Почему гибрид балеток и кроссовок захватил моду и как интегрировать эту обувь в свой гардероб.

Сникерины — тренд лета: какие купить и с чем носить, чтобы выглядеть круто

Ещё несколько лет назад модная индустрия в плане обуви делала главную ставку на массивные кроссовки. Грубые подошвы, гиперобъём и намеренно тяжёлые силуэты доминировали и на подиумах, и в повседневной жизни. Параллельно развивался стиль балеткор (с 2022 года), и начали появляться балетки и кеды в стиле пуантов: изящные, атласные, с лентами.

В 2025 году грубые кроссовки стали уступать место ретромоделям на тонкой подошве. И что же мы видим сегодня в списке обувных трендов? Микс опций, получивший название сникерины (sneakerina).

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI «Мода устала от визуального шума и движется в сторону лёгкости, мобильности и более интеллектуальной женственности. Именно поэтому на первый план выходит такой интересный новый обувной гибрид. Давайте разбираться в его приметах и правилах стилизации».

Сникерины — это смесь кроссовок и балеток. Обувь, которая сочетает спортивный комфорт с изящным, почти танцевальным силуэтом. По сути, это новая версия привычной городской обуви для жизни в большом темпе: достаточно удобная для долгих прогулок и активного дня, но при этом визуально более лёгкая и элегантная, чем классические кеды или беговые модели.

PUMA H-Street Ballet, 7763 руб. / lamoda Фото: PUMA

Почему сникерины стали главным обувным трендом

Главная причина популярности — запрос на комфорт без потери эстетики. Современная мода всё сильнее уходит от идеи «красота требует жертв». Сегодня женщинам нужна обувь, в которой можно прожить целый день: пройти 10-15 тысяч шагов, поехать на встречу, выйти на ужин и не переобуваться каждые несколько часов.

Именно поэтому сникерины оказались настолько востребованы. Они выглядят менее спортивно, чем привычные кроссовки, но при этом намного удобнее классических балеток, которые долгое время критиковали за отсутствие поддержки стопы.

Варианты сникерин

Внутри тренда есть несколько направлений. Интересно, что приметы кроссовок и балеток миксуются настолько по-разному, что порой кажется — это вообще разные истории. Давайте разбираться, что же относится к сникеринам и почему.

Тонкие «балетные» версии

Это отправная точка в развитии тренда — та самая обувь из стиля балеткор, напоминающая танцевальные чешки и пуанты. Именно такой вариант активно продвигают Miu Miu и Prada: сатиновые текстуры, узкие силуэты, почти невесомая подошва. Изначально к физической активности они имели отношение разве что через тему танца. Однако сегодня можно увидеть изящные сатиновые версии с добавлением откровенно спортивных элементов: липучек, кулисок, сеточки и других.

Zara, 7300 руб. / usmall.ru Фото: Zara

Ретроспортивные модели

Вторая большая категория — сникерины с явным спортивным настроем и налётом ностальгии. Здесь мы видим, как начинают сливаться стили балеткор и тренд на ретрокроссовки. Самые обсуждаемые модели сезона — Puma Speedcat Ballet, adidas Originals Taekwondo Mei, Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS Ballet.

В Puma Speedcat Ballet заметно влияние гоночной обуви 1990-х и 2000-х. Эта эстетика — тренд сезона.

PUMA Speedcat Ballet SD Wns, 10 990 руб. / Lamoda Фото: PUMA

Adidas Originals Taekwondo Mei — интересный микс, в котором уже отчётливо видно движение в сторону более основательной подошвы, но отлично читается и балетная тема.

Adidas Originals TAEKWONDO MEI BALLET W, 13 999 руб. / lamoda Фото: Adidas Originals

Мэри Джейн — туфельки-кроссовки

Здесь мы видим модель, которая тяготеет к городской обуви и больше напоминает строгие туфли. Однако при этом сохраняет визуальные приметы и чешек, и кроссовок. Характерная черта — ремешок через подъём. Такая перемычка встречается во многих версиях сникерин, но здесь она отсылает ещё и к теме туфель Мэри Джейн.

LV Sneakerina Mary Jane Фото: LV

Более массивные модели

Здесь мы видим этап эволюции тренда, на котором приметы классических массивных кроссовок начинают доминировать: более массивная подошва с амортизацией, сетчатый материал верха и тому подобное. Тем не менее на сайте производителя мы увидим название «балетки». Вероятно, правильнее будет назвать их более массивными сникеринами.

ASH jilly, 12 990 руб. Фото: ASH

Почему этот тренд тесно связан со спортом

Несмотря на визуальную нежность, сникерины напрямую связаны со спортивной культурой. На это влияет сразу несколько факторов. Во-первых, продолжается глобальный рост атлейжер (athleisure) — направления, в котором спортивная одежда становится частью повседневного гардероба.

Во-вторых, усиливается влияние танцевальной эстетики. Балеткор несколько лет развивался больше в социальных сетях, но теперь трансформировался в более носибельную и практичную форму.

И, наконец, сама индустрия спорта всё сильнее влияет на лакшери-моду. Спортивные бренды сегодня сотрудничают с фэшн-домами не реже, чем с профессиональными атлетами. Поэтому появление обуви на стыке балета и кроссовок выглядит вполне закономерным.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как носить сникерины этим летом

Главная ошибка — пытаться стилизовать их исключительно по-спортивному. Лучше всего сникерины работают именно на контрасте.

С деловой одеждой

Один из самых универсальных городских образов. Костюмные брюки, базовая майка или рубашка в полоску с объёмным жакетом или жилетом и тонкие сникерины — вы получаете расслабленный, но дорогой образ.

Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

С длинной юбкой

Сатиновая юбка, хлопковая футболка и сникерины — одна из самых актуальных комбинаций сезона. Такой образ часто встречается в стритстайл-хрониках Недель моды.

С платьем-комбинацией

Контраст спортивной обуви и женственного платья делает образ современным и менее «нарядным».

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

С прямыми джинсами

Самый безопасный способ попробовать тренд. Достаточно добавить белую рубашку или топ, минималистичную сумку и тонкие спортивные балетки. Образ уже будет выглядеть актуально.

С бермудами

Бермуды становятся одним из главных предметов гардероба этого лета, и именно со сникеринами они выглядят особенно современно. Лучше всего работают удлинённые костюмные модели — свободные, чуть объёмные, с высокой посадкой.

Фото: louisvuitton.com

Самая актуальная формула:

бермуды;

базовая майка или поло;

объёмный жакет или олимпийка;

тонкие сникерины.

С теннисной юбкой или шортами

Теннисная эстетика остаётся одной из ключевых спортивных тенденций 2026 года, поэтому сникерины идеально вписываются и в этот стиль.

Плиссированная мини-юбка, белые носки, свободная футболка или худи и спортивные балетки создают тот самый баланс между «спортом» и фэшн-образом.

Чтобы образ выглядел современно, а не как форма для корта, лучше добавлять более «городские» вещи: кожаную куртку, тренч, рубашку, строгую сумку, объёмный бомбер или крупные украшения.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Сникерины — тренд надолго?

Судя по всему, да. Обсуждения в соцсетях показывают, что многие воспринимают sneakerina уже не как странную модную новинку, а как логичную эволюцию slim sneakers и балеток.

Мода постепенно уходит от гиперобъёма и движется в сторону более лёгких и мобильных силуэтов. И sneakerina идеально вписываются в эту новую эстетику. Летом 2026 года они становятся не просто обувным трендом, а символом нового отношения к стилю — когда женщина больше не выбирает между удобством и красотой.

*Цены актуальны на момент публикации. Могут отличаться в разных магазинах и при наличии акций.