоким балансом могут осложнить обучение и быстро привести к усталости.

Вес и баланс ракетки

Вес напрямую влияет на манёвренность, мощность и комфорт игры.

Лёгкие модели весом 340-360 г позволяют быстрее реагировать на мяч и проще контролируются во время затяжных розыгрышей. Они особенно хорошо подходят новичкам, подросткам и игрокам, которым важна лёгкость движений.

Более массивные модели обеспечивают мощный удар за счёт большей передачи энергии мячу. Однако тяжёлые ракетки требуют хорошей техники и развитых мышц предплечья. Если игрок не готов к такой нагрузке, рука начнёт быстро уставать, а качество ударов заметно снизится.

При выборе важно учитывать и баланс

Низкий баланс делает ракетку более удобной в управлении и помогает лучше контролировать мяч.

Нейтральный вариант считается универсальным и подходит большинству любителей.

Высокий баланс увеличивает силу удара, но одновременно повышает нагрузку на кисть и локоть.

Именно поэтому при покупке стоит учитывать не только стиль игры, но и то, на каком уровне у игрока находится физическая подготовка. Если есть склонность к болям в суставах или недостаточно опыта, лучше выбирать более лёгкие модели с низким или нейтральным балансом.

Материалы и жёсткость ракетки

Современные ракетки изготавливаются из карбона, стекловолокна или композитных материалов. У каждого варианта – свои особенности.

Стекловолокно — более мягкий и гибкий материал. Такие модели обеспечивают комфортный отскок мяча и лучше гасят вибрации. Они хорошо подходят новичкам и любителям, которым важны удобство и прощение ошибок.

Карбон отличается высокой жёсткостью и прочностью. Он делает ракетку более точной и долговечной, а также позволяет лучше чувствовать удар. Однако карбоновые модели требуют активной работы кистью и уверенной техники.

Фото: Dimensions / istockphoto.com

Существуют и комбинированные варианты, где используется сразу несколько материалов. Они помогают найти баланс между комфортом, долговечностью и мощностью.

Отдельно стоит сказать о внутреннем сердечнике. Мягкая пена помогает легче выталкивать мяч и снижает нагрузку на руку. Жёсткие материалы дают больше контроля и точности, но требуют более активной работы игрока.

При покупке важно обращать внимание не только на материал внешней поверхности, но и на характеристики внутренней пены. Именно сочетание этих параметров формирует ощущения от игры.

Размер и форма ручки

В отличие от большого тенниса, размеры ручек у ракеток для падела отличаются не так сильно. Тем не менее правильный хват остаётся важным условием комфортной игры.

Ручка должна удобно лежать в ладони, не проскальзывать и не вызывать лишнего напряжения в кисти. Между пальцами и ладонью желательно оставлять небольшой зазор примерно шириной с указательный палец.

Фото: RECSTOCKFOOTAGE / istockphoto.com

Для регулировки толщины ручки используются овергрипы — дополнительные намотки, улучшающие сцепление с рукой. Также многие игроки используют виброгасящие элементы, которые помогают снизить нагрузку на суставы.

Хороший хват влияет не только на комфорт, но и на точность ударов. Если ручка слишком тонкая или толстая, игрок быстрее устаёт и хуже контролирует направление мяча.

Важные моменты при покупке

Сегодня на рынке представлено множество брендов, выпускающих ракетки для падела. Среди наиболее известных можно выделить Bullpadel, Nox, Head, adidas, Wilson, Babolat и Cork. У каждого производителя есть модели для разных уровней подготовки и стилей игры.

При покупке обязательно осмотрите ракетку:

поверхность должна быть ровной, без сколов и трещин; стыки материалов — аккуратными и плотными; ремешок на запястье — надёжно закреплённым; покрытие ручки — удобным и нескользящим.

Новичкам не всегда стоит переплачивать за топовые профессиональные модели. Многие базовые ракетки прекрасно справляются с задачами обучения и помогают быстрее освоить технику. Для первых тренировок отлично подходят модели со стекловолоконной поверхностью и мягкой пеной внутри.

Например, бюджетная FILA Energy обеспечивает хороший контроль и комфорт во время игры.

Head Speed Team считается удачным универсальным вариантом для продвинутых любителей, а Head Radical Pro ориентирована уже на опытных игроков, которым важны мощность и высокая точность.

Фото: Drazen Zigic / istockphoto.com

Ошибки при выборе ракетки

Одна из самых распространённых ошибок — стремление сразу купить максимально мощную модель. В реальности профессиональные ракетки подходят далеко не всем. Без правильной техники играть ими сложно, а нагрузка на руку возрастает в несколько раз. Также не стоит ориентироваться исключительно на внешний вид или популярность модели. Даже если той же ракеткой пользуется профессиональный спортсмен, это не означает, что она подойдёт начинающему игроку.

Часто проблемы возникают и из-за неправильного подбора баланса. Игрок покупает мощную модель с высоким балансом, но быстро понимает, что не справляется с её управлением. В результате техника ухудшается, а удовольствие от игры снижается. Важно учитывать собственный уровень подготовки, стиль игры и физические возможности. Только в этом случае ракетка действительно поможет прогрессировать.

Правильно подобранная ракетка делает игру в падел комфортной, безопасной и эффективной. При выборе важно учитывать форму, вес, баланс, материалы и удобство хвата. Именно эти параметры сильнее всего влияют на ощущения на корте и качество игры. Если подойти к покупке внимательно, тренировки будут приносить не только результат, но и настоящее удовольствие.