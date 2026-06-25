От крошечного паука до гигантского крокодила: 7 самых опасных животных Австралии

На нас они наводят ужас, а для местных жителей встреча с ними — обычное дело.

Продолжаем серию материалов с необычными фактами о странах-участницах ЧМ-2026 по футболу. 26 июня в 5:00 мск сыграют сборные Парагвая и Австралии.

Австралия – континент с невероятно красивой и разнообразной природой. И тысячи туристов уже давно облюбовали этот удивительный уголок планеты. Правда, новичков поначалу настораживает один факт. В доме каждого австралийца обязательно есть аптечка с сыворотками от ядовитых укусов. Расскажем о самых опасных животных Австралии.

О чём расскажем:

Австралийская чёрная вдова

Это крохотный паучок, длина тела которого составляет менее 1 см. Несмотря на малые размеры, насекомое охотится даже на мышей. Яд чёрной вдовы очень токсичен и в первую очередь воздействует на нервную систему. До второй половины XX века от укуса самки паука погибали тысячи людей.

Австралийская чёрная вдова Фото: tracielouise/istockphoto.com

Никто не был застрахован от нападения чёрной вдовы. Паук мог оказаться в обуви, в хозяйственной сумке и даже в постельном белье. Чёрная вдова ходила за человеком смертельной тенью. Хотя известные австралийские арахнологи уверяли, что по своей природе она не агрессивна.

В 1981 году учёные изобрели сыворотку от яда чёрной вдовы, и единственный смертельный случай после этого был зарегистрирован в 1999 году. Любопытно, что паук всегда обитает близ человеческого жилья и свою паутину часто плетёт в бревнах домов. Встретить его в частном доме австралийца вообще неудивительно.

Морская оса

Это необычное существо появилось более 600 млн лет назад. Морские осы обитают по большей части у берегов Северной Австралии. Эта австралийская мeдуза представляет собой прозрачный студенистый купол в форме куба. Заметить её в воде невозможно. В спокойном состоянии длина её щупальцев составляет 15 см, при охоте за мелкой добычей они растягиваются до 3 м.

Морская оса Фото: ~UserGI15667539/istockphoto.com

Морская оса крайне опасна для человека. Её щупальца покрыты стрекательными клетками. Именно в них скапливается сложный «коктейль» из различных токсинов. По некоторым данным, количество яда в одной медузе способно убить за несколько минут до 60 человек. Учёные до сих пор не изобрели сыворотки, способной спасти жертву от укуса морской осы. По неофициальным подсчётам, от её смертоносного жала погибло около сотни людей.

Австралийский голубокольчатый осьминог

Его любимая стихия – мелководье. Голубокольчатый осьминог во время охоты даже шевелит щупальцами, привлекая добычу. Размеры этого моллюска не более 10 см, и весит он обычно около 80 г. В минуту опасности тело осьминога начинает мерцать голубовато-синим цветом.

Несмотря на маленькие размеры и кажущуюся безобидность, моллюск имеет репутацию тихого убийцы. И смертоносный яд содержится не в щупальцах, а в слюнных железах. Тетродотоксин, который по мощности превосходит цианид в 1200 раз, убивает человека за несколько минут.

Австралийский голубокольчатый осьминог Фото: Sonja Ooms/istockphoto.com

К сожалению, противоядие от укуса голубокольчатого осьминога ещё не нашли. Известен случай, когда два австралийских ныряльщика наткнулись на крохотного осьминога. Защитная реакция моллюска сработала молниеносно. В результате ядовитого укуса они погибли, не дождавшись медицинской помощи.

Тайпан Маккоя

Считается самой ядовитой змеёй в мире, достигающей в длину более 2 м. Тайпан издавна обитает на сухих равнинах и в пустынях Австралии. Он не столь агрессивен, как его прибрежный сородич. При встрече с человеком змея предупреждает о своём присутствии шипением, сворачиваясь в кольцо.

Яд тайпана Маккоя примерно в 100 раз сильнее яда королевской кобры. И одной дозы достаточно, чтобы убить около 100 человек. Любопытно, что у одной из самых крупных австралийских змей есть острые клыки длиной 10 мм, которые способны прокусить любую прочную кожаную обувь.

Тайпан Маккоя Фото: Ken Griffiths/istockphoto.com

К счастью, учёные изобрели сыворотку от ядовитого укуса тайпана Маккоя. В 2017 году с её помощью удалось спасти жизнь австралийца, который сам спровоцировал нападение змеи.

В последнее время численность тайпанов Маккоя заметно сократилась. Ведь его смертоносный яд широко используется в фармацевтической промышленности.

Гребнистый крокодил

Этот монстр весом почти 2 т и длиной 7 м обитает в северной части Австралии. Территория, где хозяйничает гребнистый крокодил, обозначена запрещающими табличками. Он одинаково комфортно себя чувствует как в пресной, так и в солёной воде.

Гребнистый крокодил Фото: DianaLynne/istockphoto.com

Отмечены случаи, когда взрослые самцы за неполный месяц преодолевали почти 600 км морского пути. Гребнистые крокодилы умели отдыхать, используя сильные океанские течения, которые несли их в нужном направлении. И по ходу монстры охотились на молодых акул. По существующей статистике, в Австралии ежегодно происходит до 10 нападений гребнистого крокодила на людей, одно из них оказывается для человека смертельным. Кстати, в крови этого хищного пресмыкающегося был обнаружен антибиотик, надёжно защищающий его от инфекций.

Австралийский казуар

Одна из самых тяжёлых нелетающих птиц в мире набирает вес до 60 кг и отличается скверным характером. Она вспыльчива и задириста, поэтому австралийцы предпочитают обходить стороной территорию, где обитает казуар. Когда у птицы появляются птенцы, она становится ещё более опасной.

Австралийский казуар Фото: Jakub Maculewicz/istockphoto.com

Оружие казуара – его острые, как бритва, когти, которыми он наносит выбранной жертве страшные удары с любой стороны. Каждый год от смертоносных лап птицы погибает до двух человек. При встрече с казуаром главное – услышать шипящий звук, который извещает о том, что птица собирается напасть.

В последнее время численность этих необычных птиц сократилась в несколько раз. Причина одна: идёт безудержное освоение территории, где живут и размножаются казуары.

Собака динго

В Австралии даже сейчас динго считают паразитическим видом животных. В прошлом веке эти собаки стали настоящей головной болью для фермеров. Динго нанесли серьёзный урон овцеводству, когда убивали больше животных, чем могли съесть. Хитрость и изобретательность австралийских собак не имела границ. Динго ловко охотились на прибрежных мелких акул, выбирая участки с пологим песчаным дном.

Собака динго Фото: indianoceanimagery/istockphoto.com

Со временем эти хищники превратились в хозяев австралийской природы, вытеснив всех конкурентов. У динго особое строение тела: гибкие запястья, почти как у кошек, позволяют животным лазать по деревьям.

Известен случай, когда собака пробралась в дом, открыв лапой щеколду. Вообще, на счету этих животных немало человеческих жертв. Например, в феврале 1999 года на озере Маккензи две собаки из стаи растерзали 63-летнюю немецкую туристку. В 2023 году динго пытались утопить ребёнка, но его удалось спасти.