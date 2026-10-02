Некоторые из них можно попробовать лишь один раз в жизни…

«Призрачный перец», рыба фугу и ещё 5 блюд, которые смертельно опасны для человека

Эти блюда, считающиеся в некоторых странах деликатесами, несут в себе настоящую угрозу для здоровья и жизни людей. Хотя всегда найдутся гурманы-экстремалы, которым всё нипочём.

О чём расскажем:

«Призрачный» перец

Перец Bhut Jolokia используется в Северо-Восточной Индии в кулинарии для приготовления соусов, маринадов и карри. Его жгучесть достигает 1 млн единиц по шкале жгучести Сковилла (шкала, предложенная американским химиком Уилбуром Сковиллом для сравнительной оценки степени жгучести разных перцев).

Перец Bhut Jolokia Фото: bhofack2/istockphoto.com

«Призрачный» перец обладает лёгким цветочным ароматом, а вкус характеризуется невероятной остротой. Поэтому в блюда пряность добавляют с особой осторожностью, в очень малом количестве.

В 2016 году в Сан-Франциско 47-летний мужчина съел гамбургер с перцем Bhut Jolokia. По его словам, он будто глотнул расплавленный свинец. Из-за сильных болей в животе, груди, неудержимой рвоты мужчину срочно доставили в больницу. В ходе операции врачи обнаружили дыру в пищеводе размером в 2,5 см.

В январе 2019 года канадский блогер и экстремальный гурман Майк Джек съел три перца Bhut Jolokia, потратив на это рискованное «пиршество» 9,75 секунды. Кулинарный эксперимент для него закончился благополучно. Если не брать в расчёт резь в глазах и затруднённое дыхание.

Рыба фугу

Эта небольшая морская рыбка без чешуи пропитана тетродотоксином – ядом, который в 1000 раз опаснее цианистого калия. У названного существа несколько названий: бурый скалозуб, рыба-собака – и фугу. Непонятно из каких соображений, но древние японцы изобрели рецепт приготовления самого известного в мире экстремального блюда.

Наиболее безопасной частью на кухне считалась спинка фугу. Настоящую угрозу представляла печень рыбы, нашпигованная ядом. Однако гурманы-экстремалы всегда предпочитали именно её. В наши дни в ресторанах, где готовят блюдо из фугу, обычно стоит «скорая».

Сашими из рыбы фугу Фото: kuri2341/istockphoto.com

Опытный повар разделывает рыбу с особой осторожностью. Он прекрасно понимает, что малейшая ошибка чревата трагедией. Говорят, что смельчаки, отведавшие фугу, находятся первую минуту в полной прострации, когда немеет тело и деревенеет язык. Правда, это состояние быстро проходит.

К сожалению, подобные кулинарные опыты нередко заканчивались смертью гурманов-экстремалов. Исследования учёных из стран Восточного Средиземноморья, проведённые с 2004 по 2023 год, служат подтверждением сказанного выше. За названный период от яда фугу погибли 27 человек. Большая часть летальных исходов пришлась на Ливан и Турцию.

Живой осьминог

В Восточной Азии, а именно в Южной Корее, огромной популярностью пользуется саннакчи — кулинарный деликатес, который обожают отчаянные гурманы. К столу подают мелко нарезанные щупальца только что разделанного осьминога, которые продолжают активно шевелиться на тарелке из-за особенностей нервной системы, а само блюдо обильно заправляют кунжутным маслом и посыпают семечками.

Осьминог Фото: AndreySt/istockphoto.com

Следует заметить, что уже с самого начала трапезы нужно быть очень внимательным и осторожным. Поданное стоит жевать тщательно – и усиленно. Иначе осьминог намертво прицепится щупальцами к внутренней части рта – и просто задушит едока. Впрочем, и мясо обитателя океанских глубин из-за бактерий и паразитов может порой вызвать расстройство желудка у тех, кто привык к обычной пище.

В общем, саннакчи считается крайне опасным угощением. По оценкам международных медицинских и туристических ассоциаций, от удушья при поедании саннакчи погибает в среднем около шести человек каждый год.

Запрещённый сыр касу марцу

В течение нескольких веков на острове Сардинии почти каждая семья делает «гнилой сыр» – касу марцу. Его производят из твёрдого сыра «пекорино сардо» (Pecorino Sardo), сваренного из свежего овечьего молока. В готовой массе обязательно присутствуют сырные мухи-шкиперы, которые откладывают в ней яйца. Причём живые личинки придают будущему сардинскому деликатесу необычный вкус, своеобразный аромат.

Сыр касу марцу Фото: wikipedia.org

Головка сыра обычно хранится три-шесть месяцев в тёмном месте. Однако касу марцу употребляют в основном только в Сардинии и только на чёрном рынке, где местные жители покупают его «для своих». В других европейских странах продажа этого сыра запрещена. Известно, что в его составе содержатся аммиак и болезнетворные бактерии, вызывающие расстройство желудка, кишечника, аллергию.

Кроме того, многие гурманы, рискнувшие отведать касу марцу, предупреждают, что живые личинки в сыре способны прыгать на расстояние до 15 см. Поэтому во время еды нужно беречь глаза.

Кивиак

Это экстремальное блюдо гренландские эскимосы (инуиты) традиционно приберегают для главных праздников — свадеб и Рождества. Деликатес под названием кивиак готовится в ходе длительного процесса ферментации. Кожу крупного тюленя очищают от мяса и костей, превращая в герметичный мешок с толстым слоем подкожного сала, а затем до отказа фаршируют маленькими северными птицами — люриками. Птиц закладывают целиком: не потроша и не ощипывая, вместе с перьями, клювами и лапами. Затем шкуру зашивают, обмазывают жиром и прячут на срок от трёх месяцев до полутора лет под кучу тяжёлых камней, которые служат естественным прессом и защитой от хищников.

Фото: carstenbrandt/istockphoto.com

Тушки птиц очищают от перьев и получают любимый национальный деликатес – кивиак, который едят только в сыром виде. Желудочно-кишечный тракт европейцев не адаптирован к концентрированным продуктам распада и специфической микрофлоре ферментированного мяса. Для непривычного человека дегустация может закончиться как минимум тяжёлым расстройством желудка.

Европейцам, конечно же, лучше не рисковать здоровьем и нужно просто вежливо отказаться от подобного, очень опасного угощения. В 2013 году в Сиорапалуке после употребления кивиака от острого отравления умерли несколько человек.

Жаркое из армадилло

Это мясо девятипоясного броненосца, приготовленного по особому рецепту, считается настоящим деликатесом среди жителей Северной и Южной Америки. Тушу животного, которое порой весит более 9 кг, несколько часов вымачивают в маринаде из красного вина, сока лимона, уксуса с различными травами. Затем тушат или запекают с овощами.

Армадилло Фото: 6381380/istockphoto.com

Гурманы-экстремалы утверждают, что армадилло по вкусу частично напоминает говядину, свинину, кролика и даже курицу. Правда, любителей подобного экзотического блюда всегда заранее предупреждают о реальной опасности. Девятипоясные броненосцы являются природными носителями бактерий, вызывающими лепру (проказу).

Современные научные исследования подтверждают, что люди, которые разделывают броненосцев и употребляют их мясо в пищу (особенно без надлежащей термической обработки), имеют высочайший риск заразиться этой древней болезнью. Именно поэтому в США и многих странах Латинской Америки официальные ведомства здравоохранения настоятельно рекомендуют отказаться от охоты на броненосцев и употребления их в пищу.

«Кровавый моллюск» анадара

Блюдо из него особенно популярно в Юго-Восточной Азии. Одно из уникальных свойств моллюска – наличие гемоглобина в крови. Отметим, что анадара способен фильтровать своими жабрами частицы воды и питаться микроорганизмами в осадке.

В ресторанах Китая, Кореи и Японии «кровавый моллюск» запекают прямо в раковинах или жарят с овощами. По мнению гурманов, этот деликатес обладает неповторимым вкусом. Но, отведав это кушанье, никто из любителей экзотической пищи не застрахован от опасных последствий.

Фото: SUNGSU HAN/istockphoto.com

Оказывается, «кровавые моллюски», выращенные в грязных водах, являются носителями вирусов гепатита А и бактерий, вызывающих тиф. В раковине анадары скапливаются паразиты, которые могут привести к различным заболеваниям, включая тяжёлые формы гельминтозов.

В 1988 году в Шанхае была зафиксирована вспышка гепатита, связанная именно с употреблением в пищу «кровавых моллюсков». В результате погибло более 30 человек. По существующей статистике, в зоне риска находятся примерно 15% любителей этой экзотической пищи.

Источники

The Journal of Emergency Medicine. Esophageal Rupture After Ghost Pepper Ingestion. December 2016.

Tetrodotoxin Poisoning Due to Pufferfish Ingestion in the United Arab Emirates. Cureus. 2023 Jan.

Edible Insects in Sustainable Food Systems. Casu Marzu: A Gastronomic Genealogy. May 2018.

Colorado State University. New evidence that wild armadillos spread leprosy to humans. Jun, 2018.