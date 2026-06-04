От Бони до Стинга: кто из звёзд занимается йогой и что им это даёт

Йога для многих — слово, которое ассоциируется с людьми в красивых позах на фоне заката. Но на самом деле всё гораздо глубже. Это возможность на несколько минут выключить бесконечный шум в голове. Способ почувствовать своё тело — от кончиков пальцев до макушки.

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Если вы рассматриваете для себя этот вид практики, но пока не хватает времени или вдохновения, чтобы приступить, ловите мотивирующую подборку — 15 звёздных историй о том, как работает йога. Здесь и глубокие практики, и те, кто занимается без фанатизма и больших ожиданий.

О чём расскажем:

Сати Казанова

Йога — это долгая и глубокая история Сати Казановой, которая началась в далёком 2006 году. Поначалу, попробовав аштанга-виньясу, она воспринимала эту дисциплину как спорт, но со временем увлеклась её учением, отказалась от мяса и нашла своего духовного наставника.

Сейчас Сати уже более 15 лет практикует различные техники, включая Атма Крия йогу, которая, по её словам, полностью преобразила её жизнь и личность. «Йога – это не просто потягушки на коврике, а глубочайшая и удивительно красивая философия жизни», — считает певица.

Фото: личный архив Сати Казановой

Её приверженность практике настолько серьёзна, что она сама является сертифицированным преподавателем и руководит проектом. В рамках своей духовной деятельности артистка не только ведёт занятия, но и регулярно участвует в ретритах молчания и глубоких медитациях. «Вся полнота жизни, по горизонтали и вертикали — вот что такое йога», — делится Сати в интервью.

Валерия

Певица Валерия практикует уже более 20 лет. Впервые она познакомилась с йогой на Гавайях, куда отправилась в совместное путешествие с супругом Иосифом Пригожиным. Ей так понравился этот вид физической активности, что она тут же купила диск с видеопрограммой и начала заниматься самостоятельно. Но со временем поняла, что делает что-то не то, и стала практиковать йогу с учителем.

Теперь Валерия уверена: каждый, кто встаёт на путь восточной практики, обязательно должен найти наставника, который объяснит азы и поможет не навредить себе.

Фото: личный архив Валерии

В 2011 году певица выпустила книгу «Йога с Валерией» — иллюстрированное подарочное издание, где звезда поделилась своим многолетним опытом тренировок, описала более 60 асан и рассказала о принципах здорового питания.

Сегодня она занимается не только йогой, но и силовым тренингом. И всегда подчёркивает, что для идеальной формы очень важно следить за своим рационом. «От йоги точно не похудеете, говорю вам как человек знающий. Йога прекрасна для здоровья, но для того, чтобы быть в форме, нужно просто контролировать питание», — говорит Валерия.

Виктория Боня

Виктория Боня — опытная йогиня со стажем более 10 лет. Она настолько предана практике, что превратила её в свой образ жизни. Коронная поза Бони — это, безусловно, стойка на голове (Ширшасана), которую она виртуозно исполняет даже на высоких каблуках, на пляже или лужайке.

Фото: из личного архива Виктории Бони

Для Бони йога — это настоящая перезагрузка, помогающая сохранять молодость, гибкость и переносить стресс. Не ограничиваясь одними лишь асанами, она глубоко погружается в духовные аспекты, включая медитации и дыхательные практики. Например, регулярно выполняет специальную «йогу для глаз» — комплекс упражнений для зрительного аппарата.

Глюкоза (Наталья Ионова)

Певица Глюкоза занимается йогой более пяти лет. Она практикует с персональным тренером Алексеем Ермолаевым, а занятия проходят не в студии, а в загородном доме семьи Чистяковых-Ионовых. Для певицы эта дисциплина — не просто физическая нагрузка, а целостная философия. «Йога, помимо победы над телом, — моя философия, которая спасает меня просто от любого стресса и недопонимания с миром. Это мой внутренний диалог», — делилась она в интервью.

Фото: РИА Новости

Её увлечение разделяет супруг Александр Чистяков, и они часто занимаются вместе. «При сильной загруженности всё равно стараюсь умещать не менее трёх раз в неделю», — говорит Наталья, чередуя йогу с пилатесом, упражнениями и танцами.

Ксения Собчак

Ксения Собчак познакомилась с йогой совершенно случайно. Много лет назад она опоздала на тренировку по фитнесу, и вместо обычного занятия ей предложили попробовать йогу. «Поразительно, что с первого же занятия я почувствовала, что моя спина как-то иначе «дышит», — вспоминает она.

Фото: РИА Новости

При плотном графике работы Ксения старается посвящать йоге не менее четырёх раз в неделю, медитирует и практикует дыхательные упражнения. За годы она попробовала хатха-йогу, аштангу, около пяти лет занималась йогой Айенгара, а сейчас уже шестой год практикует дживамукти-йогу. При этом у Ксении нет больших амбиций: «Я занимаюсь для себя — для расслабления, терапии спины, чтобы просто хорошо себя чувствовать».

Ирена Понарошку

Телеведущая и блогер Ирена Понарошку — убеждённая йогиня, которая активно пропагандирует здоровый образ жизни. В Москве ей удаётся заниматься два раза в неделю, обычно в узком кругу — втроём или вчетвером у неё дома, при свечах.

Ирена практикует кундалини-йогу и, по её словам, даже при невысокой физической активности после каждого занятия чувствует прилив сил и успокоение разума. При этом два месяца в году она проводит в Таиланде, где устраивает настоящие 40-дневные «йог-забеги».

Помимо асан, Ирена — большая поклонница медитации. Она настолько преуспела в этом, что создала собственное приложение. Сама Понарошку признаётся, что является лакто-вегетарианкой, и считает, что такой образ жизни в сочетании с йогой помог ей быстро вернуть форму после рождения двоих сыновей.

Мадонна

Жизнь Мадонны — это бесконечные турне, концерты и съёмки клипов. Даже при занятии йогой певица не привыкла замедляться: вместо спокойной медитации она выбирает аштанга-йогу — энергичную и динамичную разновидность практики, развивающую гибкость и укрепляющую мышцы и сухожилия.

Фото: madonna.com

Известно, что ещё в 1998 году она давала уроки йоги своей подруге, телеведущей Рози О’Доннелл. Сама Мадонна убеждена: этот фитнес не только для тела, но и для разума, и для души. Практика уже много лет является неотъемлемой частью её режима тренировок и философии здорового образа жизни. «Йога — это не просто упражнения, это дисциплина, которая помогает мне чувствовать себя настоящей», — делилась певица в одном из интервью.

Стинг

Британский музыкант Стинг практикует уже более четверти века. «Йога происходит от слова «объединять», — рассказывает он. — Это превращение в одно целое того, что воспринимается как две части. Йога — это осознанная жизнь, а не обязательно умение сесть в позу лотоса».

Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Как певец он особенно ценит влияние дыхания на вокальные данные: увеличивается ёмкость лёгких, что позволяет дольше держать ноты. Для Стинга йога — это больше, чем упражнения: «Ты тратишь на йогу два часа утром, а потом чувствуешь себя настолько собранным, подтянутым, организованным, что успеваешь сделать в три раза больше против обычного объёма» — рассказывает он.

Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон уже много лет верна йоге — занимается под руководством тренера Мэнди Ингбер, с которым сотрудничает более 15 лет. Актриса тренируется пять раз в неделю по сбалансированной программе, сочетая хатха-йогу, пилатес, кардио и трансцендентальную медитацию.

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Особую радость Дженнифер доставляют балансирующие асаны, например «дерево», «полумесяц» и «воин III». «Мои ноги стали более стройными, руки — сильнее. Мне кажется, я даже прибавила сантиметр в росте благодаря тому, что всё время стараюсь выравнивать позвоночник. Но это всё приятные бонусы. Главное — я стала более гармоничной и устойчивой внутренне», — признаётся актриса в интервью.

Рики Мартин

Пуэрториканский певец и актёр Рики Мартин предпочитает заниматься хатха-йогой дома, а не в публичных студиях. Он открыто говорит о положительном влиянии практики на свою жизнь: по его словам, йога научила его любить молчание и тишину — раньше он даже не представлял, как можно прийти домой и тут же не включить телевизор.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Для Рики эта дисциплина — способ укрепить тело, очистить ум и достичь гармонии между телом, дыханием и разумом через внутренний диалог. Он также практикует крийя-йогу под руководством своего учителя-свами. Каждый урок Рики называет волшебством, которое приносит в его жизнь ясность: после занятий чувства согласуются с разумом, и он перестаёт совершать импульсивные и нелепые поступки.

Джессика Альба

Джессика Альба — актриса и мама двоих детей — ради утренней йоги просыпается ни свет ни заря. «Чтобы медитировать или заниматься йогой, я встаю в 5:15 утра», — признаётся она в интервью.

Фото: из личного архива Джессики Альбы

После практики Джессика обязательно выпивает зелёный веганский коктейль. Актриса считает, что здоровье и сильное тело — это фундамент её красоты и уверенности. Она всегда сочетает йогу с другими видами активности: силовыми упражнениями, кардио, танцами, велоспортом и длительными прогулками. По её словам, именно разнообразие нагрузок помогает ей оставаться в тонусе и избегать скуки, которая часто возникает при однообразных тренировках.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи увлёкся йогой около восьми лет назад. Он открыто заявляет, что занятия в тренажёрном зале ему скучны, в то время как йога наполняет его жизнь смыслом, делает тело сильным, а сознание — уравновешенным.

Фото: Tim Warner/Getty Images

В интервью на вопрос о том, чем он занимается в свободное время, Макконахи ответил: «Бездельничаю, достаю своих близких, медитирую и практикую йогу». Свои философские взгляды на жизнь, сформированные в том числе и практикой, он изложил в бестселлере «Зелёный свет». Для Макконахи йога — это инструмент, который помогает ему оставаться самим собой в мире, где постоянно нужно кому-то что-то доказывать.

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк известна своим спортивным подходом к поддержанию формы. Для сохранения идеальных параметров она сочетает пилатес, джиу-джитсу и упражнения с собственным весом (планка, выпады, работа на пресс). Её принцип — короткие, но точные ежедневные тренировки продолжительностью около 20 минут, которые она может проводить даже в гостиничном номере во время поездок.

Фото: личный архив Ирины Шейк

В некоторых интервью Ирина признавалась, что любит кундалини-йогу за возможность погрузиться в медитативное состояние и заглянуть внутрь себя. «Мне нравится йога, потому что она учит сосредотачиваться на себе», — делилась она.

Эмма Уотсон

Актриса и активистка Эмма Уотсон в интервью 2023 года выразила свою приверженность медитации, йоге и буддизму. Она обсуждает свои занятия как часть рутины духовного и физического благополучия.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Для Эммы йога — это не просто способ поддержать тело в тонусе, а глубокий философский инструмент, который помогает ей оставаться осознанной и уравновешенной в условиях бешеного ритма съёмок и публичности. Уотсон отмечает, что именно сочетание физических асан с дыхательными техниками и медитацией позволяет ей находить внутреннюю тишину и ясность ума. Практика стала для актрисы надёжным якорем, помогающим сохранять концентрацию в важных начинаниях.

Джулия Робертс

Джулия Робертс занимается аштанга-йогой. Посещая занятия в студии в Нью-Йорке, она покорила местных инструкторов своим осознанным подходом. Один из преподавателей даже написал в блоге, что учился у Робертс тому, «как должна выглядеть практика йоги».

Фото: Charley Gallay/Getty Images

«С годами я начала практиковать более глубоко, подходя к ней не только с физической, но и с эмоциональной стороны», — рассказывает Джулия. Для неё занятия на коврике стали не просто фитнесом, а способом справляться с жизненными бурями и находить баланс. Актриса считает, что в современной погоне за внешними стандартами важно не забывать о том, что по-настоящему значение имеет только душа.