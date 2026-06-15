В 2026 году в 11 городах Штатов проходят матчи чемпионата мира по футболу. И каждый из них в зоне риска!

Разрушительная стихия: почему в США так часто случаются грозы и торнадо?

Игры состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. И почти во всех из них часто проявляются погодные явления разрушительной силы. В США ежегодно фиксируется около 1200 торнадо. Большинство смерчей формируется к востоку от Скалистых гор и в районе Великих равнин.

О чём расскажем:

США – родина торнадо

Для стихийных возникновений торнадо природа создала здесь просто идеальные условия. Географическое расположение, ландшафт, разница температур, близость к океанам – всё сопутствует зарождению разрушающей силы, которая за короткое время способна уничтожить целые города. Мощные грозы являются предвестниками стихии.

Большинство смерчей образуется на Великих равнинах. Это место называют Аллеей торнадо. Предсказать торнадо почти невозможно, оно может возникнуть в любую минуту. Столб атмосферного вихря, созданный в грозовом облаке, способен двигаться с неимоверной скоростью, сметая любую преграду на своём пути.

18 марта 1925 года разрушительный смерч пронёсся через три штата: Миссури, Иллинойс и Индиану. В результате погибло 695 человек, около 2000 жителей близлежащих городов получили серьёзные травмы, более 19 населённых пунктов было стёрто с лица земли.

Великие равнины в США, по мнению специалистов, несут угрозу всему континенту. Зарождающиеся здесь разрушительные циклоны способны порой двигаться со скоростью 510 км/ч. О появлении мощного торнадо нередко свидетельствует проливной дождь. Затем выпадает град величиной с бейсбольный мяч.

Фото: crisserbug /istockphoto.com

Убийственный смерч зарождается, как правило, в суперъячейковых грозах – это мощные потоки воздуха, которые закручиваются в гигантскую вертикальную воронку. Они набирают высоту и скорость в зависимости от силы ветра и могут существовать на протяжении нескольких часов.

«Чтобы возникла гроза, нужна нестабильная атмосфера, а для торнадо в основном нужны вращающиеся грозовые фронты. Это происходит при сдвиге ветра, когда его скорость и направление меняются по мере продвижения вверх», – говорит метеоролог из университета штата Айова Уильям Галлус.

Последние данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показали, что Аллея меняет свои очертания. Активность торнадо начала снижаться на Великих равнинах и переместилась на запад и юго-восток США. Этот новый, более южный очаг, захватывающий штаты Миссисипи, Алабама и Теннесси, получил название Аллея Дикси.

Однако всё равно все 11 городов США, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, подвержены торнадо.

Даллас

Он входит в Аллею торнадо. Близость к Мексиканскому заливу располагает к образованию грозовых туч, где набирает силу будущий смерч. По статистике, торнадо в Далласе бушует с марта по июнь и обычно даёт знать о себе во второй половине дня или ранним вечером. В 1927 году смерч оставил в городе огромную воронку диаметром почти в 2 км. Не обошлось без человеческих жертв. В результате стихийного бедствия погибло 15 жителей.

Даллас Фото: f11photo/istockphoto.com

Канзас-Сити

Расположен в самом центре Аллеи торнадо. По этой причине город подвержен стихийным бедствиям. В мае 1957 года после шторма вырос гигантский столб атмосферного вихря красного цвета. Страшная сила восходящего движения торнадо срывала крыши с домов, опрокидывала автомобили. Основной удар пришёлся на Рускин-Хайтс – район в юго-восточной части Канзас-Сити. Разбушевавшийся смерч унёс жизни 44 человек.

14 мая 1937 года торнадо похоронил целую деревню, добрался до Восточного Бостона и полностью разрушил его. В результате стихийного бедствия погибло более 300 человек. Хотя, по некоторым данным, жертв было гораздо больше. Восстановительные работы в городе начались только в 1960 году.

Канзас-Сити Фото: Sean Pavone/istockphoto.com

Сиэтл

Первый торнадо в Сиэтле был зафиксирован 28 сентября 1962 года. Смерч прошёл по его северо-восточной части. Торнадо легко вырывал с корнем деревья. Жителям повезло: никто не погиб. И 11-летний мальчик, который несколько секунд висел в воздухе, поднятый вверх мощным порывом ветра, отделался лёгким испугом.

Сиэтл Фото: Engel Ching/istockphoto.com

Атланта

В Атланте дела обстояли гораздо хуже. В 2008 году торнадо бушевал с 14 по 15 марта. Смерч разрушил в городе более 50 жилых домов, выбил стёкла автомобилей и нанёс повреждения зданию Президентской библиотеки. Погибли два человека, 30 получили ранения. Кстати, Национальная метеорологическая служба предупредила жителей Атланты лишь за восемь минут до удара торнадо.

Атланта Фото: Sean Pavone/istockphoto.com

Хьюстон

В мае 2024 года мощный шторм, обрушившийся на Хьюстон, вызвал разрушительный торнадо. Семь жителей города погибли, задавленные деревьями. Смерч повредил линии электропередач и более миллиона человек в Хьюстоне остались без света. Из-за проливных дождей некоторые районы города оказались затоплены.

Хьюстон Фото: Nantiya Rattanatum/istockphoto.com

Прогнозы на будущее

Специалисты полагают, что почти каждый из 50 штатов США будет подвержен разрушительному стихийному бедствию. В последние годы ведутся исследования в области прогнозирования природных катастроф. К сожалению, современные технологии не справляются со своей задачей. «Мы даже не пытаемся точно предсказать, когда и где пронесётся торнадо, потому что просто не можем сделать это заранее», – признался однажды метеоролог Уильям Галлус.

И теперь учёные особое внимание уделяют «живым датчикам». В конце апреля 2014 года мощная буря на юге США вызвала сразу 84 торнадо. За два дня до этих природных явлений стая птиц спешно перекочевала в более спокойную Флориду. Это передвижение удалось зафиксировать с помощью специальных меток, которые были предварительно надеты на птиц. Согласно научной гипотезе, птицы имеют способность улавливать инфразвуковые волны, свидетельствующие о приближении торнадо.

Пернатые чувствуют опасность за 1000 км. И, оказывается, некоторые животные способны слышать инфразвук, реагировать на изменение электромагнитного поля, химического состава воды и воздуха.

Фото: Darren Bennett/istockphoto.com

Одна из причин, почему мощные атмосферные вихри атакуют мегаполисы, – это изменение климата. Учёный из Луисвиллского университета Джейсон Нейлор говорит: «Похоже, что городской тепловой остров может усиливать нисходящие потоки на малых высотах во время шторма и теоретически способствовать возникновению торнадо». Специалисты также выделили ещё одну проблему. Из-за изменения рельефа местности невозможно определить точный путь торнадо.

Буквально на днях мощный торнадо обрушился на штат Иллинойс и натворил немало бед. В городе Стритор был разрушен целый квартал. Под обломками собственного дома едва не погибла семейная пара, которую успели спасти. В результате удара смерча тысячи жителей остались без электроснабжения. Непрекращающиеся ливни вызвали затопления, движение транспорта было прекращено.