«Хочу, чтобы дети были сильными»: гимнастка Никулина основала федерацию чир-спорта

Мы продолжаем текстовый сериал «Дело чемпионки» совместно с фондом «Дополнительное время» о профессиональных спортсменках, которые завершили карьеру и нашли себя в бизнесе.

Наша последняя героиня — Наталья Никулина — российская гимнастка, создатель федерации чир-спорта в Магаданской области.

Чир-спорт – командный вид спорта, взявший своё начало из групп поддержки спортивных команд. Включает в себя элементы акробатики, гимнастики и поддержек.

Там, где долгая зима, где снег идёт даже в мае, где работают суровые вахтовики и, кажется, нет места лёгкости и ярким костюмам, она создала условия для развития нового для региона вида спорта. Наталья популяризирует чир, объясняя и показывая, что это не только группы поддержки из американских фильмов, но и полноценный, танцевальный, акробатический вид спорта. По вечерам спортсменка садится за компьютер и выходит на стрим — играет, общается, забывая о стереотипах о «серьёзном бизнесе» и «правильных предпринимателях».

В этом интервью Наталья расскажет, как гимнастическая дисциплина помогает управлять целой федерацией за тысячи километров от столиц, почему она не боится выглядеть неформально, как увлечение компьютерными играми влияет на её подход к тренировкам и что важнее — научить ребёнка садиться на шпагат или просто дать ему место, где он будет счастлив.

Наталья Никулина — одна из героинь арт-выставки «Сила регионов», которая показывает: российские чемпионки — это предпринимательский и социальный резерв национального масштаба. Мы хотим, чтобы их путь из большого спорта в большое дело навсегда изменил представление о бизнесе как о достойном продолжении карьеры любого спортсмена. Арт-выставка «Сила регионов» будет работать со 2 по 30 июня в Санкт-Петербурге по адресу Кожевенная линия, д. 30.

О профессиональном спорте

— Художественная гимнастика — один из самых ранних видов спорта: девочки приходят в четыре-пять лет. Ты помнишь тот момент, когда поняла, что гимнастика — твоя жизнь? Или решение принимали родители?

— Я случайно и достаточно смешно попала в спорт. К нам в детском садике приходили в группу во время сончаса и забирали на тренировки. Мне очень нравилось пропускать тихий час. Я ходила туда даже тогда, когда формы не было: я просто шла в колготках, в майке. Потом пригласили в спортивную школу.

Мне нравилось заниматься, растягиваться, нравилась активность. Я в школе постоянно всем хвасталась: «А я растянулась вот так на шпагат, а тут я научилась делать мостик». Всем показывала, причём даже родителям моих одноклассников. После тренировки я из маленького зала поднималась в большой, где старшие девочки занимались с предметами, и смотрела.

— А ты тогда о чём-то мечтала? Или ты просто получала удовольствие от тренировок?

— Я больше кайфовала. На соревнованиях, помню, когда маленькая была, не думала о местах. Для меня это был досуг. Вместе что-то делали, чему-то новому учились. Сначала было всё равно, какое место. Я никогда не расстраивалась, когда занимала не первое место, а второе, третье. Это всё равно было для меня круто.

А вот когда первый раз выехала из Магадана на соревнования, там уже поняла, чего вообще я стою или не стою.

У меня был шок, когда я первый раз увидела детей из других городов, которые занимаются очень много лет, которые уже ездят на соревнования. Я вообще была, условно, «неликвид». Потому что в Магадане я была крутая, а там после своего выступления ощутила себя позорницей. Я получила за сложность выполнения упражнения всего одну десятую балла. Это так мало!

— А каким своим спортивным достижением ты особенно гордишься?

— Третье место на чемпионате Дальнего Востока по программе КМС. Для меня это самая крутая медаль, потому что я всегда думала, что никогда на выезде ничего не займу: ведь Хабаровский и Приморский края были очень сильные по сравнению с нами. Если брать соревнования выше — первенство и чемпионат России, то там шансов не было совсем.

Нас, честно говоря, с Дальнего Востока даже не рассматривали как спортсменов. Ты в любом случае оценку получишь ниже, чем кто-то из Центрального региона.

Что тебя смотреть? Ты же вообще из Магадана. Мы такого не знаем. У тебя тренер кто? Да его зовут никак, и ты оценку хорошую не получишь.

— Из-за этого ты и звание мастера спорта получить не смогла?

— О, мастер спорта — это моя больная тема. В 11-м классе я перестала заниматься, но мне позвонил мой тренер, который уехал из Магадана навсегда, и говорит: «Наташа, ты ведущая спортсменка области, давай выполнять мастера». Я не смогла ей отказать.

Первое выполнение мастера спорта я сделала в марте, на чемпионате Дальнего Востока. Но для присвоения нужно ещё одно выполнение, и как раз в мае была Спартакиада ДФО. Я туда еду, выполняю норматив, занимаю призовое место. Тренеры документы собирают и отправляют в Министерство спорта в Москву.

Потом начинается лето: у меня ЕГЭ, выпускной, все забыли про документы, ждём, когда будет приказ. И где-то в сентябре, когда я уже поступила в институт (на физкультурный, кстати, меня не взяли, потому что в Магадане почему-то решили, что туда нужно сдавать ЕГЭ по физике), звонит тренер и говорит: «Наташ, а ты в курсе, что попала в сборную команду Дальнего Востока и можно поехать на Россию?». Я согласилась. Но перед таким серьёзным стартом решили поехать на Всероссийские соревнования в Рязань.

Буквально за две недели до них я прихожу с короткой стрижкой, прям под мальчика, с ярко-красным, огненным цветом волос, и сама себе составляю программу с булавами под The Killers. Под обруч у меня было «Рома, извини, но мне надо бежать». Там же есть рок-соло такое на электрогитаре, а под мячик у меня был Linkin Park.

Я на этих соревнованиях заняла четвёртое место. В Рязани спросили: нужна ли справка на присвоение? Вроде бы уже всё есть, поэтому тренер сказал, что не надо. Мы уезжаем, едем в поезде, и нам звонят из Владивостока, говорят: «А вы в курсе, что на Спартакиаде уже нельзя присваивать мастеров?». И получается, моё звание МС не подтверждено.

Мы решили: ладно, перед чемпионатом России заедем на ещё одни соревнования. И как раз в Магадане нас так замело, у нас закрыли аэропорт, плюс я заболела сильно — в общем, всё сразу.

Я плюнула и сказала, что этот мастер спорта мне не нужен: я уже доказала себе, что я сильный спортсмен для нашего федерального округа.

Но очень забавно, что почти все, с кем я тренировалась, — мастера спорта, хотя ни разу не входили даже в 16 сильнейших на ДФО.

— Гимнастика — это всегда про жёсткий режим: контроль веса, ежедневные тренировки, растяжка через боль. Какое самое жёсткое правило, которое ты выполняла годами? Ты говорила, что гимнастика — это всегда про идеальность.

— Правило, которое меня всегда бесило: нельзя коротко обрезать волосы. Потому что не получится сделать гульку на выступления.

Чёлку стричь нельзя было, а тогда это — мода! А я тогда в рок-клуб ходила, у меня были вещи цветные, серёжки, меня постоянно на тренировках ругали.

А ещё у меня тогда проблемы с кистями были, и я ходила в напульсниках. Напульсник был, естественно, со знаком анархии — чёрненький, красивый.

И красить волосы тоже было нельзя, у нас с этим строго было. Меня бесило, что музыка только классическая на выступлениях: как начинались выступления с мячами, я думала: «Когда это закончится?». Умирающий лебедь вечно. И меня это так всегда раздражало, я всегда просила себе какую-нибудь интересную музыку.

О жизни после спорта

— Ты говорила про травмы. Какие ты получила из-за профспорта?

— У меня очень большая проблема с суставами. Сейчас уже получше, но у меня тазобедренный сустав вылетает. Каждый раз, когда нога отключается, нужно её обратно ставить. Я иногда руку выпрямляю, чтобы что-нибудь взять, или что-нибудь тяжёлое несу — у меня локоть вылетает из сустава. Постоянно хрущу спиной, потому что понимаю, что у меня что-то не в суставе, пытаюсь сама себе вставить. А самое бесячее — это варикоз на ногах: вроде бы не травма, а это из-за гимнастики.

— Какой главный страх спортсмена в твоём регионе?

— Мне кажется, в Магадане самый главный страх — что не сможешь хорошо сдать экзамены, плохо закончишь школу, никуда не поступишь. А когда учиться, если ты в зале постоянно? Все хотят отсюда уехать учиться в город побольше и там остаться.

— А если вернуться к карьере профспортсменов: как ты считаешь, что может их поддержать в момент перехода? Не только друзья, родители, а может быть, дополнительная помощь какая-то?

— Вот я сколько работаю, заметила, что с детьми мало разговаривают и спрашивают, что они вообще хотят. Понятно, что большинство хочет лежать на диване и смотреть сериалы, но нужно подталкивать их к чему-то, чтобы они интересовались жизнью.

Всё равно в подростковом возрасте сложно придумать, чем ты будешь заниматься всю жизнь. Это вообще очень сложный выбор. А спортсмены, которые целыми днями в зале, — им вообще некогда про это подумать.

Мне кажется, нужно больше разговаривать с детьми и проводить мероприятия по профориентации.

— И вот к теме воспитания: как ты считаешь, реально ли совмещать с получением основной профессии, деятельности профессиональный спорт и большие цели в нём?

— Мне кажется, да, но нужно, чтобы все были заинтересованы. Не обязательно целыми днями только этим заниматься, но раз в месяц, раз в квартал, например, мероприятие провести. Лекцию прочитать, рассказать, что после спорта тоже есть жизнь. Я помню: сколько я ни занималась спортом, у нас после школы были какие-то мероприятия, куда ходили мои одноклассники, но я не могла, потому что шла на тренировку, мне некогда было. А вот если бы во время тренировочного процесса такие лекции проводились, то было бы здорово. Рассказывать про разные профессии, про разные варианты жизни после спорта, потому что дети не задумываются, они вообще ни о чём таком не думают обычно.

— А ты думала об этом?

— На самом деле, не особо. Я думала, что стану тренером, потому что больше ничего не умею, кроме гимнастики. Про что-то большее – не знаю. Но потом поняла, что надо делать что-то своё.

— Ты сначала открыла свою федерацию или свою школу?

— У меня ИП. Я ещё не уволилась из спортивной школы, но уже пошла открывать себе ИП. Я почитала информацию про налогообложение, про особенности ведения спортивного бизнеса. Уволилась, потом начала искать зал. С залом были большие проблемы. Ты везде ходишь, тебя везде посылают, потому что всё время занято.

У нас очень мало залов, и, мне кажется, за зал можно подраться с кем-нибудь. Если, не дай бог, ты на пять минут позже вышел, то это всё, это конец света.

Я открыла свой клуб, нашла зал, купила небольшое оборудование, сделала рекламу и начала тренировать детей.

— А сколько ты потратила? Можешь цифру назвать на запуск своего бизнеса?

— Мне кажется, что, когда я открывала свой первый зал, я покупала зеркала, ковёр, обручи, скакалки, какое-то ещё оборудование. Мне кажется, около 300 тыс. рублей ушло.

— У тебя есть команда тренеров в школе?

— Я искала себе тренера, но все уезжают из Магадана. У меня была девочка, с которой я ещё сама тренировалась, она осталась в Магадане, поступила на физкультурное, я её позвала к себе. Она у меня проработала год, может, полгода и сказала, что ей больше в художественной гимнастике нравится. Ей там более понятно, а в чир-спорте терминология другая.

О чир-спорте

— А расскажи про переход от художественной гимнастики к чир-спорту. Это такие разные виды спорта, разные по смыслу, по настроению.

— Да, разные по настроению. Они вообще как бы разные.

Один из критериев был — не такой травмоопасный. Потому что после того, как я закончила спорт, у меня «полетели» и спина, и суставы…

Мне хотелось что-то танцевальное, чтобы дети могли выступать, показывать красоту, но без растяжек постоянных. Ты, наверное, знаешь, что очень часто на соревнованиях даже чемпионки то ногу сломают, то тут у них что-то треснет. А здесь, в Магадане, потом это не вылечишь. Тут и врачей спортивных особо нет. Я один раз потянула внутреннюю мышцу бедра, и она у меня просто не проходила. Я выступала на обезболивающих где-то год — я и ещё девочка из Владивостока. Только у неё болела спина.

Перед соревнованиями мы вместе к врачу шли, нам кололи обезболивающие, и тогда было терпимо выступать.

А ты же должен тренироваться, нужно всё это отрабатывать в полную силу, всё через боль. И я потом заболела сильно ангиной, после неё сразу ещё в одну болезнь какую-то перешла и месяц лежала дома с температурой — и у меня нога зажила. Через полгода я полетела на следующие соревнования во Владивосток и встретила эту девочку, которая со мной вместе колола обезбол: она шла на костылях, у неё стёрся тазобедренный сустав. Ей должны были вставить новый.

И меня это так впечатлило, что я решила: для меня важно не калечить детей, а помогать им своё здоровье поддерживать. Я хотела, чтобы дети не мучились, а просто были сильные, крепкие. И вот чир-спорт в этом плане меня привлёк. Там нужно и левую, и правую ногу одинаково развивать, а не как в гимнастике, где развиты только ведущие рука и нога.

— Расскажи про чир-спорт поподробнее. Не все знают, что это такое.

— Чир-спорт — это командный вид спорта, где под музыку нужно сделать упражнение, выполняя различные элементы. Выступают либо два человека, либо от 16 до 24 человек. Этот спорт делится на акробатический — это где строят «пирамиды», подкидывают друг друга и кричат кричалки, и перформанс — это где в основе лежит танец. Вот про это я расскажу подробно, так как этим и занимаюсь.

Есть три дисциплины. Чир-фристайл — там спортсмены выполняют упражнение с помпонами в руках, которое состоит из прыжков, вращений, движений рук, акробатики и вообще, кто во что горазд. Чир-джаз и чир-хип-хоп — тут уже нет обязательного атрибута, как во фристайле, но так же нужно выполнить различные элементы, только в стиле джазового или хип-хоп танца. Самое главное здесь — это выполнение под музыку, чёткость, синхрон, сложность элементов и вау-эффект.

О бизнесе

— Вот ты уже не раз сама говорила, что Магадан — достаточно специфичный регион. Есть свои особенности, в том числе отсутствие большого количества залов, большой спрос на них. Какие ещё особенности, влияющие на твой бизнес, ты могла бы здесь выделить?

— Очень дорогая и долгая доставка. У нас особо тут ничего не купить: нет специализированных магазинов, а если есть какой-то товар, то обязательно в одном экземпляре. Мне нужны были лавочки, чтобы растягиваться. Я не могла их купить, заказывала где-то в каком-то техникуме, мы с сестрой их тащили через полгорода сами, потому что не было денег, чтобы вызвать машину, отвезти, и по снегу, по сумракам, вечером, с этими лавками.

А костюмы для выступлений! Ой, это вообще, это моя боль. В городе нет швеи, приходится заказывать, всё без примерки. Пока идут костюмы, то кто-то бросит, то потолстеет, в общем, кошмар…

А ещё очень влияет отношение людей. Для всех чир-спорт — это девочки, которые пришли потанцевать, покрутить попами. У людей такая ассоциация, потому что, когда развивался этот вид спорта в США, когда появилось телевидение, они как раз таки этим и занимались.

А вообще раньше в чир-спорте (он тогда назывался чирлидинг) были одни мужчины. А потом, когда появилось телевидение, они уже начали звать девушек с формами для красивой картинки. И везде в фильмах это поддерживается — стереотип, что это такие глупенькие девочки, которые какую-то подтанцовку устраивают. И когда я пытаюсь объяснить, что это вид спорта, люди иногда даже слышать не хотят.

Я набирала маленьких детей: с четырёх до шести лет у меня занимались вообще развивающей гимнастикой, а потом есть выбор. Либо ребёнок пойдёт в спортивную школу, на любой вид спорта (потому что я старалась, чтобы дети просто были физически хорошо развиты), либо останется у меня в чир-спорте. Многие не оставались, шли в гимнастику, потому что родители думали: «Она там будет попой крутить». А у нас даже в правилах написано, что так нельзя, чтобы всё было прикрыто, шорты обязательны! А в гимнастике, как вы знаете, купальники, которые как трусы, и ничего, не страшно, туда отдавали.

Тяжело менять стереотипы, засевшие в головах людей.

А ещё! У меня была когда-то идея, когда только открывалась, сделать два зала. В одном тренируются родители, в другом — дети. Это идеально, потому что многие родители сидят, ждут ребёнка по 40 минут. Но я не смогла найти помещение! Ну и плюс я начала смотреть, сколько это стоит: даже с минимальным набором тренажёров я это не вывезу.

А я сейчас фактически одна, человек-оркестр: мне нужно документально всё оформить, детей потренировать, с родителями разговаривать, продумать соревнования, положения, отчёты, плюс костюмы, музыка… И в этом году я поняла, что я уже просто не могу.

— Почему не возьмёшь себе сотрудника? Помощника?

— Я всё потрачу на него, а основную работу всё равно буду делать я. Пыталась как-то это автоматизировать, но это тоже тяжело. Тут не такой спрос, чтобы это делать. Мне всё равно это дорого. Люди здесь не получают космических денег, чтобы за секции много платить. Если верить Росстату, то в Магадане зарплата под 200 тыс., но это неправда, потому что они берут в расчёт золотодобытчиков — у них, конечно, миллионы, а наши реальные зарплаты — 70-80 тыс. в месяц. У меня подружка работает на госслужбе, у неё зарплата 40 тыс., а цены тут немаленькие на продукты, жильё и всё остальное.

О развитии

— Есть ли у тебя какая-нибудь привычка, ритуал или установка, которая осталась с тобой со времён спорта и которую ты применяешь в бизнесе сейчас?

— Да! Я всегда всё просчитываю наперёд, это у меня ещё началось, когда я выступала в гимнастике. Я выходила на площадку, делала бросок, видела, что обруч летит не по той траектории, и думаю: «Ага, вот тут снимут одну десятую». И когда уходила с площадки, знала примерно свою оценку.

У меня вот именно эта расчётливость есть. Это как пазл складывать. Так же и в бизнесе получается — думать на шаг вперёд. Мне вот советуют рекламой заняться, набрать клиентов ещё. А я-то понимаю, что не вывезу большой объём. Я же одна. Не смогу всем детям дать столько, сколько положено.

У меня нет на это ресурса сейчас. А зачем тогда? Просто чтобы было, чтобы деньги получить? Мне не надо. Я хочу, чтобы дети занимались спортом.

— Почему ты не уехала из Магадана?

— Я, естественно, думала об этом. К нам приезжал несколько раз хореограф из Москвы, мы общались, меня звали в столицу. А мне бабушка ещё говорила: «Где родился, там и пригодился». Осталась здесь, потом с мужем познакомилась. Он не хотел уезжать. Потом начали пытаться своё дело развивать. Да и все уезжают.

Да, конечно, я уверена, в Москве со многими вещами проще. Зал можно найти, людей, на соревнования гонять.

А в Магадане что? Вот деревня деревней, но хочется же тут движуху какую-то навести, раз тут остались, пока силы есть.

Потому что если брать спорт, это какая-то жесть. У нас сидят некоторые тренеры, которые очень давно ничего не хотят делать. Потому что силы, видать, заканчиваются, и шевелиться уже не хочется, чтобы что-то менять.

— А расскажи про тренеров: где ты их ищешь? Или сама воспитываешь?

— Я пыталась искать хотя бы по объявлению, но это не сработало. Пыталась смотреть в сторону хореографов, однако человека из творчества перетянуть в спорт сложно. Люди искусства более воздушные, а мне дисциплина нужна и отчёты. А это огромный пласт работы. На самом деле проблема не только с тренерами, но и с судьями. Так что мне приходится самой искать их: у меня сестра, муж, подруга — судьи, например. Я их на обучение отправила. Они сдали экзамены, получили категорию и теперь судят соревнования в регионе.

У меня есть команда, я учусь делегировать, однако у меня с этим есть проблемы. Чувствую, что иногда я уже на грани. Как избавиться от ощущения, что только ты можешь сделать лучше всех?

— Как ты видишь свой клуб, свою федерацию через пять лет?

— Минимум два тренера у меня ещё будет, я буду старшим тренером и тоже обязательно буду работать, ни в коем случае не хочу уходить в бумаги. Я хочу работать с детьми, мне это нравится, я люблю делиться опытом, люблю помогать. Я вижу, что у меня наконец-таки появятся команды по 16 человек одной возрастной категории.

30 марта вышел приказ, что с 1 сентября будет открыто отделение чир-спорта в спортивной школе. Я наконец-то добилась, что чир-спорт будут развивать в городе на муниципальном уровне! Теперь дети смогут заниматься бесплатно, в соответствии со сменой в школе. Я считаю это большой победой, потому что в нашем маленьком городе раскачать что-то новое очень сложно.

Клуб тоже будет работать, там станут тренироваться малыши до поступления в спортшколу.

Блиц-опрос

Если бы не художественная гимнастика, то какой вид спорта? Волейбол. Есть ли у вас талисман? Нет, всегда надеюсь только на себя. Кто ваш пример для подражания? Никогда ни на кого не равнялась. Какой необычный вид спорта всегда хотелось попробовать? Конное поло. Если бы пришлось всю жизнь есть только одно блюдо, то какое? МАКАРОНЫ! Какой фильм должен посмотреть каждый? Не люблю смотреть фильмы, а вот игр могу посоветовать много. Какую книгу должен прочитать каждый? «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер – сильная книга, меняющая отношение к жизни. Ваш девиз? Пофиг, погнали (и много других вариаций второго слова). Какому принципу стоит следовать каждому, кто открывает собственное дело? Если мы говорим о небольшом деле, как у меня, то наверно контроль в самом начале и развитии, когда бизнес уже некоторое время работает. Главные ваши качества, которые вы перенесли из спорта в бизнес? Контроль, стратегическое мышление, расчётливость, умение продумывать наперёд.