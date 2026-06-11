День мёртвых в Мексике: традиции, обычаи и почему он так важен для страны?

Сегодня, 11 июня, стартует главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу. Его принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. Накануне самых ожидаемых матчей мы будем рассказывать о необычных традициях стран-участниц и занимательных фактах о них. Начнём с Мексики, чья сборная сыграет с ЮАР 11 июня в 22:00 мск.

В культуре Мексики много необычных традиций, и одна из них — это День мёртвых. Этот праздник, считающийся одним из наиболее самобытных и древних, в 2008 году был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

О чём расскажем:

История праздника

Ежегодно, в течение двух дней, 1 и 2 ноября в стране царит праздничная атмосфера, где нет места скорби и печали. Подсчитано, что на проведение карнавалов, парадов, покупку украшений и готовку разнообразных угощений каждая мексиканская семья тратит примерно два месячных бюджета.

День мёртвых – это традиция почитания ушедших предков, которая полна радостных воспоминаний и ощущений, что они будто бы на время вернулись домой.

Всё началось с индейцев майя и ацтеков. Три с лишним тысячи лет назад коренные жители Южной Америки проводили подобные ритуалы летом. С приходом испанских конкистадоров и распространением католицизма День мёртвых сдвинулся на ноябрь – поближе ко Дню святых и Дню всех усопших.

Некогда индейцы майя и ацтеки приносили дары богине Миктлансиуатль. Её представляли как женщину с черепом вместо головы или как скелет, облачённый в юбку из гремучих змей. Змеи считались обитательницами верхнего и нижнего миров: двух царств – живых и мёртвых. Ацтеки и майя покрывали стены зданий изображениями черепов, отдавая дань уважения своей богине.

День мёртвых Фото: Cindy Purwaningsih/istockphoto.com

Современные традиции и образ Ла Катрины

Сегодня этот обычай претерпел значительные изменения. И угощения в виде черепов стали неотъемлемой частью празднования Дня мёртвых. Например, в Книгу рекордов Гиннесса был занесён необычный рекорд. В 2004 году студенты Национального автономного университета Мексики построили целую стену из 5667 сахарных, шоколадных и карамельных черепов.

Теперь прообразом ацтекской богини смерти Миктлансиуатль служит Ла Катрина – скелет в роскошном платье и большой нарядной шляпе на черепе. Цель нового и признанного всеми символа Дня мёртвых оставалась прежней. Ла Катрина вдохновляет мексиканцев мириться с самым неизбежным исходом в своей судьбе, а также советует почитать и защищать покойных предков.

Образ Ла Катрины создал известный художник Хосе Гваделупа Посада. В 1913 году была опубликована его гравюра «Вульгарный череп». Хосе Посада любил говорить: «Смерть демократична, ведь и от блондинов, и от брюнетов, и от богатых, и от бедных – ото всех людей в конце концов остаются лишь косточки».

В ацтекской мифологии смерть всегда символизировала переход в иную форму существования. И 13 небесных миров ждали своих новых жителей. Например, умершие дети, которые не успели повзрослеть, попадали в специальное загробное место Тонакуатлан.

Парад День мёртвых Фото: Eder Marcos Camacho Gomez/istockphoto.com

Как празднуют День мёртвых в Мексике?

По установившейся традиции, 1 ноября празднуется День невинных или День ангелочков. В каждой семье для этого случая приготовлены детское печенье в форме человеческой фигурки, разноцветные кукурузные хлопья и другие сладости. Перед каждым домом выставлен стол с подарками и вкусностями, к которому выстраивается очередь из детей. Малыши разрисовывают лица яркими красками, украшают блёстками и стразами. Правда, наряды – как у девочек, так и у мальчиков – всегда траурного цвета.

День ангелочков – это, пожалуй, самый радостный и ожидаемый праздник для юных жителей страны. Можно вволю пошалить, повеселиться – и полакомиться угощениями. Мальчики, к примеру, участвуют в необычном танце. Загримированные под немощных старичков, с тросточками в руках, сутулясь и прихрамывая, они медленно шествуют по улице. Но стоит только заиграть музыке, как всё тут же меняется: «старички» выпрямляются и пускаются в пляс!

2 ноября наступает время основного праздника – Дня мёртвых. По давнему обычаю его атрибутами считаются офренда – алтарь для умерших родственников с их фотографиями, калаверас – сахарные черепа, лепестки бархатцев – символизируют мост, по которому придут в гости к живым покойные предки.

Мексиканцы верят, что души родных возвращаются домой в виде бабочек. В первую очередь для дорогих гостей готовят любимое угощение: «хлеб мёртвых» – сладкий дрожжевой хлеб. Разумеется, Ла Катрина – самая желанная участница этого грандиозного праздника. Мексиканцы убеждены, что смерть похожа на комету и должна быть яркой и красивой. Поэтому в День мёртвых по раскрашенным лицам должны катиться только слёзы счастья.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Почему День мёртвых так важен?

Известный историк факультета антропологии Национального автономного университета Мексики Санчес Тапиа в своей работе «Культ мёртвых» отметил: «Современный мексиканец маскирует свой страх смерти юмором, мы верим, что если обращаться со смертью фамильярно, то, когда мы отойдём в мир иной, костлявая старуха отнесётся к нам с таким же пониманием. И мы изображаем её скульптурно, ласкаем её поэзией, встречаем её песнями, шутим и иронизируем над ней, печём «хлеб мёртвых», чтобы ощутить её на вкус, роднимся с ней всеми своими художественными промыслами, в общем, каждый несёт свою калаверу, никому от неё не сбежать».

В Мехико, столице страны, начиная с 2016 года в День мёртвых устраивается парад Катрин. Мексиканки в костюмах женских скелетов заполняют все улицы, которые украшены цветами, бумажными гирляндами и свечами. В этом весёлом карнавале можно увидеть немало участников, на чьих лицах нарисованы портреты народных героев. По большей части это знаменитая художница Фрида Кало. Заканчивается День мёртвых впечатляющим массовым ночным факельным шествием, с музыкой, песнями и танцами.

День мёртвых Фото: FG Trade Latin/istockphoto.com

Необычные местные традиции

Заметим, что День мёртвых в каждом городе Мексики имеет свои особенности. Например, в Мичоакане к алтарям выкладывают красочные дорожки из лепестков бархатцев. А затем запускают в небо ракеты, которые должны осветить путь усопшим, возвращающимся на праздник в родные пенаты. В Чьяпасе с утра до глубокой ночи у могил играют на арфах и гитарах.

В мексиканском городке Пацкуаро местные жители в праздничный день отправляются на каноэ к озеру. Там есть небольшой остров, где находится кладбище похороненных родственников. И с самого утра начинается трогательное празднование. На острове повсюду устанавливают алтари, где лежат угощения, семейные фотографии и любимые вещи ушедших людей.

Участники вечеринки на кладбище, между разговорами и веселыми песнями, терпеливо ждут наступления ночи. Когда, по всеобщему убеждению, души умерших родственников придут в гости и дадут о себе знать.

День мёртвых Фото: Alejandro Morales Lozano/istockphoto.com