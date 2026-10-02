«Призрачный перец», рыба фугу и ещё 5 блюд, которые смертельно опасны для человека

Эти блюда, считающиеся в некоторых странах деликатесами, несут в себе настоящую угрозу для здоровья и жизни людей. Хотя всегда найдутся гурманы-экстремалы, которым всё нипочём.
О чём расскажем:
- «Призрачный» перец
- Рыба фугу
- Живой осьминог
- Запрещённый сыр касу марцу
- Кивиак
- Жаркое из армадилло
- «Кровавый моллюск» анадара
«Призрачный» перец
Перец Bhut Jolokia используется в Северо-Восточной Индии в кулинарии для приготовления соусов, маринадов и карри. Его жгучесть достигает 1 млн единиц по шкале жгучести Сковилла (шкала, предложенная американским химиком Уилбуром Сковиллом для сравнительной оценки степени жгучести разных перцев).
Перец Bhut Jolokia
Фото: bhofack2/istockphoto.com
«Призрачный» перец обладает лёгким цветочным ароматом, а вкус характеризуется невероятной остротой. Поэтому в блюда пряность добавляют с особой осторожностью, в очень малом количестве.
В 2016 году в Сан-Франциско 47-летний мужчина съел гамбургер с перцем Bhut Jolokia. По его словам, он будто глотнул расплавленный свинец. Из-за сильных болей в животе, груди, неудержимой рвоты мужчину срочно доставили в больницу. В ходе операции врачи обнаружили дыру в пищеводе размером в 2,5 см.
В январе 2019 года канадский блогер и экстремальный гурман Майк Джек съел три перца Bhut Jolokia, потратив на это рискованное «пиршество» 9,75 секунды. Кулинарный эксперимент для него закончился благополучно. Если не брать в расчёт резь в глазах и затруднённое дыхание.
Рыба фугу
Эта небольшая морская рыбка без чешуи пропитана тетродотоксином – ядом, который в 1000 раз опаснее цианистого калия. У названного существа несколько названий: бурый скалозуб, рыба-собака – и фугу. Непонятно из каких соображений, но древние японцы изобрели рецепт приготовления самого известного в мире экстремального блюда.
Наиболее безопасной частью на кухне считалась спинка фугу. Настоящую угрозу представляла печень рыбы, нашпигованная ядом. Однако гурманы-экстремалы всегда предпочитали именно её. В наши дни в ресторанах, где готовят блюдо из фугу, обычно стоит «скорая».
Сашими из рыбы фугу
Фото: kuri2341/istockphoto.com
Опытный повар разделывает рыбу с особой осторожностью. Он прекрасно понимает, что малейшая ошибка чревата трагедией. Говорят, что смельчаки, отведавшие фугу, находятся первую минуту в полной прострации, когда немеет тело и деревенеет язык. Правда, это состояние быстро проходит.
К сожалению, подобные кулинарные опыты нередко заканчивались смертью гурманов-экстремалов. Исследования учёных из стран Восточного Средиземноморья, проведённые с 2004 по 2023 год, служат подтверждением сказанного выше. За названный период от яда фугу погибли 27 человек. Большая часть летальных исходов пришлась на Ливан и Турцию.
Живой осьминог
В Восточной Азии, а именно в Южной Корее, огромной популярностью пользуется саннакчи — кулинарный деликатес, который обожают отчаянные гурманы. К столу подают мелко нарезанные щупальца только что разделанного осьминога, которые продолжают активно шевелиться на тарелке из-за особенностей нервной системы, а само блюдо обильно заправляют кунжутным маслом и посыпают семечками.
Осьминог
Фото: AndreySt/istockphoto.com
Следует заметить, что уже с самого начала трапезы нужно быть очень внимательным и осторожным. Поданное стоит жевать тщательно – и усиленно. Иначе осьминог намертво прицепится щупальцами к внутренней части рта – и просто задушит едока. Впрочем, и мясо обитателя океанских глубин из-за бактерий и паразитов может порой вызвать расстройство желудка у тех, кто привык к обычной пище.
В общем, саннакчи считается крайне опасным угощением. По оценкам международных медицинских и туристических ассоциаций, от удушья при поедании саннакчи погибает в среднем около шести человек каждый год.
Запрещённый сыр касу марцу
В течение нескольких веков на острове Сардинии почти каждая семья делает «гнилой сыр» – касу марцу. Его производят из твёрдого сыра «пекорино сардо» (Pecorino Sardo), сваренного из свежего овечьего молока. В готовой массе обязательно присутствуют сырные мухи-шкиперы, которые откладывают в ней яйца. Причём живые личинки придают будущему сардинскому деликатесу необычный вкус, своеобразный аромат.
Сыр касу марцу
Фото: wikipedia.org
Головка сыра обычно хранится три-шесть месяцев в тёмном месте. Однако касу марцу употребляют в основном только в Сардинии и только на чёрном рынке, где местные жители покупают его «для своих». В других европейских странах продажа этого сыра запрещена. Известно, что в его составе содержатся аммиак и болезнетворные бактерии, вызывающие расстройство желудка, кишечника, аллергию.
Кроме того, многие гурманы, рискнувшие отведать касу марцу, предупреждают, что живые личинки в сыре способны прыгать на расстояние до 15 см. Поэтому во время еды нужно беречь глаза.
Кивиак
Это экстремальное блюдо гренландские эскимосы (инуиты) традиционно приберегают для главных праздников — свадеб и Рождества. Деликатес под названием кивиак готовится в ходе длительного процесса ферментации. Кожу крупного тюленя очищают от мяса и костей, превращая в герметичный мешок с толстым слоем подкожного сала, а затем до отказа фаршируют маленькими северными птицами — люриками. Птиц закладывают целиком: не потроша и не ощипывая, вместе с перьями, клювами и лапами. Затем шкуру зашивают, обмазывают жиром и прячут на срок от трёх месяцев до полутора лет под кучу тяжёлых камней, которые служат естественным прессом и защитой от хищников.
Фото: carstenbrandt/istockphoto.com
Тушки птиц очищают от перьев и получают любимый национальный деликатес – кивиак, который едят только в сыром виде. Желудочно-кишечный тракт европейцев не адаптирован к концентрированным продуктам распада и специфической микрофлоре ферментированного мяса. Для непривычного человека дегустация может закончиться как минимум тяжёлым расстройством желудка.
Европейцам, конечно же, лучше не рисковать здоровьем и нужно просто вежливо отказаться от подобного, очень опасного угощения. В 2013 году в Сиорапалуке после употребления кивиака от острого отравления умерли несколько человек.
Жаркое из армадилло
Это мясо девятипоясного броненосца, приготовленного по особому рецепту, считается настоящим деликатесом среди жителей Северной и Южной Америки. Тушу животного, которое порой весит более 9 кг, несколько часов вымачивают в маринаде из красного вина, сока лимона, уксуса с различными травами. Затем тушат или запекают с овощами.
Армадилло
Фото: 6381380/istockphoto.com
Гурманы-экстремалы утверждают, что армадилло по вкусу частично напоминает говядину, свинину, кролика и даже курицу. Правда, любителей подобного экзотического блюда всегда заранее предупреждают о реальной опасности. Девятипоясные броненосцы являются природными носителями бактерий, вызывающими лепру (проказу).
Современные научные исследования подтверждают, что люди, которые разделывают броненосцев и употребляют их мясо в пищу (особенно без надлежащей термической обработки), имеют высочайший риск заразиться этой древней болезнью. Именно поэтому в США и многих странах Латинской Америки официальные ведомства здравоохранения настоятельно рекомендуют отказаться от охоты на броненосцев и употребления их в пищу.
«Кровавый моллюск» анадара
Блюдо из него особенно популярно в Юго-Восточной Азии. Одно из уникальных свойств моллюска – наличие гемоглобина в крови. Отметим, что анадара способен фильтровать своими жабрами частицы воды и питаться микроорганизмами в осадке.
В ресторанах Китая, Кореи и Японии «кровавый моллюск» запекают прямо в раковинах или жарят с овощами. По мнению гурманов, этот деликатес обладает неповторимым вкусом. Но, отведав это кушанье, никто из любителей экзотической пищи не застрахован от опасных последствий.
Фото: SUNGSU HAN/istockphoto.com
Оказывается, «кровавые моллюски», выращенные в грязных водах, являются носителями вирусов гепатита А и бактерий, вызывающих тиф. В раковине анадары скапливаются паразиты, которые могут привести к различным заболеваниям, включая тяжёлые формы гельминтозов.
В 1988 году в Шанхае была зафиксирована вспышка гепатита, связанная именно с употреблением в пищу «кровавых моллюсков». В результате погибло более 30 человек. По существующей статистике, в зоне риска находятся примерно 15% любителей этой экзотической пищи.
Источники
- The Journal of Emergency Medicine. Esophageal Rupture After Ghost Pepper Ingestion. December 2016.
- Tetrodotoxin Poisoning Due to Pufferfish Ingestion in the United Arab Emirates. Cureus. 2023 Jan.
- Edible Insects in Sustainable Food Systems. Casu Marzu: A Gastronomic Genealogy. May 2018.
- Colorado State University. New evidence that wild armadillos spread leprosy to humans. Jun, 2018.