Неравномерный износ стелек и ещё 2 признака проблем со стопами

Проблемы со стопами часто развиваются постепенно и на ранних стадиях остаются незамеченными. Между тем ноги ежедневно испытывают значительную нагрузку при ходьбе и беге, а нарушения их функций со временем могут отражаться на состоянии всего опорно-двигательного аппарата.

Антонина Завадская травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА «Расскажу, как понять, что стопам нужна поддержка».

Распространённые проблемы

Одним из наиболее распространённых заболеваний является плоскостопие. При этом нарушении своды стопы постепенно уплощаются, что приводит к изменению биомеханики ходьбы. Со временем такие изменения могут негативно сказываться на состоянии коленных и тазобедренных суставов, а также позвоночника. На фоне плоскостопия нередко развиваются сопутствующие заболевания, включая плантарный фасциит, пяточную шпору, hallux valgus (вальгусную деформацию первого пальца стопы, или «косточку») и другие патологии.

Симптомы

О возможных нарушениях состояния стоп могут свидетельствовать характерные симптомы. Среди них — тяжесть и усталость в ногах к концу дня, а также боль в пятке, особенно резкая и колющая. Игнорировать такие признаки не стоит. Если они возникают регулярно или усиливаются со временем, рекомендуется обратиться к врачу.

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Признаки проблем со стопами

Натоптыши

Натоптыши представляют собой участки огрубевшей кожи, которые образуются из-за длительного давления и постоянного трения кожи стоп. Чаще всего они появляются на подушечках стоп и у основания пальцев. Такие изменения нередко сопровождаются дискомфортом, болезненностью и ощущением жжения. Появление натоптышей может указывать на неправильное распределение нагрузки при ходьбе, связанное с плоскостопием или ношением неудобной обуви. Если после смены обуви проблема сохраняется, стоит обратить внимание на состояние сводов стоп и исключить плоскостопие.

Стёртый каблук

При правильной постановке стоп каблук обуви изнашивается равномерно. Если сильнее стирается внешний край, это может свидетельствовать о повышенной нагрузке на наружную часть стопы. Такая особенность походки увеличивает риск растяжений и других травм, а также может способствовать развитию плантарного фасциита. Износ внутренней стороны каблука чаще связан с продольным плоскостопием. В дальнейшем это может стать причиной болей и повышенной нагрузки на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Неравномерный износ стелек

Стельки обуви способны многое рассказать о состоянии стоп. Равномерный износ свидетельствует о правильном распределении нагрузки при ходьбе. Если внутренняя часть стельки стирается значительно сильнее, это может быть одним из признаков плоскостопия. Кроме того, заметные потёртости нередко появляются в области переднего отдела стопы — под пальцами, особенно под большим пальцем, а также в зоне пятки. Такие изменения могут указывать на особенности биомеханики стопы и требуют дополнительного внимания.

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Тест: проверьте себя

Для самостоятельной проверки можно оценить отпечаток мокрой стопы на бумаге. Если средняя часть стопы отпечатывается почти полностью, а выемка внутреннего свода практически отсутствует, это может свидетельствовать о плоскостопии.

Своевременная диагностика

Нужно помнить, что ни один из перечисленных признаков не позволяет самостоятельно поставить точный диагноз. Для выявления патологий стоп необходимо обратиться к врачу — травматологу-ортопеду — и пройти компьютерную плантографию — обследование, которое включает осмотр и сканирование стоп на плантографе . По результатам обследования специалист может рекомендовать индивидуальные ортопедические стельки, которые поддерживают своды стопы в анатомически правильном положении и способствуют правильному распределению нагрузки при ходьбе.

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Также используются ортопедическая обувь, бандажи и другие корректирующие средства. В лечении и профилактике таких патологий стоп, как «косточка» и плантарный фасциит, применяются комплексные подходы: от ортезирования и разгрузочных приспособлений до физиотерапии и медикаментозного лечения.

Регулярная профилактика

Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние стоп и проходить профилактический осмотр у травматолога-ортопеда не реже двух раз в год — весной и осенью, когда смена обуви может усиливать нагрузку на стопы и провоцировать развитие нарушений. Людям с сахарным диабетом нельзя игнорировать даже незначительные изменения состояния стоп — натоптыши, мозоли и трещины. При синдроме диабетической стопы из-за сниженной чувствительности и нарушения кровоснабжения даже небольшая травма может привести к образованию трофической язвы .