«Стальной характер» — 2026 в Сургуте: как пройдут экстремальные забеги в Сибири?

В следующую субботу Югорский тракт в Сургуте станет точкой притяжения любителей экстремального спорта. Сотни атлетов пробегут по маршруту с множеством препятствий во время старта «Стальной характер». Рассказываем всё, что узнали про экстремальную гонку.

О чём расскажем:

О старте

«Стальной характер» — это не просто забег, это экстремальная гонка с препятствиями разной сложности. Участники будут преодолевать стену из канатов, перелезать заборы, перебираться через ров и проползать под проволокой. И это только часть барьеров, расположенных на дистанциях. Здесь неважно время, которое вы затратите на маршрут, главное – справиться с ним.

На выбор спортсменам предоставляют четыре дистанции, протяжённостью от 3 до 9 км. Сложность маршрута увеличивается пропорционально его длине. Выбирая свой, опирайтесь на свои физические возможности, если решили участвовать в составе команды, убедитесь в готовности каждого, ведь вам предстоит работать на общий результат. Минимальное количество участников в команде – шесть человек.

Начинать забег атлеты будут не одновременно. Всех поделят на группы в зависимости от выбранной дистанции, в каждой группе будет примерно 200 участников. Старты будут давать каждые 30 минут.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться на забег «Стальной характер», необходимо заполнить анкету на сайте «Высшей лиги» и оплатить слот на выбранную дистанцию. Стоимость варьируется от 4390 рублей до 6290 рублей. Всё зависит от времени покупки и выбранного пакета.

Можно приобрести «Эконом», который включает в себя участие в забеге, воду на трассе и медаль финишёра. При выборе пакета «Оптимум» также выдадут контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменную спортивную сумку и футболку. Бегунам с этой категорией билетов предоставляется место для хранения вещей и страховка участника.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Расписание

Экстремальный забег «Стальной характер» в Сургуте пройдёт в субботу, 20 июня.

Программа мероприятия:

8:00-15:00 – регистрация участников;

9:00-18:00 – работа фан-зоны;

12:00 – официальное открытие;

12:30 – первый старт;

13:00 – второй старт;

13:30 – третий старт;

14:00 – четвёртый старт;

17:00 – закрытие забега.

Для прохождения регистрации и получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Получить стартовый пакет необходимо не позднее чем за 30 минут до старта вашего забега.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Маршрут и дистанции

Местом проведения соревнований выбрана спортивная школа «Аверс» на Югорском тракте. Там для участников подготовят четыре трассы разной сложности и протяжённости. Рассказываем подробнее о каждой из них.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

3 км. Наиболее лёгкая дистанция, справиться с ней сможет даже человек, незнакомый с форматом. Здесь атлетов будут ждать 10 испытаний.

Наиболее лёгкая дистанция, справиться с ней сможет даже человек, незнакомый с форматом. Здесь атлетов будут ждать 10 испытаний. 5 км. Это «классика» забегов «Стальной характер». Эта трасса уже не для новичков, но ещё не настолько сложная, чтобы переживать за собственные силы. На пути бегунам нужно будет преодолеть 15 препятствий.

Это «классика» забегов «Стальной характер». Эта трасса уже не для новичков, но ещё не настолько сложная, чтобы переживать за собственные силы. На пути бегунам нужно будет преодолеть 15 препятствий. 7 км. Это оптимальная с точки зрения и количества разнообразных препятствий трасса. Участники должны будут проявить не только силу и выносливость, но и ловкость и смекалку.

Это оптимальная с точки зрения и количества разнообразных препятствий трасса. Участники должны будут проявить не только силу и выносливость, но и ловкость и смекалку. 9 км. Четвёртый и самый сложный старт из представленных на забеге в Сургуте. Для такой гонки нужно иметь хорошую физическую форму.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Награждение

На этом спортивном старте не будет награждения в абсолютном первенстве или по возрастным группам. Главное – справиться с дистанцией и преодолеть все барьеры. Каждый участник получит памятную медаль после пересечения финишной черты.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Подобные старты – отличная идея для тех, кому наскучили обычные пробежки и не хватает острых ощущений. Но перед регистрацией убедитесь, что вы готовы преодолеть весь путь.