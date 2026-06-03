Как сохранить выбитый зуб? Инструкция для спортсменов от стоматолога-травматолога

Последняя минута третьего периода. Шайба летит в лицо, игрок сплёвывает — и на льду остаётся зуб. Знакомая картина: беззубые улыбки хоккеистов давно стали частью спортивного фольклора. Однако высокая скорость и риск падений делают не менее опасными и другие дисциплины.

Ольга Тишкина стоматолог-травматолог, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg «Расскажу, почему защитная капа не всегда спасает и что делать в первые минуты после травмы».

О чём расскажем:

Зоны риска

Примерно 39% спортивных травм лица приходится именно на зубы и полость рта. Чаще всего страдают хоккеисты, боксёры, регбисты — все, где есть прямой контакт. Велоспорт, горные лыжи, трюковые самокаты и ролики регулярно пополняют статистику зубных травм — здесь тоже нужна защита.

На приёме у врача картина обычно такая: сколы видимой части зуба, вывихи (зуб сместился, но ещё держится) и, реже, авульсии — когда зуб полностью вылетает из лунки. Более тяжёлые травмы с переломами челюсти встречаются реже, но именно они самые коварные и требуют сложного, многоэтапного лечения.

Спортивная капа — панацея или маркетинг?

Дело не в том, что защита не работает, а в том, как именно её используют. Травмы продолжают случаться по двум основным причинам.

Причина первая — качество капы. Стандартные термопластичные модели из спортмагазина часто плохо прилегают, смещаются при ударе и гасят лишь часть нагрузки. Индивидуальная капа, изготовленная по слепку у стоматолога, поглощает энергию удара в четыре-пять раз эффективнее.

Фото: из личного архива Ольги Тишкиной

Вторая причина — банальное пренебрежение. Правило о капе в хоккее формально существует, но на тренировках его часто игнорируют. Именно поэтому значительная часть серьёзных травм происходит не на соревнованиях.

Порядок действий при травме зуба

Главное — не паниковать. Выбитый зуб можно приживить обратно, но действовать нужно быстро. У спортсмена есть примерно пять минут — это «золотое окно» для реплантации . Каждая секунда в сухом виде убивает клетки периодонтальной связки, которые необходимы, чтобы зуб прижился.

Алгоритм первой помощи

Найдите зуб. Возьмите его пальцами за коронку — это та часть, которой мы откусываем. Корня старайтесь не касаться: там находятся живые клетки.

Не трите и не чистите зуб. Если корень сильно загрязнён, его можно аккуратно сполоснуть молоком. Никакой воды, спирта или антисептиков — они повредят ткани.

Верните зуб в лунку, если это возможно. Выпуклая поверхность должна смотреть наружу. Сомкните зубы и губы, чтобы зафиксировать его.

Если вставить не получается — положите зуб в контейнер с молоком или физраствором. Никаких салфеток, карманов и коробочек: сухое хранение резко снижает шансы на успех.

Срочно к стоматологу. Счёт идёт на минуты.

Если выбит молочный зуб у ребёнка — не пытайтесь вставить его обратно. Это может повредить зачаток постоянного зуба.

Реально ли сохранить свой зуб?

При авульсии постоянного зуба прогноз напрямую зависит от времени и условий хранения. Если зуб реплантирован в течение пяти минут и хранился правильно, успех возможен в 85–90% случаев. Через два часа в сухом виде шансы падают ниже 10%.

Фото: из личного архива Ольги Тишкиной

После реплантации зуб фиксируют шиной на одну-две недели, затем проводят лечение корневых каналов: удаляют пульпу и пломбируют. При соблюдении всех правил зуб может прослужить ещё много лет.

Памятка спортсмену: как не потерять улыбку?

Не экономьте на защите. Используйте индивидуальную капу, которую изготовил стоматолог по вашему слепку.

Носите защиту даже на разминке и тренировках. Это не формальность — это ваше здоровье.

Расскажите вашим партнёрам по тренировкам об алгоритме первой помощи — это займёт две минуты, а пригодиться может в любой момент.

После любого удара в области лица пройдите диагностику у стоматолога — даже если ничего не беспокоит в моменте.

Сохраните в телефоне номер специалиста, который принимает экстренно.

Спорт важен, но здоровье — приоритет. Большинство зубных травм можно вовсе предотвратить, а также можно минимизировать последствия, если знать простые правила. Главное — вовремя среагировать и как можно быстрее попасть к врачу.

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