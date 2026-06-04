Тюменский марафон «Врата Сибири» — 2026: дистанции, программа и награждение

Тюмень – один из крупных городов на юге Западной Сибири. Именно там в следующие выходные состоится большое беговое событие. Тысячи атлетов преодолеют одну из предложенных дистанций тюменского марафона «Врата Сибири». Делимся с вами подробностями старта.

О чём расскажем:

О старте

В 2026 году марафон «Врата Сибири» посвящён 440-летию Тюмени. Гости и жители города смогут его отпраздновать, пробежав 1586 м – эта дистанция символизирует год основания города. Более привычные забеги, от 3 км до 42,2 км, также будут ждать своих участников. Ожидается, что суммарно за два дня на старт выйдет до 10 000 человек.

Бегуны смогут отдохнуть в зоне восстановления или перекусить на фудкорте. Болельщики тоже не будут скучать: организаторы подготовили музыкальную программу и активности для всей семьи.

13 июня в мультицентре «Контора пароходства А. В. Колмакова» пройдёт экспертно-дискуссионная сессия. Вместе со спикерами гости поговорят о развитии массовых стартов, инвестициях в спорт, тренировках и даже об оказании первой помощи.

Фото: Дмитрий Изосимов / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Расписание

Выдача стартовых пакетов пройдёт с 9 по 11 июня с 11:00 до 20:00 и 12 июня с 11:00 до 16:00 в коворкинг-пространстве «Улётная точка» по адресу ул. Герцена, 63/1. В первый день соревнований, 13 июня, пройти регистрацию можно будет с 10:00 до 21:00 в шатре рядом с Набережной Туры по адресу 25 Октября, 23а, строение 1.

Для получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности и медицинскую справку. Участникам младше 18 лет нужно подготовить разрешение от родителей.

Соревнования «Врата Сибири» пройдут в выходные, 13 и 14 июня. Рассказываем подробнее о программе события.

Суббота, 13 июня:

10:00 – открытие стартового городка;

10:00-21:00 – выдача стартовых пакетов для участников;

10:00-18:00 – работа зоны ЭКСПО;

12:00-12:30 – официальное открытие марафона;

12:35-12:45 – общая разминка;

13:00-13:15 – старт «Забега патриотов»;

13:20-13:35 – старт «Северной ходьбы»;

13:40-13:55 – старт детского забега на дистанцию 500 м;

14:00-14:15 – старт детского соревнования на беговелах на дистанцию 500 м;

14:20-14:35 – старт детского забега на дистанцию 42 м;

14:40-15:55 – старт «Забега компаний, клубов»;

16:00-16:15 – старт «Забега в свадебных платьях»;

16:30-16:45 – старт «Благотворительного забега с мэром»;

17:00-21:00– развлекательная программа;

21:00 – закрытие стартового городка.

Воскресенье, 14 июня:

7:00 – открытие стартового городка;

8:00-08:15 – официальное открытие;

8:15-08:23 – общая разминка;

8:30-14:30 – старт забегов на дистанции 42,2 км, и 21,1 км;

8:40-10:40 – старт забега на дистанцию 10 км;

8:45-09:45 – старт забега на дистанцию 5 км;

8:55-09:25 – старт забега на дистанцию 3 км;

9:00-17:00 – работа зоны ЭКСПО;

14:00-15:00 – церемония награждения;

17:00 – закрытие стартового городка.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу соревнования.

Фото: Дмитрий Изосимов / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Маршруты и дистанции

Стартово-финишный городок расположится на площади у мультицентра «Контора пароходства А. В. Колмакова». На выбор представлено 14 форматов участия. Маршруты стартов проложат по центральным улицам Тюмени и по набережной правого берега Туры. В марафоне можно участвовать индивидуально или в составе команды.

Дистанция Лимит времени Возраст участников 42 м – дети до 3 лет 500 м – дети от 4 до 14 лет 500 м, беговел – дети от 1 года до 6 лет «Забег компаний, клубов», «Забег в свадебных платьях», «Забег патриотов», «Благотворительный забег с мэром» на 1586 м – от 18 лет и старше «Северная ходьба» на 1586 м – от 18 лет и старше 3 км 30 минут от 7 лет и старше 5 км 1 час от 14 лет и старше 10 км 2 часа от 16 лет и старше 21,1 км 3 часа от 18 лет и старше 42,2 км 6 часов для индивидуального старта;

4 часа 30 минут для командной эстафеты от 18 лет и старше

Фото: Дмитрий Изосимов / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Награждение

Каждому участнику, успешно преодолевшему выбранный маршрут, вручат памятную медаль с символикой забега. На дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км подарки получат по три мужчины и женщины в каждой возрастной группе.

На марафоне, полумарафоне, дистанциях 10 км, 5 км и 3 км атлеты поборются за денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составит 1 330 000 рублей. Наградят мужчин и женщин, занявших с первого по третье места в абсолютном первенстве.

Главный приз тюменского марафона «Врата Сибири» – автомобиль. Чтобы его выиграть, участник должен преодолеть дистанцию 42 км 195 м быстрее чем за 2.15,35. После подтверждения результата судейской коллегией бегун признаётся обладателем нового рекорда трассы и получает вознаграждение.

Фото: Алексей Гудованый / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Массовый забег – отличная возможность повеселиться и провести время с единомышленниками. Но не забывайте о безопасности: обязательно разминайтесь перед стартом и будьте внимательны на дистанции.