Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Стальной характер Сургут 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Стальной характер» — 2026 в Сургуте: как пройдут экстремальные забеги в Сибири?
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт забег «Стальной характер» в Сургуте?
Комментарии
Старты состоятся 20 июня.

В следующую субботу Югорский тракт в Сургуте станет точкой притяжения любителей экстремального спорта. Сотни атлетов пробегут по маршруту с множеством препятствий во время старта «Стальной характер». Рассказываем всё, что узнали про экстремальную гонку.

О чём расскажем:

Ищите в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как Пушкин учил правильно лениться и можно ли следовать его советам сейчас? Как Пушкин учил правильно лениться и можно ли следовать его советам сейчас?
Аудиалы, визуалы, кинестетики: как определить свой тип восприятия информации? Аудиалы, визуалы, кинестетики: как определить свой тип восприятия информации?

О старте

«Стальной характер» — это не просто забег, это экстремальная гонка с препятствиями разной сложности. Участники будут преодолевать стену из канатов, перелезать заборы, перебираться через ров и проползать под проволокой. И это только часть барьеров, расположенных на дистанциях. Здесь неважно время, которое вы затратите на маршрут, главное – справиться с ним.

На выбор спортсменам предоставляют четыре дистанции, протяжённостью от 3 до 9 км. Сложность маршрута увеличивается пропорционально его длине. Выбирая свой, опирайтесь на свои физические возможности, если решили участвовать в составе команды, убедитесь в готовности каждого, ведь вам предстоит работать на общий результат. Минимальное количество участников в команде – шесть человек.

Начинать забег атлеты будут не одновременно. Всех поделят на группы в зависимости от выбранной дистанции, в каждой группе будет примерно 200 участников. Старты будут давать каждые 30 минут.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться на забег «Стальной характер», необходимо заполнить анкету на сайте «Высшей лиги» и оплатить слот на выбранную дистанцию. Стоимость варьируется от 4390 рублей до 6290 рублей. Всё зависит от времени покупки и выбранного пакета.

Можно приобрести «Эконом», который включает в себя участие в забеге, воду на трассе и медаль финишёра. При выборе пакета «Оптимум» также выдадут контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменную спортивную сумку и футболку. Бегунам с этой категорией билетов предоставляется место для хранения вещей и страховка участника.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Расписание

Экстремальный забег «Стальной характер» в Сургуте пройдёт в субботу, 20 июня.

Программа мероприятия:

  • 8:00-15:00 – регистрация участников;
  • 9:00-18:00 – работа фан-зоны;
  • 12:00 – официальное открытие;
  • 12:30 – первый старт;
  • 13:00 – второй старт;
  • 13:30 – третий старт;
  • 14:00 – четвёртый старт;
  • 17:00 – закрытие забега.
Для прохождения регистрации и получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Получить стартовый пакет необходимо не позднее чем за 30 минут до старта вашего забега.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Маршрут и дистанции

Местом проведения соревнований выбрана спортивная школа «Аверс» на Югорском тракте. Там для участников подготовят четыре трассы разной сложности и протяжённости. Рассказываем подробнее о каждой из них.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

  • 3 км. Наиболее лёгкая дистанция, справиться с ней сможет даже человек, незнакомый с форматом. Здесь атлетов будут ждать 10 испытаний.
  • 5 км. Это «классика» забегов «Стальной характер». Эта трасса уже не для новичков, но ещё не настолько сложная, чтобы переживать за собственные силы. На пути бегунам нужно будет преодолеть 15 препятствий.
  • 7 км. Это оптимальная с точки зрения и количества разнообразных препятствий трасса. Участники должны будут проявить не только силу и выносливость, но и ловкость и смекалку.
  • 9 км. Четвёртый и самый сложный старт из представленных на забеге в Сургуте. Для такой гонки нужно иметь хорошую физическую форму.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Награждение

На этом спортивном старте не будет награждения в абсолютном первенстве или по возрастным группам. Главное – справиться с дистанцией и преодолеть все барьеры. Каждый участник получит памятную медаль после пересечения финишной черты.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте

Подобные старты – отличная идея для тех, кому наскучили обычные пробежки и не хватает острых ощущений. Но перед регистрацией убедитесь, что вы готовы преодолеть весь путь.

Больше о беге и стартах:
Sport-Marafon Fest — 2026: гид по масштабному спортивному фестивалю Sport-Marafon Fest — 2026: гид по масштабному спортивному фестивалю
Забег на 10 км: как подготовиться к старту правильно? Рассказывает тренер Забег на 10 км: как подготовиться к старту правильно? Рассказывает тренер
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android