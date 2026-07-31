Актёр — настоящий хамелеон! Чего он только не делал со своим телом ради воплощения задумки режиссёра.

Дико худел для ролей, а потом быстро набирал мышечную массу: 7 фильмов с Мэттью Макконахи

О чём расскажем:

Биография Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи родился 4 ноября 1969 года в штате Техас в обычной семье. Отец будущей кинозвезды был владельцем автозаправки, а мать работала воспитательницей в детском саду. С самого детства мальчик рос с мечтами о серьёзной карьере адвоката и никак не хотел мириться с мыслью, что ему, подобно двум его братьям, уготована судьба продолжить трудиться вместе с отцом на заправке.

Вместо этого наперекор мнению семьи Макконахи отправился в Австралию, где провёл целый год и обзавёлся заметным акцентом. Мэттью вернулся в родной Техас, но точно знал, что посвятит свою жизнь актёрству. Он изучал это ремесло в Техасском университете, а на жизнь зарабатывал съёмками в рекламе.

Мэттью Макконахи Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Актёрский дебют Мэттью состоится в фильме «Под кайфом в смятении», а позже в 1996 году биографии прибавилась другая картина — «Время убивать». После этого карьера актёра пошла по накатанной: в этом же году вышло сразу четыре фильма с его участием.

Буквально на следующий год на экранах появилась научно-фантастическая лента «Контакт», где партнёршей Макконахи выступила Джоди Фостер. Съёмки фильма проходили со скандалами: сценарий переписывался прямо во время работы, а режиссёр удосужился появиться на площадке только в последний момент, когда сменился продюсер киностудии.

Далее Макконахи снялся в таких фильмах, как «Власть огня», «Как отделаться от парня за 10 дней». В последней картине Мэттью сыграл в дуэте с Кейт Хадсон. Романтическая комедия возымела грандиозный успех у зрителей. Хотя изначально Макконахи рисковал «выйти» из проекта: дело в том, что актёр оказался на 10 лет старше своего экранного персонажа. Но Кейт сумела убедить создателей фильма в исключительности голливудской кинозвезды.

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Фото: «Кинопоиск»

Следующей яркой работой в карьере актёра является драма «Деньги на двоих», где партнёром Мэттью выступил Аль Пачино. А в фильме «Волк с Уолл-стрит» он сыграл на пару с Леонардо Ди Каприо.

Нельзя пройти мимо комедии «Солдаты неудачи» и драмы «Далласский клуб покупателей». Именно последняя принесла голливудской знаменитости «Оскар» и «Золотой глобус». В 2014 году на экраны вышел сериал «Настоящий детектив», где Макконахи сыграл главную роль.

Затем поклонники наблюдали игру актёра в научно-фантастической ленте Кристофера Нолана «Интерстеллар». В том же году на голливудской «Аллее звёзд» появилась именная звезда актёра. Через три года на экраны вышла очередная драматическая лента с участием Мэттью. В фильме «Золото» ему пришлось изрядно набрать вес: всего за два месяца стрелки весов достигли 95 кг. Кроме того, голливудский красавчик побрился налысо.

Спорт и питание

Спортивным телом Мэттью Макконахи обязан исключительно своему трудолюбию и желанию сохранить за собой статус голливудского красавчика. Актёр чётко контролирует свой рацион и тренировочные нагрузки. Его питание – это пятиразовые полноценные приёмы пищи, а продукты полны белков и углеводов. Кроме того, Мэттью следит за временем: его последний приём пищи не должен быть позднее 18 часов.

Для хорошей работы пищеварительного тракта знаменитость ежедневно пьёт специальный ферментированный чай. Не забывает Макконахи и о необходимом количестве воды.

Мэттью Макконахи Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

Актёр с удовольствием совмещает сёрфинг, бег и кардио. Его походы в тренажёрный зал нельзя назвать скучными: он даже расписал собственную систему тренировок, которой активно придерживается. Его день обычно выглядит следующим образом: Макконахи может заниматься физической активностью прямо посреди рабочего дня, для этого ему нужно лишь выделить несколько минут.

В основном голливудский актёр предпочитает занятия гольфом и сёрфингом, а на своём ранчо в Техасе с радостью тратит утренние часы на пробежки. Не забывает знаменитость и о полноценном сне: в его расписании он должен занимать не менее девяти часов.

Личная жизнь Мэттью Макконахи

В 1994 году пресса приписывала ему отношения с актрисой Патрицией Аркетт, а через два года актёра видели в объятиях Эшли Джадд. Затем Макконахи начал встречаться с Сандрой Буллок. Но пара рассталась по непонятным причинам, Сандра и Мэттью сильно переживали и некоторое время не могли сконцентрироваться на личной жизни. Спустя время избранницей актёра стала Пенелопа Крус. С ней союз продержался тоже всего два года.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Свою главную любовь Мэттью встретил в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Камила Алвес сразу приковала взгляд любвеобильного Макконахи. Спустя полтора года отношений на свет появился первенец пары – сын Леви, а еще через полтора – дочь Вида. Но даже наличие двоих детей никак не могли заставить уверенного холостяка пойти под венец. Лишь третья беременность сподвигла Мэттью решиться на этот важный шаг.

Фильмы с Мэттью Макконахи

«Далласский клуб покупателей», США, 2013 год

Жанр: драма, биография

Режиссёр: Жан-Марк Валле

Главные актёры: Мэттью Макконахи, Дженнифер Гарнер, Джаред Лето

Возрастные ограничения: 18+

Ради роли в фильме «Далласский клуб покупателей» Макконахи пришлось похудеть на 22 кг, отчего его внешний вид стал казаться болезненным. Вскоре после выхода фильма в прокат актёр смог вернуть свои прежние формы. Джаред Лето, сыгравший в этом фильме, тоже придерживался специальной диеты и похудел на 13 кг.

За роль Рона Вудруфа Макконахи получил «Оскар». Роль считается одной из самых ярких и драматичных в карьере актёра.

Кадр из фильма «Далласский клуб покупателей» Фото: «Кинопоиск»

«Власть огня», США, 2002 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Роб Боумен

Главные актёры: Кристиан Бэйл, Мэттью Макконахи, Изабелла Скорупко

Возрастные ограничения: 12+

Боевик «Власть огня» собрал на площадке двух голливудских красавчиков: Мэттью Макконахи и Кристиана Бэйла. Последний, к слову, рьяно желал похудеть для роли, но обратил внимание на подкачанного Макконахи и передумал. Вместо этого он начал усердно заниматься спортом, чтобы выглядеть на фоне коллеги более-менее подходяще.

Кстати, в фильме есть несколько сцен драк между актёрами. Кристиан и Мэттью явно не жалели себя и наносили удары по-настоящему.

Кадр из фильма «Власть огня» Фото: «Кинопоиск»

«Время убивать», США, 1996 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Джоэл Шумахер

Главные актёры: Мэттью Макконахи, Сандра Буллок, Сэмюэл Л. Джексон

Возрастные ограничения: 18+

Благодаря фильму «Время убивать» Мэттью Макконахи смог осуществить свою юношескую карьерную мечту. В драме он исполнил роль Джеймса Бригенса – адвоката, которому предстоит защитить в суде чернокожего отца, который устроил самосуд над насильником своей дочери.

Изначально на роль претендовали несколько актёров: Вэл Килмер, Джон Кьюсак, Брэд Питт, Вуди Харрельсон и Кевин Костнер. Последний даже практически получил роль, но волею судьбы она была отдана Мэттью.

Кадр из фильма «Время убивать» Фото: «Кинопоиск»

«Настоящий детектив», США, 2014 год

Жанр: детектив, криминал

Режиссёр: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес

Главные актёры: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн

Возрастные ограничения: 18+

Сериал «Настоящий детектив» занимает особое место в фильмографии актёра. Изначально Макконахи должен был играть детектива Харта, но после того, как прочитал сценарий, уговорил режиссёра отдать ему другую роль. И в итоге актёр блестяще справился с воплощением образа Растина Коула. Герой в его исполнении стал по-настоящему культовым.

Кадр из сериала «Настоящий детектив» Фото: «Кинопоиск»

«Призраки бывших подружек», США, 2009 год

Жанр: мелодрама, фэнтези, комедия

Режиссёр: Марк Уотерс

Главные актёры: Мэттью Макконахи, Дженнифер Гарнер, Майкл Дуглас

Возрастные ограничения: 18+

Изначально к съёмкам должны были приступить в 2003 году и главную роль отводили Бену Аффлеку. Но после его провальной работы в картине «Джильи» было решено свернуть проект. И только через шесть лет другая кинокомпания взялась за работу, пригласив на главную роль Мэттью Макконахи.

По словам знаменитости, именно обилие романтических ролей подтолкнуло его пересмотреть видение своего актёрского ампула и всерьёз перейти к драматическим ролям.

Кадр из фильма «Призраки бывших подружек» Фото: «Кинопоиск»

«Интерстеллар», США, Великобритания, Канада, 2014 год

Жанр: фантастика, драма

Режиссёр: Кристофер Нолан

Главные актёры: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёрское кресло должен был занять Стивен Спилберг, который мечтал отдать главную роль Уиллу Смиту. Но в итоге оно досталось Кристоферу Нолану, а он, в свою очередь, настолько был поражён игрой Макконахи в фильме «Мад», что никого другого в своей картине не представлял.

Несмотря на некоторые научные ляпы, фильм настолько понравился зрителям, что его оценили даже киноакадемики, наградив «Оскаром».

Кадр из фильма «Интерстеллар» Фото: «Кинопоиск»

«Свадебный переполох», США, Германия, 2001 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Адам Шенкман

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Мэттью Макконахи, Бриджит Уилсон

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Свадебный переполох» Фото: «Кинопоиск»

При подготовке к съёмкам главных героев должны были сыграть Дженнифер Лав Хьюитт и Брендан Фрейзер, а после рассматривались Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший. Но обе пары не смогли найти время в своём плотном графике, и тогда роли достались Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес.

В одном из интервью Мэттью признался, что этот фильм входит в число его нелюбимых вместе с двумя другими «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Любовь и прочие неприятности». Но именно эти картины принесли ему огромные гонорары.