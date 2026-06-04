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Тюменский марафон Врата Сибири 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Тюменский марафон «Врата Сибири» — 2026: дистанции, программа и награждение
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт Тюменский марафон «Врата Сибири»?
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Старты назначены на 13 и 14 июня.

Тюмень – один из крупных городов на юге Западной Сибири. Именно там в следующие выходные состоится большое беговое событие. Тысячи атлетов преодолеют одну из предложенных дистанций тюменского марафона «Врата Сибири». Делимся с вами подробностями старта.

О чём расскажем:

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О старте

В 2026 году марафон «Врата Сибири» посвящён 440-летию Тюмени. Гости и жители города смогут его отпраздновать, пробежав 1586 м – эта дистанция символизирует год основания города. Более привычные забеги, от 3 км до 42,2 км, также будут ждать своих участников. Ожидается, что суммарно за два дня на старт выйдет до 10 000 человек.

Бегуны смогут отдохнуть в зоне восстановления или перекусить на фудкорте. Болельщики тоже не будут скучать: организаторы подготовили музыкальную программу и активности для всей семьи.

13 июня в мультицентре «Контора пароходства А. В. Колмакова» пройдёт экспертно-дискуссионная сессия. Вместе со спикерами гости поговорят о развитии массовых стартов, инвестициях в спорт, тренировках и даже об оказании первой помощи.

Фото: Дмитрий Изосимов / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Расписание

Выдача стартовых пакетов пройдёт с 9 по 11 июня с 11:00 до 20:00 и 12 июня с 11:00 до 16:00 в коворкинг-пространстве «Улётная точка» по адресу ул. Герцена, 63/1. В первый день соревнований, 13 июня, пройти регистрацию можно будет с 10:00 до 21:00 в шатре рядом с Набережной Туры по адресу 25 Октября, 23а, строение 1.

Для получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности и медицинскую справку. Участникам младше 18 лет нужно подготовить разрешение от родителей.

Соревнования «Врата Сибири» пройдут в выходные, 13 и 14 июня. Рассказываем подробнее о программе события.

Суббота, 13 июня:

  • 10:00  – открытие стартового городка;
  • 10:00-21:00 – выдача стартовых пакетов для участников;
  • 10:00-18:00 – работа зоны ЭКСПО;
  • 12:00-12:30 – официальное открытие марафона;
  • 12:35-12:45 – общая разминка;
  • 13:00-13:15 – старт «Забега патриотов»;
  • 13:20-13:35 – старт «Северной ходьбы»;
  • 13:40-13:55 – старт детского забега на дистанцию 500 м;
  • 14:00-14:15 – старт детского соревнования на беговелах на дистанцию 500 м;
  • 14:20-14:35 – старт детского забега на дистанцию 42 м;
  • 14:40-15:55 – старт «Забега компаний, клубов»;
  • 16:00-16:15 – старт «Забега в свадебных платьях»;
  • 16:30-16:45 – старт «Благотворительного забега с мэром»;
  • 17:00-21:00– развлекательная программа;
  • 21:00 – закрытие стартового городка.
Готовьтесь к забегу правильно:
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Воскресенье, 14 июня:

  • 7:00 – открытие стартового городка;
  • 8:00-08:15 – официальное открытие;
  • 8:15-08:23 – общая разминка;
  • 8:30-14:30 – старт забегов на дистанции 42,2 км, и 21,1 км;
  • 8:40-10:40 – старт забега на дистанцию 10 км;
  • 8:45-09:45 – старт забега на дистанцию 5 км;
  • 8:55-09:25 – старт забега на дистанцию 3 км;
  • 9:00-17:00 – работа зоны ЭКСПО;
  • 14:00-15:00 – церемония награждения;
  • 17:00 – закрытие стартового городка.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу соревнования.

Фото: Дмитрий Изосимов / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Маршруты и дистанции

Стартово-финишный городок расположится на площади у мультицентра «Контора пароходства А. В. Колмакова». На выбор представлено 14 форматов участия. Маршруты стартов проложат по центральным улицам Тюмени и по набережной правого берега Туры. В марафоне можно участвовать индивидуально или в составе команды.

ДистанцияЛимит времениВозраст участников
42 мдети до 3 лет
500 мдети от 4 до 14 лет
500 м, беговелдети от 1 года до 6 лет
«Забег компаний, клубов», «Забег в свадебных платьях», «Забег патриотов», «Благотворительный забег с мэром» на 1586 мот 18 лет и старше
«Северная ходьба» на 1586 мот 18 лет и старше
3 км30 минутот 7 лет и старше
5 км1 часот 14 лет и старше
10 км2 часаот 16 лет и старше
21,1 км3 часаот 18 лет и старше
42,2 км6 часов для индивидуального старта;
4 часа 30 минут для командной эстафеты		от 18 лет и старше

Фото: Дмитрий Изосимов / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Награждение

Каждому участнику, успешно преодолевшему выбранный маршрут, вручат памятную медаль с символикой забега. На дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км подарки получат по три мужчины и женщины в каждой возрастной группе.

На марафоне, полумарафоне, дистанциях 10 км, 5 км и 3 км атлеты поборются за денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составит 1 330 000 рублей. Наградят мужчин и женщин, занявших с первого по третье места в абсолютном первенстве.

Главный приз тюменского марафона «Врата Сибири» – автомобиль. Чтобы его выиграть, участник должен преодолеть дистанцию 42 км 195 м быстрее чем за 2.15,35. После подтверждения результата судейской коллегией бегун признаётся обладателем нового рекорда трассы и получает вознаграждение.

Фото: Алексей Гудованый / Сообщество тюменского марафона «Врата Сибири» во «ВКонтакте»

Массовый забег – отличная возможность повеселиться и провести время с единомышленниками. Но не забывайте о безопасности: обязательно разминайтесь перед стартом и будьте внимательны на дистанции.

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