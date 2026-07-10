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Главное блюдо Испании: как приготовить аутентичную паэлью с морепродуктами?
Сергей Кузнецов
Как приготовить главное блюдо Испании — паэлью?
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Вкус этого блюда перенесёт вас на побережье Средиземного моря.
<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
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«В Испании паэлью готовят на открытом огне в широкой плоской сковороде, делая слой риса очень тонким. Снизу он покрывается хрустящей корочкой (сокаррат), а сверху остаётся нежным и сочным».

Секреты паэльи

  • Для приготовления понадобится рис, который впитывает бульон, как губка, оставаясь рассыпчатым и плотным, — сорта Валенсия или Карнароли. Обычная круглозёрная крупа не подойдёт, так как она превратится в клейкую массу.
  • Шафран придаёт паэлье золотистый цвет, тонкий аромат и лёгкую горчинку. Важно не переборщить: избыток шафрана сделает блюдо горьким.
  • Классическая пропорция риса и воды — один к трём. Но точное количество зависит от сорта риса и интенсивности выпаривания. Вода или бульон должны покрывать рис примерно на палец (1,5-2 см).
  • После того как вы влили бульон в рис, перемешивать паэлью категорически нельзя. Рис должен завариваться, а не превращаться в ризотто. Перемешивание разрушает структуру зёрна и мешает образованию сокаррата.
  • После снятия с огня паэлья должна постоять три-пять минут. Рис «дойдёт», распределятся соки, а сокаррат станет более выраженным.
  • Вам понадобится специальная паэльера, то есть широкая и неглубокая сковорода диаметром 35-40 см. Дома её можно заменить чугунной или алюминиевой сковородой с толстым дном. Главное, чтобы площадь дна позволяла рису лежать тонким слоем, а не горкой.

Рецепт

Фото: istockphoto.com/Artem Bolshakov

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 165 ккал

Белки: 9,5 г

Жиры: 6,8 г

Углеводы: 17,2 г.

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Ингредиенты:

  • креветки тигровые — 130 г;
  • кальмары — 90 г;
  • шафран — 0,5 ч. л.;
  • оливковое масло — 40 мл;
  • лук-шалот — 1 шт.;
  • рис Валенсия или Карнароли — 150 г;
  • вода или рыбный бульон — 500 мл;
  • перец сладкий жёлтый — 0,5 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 1 ч. л.;
  • томаты в собственном соку — 80 г;
  • горошек зелёный замороженный — 40 г;
  • лимон — 0,5 шт.;
  • вяленые томаты — 40 г.

Фото: istockphoto.com/Maica

Способ приготовления

1. Залейте шафран кипятком и дайте настояться 15-20 минут.

2. Заранее подогрейте 500 мл воды или бульона.

3. Очистите лук-шалот и чеснок, затем нашинкуйте.

4. Нагрейте оливковое масло в широкой сковороде, обжарьте морепродукты две-три минуты на сильном огне.

5. В этой же сковороде обжарьте лук-шалот и чеснок до прозрачности. Всыпьте рис и перемешайте. Обжаривайте рис, помешивая, две минуты.

6. Влейте к крупе горячую воду или бульон так, чтобы жидкость покрыла её на палец. После этого не перемешивайте крупу.

7. Порубите сладкий перец кубиками, вяленые томаты — соломкой.

8. Добавьте настой шафрана.

Фото: istockphoto.com/Guillermo Spelucin Runciman

9. Убавьте огонь до среднего, посолите. Добавьте томаты в собственном соку.

10. Через 10 минут положите в сковороду горошек, сладкий перец и вяленые томаты.

11. Когда вода впитается и рис будет готов, выложите сверху обжаренные морепродукты и украсьте ломтиками лимона. Закройте крышкой и дайте постоять несколько минут перед подачей.

Освоив этот рецепт, вы сможете устроить дома испанский ужин, не уступающий ресторанному.

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