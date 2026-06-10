«Стальной характер» — 2026 в Сургуте: как пройдут экстремальные забеги в Сибири?

В следующую субботу Югорский тракт в Сургуте станет точкой притяжения любителей экстремального спорта. Сотни атлетов пробегут по маршруту с множеством препятствий во время старта «Стальной характер». Рассказываем всё, что узнали про экстремальную гонку.
О чём расскажем:
О старте
«Стальной характер» — это не просто забег, это экстремальная гонка с препятствиями разной сложности. Участники будут преодолевать стену из канатов, перелезать заборы, перебираться через ров и проползать под проволокой. И это только часть барьеров, расположенных на дистанциях. Здесь неважно время, которое вы затратите на маршрут, главное – справиться с ним.
На выбор спортсменам предоставляют четыре дистанции, протяжённостью от 3 до 9 км. Сложность маршрута увеличивается пропорционально его длине. Выбирая свой, опирайтесь на свои физические возможности, если решили участвовать в составе команды, убедитесь в готовности каждого, ведь вам предстоит работать на общий результат. Минимальное количество участников в команде – шесть человек.
Начинать забег атлеты будут не одновременно. Всех поделят на группы в зависимости от выбранной дистанции, в каждой группе будет примерно 200 участников. Старты будут давать каждые 30 минут.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте
Регистрация
Чтобы зарегистрироваться на забег «Стальной характер», необходимо заполнить анкету на сайте «Высшей лиги» и оплатить слот на выбранную дистанцию. Стоимость варьируется от 4390 рублей до 6290 рублей. Всё зависит от времени покупки и выбранного пакета.
Можно приобрести «Эконом», который включает в себя участие в забеге, воду на трассе и медаль финишёра. При выборе пакета «Оптимум» также выдадут контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменную спортивную сумку и футболку. Бегунам с этой категорией билетов предоставляется место для хранения вещей и страховка участника.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте
Расписание
Экстремальный забег «Стальной характер» в Сургуте пройдёт в субботу, 20 июня.
Программа мероприятия:
- 8:00-15:00 – регистрация участников;
- 9:00-18:00 – работа фан-зоны;
- 12:00 – официальное открытие;
- 12:30 – первый старт;
- 13:00 – второй старт;
- 13:30 – третий старт;
- 14:00 – четвёртый старт;
- 17:00 – закрытие забега.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте
Маршрут и дистанции
Местом проведения соревнований выбрана спортивная школа «Аверс» на Югорском тракте. Там для участников подготовят четыре трассы разной сложности и протяжённости. Рассказываем подробнее о каждой из них.
Дистанции экстремального забега «Стальной характер»
- 3 км. Наиболее лёгкая дистанция, справиться с ней сможет даже человек, незнакомый с форматом. Здесь атлетов будут ждать 10 испытаний.
- 5 км. Это «классика» забегов «Стальной характер». Эта трасса уже не для новичков, но ещё не настолько сложная, чтобы переживать за собственные силы. На пути бегунам нужно будет преодолеть 15 препятствий.
- 7 км. Это оптимальная с точки зрения и количества разнообразных препятствий трасса. Участники должны будут проявить не только силу и выносливость, но и ловкость и смекалку.
- 9 км. Четвёртый и самый сложный старт из представленных на забеге в Сургуте. Для такой гонки нужно иметь хорошую физическую форму.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте
Награждение
На этом спортивном старте не будет награждения в абсолютном первенстве или по возрастным группам. Главное – справиться с дистанцией и преодолеть все барьеры. Каждый участник получит памятную медаль после пересечения финишной черты.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l ХМАО» во ВКонтакте
Подобные старты – отличная идея для тех, кому наскучили обычные пробежки и не хватает острых ощущений. Но перед регистрацией убедитесь, что вы готовы преодолеть весь путь.