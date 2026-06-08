Экстремальный забег «Стальной характер» в Нижнем Новгороде: как пройдут соревнования?

Почему бег с препятствиями сложнее обычного? Каждый барьер на дистанции бросает вызов атлету, заставляя его включать в работу всё тело. Особенно тяжело приходится, если эти препятствия — лазание по канату, перепрыгивание через ров или преодоление вертикальной стены.

Один из популярных стартов в такой дисциплине носит название «Стальной характер», уже в эти выходные он пройдёт в Нижнем Новгороде. Рассказываем больше про экстремальную гонку.

О чём расскажем:

О старте

«Стальной характер» — это экстремальный забег. По ходу дистанции бегуны справляются с препятствиями разной сложности. Основной фокус направлен не на время, а на преодоление испытаний. Это своеобразная проверка силы и выносливости.

Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды, минимальное количество атлетов в которой – шесть человек. На выбор у спортсменов есть пять дистанций разной длины и сложности. Суммарно на них будет расположено 25 препятствий. При выборе дистанции опираться нужно на физическую форму каждого бегуна, ведь именно от этого зависит как личный, так и командный успех.

Фото: Владимир Огнёв / Сообщество «Стальной Характер l Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Расписание

Экстремальный забег «Стальной характер» в Нижнем Новгороде состоится в воскресенье, 14 июня.

Подробнее о программе мероприятий:

8:00-11:00 – регистрация участников;

8:00-16:00 – работа фан-зоны;

10:30 – официальное открытие;

11:00 – старт забега на дистанцию 3 км;

11:30 – старт забега на дистанцию 5 км;

12:00 – старт забега на дистанцию 7 км;

12:30 – старт забега на дистанцию 9 км;

13:00 – старт забега на дистанцию 11 км.

Для прохождения регистрации и получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Зарегистрироваться нужно не позднее чем за 30 минут до начала забега на вашу дистанцию.

Фото: Владимир Огнёв / Сообщество «Стальной Характер l Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Маршрут и дистанции

Соревнования пройдут в деревне Хабарское Нижегородской области в горнолыжном комплексе «Хабарское». На выбор участникам предоставят пять трасс, протяжённость варьируется от 3 до 11 км.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

3 км. Самая лёгкая из представленных дистанций. На ней расположатся 10 препятствий. Этот вариант подойдёт для тех, кто принимает участие в соревнованиях впервые и хочет понять формат гонки.

Самая лёгкая из представленных дистанций. На ней расположатся 10 препятствий. Этот вариант подойдёт для тех, кто принимает участие в соревнованиях впервые и хочет понять формат гонки. 5 км. Здесь спортсменов ждёт уже 15 препятствий. Трасса считается идеальной «классикой», справиться с ней может большинство людей, но приложить усилия придётся.

Здесь спортсменов ждёт уже 15 препятствий. Трасса считается идеальной «классикой», справиться с ней может большинство людей, но приложить усилия придётся. 7 км. Эта дистанция – оптимальное сочетание расстояния и количества разнообразных препятствий. Участники проверят себя на силу, выносливость и преодоление страхов, показав свой «стальной характер».

Эта дистанция – оптимальное сочетание расстояния и количества разнообразных препятствий. Участники проверят себя на силу, выносливость и преодоление страхов, показав свой «стальной характер». 9 км. Сложность увеличивается с каждым километром, эту дистанцию точно нельзя назвать базовой. Участников ждут настоящие испытания.

Сложность увеличивается с каждым километром, эту дистанцию точно нельзя назвать базовой. Участников ждут настоящие испытания. 11 км. Самый сложный формат с максимальным количеством препятствий. Крутые подъёмы и быстрые спуски, труднопреодолимые отрезки и самые интересные барьеры ждут каждого, кто выбрал эту дистанцию.

Фото: Владимир Огнёв / Сообщество «Стальной Характер l Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Награждение

Каждый атлет, успешно преодолевший всю дистанцию, получит памятную медаль с символикой забега. Награждение в абсолютном первенстве или по возрастным группам не предусмотрено. Организаторы стараются сосредоточить внимание на эмоциях и опыте, а не на результатах и минутах.

Фото: Владимир Огнёв / Сообщество «Стальной Характер l Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Такие забеги, пусть и созданы для развлечения, всё же требуют развитых физических качеств. Поэтому начните тренировки заранее и отрабатывайте не только скорость, но и силу, ловкость и выносливость.