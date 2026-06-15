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ЧМ-2026: как торнадо в США могут повлиять на футбол, в каких городах могут произойти, подробности, реальна ли отмена матчей

Разрушительная стихия: почему в США так часто случаются грозы и торнадо?
Венера Ерофеева
Почему в США возникают торнадо
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В 2026 году в 11 городах Штатов проходят матчи чемпионата мира по футболу. И каждый из них в зоне риска!

Игры состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. И почти во всех из них часто проявляются погодные явления разрушительной силы. В США ежегодно фиксируется около 1200 торнадо. Большинство смерчей формируется к востоку от Скалистых гор и в районе Великих равнин.

О чём расскажем:

США – родина торнадо

Для стихийных возникновений торнадо природа создала здесь просто идеальные условия. Географическое расположение, ландшафт, разница температур, близость к океанам – всё сопутствует зарождению разрушающей силы, которая за короткое время способна уничтожить целые города. Мощные грозы являются предвестниками стихии.

Они должны сыграть на чемпионате мира:
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Большинство смерчей образуется на Великих равнинах. Это место называют Аллеей торнадо. Предсказать торнадо почти невозможно, оно может возникнуть в любую минуту. Столб атмосферного вихря, созданный в грозовом облаке, способен двигаться с неимоверной скоростью, сметая любую преграду на своём пути.

18 марта 1925 года разрушительный смерч пронёсся через три штата: Миссури, Иллинойс и Индиану. В результате погибло 695 человек, около 2000 жителей близлежащих городов получили серьёзные травмы, более 19 населённых пунктов было стёрто с лица земли.

Великие равнины в США, по мнению специалистов, несут угрозу всему континенту. Зарождающиеся здесь разрушительные циклоны способны порой двигаться со скоростью 510 км/ч. О появлении мощного торнадо нередко свидетельствует проливной дождь. Затем выпадает град величиной с бейсбольный мяч.

Фото: crisserbug /istockphoto.com

Убийственный смерч зарождается, как правило, в суперъячейковых грозах – это мощные потоки воздуха, которые закручиваются в гигантскую вертикальную воронку. Они набирают высоту и скорость в зависимости от силы ветра и могут существовать на протяжении нескольких часов.

«Чтобы возникла гроза, нужна нестабильная атмосфера, а для торнадо в основном нужны вращающиеся грозовые фронты. Это происходит при сдвиге ветра, когда его скорость и направление меняются по мере продвижения вверх», – говорит метеоролог из университета штата Айова Уильям Галлус.

Последние данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показали, что Аллея меняет свои очертания. Активность торнадо начала снижаться на Великих равнинах и переместилась на запад и юго-восток США. Этот новый, более южный очаг, захватывающий штаты Миссисипи, Алабама и Теннесси, получил название Аллея Дикси.

Однако всё равно все 11 городов США, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, подвержены торнадо.

Некоторые из них до сих пор не побиты!
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Даллас

Он входит в Аллею торнадо. Близость к Мексиканскому заливу располагает к образованию грозовых туч, где набирает силу будущий смерч. По статистике, торнадо в Далласе бушует с марта по июнь и обычно даёт знать о себе во второй половине дня или ранним вечером. В 1927 году смерч оставил в городе огромную воронку диаметром почти в 2 км. Не обошлось без человеческих жертв. В результате стихийного бедствия погибло 15 жителей.

Даллас

Даллас

Фото: f11photo/istockphoto.com

Канзас-Сити

Расположен в самом центре Аллеи торнадо. По этой причине город подвержен стихийным бедствиям. В мае 1957 года после шторма вырос гигантский столб атмосферного вихря красного цвета. Страшная сила восходящего движения торнадо срывала крыши с домов, опрокидывала автомобили. Основной удар пришёлся на Рускин-Хайтс – район в юго-восточной части Канзас-Сити. Разбушевавшийся смерч унёс жизни 44 человек.

14 мая 1937 года торнадо похоронил целую деревню, добрался до Восточного Бостона и полностью разрушил его. В результате стихийного бедствия погибло более 300 человек. Хотя, по некоторым данным, жертв было гораздо больше. Восстановительные работы в городе начались только в 1960 году.

Канзас-Сити

Канзас-Сити

Фото: Sean Pavone/istockphoto.com

Сиэтл

Первый торнадо в Сиэтле был зафиксирован 28 сентября 1962 года. Смерч прошёл по его северо-восточной части. Торнадо легко вырывал с корнем деревья. Жителям повезло: никто не погиб. И 11-летний мальчик, который несколько секунд висел в воздухе, поднятый вверх мощным порывом ветра, отделался лёгким испугом.

Сиэтл

Сиэтл

Фото: Engel Ching/istockphoto.com

Атланта

В Атланте дела обстояли гораздо хуже. В 2008 году торнадо бушевал с 14 по 15 марта. Смерч разрушил в городе более 50 жилых домов, выбил стёкла автомобилей и нанёс повреждения зданию Президентской библиотеки. Погибли два человека, 30 получили ранения. Кстати, Национальная метеорологическая служба предупредила жителей Атланты лишь за восемь минут до удара торнадо.

Атланта

Атланта

Фото: Sean Pavone/istockphoto.com

Хьюстон

В мае 2024 года мощный шторм, обрушившийся на Хьюстон, вызвал разрушительный торнадо. Семь жителей города погибли, задавленные деревьями. Смерч повредил линии электропередач и более миллиона человек в Хьюстоне остались без света. Из-за проливных дождей некоторые районы города оказались затоплены.

Хьюстон

Хьюстон

Фото: Nantiya Rattanatum/istockphoto.com

Прогнозы на будущее

Специалисты полагают, что почти каждый из 50 штатов США будет подвержен разрушительному стихийному бедствию. В последние годы ведутся исследования в области прогнозирования природных катастроф. К сожалению, современные технологии не справляются со своей задачей. «Мы даже не пытаемся точно предсказать, когда и где пронесётся торнадо, потому что просто не можем сделать это заранее», – признался однажды метеоролог Уильям Галлус.

И теперь учёные особое внимание уделяют «живым датчикам». В конце апреля 2014 года мощная буря на юге США вызвала сразу 84 торнадо. За два дня до этих природных явлений стая птиц спешно перекочевала в более спокойную Флориду. Это передвижение удалось зафиксировать с помощью специальных меток, которые были предварительно надеты на птиц. Согласно научной гипотезе, птицы имеют способность улавливать инфразвуковые волны, свидетельствующие о приближении торнадо.

Пернатые чувствуют опасность за 1000 км. И, оказывается, некоторые животные способны слышать инфразвук, реагировать на изменение электромагнитного поля, химического состава воды и воздуха.

Фото: Darren Bennett/istockphoto.com

Одна из причин, почему мощные атмосферные вихри атакуют мегаполисы, – это изменение климата. Учёный из Луисвиллского университета Джейсон Нейлор говорит: «Похоже, что городской тепловой остров может усиливать нисходящие потоки на малых высотах во время шторма и теоретически способствовать возникновению торнадо». Специалисты также выделили ещё одну проблему. Из-за изменения рельефа местности невозможно определить точный путь торнадо.

Буквально на днях мощный торнадо обрушился на штат Иллинойс и натворил немало бед. В городе Стритор был разрушен целый квартал. Под обломками собственного дома едва не погибла семейная пара, которую успели спасти. В результате удара смерча тысячи жителей остались без электроснабжения. Непрекращающиеся ливни вызвали затопления, движение транспорта было прекращено.

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