Вместе со специалистом по биомеханике разбираем технику и типичные ошибки.

Тяга штанги к подбородку: как правильно выполнять упражнение для проработки верха тела?

Как правильно использовать штангу для проработки плеч? Существует ряд эффективных упражнений, одно из них — тяга штанги к подбородку. Это отличный инструмент для улучшения осанки и роста мышечной массы. Но эффект можно ощутить лишь при соблюдении правильной техники.

О чём расскажем:

Польза

Виктория Вакулина фитнес-тренер FitStars, специалист по биомеханике «В этой статье разберём, на что обращать внимание и как избежать типичных ошибок».

Тяга штанги к подбородку — упражнение для верхнего плечевого пояса. Основная нагрузка приходится на среднюю дельтовидную мышцу и верхние пучки трапециевидной мышцы. При этом активно включаются мышцы, стабилизирующие лопатку — передняя зубчатая и нижние волокна трапеции.

Биомеханически движение представляет собой сочетание отведения плеча и подъёма локтей вверх с сохранением штанги близко к корпусу. Локти выступают ведущим звеном, а кисти следуют за ними.

При соблюдении техники и регулярных тренировках это упражнение позволяет развить плечевой пояс, увеличить объём трапеций и улучшить механику лопаток. Ещё один немаловажный плюс — улучшение осанки.

Фото: Istockphoto.com / Alones Creative

Противопоказания

Отказаться от выполнения стоит при наличии заболеваний суставов плечевого пояса, кистей и локтей, ограниченной подвижности плеча, нарушения подвижности лопатки и импиджмент-синдрома.

Также стоит прекратить тренировку при возникновении острой боли и дискомфорта. В таких случаях упражнение либо модифицируется, либо заменяется на более безопасные варианты, например, на подъёмы гантелей в стороны или упражнения с акцентом на контроль лопатки. Для подбора подходящей программы стоит обратиться к тренеру и врачу.

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Как выполнять?

Ключевой момент — положение плечевого сустава и лопатки. Если брать штангу узким хватом, при подъёме локтей выше уровня ключицы плечо излишне вращается в суставе. Это может привести к защемлению сухожилий, что при большом количестве повторений может вызвать дискомфорт или даже травму.

Более безопасным считается умеренно широкий хват. Амплитуда движения — до уровня груди или ключиц, без стремления тянуть штангу максимально высоко. Это позволяет сохранить более нейтральное положение плечевой кости относительно суставной впадины и снизить избыточную нагрузку на структуры плечевого сустава.

Сохраняйте стабильное положение корпуса, нейтральное положение позвоночника и контролируйте движение, чтобы не допускать инерции. Подъём должен происходить за счёт работы плечевого пояса, а не из-за раскачки или подключения поясницы.

Лопатки при этом не просто поднимаются, а участвуют в координированном движении вверх и ротации, обеспечивая правильную механику плеча. Отсутствие этого контроля часто приводит к тому, что нагрузка смещается в верхнюю трапецию, при этом дельтовидная мышца недорабатывает.

Тяга штанги к подбородку

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч.

Спина прямая, лопатки приведены и опущены.

Возьмите штангу хватом на ширине плеч или чуть уже.

Опустите снаряд вниз и слегка согните локти.

На выдохе начните тянуть штангу, направляя локти вверх и в стороны.

Штанга должна двигаться вдоль корпуса. В верхней точке штанга находится на уровне ключиц.

Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение на вдохе.

Ошибки в выполнении и способы их избежать

Упражнение довольно сложное, поэтому есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Они снижают эффективность и повышают риск перегрузки плечевого сустава.

Частые ошибки

Слишком узкий хват. Используйте умеренно широкий хват.

Используйте умеренно широкий хват. Избыточное напряжение в шее. Оно связано с попыткой компенсировать недостаточную работу плечевого пояса. Перенесите фокус на работу целевых мышц.

Оно связано с попыткой компенсировать недостаточную работу плечевого пояса. Перенесите фокус на работу целевых мышц. Чрезмерная высота подъёма. Контролируйте амплитуду движения, гриф не должен подниматься выше ключиц.

Контролируйте амплитуду движения, гриф не должен подниматься выше ключиц. Движение через инерцию и неправильную последовательность включения мышц. Выполняйте упражнение медленно. Следите, чтобы локти вели движение. Корпус должен оставаться стабильным.

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Как интегрировать в тренировку?

Это упражнение может использоваться как дополнительное для развития плечевого пояса, но оно не базовое или обязательное. Его целесообразно включать в тренировку после более крупных многосуставных движений. Оно хорошо сочетается с упражнениями на стабилизацию лопатки и тягами, которые уравновешивают нагрузку на плечевой пояс.

Любое упражнение требует концентрации и внимания. Поэтому следите за техникой и не забывайте разминаться перед началом, особенно во время работы с дополнительным весом.