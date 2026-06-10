Отдых на природе может обернуться многотысячными штрафами. За что могут наказать россиян
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В рубрике «Теперь вы знаете» спросили об этом юристов.
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