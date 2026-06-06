В чём тренироваться на улице летом: главные принципы экипировки и новые технологии — 2026

Виктор Саветников PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Летом стадионы, парки и уличные площадки вновь становятся главным местом для тренировок. Вместе с ростом температуры возрастает и значение правильно подобранной экипировки. Современная спортивная одежда помогает организму эффективнее справляться с жарой, снижает риск перегрева и делает занятия комфортнее. На что стоит обращать внимание при выборе экипировки для бега и воркаута и какие технологии определяют рынок в 2026 году?»

О чём расскажем:

Экипировка — часть тренировочного процесса

Летом тренировки всегда связаны с дополнительной нагрузкой на организм. Во время физической активности тело вырабатывает большое количество тепла, а высокая температура воздуха усложняет естественное охлаждение. Именно поэтому требования к экипировке в этот период заметно возрастают.

Фото: amriphoto / istockphoto.com

Главная задача спортивной одежды заключается в поддержании нормального теплообмена. Материалы должны быстро отводить влагу от кожи и обеспечивать циркуляцию воздуха. Чем быстрее пот испаряется с поверхности ткани, тем легче организму регулировать температуру тела.

Ещё один важный фактор — защита от солнечного излучения. Всё больше производителей используют ткани с показателями UPF 30+ и UPF 50+ (коэффициент защиты ткани от ультрафиолета, аналог SPF в косметике), которые помогают снизить воздействие солнца во время длительных тренировок на открытом воздухе. Для тех, кто занимается в середине дня, такое решение становится дополнительным элементом защиты наряду с головным убором и защитным кремом.

Фото: Nikada / istockphoto.com

Наиболее распространённая ошибка среди любителей спорта — использование обычной повседневной одежды. Хлопковые футболки быстро впитывают влагу, становятся тяжёлыми и сохнут значительно дольше современных синтетических материалов. В результате ухудшается комфорт, увеличивается вероятность раздражения кожи и снижается эффективность теплоотведения.

Что важно учитывать бегунам

Бег предъявляет особые требования к экипировке. Повторяющиеся движения на протяжении десятков минут или нескольких часов делают критически важными вес одежды, вентиляцию и отсутствие деталей, способных вызвать натирание.

Футболка мужская Demix, 2429 руб. Фото: Demix

Современная беговая экипировка развивается в направлении максимального облегчения конструкции. Производители активно используют тонкие сетчатые материалы, лазерную перфорацию и технологии, которые позволяют избегать использования швов или делают их незаметными. Такие решения позволяют улучшить воздухообмен и снизить количество точек давления на кожу.

Шорты женские Rukka Makela, 2849 руб. Фото: Rukka

Особое внимание стоит уделять обуви. Летом большое значение имеет способность кроссовок отводить тепло от стопы. Верх современных моделей создаётся из лёгких инженерных сеток с крупными вентиляционными зонами. Одновременно производители продолжают совершенствовать вспененные материалы промежуточной подошвы, добиваясь сочетания амортизации, упругости и снижения веса.

Кроссовки мужские adidas Supernova Rise 3, 14 699 руб. Фото: adidas

Для городских пробежек актуальны ещё несколько факторов. Асфальт способен сильно нагреваться под солнцем, а высокая влажность после дождя увеличивает нагрузку на стопу. Поэтому комфортная посадка, стабильность конструкции и качественная вентиляция остаются ключевыми критериями выбора.

Чем отличается экипировка для воркаута

Несмотря на внешнее сходство с беговой одеждой, экипировка для тренировок на уличных площадках решает другие задачи. Во время занятий на турниках, брусьях и функциональных комплексах спортсмен постоянно меняет положение тела, выполняет прыжки, подтягивания, отжимания и упражнения на баланс.

Футболка мужская Athlex Motion, 1499 руб. Фото: Athlex

В таких условиях возрастает значение прочности материалов. Одежда должна выдерживать регулярный контакт со спортивным оборудованием и сохранять эластичность при высокой интенсивности движений. Популярностью пользуются технологичные футболки и компрессионные модели, которые хорошо справляются с отводом влаги и сохраняют форму даже после многочисленных стирок.

Шорты женские Under Armour Tech Play Up, 1349 руб. Фото: Under Armour

Иной подход применяется и к выбору обуви. Если для бега приоритетом часто становится амортизация, то для воркаута на первый план выходит устойчивость. Подошва должна обеспечивать надёжное сцепление с покрытием площадки и помогать сохранять контроль во время резких смен направления движения. Это особенно важно при выполнении прыжковых элементов и динамических комплексов.

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Технологии 2026 года

Современные ткани способны молниеносно перемещать пот от поверхности кожи к внешнему слою материала, где он быстро испаряется. Благодаря этому спортсмен дольше сохраняет ощущение сухости даже при высокой температуре воздуха.

Широкое распространение получили антибактериальные технологии. Для обработки тканей используются различные составы, включая покрытия на основе ионов серебра. Такие решения помогают уменьшить появление неприятного запаха и поддерживать свежесть экипировки во время регулярных тренировок.

Фото: Jaime Grajales Benjumea / istockphoto.com

Отдельное направление развития связано с охлаждающими материалами. Некоторые производители внедряют ткани, которые усиливают эффект охлаждения при контакте с влагой. Растёт интерес и к технологиям зональной вентиляции, когда структура материала меняется в зависимости от участка тела и предполагаемой интенсивности потоотделения.

Продолжается развитие индивидуальных решений. Всё чаще встречаются стельки, изготовленные с помощью 3D-печати на основе особенностей стопы конкретного спортсмена. Подобные технологии постепенно становятся доступнее и выходят за пределы профессионального спорта.

Интересной тенденцией становятся элементы дополнительной безопасности. В экипировке всё чаще используются светоотражающие детали нового поколения, а некоторые бренды экспериментируют со встроенными световыми элементами для тренировок в тёмное время суток.

Фото: Igor Barilo / istockphoto.com

Правильно подобранная летняя экипировка давно перестала восприниматься как второстепенный элемент тренировочного процесса. От свойств ткани, конструкции обуви и уровня вентиляции напрямую зависят комфорт, безопасность и способность поддерживать высокую работоспособность в жаркую погоду. Именно поэтому при выборе стоит ориентироваться прежде всего на функциональность, а уже затем – на внешний вид или популярность конкретной модели.

*Цены актуальны на момент публикации. Могут отличаться в разных магазинах и при наличии акций.