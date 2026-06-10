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Отдых на природе может обернуться многотысячными штрафами, за что могут наказать россиян

Отдых на природе может обернуться многотысячными штрафами. За что могут наказать россиян
«Чемпионат»
За что могут оштрафовать за отдых на природе?
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В рубрике «Теперь вы знаете» спросили об этом юристов.
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