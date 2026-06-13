Самые богатые футболисты ЧМ-2026. Месси, Роналду, а кто ещё?

Список из девяти человек, которые должны сыграть на чемпионате мира.

Талант футболиста сегодня – это не только победы, но и капитал, который нередко оценивается в баснословную сумму. И почти в каждой сборной на ЧМ-2026 есть свои звёзды-миллионеры. А в некоторых – и миллиардеры! Согласно рейтингу Forbes, доходы этих футболистов растут с каждым годом.

О чём расскажем:

Криштиану Роналду

Сборная Португалии

Возраст: 41 год

Общий годовой доход: $ 300 млн

В клубе спортсменов-миллиардеров он – «свой человек». Теперь «золотой мальчик Португалии», как называли Криштиану Роналду в начале спортивной карьеры, настолько богат, что может легко подарить своему агенту Жорже Мендешу на свадьбу живописный остров в Греции стоимостью примерно в € 50 млн.

Безусловно, огромная часть его капитала – зарплата и бонусы. Но надо отдать должное его деловому чутью. В начале карьеры он сумел стать лицом многих рекламных кампаний. И пока Криштиану мыл голову известным шампунем в одном из роликов, стремительно пополнялся его счёт в банке.

В 2002 году Роналду подписал первый контракт с лиссабонским «Спортингом». Затем были выступления за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». За это время звёздный португалец заработал $ 550 млн, из которых примерно $ 175 млн принесли рекламные контракты. Которых за его карьеру было множество.

Переход в саудовский клуб «Аль-Наср» превратил португальца в настоящего арабского шейха: он стал первым миллиардером в мировом футболе. На сегодняшний день его состояние оценивается в $ 1,4 млрд, сообщает Bloomberg. И хозяева клуба щедро платят Криштиану за любой успешный эпизод на футбольном поле. В 2015 году Роналду создал собственный благотворительный фонд, который помогает больным детям.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Лионель Месси

Сборная Аргентины

Возраст: 38 лет

Общий годовой доход: $ 140 млн

Аргентинец старается не отставать от Роналду. Своё первое соглашение 13-летний Лионель Месси заключил с испанской «Барселоной». Документ был подписан на обычной салфетке в одном из кафе. О сумме контракта, которую, естественно, получил его отец, ничего не известно. Правда, в 2024 году этот чудом сохранившийся документ был продан на аукционе за $ 965 тыс.

На сегодняшний день состояние звёздного аргентинца оценивается в $ 1,1 млрд. В 2023 году он покинул европейский футбол и заключил контракт с американским футбольным клубом «Интер Майами». Казалось бы, ежегодная зарплата Лионеля Мессии в $ 20 млн – не слишком высокая для футболиста его ранга.

Но, по условиям контракта, после завершения карьеры за ним останется значительная доля в капитале клуба. Лионель Месси открыл благотворительный «Фонд Лео Месси», который занимается развитием медицинских центров в Аргентине, Испании и других странах.

Также в 2025 году Месси запустил собственную продюсерскую компанию 525 Rosario совместно со Smuggler Entertainment. Компания занимается производством теле- и кинофильмов, спортивных событий и брендированного контента. В его спонсорский портфель добавились новые партнёры, такие как Lowe's (сеть магазинов товаров для дома) и сеть ресторанов El Club de la Milanesa. Кроме того, Месси активно готовится к жизни после футбола, инвестируя через свою фирму Play Time Sports-Tech в спортивные, медиа и технологические стартапы.

Лионель Месси Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Неймар

Сборная Бразилии

Возраст: 34 года

Общий годовой доход: более $ 100 млн

Бразильского форварда иногда называют самым дорогим футболистом в мире и самым известным богатым бездельником в истории футбола. Переход Неймара в 2017 году из «Барселоны» в «ПСЖ» обошёлся хозяевам нового клуба в $ 263 млн. Причём оплата произошла перед подписанием контракта. Львиная доля доходов, которые ложились на банковские счета звёздного бразильца, шла также за счёт рекламных договоров с известными компаниями.

Летом 2023 года Неймар решил попробовать свои силы в саудовском клубе «Аль-Хиляль». К сожалению, травма, полученная в игре за сборную Бразилии, сказалась на его спортивной форме. На футбольное поле он выходил всего лишь семь раз. Однако за 18 месяцев пребывания в «Аль-Хиляле» Неймар заработал около € 200 млн.

На сегодняшний день состояние известного бразильского футболиста оценивается в $ 425 млн. Неймар владеет элитной недвижимостью в Дубае, островом в Бразилии и крупным участком земли в Майами.

Неймар Фото: Wagner Meier/Getty Images

Килиан Мбаппе

Сборная Франции

Возраст: 27 лет

Общий годовой доход: $ 95 млн

По некоторым данным, в 2023 году саудовский клуб «Аль-Хиляль» хотел выкупить французского футболиста за $ 330 млн. «ПСЖ» ответил отказом. Успешная сделка могла бы подарить Килиану Мбаппе неслыханную, баснословную ежегодную зарплату в $ 772 млн.

В год звёздный француз получает более $ 90 млн, а общее состояние оценивается в более чем $ 250 млн. Спонсорские контракты с известными компаниями приносят Килиану немало доходов. В 2025 году Мбаппе создал собственную линию обуви. После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года по футболу он пожертвовал € 350 тыс. детям с ограниченными возможностями. В 2021 году он выпустил графический роман Je m'appelle Kylian. Цель произведения – вдохновить детей на стремление к своим мечтам. Ранее Килиан Мбаппе основал фонд, более четверти доходов которого идут на благотворительные нужды.

У Мбаппе — ряд крупных коммерческих сделок с ведущими мировыми брендами — Nike, Hublot, Dior, Oakley, EA Sports, Accor, Sorare и многими другими. Кроме того, футболист управляет собственной инвестиционной компанией Interconnected Ventures, которой принадлежат ФК «Кан» и медиакомпания Zebra Valley. В 2025 году он через свой фонд инвестировал в немецкую компанию по производству электроники Loewe, платформу для продажи часов Wristcheck и команду парусного спорта France SailGP Team.

Килиан Мбаппе Фото: Fran Santiago/Getty Images

Мохамед Салах

Сборная Египта

Возраст: 33 года

Общий годовой доход: $ 55 млн

В 2025 году Салах отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии. В предполагаемом контракте значилась внушительная сумма: £ 500 млн (информация BBC). Сейчас, после ухода из «Ливерпуля», переговоры наверняка возобновятся.

В английском «Ливерпуле» Мохамед Салах получал ежегодную зарплату в $ 53 млн. Определённая часть доходов шла за счёт рекламных акций. Мохамед Салах ведёт активную благотворительную деятельность. Он амбассадор Vodafone Egypt, Uber Egypt, посол DHL в регионе MENA, сотрудничает с Bank of Alexandria и Mountain View. Также в число его спонсоров входят adidas, Pepsi, Gucci и Oppo.

На его средства в Египте – на родине футболиста – построены школы и закуплены в больших объёмах лекарства для медицинских учреждений. Кроме того, Салах постоянно финансирует праздники, проходящие в стране.

Мохамед Салах Фото: Jack Thomas/Getty Images

Эрлинг Холанд

Сборная Норвегии

Возраст: 25 лет

Общий годовой доход: $ 80 млн

Рыночная стоимость Деймона – так называют мощного норвежца одноклубники из «Манчестер Сити» из-за схожести с героем сериала «Дом дракона» – только растёт. Сейчас его ежегодная зарплата составляет $ 60 млн в зависимости от бонусов и показателей. Холанд уже привык к футбольной славе, которая приносит звёздному форварду приличные дивиденды. В 2021 году Холанд приобрёл долю в американской компании Hyperice, специализирующейся на технологиях восстановления спортсменов. Общее состояние благодаря таким вложением перешагнуло рубеж в $ 100 млн. У Эрлинга заключено свыше десятка спонсорских сделок с Breitling, Dolce & Gabbana, EA Sports, Midea, Samsung Galaxy, Bama, Db, Beats by Dre и многими другими. Помимо семейной компании Sports Office AS, Холанд продвигает и собственную инвестиционную фирму Pillage 3 AS, которая зарегистрирована в Люксембурге.

Заметим, что нападающий сборной Норвегии тщательно следит за собственным здоровьем. И постоянно пользуется устройством, которое передаёт данные об изменении температуры во сне и частоте сердечных сокращений. Также Эрлинг занимается необычными инвестициями: он вкладывает деньги в организацию и проведение престижных шахматных турниров.

Эрлинг Холанд Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Садио Мане

Сборная Сенегала

Возраст: 34 года

Общий годовой доход: $ 54 млн

Сенегалец сейчас играет в саудовском клубе «Аль-Наср». Фиксированный оклад Садио Мане в неделю без учёта бонусов составляет € 769 231. Известно, что он владеет футбольным клубом «Бурж 18», который выступает во втором французским дивизионе. Основной доход ему приносит контракт с «Аль-Насром», гораздо меньшая прибыль идёт от рекламных контрактов. Хотя там имеются соглашения с New Balance, Pepsi, Vodafone и Dubai Tourism.

В одном из интервью он признался, что никогда не стремился к роскоши. В родной деревне Бамбали звёздный сенегалец на свои средства открыл больницу, автозаправку и почтовое отделение. Кроме того, Садио Мане ежемесячно выплачивает каждому земляку по $ 70, покупает им одежду и лекарства.

Садио Мане Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Джуд Беллингем

Сборная Англии

Возраст: 22 года

Общий годовой доход: $ 44 млн

Недельный заработок английского полузащитника составляет примерно $ 435 914. На рекламных контрактах Джуд Беллингем заработал $ 14 млн. Беллингем активно заключает контракты с мировыми модными брендами: Louis Vuitton, Gucci. Также есть выгодный контракт с adidas: полузащитник стал главным лицом линейки adidas Predator, а в 2024 году производитель выпустил его персональную коллекцию одежды и обуви с логотипом JB5. Это подразумевает роялти (процент с продаж),

Джуд немалые суммы тратит на благотворительность. Например, он спонсирует одну из школ в Кении. Беллингем также активно участвовал в проекте «Горчичное зерно», деятельность которого была направлена на предоставление образования, медицинского обслуживания и качественного питания для кенийских детей.

Джуд Беллингем Фото: Rich Storry/Getty Images

Ламин Ямаль

Сборная Испании

Возраст: 18 лет

Общий годовой доход: $ 43 млн

Такова годовая зарплата футболиста в «Барселоне» с учётом бонусов. Кстати, с сентября 2025 года Ламин Ямаль является рекламным лицом популярного какао. Ещё раньше звёздный испанец подписал соглашение о сотрудничестве с фирмой adidas, которая вскоре выпустила персонализированную линейку бутс Ямаля. Также Ламина спонсируют такие бренды, как Visa, Beats by Dre, Powerade, Oppo, Konami, TwoJeys.

Ламин Ямаль Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images