Некоторые из них до сих пор не побиты!

Настоящий феномен: уникальные рекорды чемпионата мира по футболу за всю его историю

Продолжаем серию материалов о странах-участницах ЧМ-2026. Миллионы болельщиков ждут яркого зрелища, запоминающихся и радующих сердце моментов, а также появления новых звёзд. Конечно же, многие мечтают увидеть и новые рекорды, и крушения не побитых до нашего времени достижений.

Что впечатлило спортивный мир в прошлом — рассказываем в нашем материале.

О чём расскажем:

Первый гол и антирекорд погоды

Первый чемпионат мира по футболу, который прошёл в 1930 году в Уругвае с 13 по 30 июля, преподнёс немало сюрпризов. От участия сразу же отказались три сильнейшие команды Европы – Италия, Испания и Германия. Никто из них не хотел утомлять себя длительным и дорогостоящим путешествием. В турнире приняли участие всего 13 команд.

Увы, первый антирекорд преподнесла погода. Уругвай находится в Южном полушарии, где разгар зимы приходится на июль. На открытии чемпионата повалил снег, стоял лёгкий морозец. Футболисты вместе с немногочисленными болельщиками сильно замёрзли. И первые согрелись лишь на футбольном поле. Потом зарядили холодные проливные дожди, которые шли почти каждый день.

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Финальный матч между командами Уругвая и Аргентины состоялся в Монтевидео 30 июля 1930 года. Началу ключевой игры турнира предшествовал густой туман. Перед встречей футболисты «делили» мяч. И было решено, что в первом тайме на поле будут играть аргентинским кожаным мячом, а во втором – уругвайским.

Матч был упорным, и первую половину со счётом 2:1 выиграли аргентинские футболисты. Во второй, как и договаривались ранее, на поле появился более тяжёлый «хозяйский» мяч. Как ни странно, эта замена позволила уругвайцам вырвать победу и взять золотые медали первых чемпионов мира по футболу.

На мокром, вязком газоне мяч, набрав влагу, превратился в «тяжёлую дыню». И в данной ситуации более техничные аргентинцы оказались в проигрыше, уступив физически крепким и выносливым уругвайцам.

На турнире были установлены исторические достижения. Первый гол в матче открытия чемпионата мира по футболу забил француз Люсьен Лоран в игре с Мексикой. Первый хет-трик принадлежит форварду сборной США Берту Пэтноуду: он трижды поразил ворота Парагвая.

Первый кубок Фото: Carlos Lebrato/Getty Images

Рекордсмены — обладатели Кубка мира

Некоторые спортивные достижения до сих пор остаются недосягаемыми. К примеру, сборная Бразилии – пятикратный обладатель Кубка мира. По четыре победы на турнирах на счету итальянцев и немцев. Правда, из этого списка команд, способных повторить названный выше рекорд в этом году, выбыла сборная Италии. «Скуадра адзурра» (прозвище итальянской сборной) бездарно провела отборочный турнир и в очередной раз не попала на чемпионат мира по футболу.

Сборной Германии, несмотря на звёздный состав, предстоит острая конкурентная борьба с очень сильными соперниками. Впрочем, «немецкая машина» всегда славилась железным характером и неукротимой волей к победе.

Сборная Бразилии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Король футбола Пеле и его рекорды

Особняком стоит уникальное достижение великого Пеле. Он трёхкратный чемпион мира по футболу. С его именем также связано начало коммерциализации этого вида спорта. Всем известен случай на турнире 1970 года в Мексике, когда Король футбола разыграл сценку со шнурками. В финальном матче с итальянской сборной за несколько секунд до начала игры он попросил судью дать время привести в порядок бутсы.

Пеле под камерами так долго и артистично завязывал шнурки, что нельзя было не заметить на обуви название знаменитой фирмы. Кстати, на этом ЧМ сборная Бразилии за третью победу навечно получила Кубок Жюля Риме – «Золотую богиню».

Однако некоторые рекорды гениального бразильского футболиста были всё же побиты. К примеру, в сентябре 2023 года Неймар в игре за национальную команду с боливийцами забил в ворота соперников свой 79-й гол. Он превзошёл достижение великого соотечественника на два мяча.

Звёздный аргентинец Лионель Месси в декабре 2020 года, играя за «Барселону», забил 644-й мяч за свою клубную футбольную карьеру. Он на один мяч превысил рекорд Пеле, которого добился бразилец за родной клуб «Сантос».

Наконец, Ламин Ямаль побил ещё одно достижение Короля футбола. 16-летний испанец был признан самым молодым участником полуфинальной встречи в истории чемпионатов Европы и мира.

Пеле Фото: Clive Mason/Allsport

Мирослав Клозе и 16 голов на чемпионатах мира

Немецкому футболисту Мирославу Клозе принадлежит уникальное достижение: центральный нападающий за всё время выступлений на чемпионатах мира забил в ворота соперников 16 голов. За ним закрепилась слава «хищника», умеющего успешно играть в любой точке штрафной площади. Клозе обладал невероятным футбольным чутьём. И после каждого решающего гола исполнял своё акробатическое знаменитое сальто.

На ЧМ-2026 болельщики ожидают падение рекорда Мирослава Клозе. Почти вплотную к его достижению приблизился Лионель Месси: на его счету 13 голов.

Мирослав Клозе Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Рекорд по зрителям на матче Бразилия — Уругвай

Вряд ли будет побит рекорд посещаемости матчей чемпионатов мира по футболу, который был установлен 16 июля 1950 года в Рио-де-Жанейро. На трибунах стадиона «Маракана», по подсчётам, расположились 173 850 зрителей. Хотя, по некоторым данным, всеми правдами и неправдами на стадион попали более 200 тыс. болельщиков.

Вся Бразилия ждала первого триумфа своей звёздной сборной. В финальной встрече с уругвайцами бразильские болельщики уже предчувствовали радость от полного разгрома соперников. И действительно, сборная Уругвая после проведённых тяжёлых игр выглядела крайне измотанной и усталой. Но, вопреки оптимистическим прогнозам, бразильцы потерпели досадное поражение.

Фото: ullstein bild via Getty Images

Вальтер Дзенга и 517 минут «сухих» ворот

Знаменитые футбольные вратари всегда творили чудеса, спасая свою команду в критической ситуации. Итальянскому голкиперу Вальтеру Дзенге принадлежит феноменальное достижение. На чемпионате мира 1990 года, который проходил в Италии, его ворота оставались «сухими» в течение 517 минут. Лишь в полуфинале Вальтера смог огорчить аргентинский нападающий Клаудио Каниджа. Он воспользовался ошибкой Дзенги на выходе и головой забил мяч, сравняв счёт.

Вальтер Дзенга Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Судейские рекорды

Не менее сложная задача на чемпионате мира – 2026 стоит перед судейским корпусом. Заметим, что достижения некоторых футбольных арбитров также заслуживают внимания. Например, Равшан Ирматов в качестве главного судьи к 25 июня 2018 года провёл 11 встреч. Этот рекорд до сих пор не побит.

А самым возрастным арбитром в истории мирового футбола считается британец Джордж Ридер. Именно он судил в 1950 году печально знаменитый финальный матч между сборными Бразилии и Уругвая. В ту пору Ридеру было 53 года.