Sport-Marafon Fest — 2026: гид по масштабному спортивному фестивалю

Летом хочется проводить как можно больше времени на открытом воздухе, некоторые даже тренируются на улице. Именно поэтому в тёплое время года организуют спортивные аутдор-фестивали. Sport-Marafon Fest – один из таких. Рассказываем больше о ярком спортивном событии.

О чём расскажем:

О событии

Sport-Marafon Fest – это спортивно-музыкальный фестиваль на открытом воздухе. Он пройдёт в четыре дня недалеко от Москвы: на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области.

С 11 по 14 июня гости смогут наслаждаться музыкой, посещать мастер-классы или лекции, кататься на сап-бордах или проверять свои силы на скалодроме, посещать экскурсии или просто отдыхать на природе. На двух музыкальных сценах выступят группы Beautiful Boys, «Зимавсегда», а также артисты Максим Свобода, Алексей Вдовин, DJ Justee и Николай Гринько.

Но не стоит забывать, что событие спортивное, тут будет представлено сразу шесть видов спорта: плавание, спортивное ориентирование, трейл, рогейн, велогонка и заплыв на сап-бордах. Именно об этой части фестиваля мы и расскажем подробнее.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

Расписание

Sport-Marafon Fest продлится с 11 по 14 июня. Стартовые пакеты будут выдавать в начале недели — 8 и 9 июня. Рассказываем об основных пунктах программы мероприятия.

8 июня, понедельник

12:00-22:00 – выдача стартовых пакетов и билетов в Москве в магазине «Спорт-Марафон» на ул. Сайкина, 6/5.

9 июня, вторник

10:00-22:00 – выдача стартовых пакетов и билетов в Москве в магазине «Спорт-Марафон» на ул. Сайкина, 6/5.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

11 июня, четверг

9:00-00:00 — начало работы зоны выдачи билетов и стартовых пакетов «Сельпо».

15:00-21:00 — выдача стартовых номеров в арт-парке «Никола-Ленивец».

15:00 — начало работы зоны фудтраков.

17:00 — открытие Экспо, начало работы фестивального пространства.

21:00-23:00 — гитарный вечер на малой сцене.

12 июня, пятница

8:00 — начало работы зоны мастер-классов.

9:00-21:00 — выдача стартовых номеров в арт-парке «Никола-Ленивец».

9:30-18:00 — время работы детского лагеря.

10:00-19:00 — время работы Экспо.

12:00 — старт заплыва SWIM на дистанцию 10 км.

12:00-18:00 — свободный старт ORIENT FUN.

14:00 — роллинг-старт заплыва SWIM на дистанцию 2,5 км.

14:00 — начало работы лектория.

16:00 — роллинг-старт заплыва на SUP-бордах дистанцию 10 км.

16:00 — начало работы фитнес-зоны.

17:30 — награждение победителей и призёров заплывов SWIM на дистанциях 3 и 10 км и заплыва на SUP-бордах на дистанцию 10 км.

17:30-17:50 — свободный старт ORIENT SPORT.

18:00 — начало забегов с собаками CANISPRINT.

19:30 — концерт группы «Зимавсегда» на малой сцене.

20:20 — сет DJ Justee на главной сцене.

20:30 — награждение победителей ORIENT SPORT и CANISPRINT на малой сцене.

21:30-22:45 — выдача SUP-бордов в камере хранения на фестивальной поляне.

21:40 — концерт группы Beautiful Boys на главной сцене.

22:45 — старт забега Trail NIGHT на дистанцию 3,6 км.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

13 июня, суббота

6:00 — начало работы зоны мастер-классов.

8:30 — начало работы фитнес-зоны.

9:00 — выдача карт участникам ROGAINE.

9:00 — старт фан-забега на дистанцию 5 км от команды S95.

9:00-21:00 — выдача стартовых пакетов в арт-парке «Никола-Ленивец».

9:30-18:00 — время работы детского лагеря.

9:50 — старт велогонки Bike 40 на дистанцию 39,5 км.

10:00 — начало работы лектория.

10:00-19:00 — время работы Экспо.

10:00 — брифинг для участников ROGAINE.

10:20 — старт велогонки Bike 120 на дистанцию 120 км.

10:50 — старт велогонки Bike 65 на дистанцию 65,5 км.

11:00 — старт участников ROGAINE.

10:00-18:00 — свободный старт участников ORIENT FUN.

16:00 — награждение победителей велогонок на малой сцене.

20:00 — сет DJ Justee на главной сцене.

20:20 — концерт исполнителя Максим Свобода на главной сцене.

20:30 — концерт Алексея Вдовина на малой сцене.

21:40 — концерт группы «Операция Пластилин» на главной сцене.

22:30 — свето-музыкальное шоу «100 костров» возле главной сцены.

22:45 — старт трейл-забега Trail 100 на дистанцию 103,7 км.

23:30-00:00 — концерт Николая Гринько на малой сцене.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

14 июня, воскресенье

6:00 — начало работы зоны мастер-классов.

7:30 — начало работы фитнес-зоны.

8:00-15:00 — время работы детского лагеря.

8:30 — старт трейл-забега Trail 50 на дистанцию 48,2 км.

9:00 — старт трейл-забега Trail 35 на дистанцию 34,6 км.

9:30 — старт трейл-забега Trail 10 на дистанцию 9,4 км.

9:35— старт трейл-забега NORDIC на дистанцию 9,4 км.

9:50 — старт трейл-забега Trail 17 на дистанцию 17 км.

10:00-16:00 — время работы Экспо.

10:00-16:00 — свободный старт участников ORIENT FUN.

11:00 — начало работы лектория.

13:00 — награждение победителей трейл-забегов на малой сцене.

13:00 — старт трейл-забега Trail KIDS.

15:00 — старт трейл-забега Trail TEENS.

15:30 — награждение победителей забега Trail TEENS.

19:00 — закрытие фестиваля.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

Форматы и дистанции

Этот фестиваль подойдёт для любителей разных видов спорта, ведь в арт-парке «Никола-Ленивец» дистанцию можно будет и проплыть, и проехать на велосипеде, и пробежать, и даже проплыть на сап-борде. Рассказываем подробнее о шести спортивных направлениях Sport-Marafon Fest.

TRAIL. Это трейловые забеги, участникам предстоит преодолеть маршрут по пересечённой местности. Обрамлять путь будут уникальная природа и арт-объекты парка. На выбор представлено семь дистанций: 9,4 км, 17 км, 34,6 км, 48,2 км, 103,7 км, 3,6 км, 9,4 км. Отдельно проведут старт для бегунов с собаками.

Это трейловые забеги, участникам предстоит преодолеть маршрут по пересечённой местности. Обрамлять путь будут уникальная природа и арт-объекты парка. На выбор представлено семь дистанций: 9,4 км, 17 км, 34,6 км, 48,2 км, 103,7 км, 3,6 км, 9,4 км. Отдельно проведут старт для бегунов с собаками. BIKE. Участникам велозаезда предстоит проехать одну из трёх дистанций: 39,5 км, 65,5 км и 120 км. Маршруты проложены по грунтовым тропам арт-парка «Никола-Ленивец» и нацпарка «Угра».

Участникам велозаезда предстоит проехать одну из трёх дистанций: 39,5 км, 65,5 км и 120 км. Маршруты проложены по грунтовым тропам арт-парка «Никола-Ленивец» и нацпарка «Угра». ORIENT. Соревнования по спортивному ориентированию со свободным стартом, то есть начать выполнение маршрута можно по готовности в специальные временные промежутки. Побеждает участник, который быстрее всех пройдёт все контрольные пункты и вернётся на финиш.

Соревнования по спортивному ориентированию со свободным стартом, то есть начать выполнение маршрута можно по готовности в специальные временные промежутки. Побеждает участник, который быстрее всех пройдёт все контрольные пункты и вернётся на финиш. ROGAINE. Рогейн — это вид спорта, включающий в себя соревнования на выносливость, стратегическое планирование и ориентирование на пересечённой местности. Участники должны за определённое время (на Sport-Marafon Fest это четыре или восемь часов) набрать как можно больше очков за посещение контрольных пунктов. Для этого предстоит не только быстро перемещаться между ними, но и составить грамотную стратегию.

Рогейн — это вид спорта, включающий в себя соревнования на выносливость, стратегическое планирование и ориентирование на пересечённой местности. Участники должны за определённое время (на Sport-Marafon Fest это четыре или восемь часов) набрать как можно больше очков за посещение контрольных пунктов. Для этого предстоит не только быстро перемещаться между ними, но и составить грамотную стратегию. SWIM . Классический заплыв на 10 км или 2,5 м по реке Угра. Короткую дистанцию сможет преодолеть почти любой, но вот длинный отрезок станет своеобразным вызовом.

. Классический заплыв на 10 км или 2,5 м по реке Угра. Короткую дистанцию сможет преодолеть почти любой, но вот длинный отрезок станет своеобразным вызовом. SUP. Заплыв на сап-бордах по реке Угра на 10 км. Участников ждёт комфортная дистанция на спокойной воде. Маршрут проложен вдоль диких берегов, увидеть их можно только с воды.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

Награждение

По итогам трейлов все участники, уложившиеся в контрольное время, получают памятную медаль. Победители и призёры определяются по gun time, то есть по факту прихода на финиш. В абсолютном первенстве награждаются мужчины и женщины с первого по третье места. Отдельно определяются победители в категории MASTERS (участники в возрасте 45 лет и старше). Подведение итогов и награждение победителей на дистанции NORDIC 10 не предусмотрено.

Лимиты времени для участников трейла:

Trail NIGHT — 1 час;

Trail 10 — 3,5 часа;

Trail 17 — 5 часов;

Trail 35 — 7 часов;

Trail 50 — 9,5 часа;

Trail 100 — 18 часов.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

В велогонках победители также определяются по факту прихода на финиш. Определять призёров в личном зачёте будут в двух категориях: «МТБ» и «Гревел и циклокросс». На каждой дистанции наградят мужчин и женщин с первого по третье места в абсолютном первенстве. Награждение в абсолютном первенстве не предусмотрено. Но каждый участник, пересёкший финиш в рамках контрольного времени, получает памятную медаль.

Лимиты времени для участников велогонки:

Bike 40 — 7 часов;

Bike 65 — 8 часов;

Bike 125 — 10 часов.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

В категории SWIM памятную медаль получит каждый участник, успешно преодолевший весь маршрут, а награждению подлежат по три победителя среди мужчин и женщин в абсолютном зачёте на каждой дистанции. Победители заплыва на сап-бордах определяются по факту прихода на финиш. Награждаются участники, занявшие с первого по третье места среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве.

Лимиты времени для участников заплывов:

2,5 км— 1 час 15 минут;

10 км — 4 часа;

10 км (SUP) — 3 часа.

Организаторы вправе запросить у победителей и призёров всех дистанций записанный трек дистанции для решения спорных вопросов.

Фото: Сообщество Sport-Marafon Fest во «ВКонтакте»

Фанаты активного отдыха не могут пройти мимо спортивных фестивалей. В этой статье мы рассказали лишь про один из таких. Больше интересных событий ищите в разделе «Любительский спорт».