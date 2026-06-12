«Без дисциплины никак». Тхэквондистка Казарян — о планах открыть школу боевых искусств

Мы продолжаем текстовый сериал «Дело чемпионки» совместно с фондом «Дополнительное время» о профессиональных спортсменках, которые завершили карьеру и нашли себя в бизнесе.

Наша восьмая героиня – Маргарита Казарян – мастер спорта России по тхэквондо, бронзовый призёр чемпионата России среди студентов, вошла в состав студенческой сборной страны, представляла Ивановскую область на Универсиаде в Екатеринбурге. Её спортивный путь – это история характера: после череды травм и неудач, когда она уже планировала завершить карьеру, Маргарита не сломалась, а выиграла студенческий чемпионат России и отобралась на Универсиаду в Неаполь.

Сегодня Маргарита — не просто спортсменка. Она тренер-преподаватель спортивной школы №7 в Иванове, где вместе с мужем Арзуманом Казаряном готовит юных тхэквондистов к победам. А ещё — предприниматель, который находится на самом интересном этапе: переходе от тренерства к управлению собственным делом. Её история — воплощение проекта «Сила регионов»: спорт заканчивается на татами, но лидерство, стержень и желание вести за собой остаются и перетекают в новое качество.

В этом интервью Маргарита рассказала, как поражения на глазах родных трибун закалили её характер, почему после Универсиады в Неаполе она решила не уходить из спорта, а остаться и растить новое поколение, и что сложнее — выиграть бой в овертайме или открыть свою школу.

Маргарита Казарян – одна из героинь арт-выставки «Сила регионов», которая показывает: российские чемпионки — это национальный кадровый резерв для экономики и социальных изменений. Цель выставки — закрепить в общественном сознании идею, что бизнес после спорта не исключение, а достойная и естественная траектория для любого атлета. Арт-выставка «Сила регионов» будет работать со 2 по 30 июня в Санкт-Петербурге по адресу Кожевенная линия, д. 30.

О профессиональном спорте

– Ты – мастер спорта, участница Универсиады, чемпионка России среди студентов. Но интересно, что ещё в 2019 году после серьёзной полноценной удачи ты планировала завершить карьеру. Что стало точкой перелома, которая не только вернула тебя в спорт, но и привела к этим высотам в целом?

– В 2019 году был всероссийский турнир в Рязани. Я туда поехала с мыслями, что, если сейчас у меня получится, я останусь в спорте. Если же проиграю, буду завершать спортивную карьеру. В этот период много времени ещё уходило на учёбу. У меня было четыре поединка, все соперницы достаточно титулованные.

В финале я встретилась с девушкой, которой проиграла на первенстве России среди юниоров. Это было три или четыре года назад. Я сильно проиграла, досрочно. В финальном поединке я с ней встретилась и выиграла у неё. Заняла первое место на этом турнире и подумала, что всё-таки ещё есть силы работать дальше.

Буквально через пару недель был чемпионат России среди студентов, отбор на Универсиаду.

Я ехала с такими же мыслями: получится — хорошо, не получится, — ну, не получится.

Знала, что там будут девочки тоже сильные, которые уже ранее участвовали и в Универсиаде, и по России, занимали призовые места. У меня тогда только по кадетам было третье место и по юниорам второе. Во взрослых у меня не получалось ничего занять. А тут — первое место.

И это был мой первый международный опыт именно в составе сборной России. Ранее я один раз выезжала в 2016 году в Грецию на международный турнир, но просто как представитель Ивановской области.

Представлять свою страну было очень волнительно! У нас соревнования проходят в несколько дней. Каждый день по два-три веса, мальчики и девочки, были утренние и вечерние сессии. У меня соревнования были в первый день и в первой сессии. Мне всегда было сложно выступать с утра. А ещё сложнее выступать без личного тренера. В первом бою со мной встретилась представительница Таиланда — она ранее была бронзовым призёром Олимпиады (а после — уже победительницей ОИ в Токио 2020). Я ей совсем немного уступила тогда.

О характере

– Да, сразу понятен уровень! Кстати, по поводу тренера — Артур Кан отмечал в тебе «волевой характер, дерзость и желание быть первой». Это цитата. Помнишь соревнования, когда именно эта дерзость помогла выиграть?

– Это как раз было на двух ключевых турнирах — всероссийские соревнования и отбор на Универсиаду, когда против меня выходили достаточно титулованные спортсменки. Приходилось по максимуму включать характер и волю к победе.

– На пике карьеры ты совмещала спорт с учёбой на юридическом факультете. Какую привычку или систему ты выработала тогда, чтобы всё успевать, и как она помогает сейчас в подготовке к открытию бизнеса?

– Дисциплина в первую очередь. У меня вообще не было свободного времени «на погулять». Разве что между тренировками и в перерывах между парами сходить перекусить. А так был режим — тренировки, университет, дом. Я ещё, помимо своих занятий, уже начинала тренировать. Ещё меня пригласили методистом в центр спортивной подготовки при департаменте спорта. Там тоже работала. Не на полную ставку, по мере возможности.

В режиме многозадачности приходится жить в жёсткой дисциплине, без этого никак.

– Про переходный этап. Ты уже несколько лет работаешь тренером в родной СШР №7. Был ли момент, когда ты впервые прочувствовала эту смену роли из бойца в наставника? Что было самым неожиданным в этом переключении в другую роль?

– Попробовать тренерство мне порекомендовал муж: сказал, что понравится. Я сначала этот путь отрицала. Говорила, что вообще не представляю, как девушка может быть тренером в единоборствах.

Муж уговорил попробовать – под предлогом помощи ему. Предложил растить маленьких спортсменов, заниматься с ними ОФП, а потом передавать ему, чтобы он основную работу делал. Я подумала – почему бы нет?

Он ещё аргументировал тем, что спорт профессиональный — не вечный, до конца жизни выступать не получится.

А я влюблена в тхэквондо, и здорово остаться в своём виде спорта, но уже в новой роли. Потихоньку начинала тренировать, и спустя полгода, когда увидела, что ребята уже на шпагат начали садиться, стали более подвижны, у них стали получаться удары, я очень удивилась. Вот же он — результат! Вот благодарность, эти маленькие победы!

Ты пересматриваешь старые видео с ними спустя полгода — и видишь результат! Ну всё, я сразу же влюбилась. Влюбилась в детей!

Мне с маленькими очень нравится работать, у меня до сих пор младшая группа, я с удовольствием трёхлетних набираю, мне с ними интересно. Поэтому какого-то жёсткого перехода я, наверное, не почувствовала.

Тренировать было тяжело только во время подготовительного этапа перед соревнованиями. Когда шла сгонка веса, когда сил хватало чисто провести свою тренировку, а тренировать детей было сложно. Когда ты гоняешь вес, тебе хочется есть, пить, а ты ничего этого не сможешь сделать. Тебе ещё нужна энергия, чтобы детям отдать.

О бизнесе

– А сейчас вы с мужем планируете открыть собственную школу. Чем, по твоему ощущению, этот шаг принципиально отличается от вашей текущей тренерской работы? Какой новый вызов вас или пугает, или вдохновляет? Что вы вообще думаете на этот счёт?

– Это, наверное, больше вдохновляет. О нас будут больше узнавать: я считаю, что мы действительно сильные преподаватели, нас многие рекомендуют. Чаще просто приходят по отзывам, говорят: «Нам вас порекомендовали. Можно ли к вам отдать ребёнка?». Когда это будет ещё более масштабно, о клубе будут говорить ещё больше. Мы хотим заявлять о себе, расширять тренерский состав, охватывать территорию города нашими воспитанниками, тренерами и нашей подготовкой.

– Насколько в спортивной семье легче принять решение о совместном спортивном бизнесе? Есть ли у вас чёткое разделение ролей или представление о том, как это будет выглядеть?

– У нас всё совместно вообще. Распределение ролей происходит по факту. Если есть вопросы про документы, я занимаюсь. Для бизнес-идей и разработок мы наняли специального человека. У меня муж с ним взаимодействует. А так, когда он просит, я всегда включаюсь. Сейчас с ребёнком свободного времени у меня стало поменьше.

– Спортсмены привыкли к ясным правилам игры. В бизнесе, особенно в сфере единоборств, ещё и в Иванове, правила как будто не так не очевидны. Чего ты боишься больше всего в новой для себя реальности? Или у тебя более философский подход?

– Тренеры сборной РФ всегда говорили, что есть чемпионы, которые уже проложили свой путь, и теперь они рассказывают про свой тренировочный процесс и как добиться результата.

Если путь уже проложен, не нужно ничего своего изобретать. Просто иди по этой дорожке.

У нас есть много примеров в других регионах, где тренеры открывают свои залы, у них хороший поток ребят и классный результат. Это всё реально, поэтому нет никаких сомнений. Тебе уже протоптали дорожку, иди и действуй по тем же правилам.

– Чем ваша будущая школа будет отличаться от той, где вы сами выросли как спортсмен? Что вы хотите сделать по-новому?

– Во-первых, для меня, помимо тренировочного процесса, важно выстраивать всестороннее развитие спортсмена. В том числе грамотное отношение к питанию. Я закончила курсы по нутрициологии. Знания о питании очень помогают спортсмену правильно, грамотно подойти к соревнованиям. Раньше у нас были сгонки веса с полным исключением питания и питья. Это приводило к плохому самочувствию во время поединков, просто к проблемам со здоровьем.

Теперь уже есть несколько результативных спортсменов, которые грамотно скидывали вес и отбирались, побеждали. У нас мальчик зимой отобрался на Европу на 45 кг, хотя весил 53. Мы с ним скинули, и он первое место занял, это историческое событие! Именно в нашем регионе, в первенстве Европы. У нас не так много медалей из Европы.

И много других спортсменов, с кем я сейчас работаю. В том числе ведущие спортсмены в нашем клубе, я с ними занимаюсь. Грамотно их подвожу к турнирам, они показывают хорошие результаты. Ещё важный момент — собственные залы, это предоставляет возможность тренироваться там, где тебе территориально удобно. Ещё мы закупили электронную систему, на которой сейчас проводится соревнование. Это нужно, чтобы спортсмены видели и понимали, как на ней работать. В перспективе думаем набрать тренеров, которые будут отвечать за растяжку.

– Вот, кстати, как раз про персонал. Ты уже часто тренируешь детей, готовишь их к соревнованиям. Знаешь, как привести ребёнка к результатам. А насколько сложно перестроиться с роли тренера на роль управленца? Ведь нужно нанимать, обучать уже тренеров, а не детей.

– Пока это, конечно же, сложно. Лично у меня нет такого опыта. У меня муж в процессе уже своих учеников начинает подтягивать. И вот есть мальчик, он уже потихоньку внедряется в тренировочный процесс. В роли наставника муж выступает. Какое-то время он для меня был наставником, привёл меня в этот спорт тренером.

О стратегии

– Бой в тхэквондо – это стратегия и тактика. Бизнес и открытие школы – это тоже стратегия. Есть ли у тебя конкретный навык, который пригодился в спорте и сейчас приходится кстати в предпринимательстве? Может быть, умение «читать» соперника или чувство дистанции?

– Здесь, наверное, только одно.

Если ты выбрал это дело, то должен довести до конца.

В моём случае — это открыть свою организацию, свой клуб со своими работниками. Сейчас мы серьёзно настроены, мы нескольких людей наняли, которые нам помогают. Поэтому важно доводить до результата то, чем занимаешься.

– В тхэквондо принято изучать своих соперников перед соревнованиями. Такая тактика уместна в построении бизнеса? Изучаешь конкурентов, другие школы? Перенимаешь опыт?

– Конечно, мы смотрим на другие города, наблюдаем, как клубы развиваются, как они проводят аттестации, свои внутренние соревнования. С лучших берём пример, потому что в городе у нас пока нет примеров для подражания.

– Иваново – это не только «город невест», но и город с большой историей текстильной промышленности и сложной экономикой. Как считаешь, почему открытие специализированной школы по единоборствам может стать важной точкой роста для местного сообщества? Почему это важно для жителей?

– Это важная часть инфраструктуры детского спорта. Сейчас многие с раннего возраста отдают детей в спорт, и это классно. Это про здоровье, про всестороннее развитие ребёнка. А мы, помимо результатов, учим детей дисциплине. Кстати, стала замечать, что большое количество подростков сейчас стали ходить в спортивные залы, а раньше – чаще в торговые центры и на гулянки.

– Если представить, что через пять лет твоя школа процветает, то что изменится? Есть ли конкретная цель?

– Да, есть цель, чтобы запустить наконец школу. Далее – набрать хороший тренерский состав, который будет предан своему делу, как мы преданы. Специалистов, которые смогут в разных точках нашего региона открывать школы и выпускать оттуда хороших спортсменов.

Блиц-опрос

Если бы не тхэквондо, то какой вид спорта? Спортивная гимнастика. Есть ли у вас талисман? Нет. Кто ваш пример для подражания? Я сама в своей лучше форме. Какой необычный вид спорта всегда хотелось попробовать? Спортивная гимнастика. Если бы пришлось всю жизнь есть только одно блюдо, то какое? Роти с разными начинками, кофе и творожный сырок. Какую книгу должен прочитать каждый? Романы Николаса Спаркса. Ваш девиз? Жить в моменте. Какому принципу стоит следовать каждому, кто открывает собственное дело? Нет трудностей, которые невозможно преодолеть. Раз уж начал — побеждай! Главное ваше качество, которое вы перенесли из спорта в бизнес? Терпение.