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Тяга штанги к подбородку: техника выполнения, какие мышцы работают, стоя, на плечи, широким хватом

Тяга штанги к подбородку: как правильно выполнять упражнение для проработки верха тела?
Виктория Вакулина Светлана Ибрагимова
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Как правильно выполнять тягу штанги к подбородку?
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Вместе со специалистом по биомеханике разбираем технику и типичные ошибки.

Как правильно использовать штангу для проработки плеч? Существует ряд эффективных упражнений, одно из них — тяга штанги к подбородку. Это отличный инструмент для улучшения осанки и роста мышечной массы. Но эффект можно ощутить лишь при соблюдении правильной техники.

О чём расскажем:

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<a href="https://www.championat.com/authors/9302/1.html">Виктория Вакулина</a>
Виктория Вакулина
фитнес-тренер FitStars, специалист по биомеханике

«В этой статье разберём, на что обращать внимание и как избежать типичных ошибок».

Тяга штанги к подбородку — упражнение для верхнего плечевого пояса. Основная нагрузка приходится на среднюю дельтовидную мышцу и верхние пучки трапециевидной мышцы. При этом активно включаются мышцы, стабилизирующие лопатку — передняя зубчатая и нижние волокна трапеции.

Биомеханически движение представляет собой сочетание отведения плеча и подъёма локтей вверх с сохранением штанги близко к корпусу. Локти выступают ведущим звеном, а кисти следуют за ними.

При соблюдении техники и регулярных тренировках это упражнение позволяет развить плечевой пояс, увеличить объём трапеций и улучшить механику лопаток. Ещё один немаловажный плюс — улучшение осанки.

Фото: Istockphoto.com / Alones Creative

Противопоказания

Отказаться от выполнения стоит при наличии заболеваний суставов плечевого пояса, кистей и локтей, ограниченной подвижности плеча, нарушения подвижности лопатки и импиджмент-синдрома.

Также стоит прекратить тренировку при возникновении острой боли и дискомфорта. В таких случаях упражнение либо модифицируется, либо заменяется на более безопасные варианты, например, на подъёмы гантелей в стороны или упражнения с акцентом на контроль лопатки. Для подбора подходящей программы стоит обратиться к тренеру и врачу.

Фото: Istockphoto.com / Marco VDM

Как выполнять?

Ключевой момент — положение плечевого сустава и лопатки. Если брать штангу узким хватом, при подъёме локтей выше уровня ключицы плечо излишне вращается в суставе. Это может привести к защемлению сухожилий, что при большом количестве повторений может вызвать дискомфорт или даже травму.

Более безопасным считается умеренно широкий хват. Амплитуда движения — до уровня груди или ключиц, без стремления тянуть штангу максимально высоко. Это позволяет сохранить более нейтральное положение плечевой кости относительно суставной впадины и снизить избыточную нагрузку на структуры плечевого сустава.

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Сохраняйте стабильное положение корпуса, нейтральное положение позвоночника и контролируйте движение, чтобы не допускать инерции. Подъём должен происходить за счёт работы плечевого пояса, а не из-за раскачки или подключения поясницы.

Лопатки при этом не просто поднимаются, а участвуют в координированном движении вверх и ротации, обеспечивая правильную механику плеча. Отсутствие этого контроля часто приводит к тому, что нагрузка смещается в верхнюю трапецию, при этом дельтовидная мышца недорабатывает.

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Тяга штанги к подбородку

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч.
  • Спина прямая, лопатки приведены и опущены.
  • Возьмите штангу хватом на ширине плеч или чуть уже.
  • Опустите снаряд вниз и слегка согните локти.
  • На выдохе начните тянуть штангу, направляя локти вверх и в стороны.
  • Штанга должна двигаться вдоль корпуса. В верхней точке штанга находится на уровне ключиц.
  • Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение на вдохе.

Ошибки в выполнении и способы их избежать

Упражнение довольно сложное, поэтому есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Они снижают эффективность и повышают риск перегрузки плечевого сустава.

Частые ошибки

  • Слишком узкий хват. Используйте умеренно широкий хват.
  • Избыточное напряжение в шее. Оно связано с попыткой компенсировать недостаточную работу плечевого пояса. Перенесите фокус на работу целевых мышц.
  • Чрезмерная высота подъёма. Контролируйте амплитуду движения, гриф не должен подниматься выше ключиц.
  • Движение через инерцию и неправильную последовательность включения мышц. Выполняйте упражнение медленно. Следите, чтобы локти вели движение. Корпус должен оставаться стабильным.

Фото: Istockphoto.com / Lordn

Как интегрировать в тренировку?

Это упражнение может использоваться как дополнительное для развития плечевого пояса, но оно не базовое или обязательное. Его целесообразно включать в тренировку после более крупных многосуставных движений. Оно хорошо сочетается с упражнениями на стабилизацию лопатки и тягами, которые уравновешивают нагрузку на плечевой пояс.

Любое упражнение требует концентрации и внимания. Поэтому следите за техникой и не забывайте разминаться перед началом, особенно во время работы с дополнительным весом.

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