«Белый плен», «Затерянный город Z» и ещё 8 захватывающих фильмов про экспедиции

О чём расскажем:

«Красная палатка», Италия, СССР, 1969 год

Жанр: драма, приключения

Режиссёр: Михаил Калатозов

Главные роли: Питер Финч, Шон Коннери, Клаудия Кардинале

Возрастные ограничения: 12+

Фильм рассказывает историю генерала Нобиле, который спустя 40 лет после крушения дирижабля в арктической экспедиции испытывает муки совести. Он снова и снова рисует в своих фантазиях всех участников экспедиции и мысленно просит у них прощения.

Территория съёмок ленты огромна: некоторую часть снимали в Подмосковье, под Ленинградом и на берегу Финского залива, другую – в Арктике. А эпилог картины – и вовсе у побережья Норвегии. Кстати, специально для съёмок был построен целый дирижабль, длина которого достигала 20 метров. Чтобы сдвинуть такую мощную конструкцию, его пришлось буксировать с земли на тросах.

Кадр из фильма «Красная палатка» Фото: «Кинопоиск»

Не обошлось и без серьёзных опасностей. Так, во время съёмок в бухте Тихая разломилась льдина, на которой была декорация лагеря Нобиле. Всю команду пришлось экстренно эвакуировать. А разломившуюся льдину стало уносить вдаль от берега. Для того чтобы спасти артистов, пришлось ждать вертолёт. Но погода резко испортилась, и ожидание затянулось до полутора часов. Актёры позже вспоминали, что эти полтора часа провели в страхе, а из пропитания у них была одна-единственная ириска, завалявшаяся в кармане у Юрия Соломина.

К моменту выхода фильма в прокат четверо участников реальных событий были живы. Это штурман дирижабля Нобиле, Вильери – советский полярный лётчик, Чухновский и Бегоунек.

«Антарктическая повесть», Япония, 1983 год

Жанр: драма, приключения

Режиссёр: Корэёси Курахара

Главные роли: Кэн Такакура, Цунэхико Ватасэ, Эидзи Окада

Возрастные ограничения: 0+

Сюжет картины строится вокруг японской антарктической базы, где было решено отправить в материковую экспедицию трёх исследователей. Цель учёных, казалось бы, была выполнимой: определить точное местоположение возвышенности Боттнутен, её высоту и характер местности. Экспедиция отправилась в путь на 15 ездовых собаках, но погода не давала им возможности двигаться в предполагаемом темпе, из-за чего группа прибыла позже положенного срока.

Тогда с японского судна за учёными был отправлен самолёт, а собак оставили с недельным запасом еды ожидать прибытия сменной группы. Однако сильные ветры сделали своё коварное дело. Обе группы экспедиции вернулись в Японию, так и оставив собак в тяжёлых условиях.

Постер для фильма «Антарктическая повесть» Фото: «Кинопоиск»

Фильм снимали целых три года. Первую часть картины – в Японии на острове Хоккайдо, а вторую – в Антарктиде и на Аляске. У картины реальная и весьма печальная история. Исследователи действительно были вынуждены оставить 15 ездовых собак на зимовку. По возвращении к ним почти через год среди выживших псов было обнаружено лишь двое.

«Потерянный в снегах», Канада, 2003 год

Жанр: драма, приключения

Режиссёр: Чарльз Мартин Смит

Главные роли: Барри Пеппер, Анабелла Пиугаттук, Джеймс Кромуэлл

Возрастные ограничения: 16+

Чарли Холлидей – человек, который не боится сложностей и готов рисковать жизнью ради собственной выгоды. Именно так и происходит, когда на арктическую пустыню надвигается буран, а герою предстоит перевезти на своём самолёте больную туберкулёзом девушку из местного племени. Но в пути судно терпит крушение, и пилот вместе со своей спутницей оказываются заложниками стихии и коварной Арктики.

Кадр из фильма «Потерянный в снегах» Фото: «Кинопоиск»

Съёмки фильма проходили в жёстких условиях. Вокруг съёмочной группы пришлось расставить охрану с ружьями, заряженными транквилизаторами. Причина – полярные медведи. Один из них даже попытался прервать съёмки. Также актёрам пришлось сильно мёрзнуть. При безветренной погоде столбики термометра спускались до -28°C, а если поднимался ветер – и того ниже, до -45°C.

«Затерянные в Антарктиде», Великобритания, Австралия, 2002 год

Жанр: драма, приключение, биография

Режиссёр: Чарльз Стёрридж

Главные роли: Кеннет Брана, Ив Бэст, Марк Тэнди

Возрастные ограничения: 16+

Мини-сериал рассказывает историю реальной экспедиции 1941 года на Южный полюс, которую организовал Эрнест Шэклтон. Все 28 человек из его команды оказались посреди леденящей Антарктиды, когда их корабль раздавило льдами.

Кадр из фильма «Затерянные в Антарктиде» Фото: «Кинопоиск»

Действие ленты происходило в Антарктиде, но съёмки шли в Гренландии. В то время как морские пейзажи снимали отдельно в Исландии. Согласно исторической справке, ни одни из 28 человек из команды не погиб. Единственным пострадавшим считается матрос, который потерял палец на ноге из-за сильнейшего обморожения.

«Земля Санникова», СССР, 1973 год

Жанр: приключения

Режиссёр: Альберт С. Мкртчян, Леонид Попов

Главные роли: Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, Олег Даль

Возрастные ограничения: 6+

Загадка существования Земли Санникова не даёт покоя столетиями. Главный герой – политический ссыльный Ильин – отправляется в специальную экспедицию, которую финансирует некий золотопромышленник. В результате длительных поисков герои обнаруживают оазис, раскинувшийся среди льдов. Но выясняется, что надвигающееся землетрясение должно уничтожить Землю…

Кадр из фильма «Земля Санникова» Фото: «Кинопоиск»

Фильм снят по мотивам одноимённого романа Владимира Обручева. Съёмки проходили на Финском заливе и в дoлине Гейзеров на Камчатке. Учёные пришли к выводу, что Земля Санникова действительно существовала в прошлом, но впоследствии исчезла, растаяв, так как её окружали глыбы льда.

«Затерянный город Z», США, 2016 год

Жанр: драма, приключения, биография

Режиссёр: Джеймс Грэй

Главные роли: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер

Возрастные ограничения: 18+

Главный герой – майор Фоссет, член Королевского географического общества. Всю свою сознательную жизнь им движет одна-единственная цель – найти потерянную в джунглях Амазонии столицу Инков, город Z.

Кадр из фильма «Затерянный город Z» Фото: «Кинопоиск»

Фильм снят по одноимённой книге Дэвида Гранна. А она написана на основе реальной истории о британском исследователе Перси Фосетте, который действительно искал загадочный город и исчез в джунглях. Изначально на роль майора Фоссета претендовал Брэд Питт, а затем её и вовсе отдали Бенедикту Камбербэтчу. Однако последний отказался от работы из-за слишком плотного съёмочного графика.

Джунгли стали центральной зоной съёмок картины. Режиссёр Джеймс Грэй лично готовил в таких условиях ужин для всей съёмочной группы.

«Кон-Тики», Норвегия, Великобритания, Дания, 2012 год

Жанр: приключения, биография, история

Режиссёр: Йоаким Рённинг, Эспен Сандберг

Главные роли: Пол Сверре Валхейм Хаген, Андерс Баасмо Кристиансен, Тобиас Зантельман

Возрастные ограничения: 12+

Лента рассказывает невероятную историю путешественника Тура Хейердала, который совершил грандиозную экспедицию – пересёк Тихий океан на плоту Кон-Тики. Герою предстояло сразиться не только с бушующей стихией, но и с кровожадными акулами. Кстати, во время путешествия Тур Хейердал и его команда открыли новый вид рыб.

Кадр из фильма «Кон-Тики» Фото: «Кинопоиск»

Съёмки фильма проходили на Мальдивских островах, Мальте, в Норвегии, США, Таиланде и Болгарии. Внук великого путешественника однажды повторил приключение своего деда. В 2006 году он стал участником экспедиции, которая должна было пройти по следам Кон-Тики на точно таком же плоту.

В другой экспедиции мужчина совершил путешествие из Австралии в Полинезию на небольшом плоту, собранном из пластиковых бутылок. Такой отважный вызов обществу стал неким напоминанием о необходимости защиты окружающей среды.

«Эверест», Великобритания, США, Исландия, 2015 год

Жанр: приключение, триллер, драма

Режиссёр: Бальтасар Кормакур

Главные роли: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол

Возрастные ограничения: 18+

Покорить Эверест мечтают многие отважные путешественники. Но одним великая гора способна покориться, а для других может стать последним пристанищем. Опытный инструктор Роб Холл должен сопроводить группу альпинистов к восхождению. Однако все ли они смогут вернуться живыми?

Кадр из фильма «Эверест» Фото: «Кинопоиск»

Фильм снят по мотивам реальной истории. Многие из участников экспедиций в последующем написали свои истории о тех трагических событиях 1996 года. Наиболее известными стали «В разреженном воздухе», «Восхождение».

«Белый плен», США, 2005 год

Жанр: драма, приключение

Режиссёр: Фрэнк Маршалл

Главные роли: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд

Возрастные ограничения: 12+

Бескрайняя Антарктика и научная экспедиция: опасность может поджидать на каждом шагу, однако Джерри Шепард и его друг Купер идут прямо к цели: к поискам метеорита. Но начавшаяся буря меняет планы: экспедиция вынуждена бросить собачьи упряжки и вернуться назад. Целых шесть месяцев несчастным собакам предстоит выживать в ледяной пустыне и дожидаться своего спасения.

При съёмках фильма для каждого пса выделялся минимум один дублёр. Всего при работе было задействовано более 30 собак.

Кадр из фильма «Белый плен» Фото: «Кинопоиск»

«Ледокол», Россия, 2016 год

Жанр: драма

Режиссёр: Николай Хомерики

Главные роли: Пётр Фёдоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова

Возрастные ограничения: 12+

Кадр из фильма «Ледокол» Фото: «Кинопоиск»

Фильм основан на реальных событиях. Далёкий 1985 год, ледокол «Михаил Громов» бороздит просторы Антарктиды. Но впереди прямо навстречу ему движется огромный айсберг. Чтобы уйти от неизбежного столкновения, судно попадает в ледовый плен. Надежды на спасение нет, горючего и пропитания – тоже…

В реальной истории ледокол «Михаил Сомов» дрейфовал в условиях полярной ночи. Для съёмок использовали атомный ледокол «Ленин», который находился на стоянке в Мурманске.