Как вкусно приготовить артишоки? 3 рецепта блюд итальянской кухни

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Артишоки часто воспринимаются как что-то экзотичное и праздничное. Обычно их добавляют в салаты или подают как самостоятельную закуску с соусом. Но в итальянской кухне этот ингредиент раскрывается иначе и становится основой для многих блюд. Нежный, чуть ореховый вкус продукта отлично сочетается с грудинкой, сливочной рикоттой и морепродуктами».

Рецепты итальянских блюд с артишоками

Паста с артишоками и сырокопчёной грудинкой

Фото: istockphoto.com/Giovanni Boscherino

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 285 ккал

Белки: 12,4 г

Жиры: 14,2 г

Углеводы: 26,8 г

Порции: 2-3 шт.

Ингредиенты:

паста (ригатони или пенне) — 250 г;

артишоки свежие или консервированные — 300 г;

сырокопчёная грудинка — 120 г;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

белое сухое вино — 80 мл;

пармезан — 50 г;

петрушка — 1 небольшой пучок (20 г);

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/pashapixel

Способ приготовления

1. Если используете свежие артишоки, зачистите их: удалите жёсткие листья, срежьте верхушки, уберите сердцевину.

2. Порубите на кусочки и положите в воду с лимоном. Консервированные артишоки обсушите и крупно нарежьте.

3. Нарежьте грудинку тонкими брусками.

4. Очистите и измельчите чеснок.

5. Натрите пармезан.

6. Измельчите листья петрушки.

7. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте: точное время смотрите на упаковке. Сохраните 150 мл воды после варки.

8. Разогрейте сковороду, выложите грудинку и обжаривайте, пока весь жир не растопится.

9. Добавьте чеснок и готовьте 20-30 секунд.

Фото: istockphoto.com/nerudol

10. Отправьте на сковороду артишоки и обжаривайте пять-семь минут до лёгкой карамелизации.

11. Влейте вино и выпарите почти полностью.

12. Влейте немного воды от пасты, перемешайте. Переложите в соус и перемешайте, при необходимости добавляя воду для получения глянцевой эмульсии.

13. Всыпьте пармезан и петрушку, перемешайте.

14. Подавайте сразу, приправив чёрным перцем по вкусу.

Ризотто с артишоками и креветками

Фото: istockphoto.com/photovideostock

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 195 ккал

Белки: 9,8 г

Жиры: 8,5 г

Углеводы: 20,2 г

Порции: 2-3 шт.

Ингредиенты:

рис арборио — 200 г;

артишоки — 300 г;

креветки очищенные — 250 г;

лук-шалот — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

белое сухое вино — 80 мл;

бульон — 800 мл;

пармезан — 50 г;

сливочное масло — 40 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Способ приготовления

1. Зачистите артишоки и тонко нарежьте.

2. Обсушите креветки.

3. Очистите лук и чеснок, затем мелко нарежьте.

4. Подогрейте бульон.

5. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости и лёгкой золотистости, затем переложите в тарелку.

6. В той же сковороде обжарьте креветки одну-две минуты до готовности и переложите в тарелку.

7. Влейте в сковороду ещё немного масла, выложите лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне, затем добавьте чеснок.

8. Всыпьте рис и прогрейте одну-две минуты, помешивая.

9. Влейте вино и выпарите.

10. Начните добавлять к рису бульон по одному половнику, каждый раз дожидаясь впитывания, постоянно помешивая.

Фото: istockphoto.com/Paolo Gagliardi

11. Готовьте 16-18 минут до кремовой текстуры.

12. За пять минут до готовности добавьте артишоки.

13. В конце положите креветки, сливочное масло и пармезан, перемешайте до однородности. Если ризотто получилось слишком густым, то добавьте ещё немного бульона.

14. Подавайте сразу, добавив чёрный перец и немного оливкового масла.

Пицца «Бьянка» с артишоками и рикоттой

Фото: istockphoto.com/Photography By Tonelson

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 265 ккал

Белки: 11,2 г

Жиры: 12,8 г

Углеводы: 27,5 г

Порции: 1 пицца

Ингредиенты

Для теста:

мука для пиццы — 300 г;

вода — 180 мл;

сухие дрожжи — 1 ч. л. (4 г);

соль — 1 ч. л. (6 г);

оливковое масло — 1 ст. л.;

орегано сушёный — 0,5 ч. л.

Фото: istockphoto.com/paulynn

Для начинки:

артишоки консервированные — 250 г;

рикотта — 100 г;

моцарелла — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2 ст. л.;

пармезан — 30 г;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Растворите дрожжи в воде. Всыпьте муку и перемешайте, оставьте на 10 минут.

2. Добавьте соль и оливковое масло, замесите тесто до гладкости. Накройте и оставьте на полтора-два часа.

3. Обсушите артишоки и нарежьте тонкими дольками.

4. Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке.

5. Нарежьте моцареллу или разберите на куски.

6. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и положите чеснок. Прогрейте пару минут и выложите артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости, затем остудите.

7. Разогрейте духовку до 250°C.

8. Растяните тесто в круг. Равномерно распределите рикотту, добавьте моцареллу и артишоки, посыпьте пармезаном.

Фото: istockphoto.com/miniseries

9. Выпекайте 10-12 минут до румяной корочки.

10. Сбрызните оливковым маслом и подавайте горячей.

Если раньше артишок казался вам чем-то сложным или непонятным, эти рецепты — хороший повод с ним познакомиться.