Как вкусно приготовить артишоки? 3 рецепта блюд итальянской кухни

«Артишоки часто воспринимаются как что-то экзотичное и праздничное. Обычно их добавляют в салаты или подают как самостоятельную закуску с соусом. Но в итальянской кухне этот ингредиент раскрывается иначе и становится основой для многих блюд. Нежный, чуть ореховый вкус продукта отлично сочетается с грудинкой, сливочной рикоттой и морепродуктами».
Рецепты итальянских блюд с артишоками
Паста с артишоками и сырокопчёной грудинкой
Фото: istockphoto.com/Giovanni Boscherino
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 285 ккал
Белки: 12,4 г
Жиры: 14,2 г
Углеводы: 26,8 г
Порции: 2-3 шт.
Ингредиенты:
- паста (ригатони или пенне) — 250 г;
- артишоки свежие или консервированные — 300 г;
- сырокопчёная грудинка — 120 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- белое сухое вино — 80 мл;
- пармезан — 50 г;
- петрушка — 1 небольшой пучок (20 г);
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/pashapixel
Способ приготовления
1. Если используете свежие артишоки, зачистите их: удалите жёсткие листья, срежьте верхушки, уберите сердцевину.
2. Порубите на кусочки и положите в воду с лимоном. Консервированные артишоки обсушите и крупно нарежьте.
3. Нарежьте грудинку тонкими брусками.
4. Очистите и измельчите чеснок.
5. Натрите пармезан.
6. Измельчите листья петрушки.
7. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте: точное время смотрите на упаковке. Сохраните 150 мл воды после варки.
8. Разогрейте сковороду, выложите грудинку и обжаривайте, пока весь жир не растопится.
9. Добавьте чеснок и готовьте 20-30 секунд.
Фото: istockphoto.com/nerudol
10. Отправьте на сковороду артишоки и обжаривайте пять-семь минут до лёгкой карамелизации.
11. Влейте вино и выпарите почти полностью.
12. Влейте немного воды от пасты, перемешайте. Переложите в соус и перемешайте, при необходимости добавляя воду для получения глянцевой эмульсии.
13. Всыпьте пармезан и петрушку, перемешайте.
14. Подавайте сразу, приправив чёрным перцем по вкусу.
Ризотто с артишоками и креветками
Фото: istockphoto.com/photovideostock
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 195 ккал
Белки: 9,8 г
Жиры: 8,5 г
Углеводы: 20,2 г
Порции: 2-3 шт.
Ингредиенты:
- рис арборио — 200 г;
- артишоки — 300 г;
- креветки очищенные — 250 г;
- лук-шалот — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- белое сухое вино — 80 мл;
- бульон — 800 мл;
- пармезан — 50 г;
- сливочное масло — 40 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/margouillatphotos
Способ приготовления
1. Зачистите артишоки и тонко нарежьте.
2. Обсушите креветки.
3. Очистите лук и чеснок, затем мелко нарежьте.
4. Подогрейте бульон.
5. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости и лёгкой золотистости, затем переложите в тарелку.
6. В той же сковороде обжарьте креветки одну-две минуты до готовности и переложите в тарелку.
7. Влейте в сковороду ещё немного масла, выложите лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне, затем добавьте чеснок.
8. Всыпьте рис и прогрейте одну-две минуты, помешивая.
9. Влейте вино и выпарите.
10. Начните добавлять к рису бульон по одному половнику, каждый раз дожидаясь впитывания, постоянно помешивая.
Фото: istockphoto.com/Paolo Gagliardi
11. Готовьте 16-18 минут до кремовой текстуры.
12. За пять минут до готовности добавьте артишоки.
13. В конце положите креветки, сливочное масло и пармезан, перемешайте до однородности. Если ризотто получилось слишком густым, то добавьте ещё немного бульона.
14. Подавайте сразу, добавив чёрный перец и немного оливкового масла.
Пицца «Бьянка» с артишоками и рикоттой
Фото: istockphoto.com/Photography By Tonelson
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 265 ккал
Белки: 11,2 г
Жиры: 12,8 г
Углеводы: 27,5 г
Порции: 1 пицца
Ингредиенты
Для теста:
- мука для пиццы — 300 г;
- вода — 180 мл;
- сухие дрожжи — 1 ч. л. (4 г);
- соль — 1 ч. л. (6 г);
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- орегано сушёный — 0,5 ч. л.
Фото: istockphoto.com/paulynn
Для начинки:
- артишоки консервированные — 250 г;
- рикотта — 100 г;
- моцарелла — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- пармезан — 30 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
1. Растворите дрожжи в воде. Всыпьте муку и перемешайте, оставьте на 10 минут.
2. Добавьте соль и оливковое масло, замесите тесто до гладкости. Накройте и оставьте на полтора-два часа.
3. Обсушите артишоки и нарежьте тонкими дольками.
4. Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке.
5. Нарежьте моцареллу или разберите на куски.
6. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и положите чеснок. Прогрейте пару минут и выложите артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости, затем остудите.
7. Разогрейте духовку до 250°C.
8. Растяните тесто в круг. Равномерно распределите рикотту, добавьте моцареллу и артишоки, посыпьте пармезаном.
Фото: istockphoto.com/miniseries
9. Выпекайте 10-12 минут до румяной корочки.
10. Сбрызните оливковым маслом и подавайте горячей.
Если раньше артишок казался вам чем-то сложным или непонятным, эти рецепты — хороший повод с ним познакомиться.