Лесные ванны и радиогимнастика: 7 здоровых привычек японцев, которые удивляют

Мы продолжаем серию материалов о необычных традициях стран-участниц ЧМ-2026 по футболу. Сегодня в 23:00 мск на поле встретятся сборные Нидерландов и Японии.

Расскажем о полезных привычках японцев, которых они придерживаются уже на протяжении столетий. И, возможно, по этой причине Япония входит в рейтинг стран с наибольшим количеством долгожителей!

О чём расскажем:

Принцип «Хара хати бу»

Его также называют «хара хати бун ме», а дословно он переводится как «ешь, пока желудок не наполнится на 80%». Японцы практикуют осознанное питание, поэтому Японию вы не найдёте в рейтинге стран, жители которых страдают от ожирения. Кстати, этого принципа особенно придерживается население известного острова Окинава, которое славится долгожителями. Здесь в пять раз больше людей, перешагнувших 100-летний рубеж, чем в остальной Японии, и в 100 раз больше, чем во всём мире.

Фото: yamasan/istockphoto.com

Специалисты объясняют эффективность принципа тем, что мозгу нужны 15-20 минут для ощущения сытости. По этой причине не нужно жадно накидываться на еду, а надо есть медленно, тщательно пережёвывая. Таким образом мозгу даётся больше времени, чтобы получить сигналы от нервных волокон до центра насыщения.

Во время приёмов пищи японцы не смотрят телевизор, откладывают гаджеты. Они сконцентрированы только на еде. Это и спасает от переедания. Едят неспешно, с паузами.

Синрин-йоку

Искусство исцеляющих прогулок по лесу японцы называют лесными ваннами. Жители Страны восходящего солнца – известные трудоголики. В 80-х годах государство обеспокоилось тем, что стало увеличиваться количество пациентов психиатрических клиник. Люди выгорали на работе, им требовались поддержка и восстановление. На помощь пришло древнее учение, ставшее мировым велнес-трендом. Правительство даже включило его в государственную программу оздоровления.

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Синрин-йоку – это практика осознанного погружения в природу. В этот момент нужно оставить все отвлекающие внешние факторы – например, гаджеты. Во время прогулки в лесу включаются все чувства. Специалисты советуют медленно погружаться в окружающую среду: трогать кору, вдыхать аромат лесной аромат, ходить босиком, слушать пение птиц. Это снижает уровень кортизола – гормона стресса, уменьшает тревогу, восстанавливает душевный баланс. Кроме того, улучшается сон, повышается иммунитет.

«Синрин-йоку — это мост через пропасть, отделяющую нас от утраченной естественной среды. Чувство гармонии с природой даёт толчок к исцелению: начинается перегрузка нервной системы, тело и дух крепнут», – объясняет автор научных трудов о практике доктор Цин Ли в своей книге «Синрин-йоку: японское искусство «лесных ванн». Как деревья дарят нам силу и радость».

Правильное питание

В традиционном рационе японцев преобладают рис и рыба. В первом случае это источник сложных углеводов, который способствует насыщению. Также рис оказывает обволакивающий эффект – это является профилактикой от заболеваний ЖКТ. А рыба, богатая омега‑3, известна своими полезными свойствами.

Интересно, что морепродукты и рыба не всегда играли главную роль в питании японцев. В VII веке император Тенму подписал указ, запретивший убивать животных и употреблять их мясо. По его мнению, это нарушало законы буддизма. Естественно, того указа уже и нет, а вот привычка есть рыбу осталась.

Японцы выбирают натуральные продукты, с небольшим сроком хранения. Конечно, в японской кухне присутствует и фастфуд, но он не так популярен. Редко используются консервированные продукты, популярны ферментация, сушка и сквашивание. Даже майонез и кетчуп не в почёте. У японцев своя богатая палитра соусов, приправ и специй.

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Даншари

Это японская философия осознанного минимализма подразумевает избавление от ненужных вещей. Своего рода искусство расхламления. Его придумала японская писательница Хидэко Ямасита, которая построила свою концепцию на трёх важных принципах.

Дан – отказ. Умение отказываться от импульсивных покупок и не давать хламу захватить личное пространство. Ша – избавление. Согласно этому принципу предлагается выбросить, продать или отдать вещи, которые занимают лишнее место в доме. Ри – освобождение. Важно понять свою независимость от материального, прощаться с хламом без сожаления и душевных терзаний.

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Гэнкан

Ритуал снятия обуви перед входом в дом – это не просто традиционный этикет. В японской философии он несёт двойственный смысл. Изначально он трактовался как защита домашнего мира от суеты внешнего. Все заботы, тревоги и проблемы японцы оставляют за порогом.

Однако нельзя исключать и гигиенический аспект. Если в части европейских стран и США жители спокойно ходят в уличной обуви дома (и даже залезают в ней на кровать!), то в Японии это рассматривают как пренебрежение к гигиене.

Фото: mahroch/istockphoto.com

Офуро

Традиционная японская баня имеет свои особенности. Офуро представляет собой большую ёмкость с небольшим сиденьем внутри. Человек погружается в офуро по плечи, сверху накрывается специальной крышкой. Вода поддерживается до +50°C. При этом температуру воды следует менять согласно четырём стихиям – огонь, земля, воздух и вода. Принимать такую ванну можно не более 15 минут. А после парной обязательна чашка зелёного чая! Процедура популярна в Японии и по сей день. Офуро даже устанавливают дома, если позволяют помещение и финансовые возможности.

Интересно, что первые офуро в древности были сухого типа. Роль воды выполняли древесные опилки, нагретые до определённой температуры. Иногда опилки пропитывали эфирными маслами или смешивали с ароматическими сухими травами. Использовали офуро не только для очищения, но и для согревания в суровые зимы.

Сейчас офуро играет роль спа-процедуры, дающей расслабление. Также японская парная способствует снижению веса, выводу токсинов и шлаков и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Фото: istockphoto.com / PonyWang

Ра­дио таи­со

Утренняя гимнастика в Японии практикуется уже 100 лет! Она транслируется на радио и телевидении трижды в день начиная с 6:30 утра. Упражнения рассчитаны на все возрастные категории и делятся на три вида.

Дай-ичи. Самый простой комплекс упражнений, доступный каждому независимо от возраста. Дай-ни. Усложнённый вариант с большим количеством наклонов корпуса и вращений руками. Дай-сан. Самый сложный комплекс, требующий определённой физической подготовки.

С 1999 года также введён дополнительный вид гимнастики для людей с ограниченными возможностями

Фото: Jacob Wackerhausen/istockphoto.com

Для японцев утренняя гимнастика – неотъемлемый аспект жизни. С неё начинаются уроки в школе, работа в офисе. В перерывах на обед можно встретить людей в парках, практикующих трёхминутный комплекс упражнений.

Как и в еде, японцы предпочитают неспешность в спорте. Изнуряющие тренировки здесь не в почёте. Велопрогулки, ходьба, короткие пробежки, йоги – на это делают больший акцент. По их мнению, разумная нагрузка не только укрепляет тело, но и даёт ему отдохнуть и восстановиться.