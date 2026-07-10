Главное блюдо Испании: как приготовить аутентичную паэлью с морепродуктами?

«В Испании паэлью готовят на открытом огне в широкой плоской сковороде, делая слой риса очень тонким. Снизу он покрывается хрустящей корочкой (сокаррат), а сверху остаётся нежным и сочным».
Секреты паэльи
- Для приготовления понадобится рис, который впитывает бульон, как губка, оставаясь рассыпчатым и плотным, — сорта Валенсия или Карнароли. Обычная круглозёрная крупа не подойдёт, так как она превратится в клейкую массу.
- Шафран придаёт паэлье золотистый цвет, тонкий аромат и лёгкую горчинку. Важно не переборщить: избыток шафрана сделает блюдо горьким.
- Классическая пропорция риса и воды — один к трём. Но точное количество зависит от сорта риса и интенсивности выпаривания. Вода или бульон должны покрывать рис примерно на палец (1,5-2 см).
- После того как вы влили бульон в рис, перемешивать паэлью категорически нельзя. Рис должен завариваться, а не превращаться в ризотто. Перемешивание разрушает структуру зёрна и мешает образованию сокаррата.
- После снятия с огня паэлья должна постоять три-пять минут. Рис «дойдёт», распределятся соки, а сокаррат станет более выраженным.
- Вам понадобится специальная паэльера, то есть широкая и неглубокая сковорода диаметром 35-40 см. Дома её можно заменить чугунной или алюминиевой сковородой с толстым дном. Главное, чтобы площадь дна позволяла рису лежать тонким слоем, а не горкой.
Рецепт
Фото: istockphoto.com/Artem Bolshakov
Порции: 2
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 165 ккал
Белки: 9,5 г
Жиры: 6,8 г
Углеводы: 17,2 г.
Ингредиенты:
- креветки тигровые — 130 г;
- кальмары — 90 г;
- шафран — 0,5 ч. л.;
- оливковое масло — 40 мл;
- лук-шалот — 1 шт.;
- рис Валенсия или Карнароли — 150 г;
- вода или рыбный бульон — 500 мл;
- перец сладкий жёлтый — 0,5 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 1 ч. л.;
- томаты в собственном соку — 80 г;
- горошек зелёный замороженный — 40 г;
- лимон — 0,5 шт.;
- вяленые томаты — 40 г.
Фото: istockphoto.com/Maica
Способ приготовления
1. Залейте шафран кипятком и дайте настояться 15-20 минут.
2. Заранее подогрейте 500 мл воды или бульона.
3. Очистите лук-шалот и чеснок, затем нашинкуйте.
4. Нагрейте оливковое масло в широкой сковороде, обжарьте морепродукты две-три минуты на сильном огне.
5. В этой же сковороде обжарьте лук-шалот и чеснок до прозрачности. Всыпьте рис и перемешайте. Обжаривайте рис, помешивая, две минуты.
6. Влейте к крупе горячую воду или бульон так, чтобы жидкость покрыла её на палец. После этого не перемешивайте крупу.
7. Порубите сладкий перец кубиками, вяленые томаты — соломкой.
8. Добавьте настой шафрана.
Фото: istockphoto.com/Guillermo Spelucin Runciman
9. Убавьте огонь до среднего, посолите. Добавьте томаты в собственном соку.
10. Через 10 минут положите в сковороду горошек, сладкий перец и вяленые томаты.
11. Когда вода впитается и рис будет готов, выложите сверху обжаренные морепродукты и украсьте ломтиками лимона. Закройте крышкой и дайте постоять несколько минут перед подачей.
Освоив этот рецепт, вы сможете устроить дома испанский ужин, не уступающий ресторанному.