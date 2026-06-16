Мастер автоголов, «тяжёлая» нога, съел муху на матче. Самые невезучие известные футболисты

Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира – в 1978, 1986 и 2022 годах. В последний раз – с действующим капитаном Лионелем Месси. А до него капитаном три года подряд был Хавьер Маскерано, которого признавали одним из самых невезучих игроков сборной. О таких сегодня и расскажем.

О ком расскажем:

Хавьер Маскерано

Аргентинский полузащитник по прозвищу Маленький вождь не раз входил в состав национальной команды. Он был невероятно цепким, неуступчивым в борьбе с соперниками, обладал неплохим видением поля и провёл немало сильных матчей. Однако Хавьер, который три года носил повязку капитана сборной Аргентины, не отличался высокой результативностью. За свою карьеру Маскерано провёл без малого 800 встреч и забил лишь восемь голов.

С его именем связана забавная история. Однажды в одном из матчей за «Барселону» Хавьера едва уговорили пробить пенальти. К сожалению, за Маскерано закрепилась слава самого невезучего игрока Аргентины – и репутация футболиста с «тяжёлой ногой».

Он не совершал грубых ошибок при выборе позиции, не получал серьёзных травм, которые могли бы надолго вывести его из строя. Но Маскерано умудрился за годы выступлений за клуб и национальную команду проиграть 11 финалов!

Самые болезненные воспоминания у Хавьера остались от финальной встречи чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2014 году. И надо отдать должное Маскерано: в тот день он, пожалуй, был одним из лучших на футбольном поле. К сожалению, аргентинцы проиграли немцам в дополнительное время с минимальным счётом 0:1.

Однако назвать Хавьера круглым неудачником по жизни было бы несправедливо. Например, Маскерано дважды выигрывал олимпийское золото – в Афинах и Пекине. Хавьер состоялся и как тренер. В 2025 году под его руководством клуб «Интер Майами» завоевал Кубок МЛС.

Хавьер Маскерано Фото: Netun Lima/Getty Images

Чик Броуди

В ноябре 1963 года шотландский вратарь перешёл в «Брентфорд» – английский клуб третьего дивизиона. Его контракт обошёлся хозяевам команды в £ 10 тыс. Вскоре Чик Броуди стал основным голкипером, показывая довольно надёжную игру в воротах. И главный тренер даже не подозревал, какие проблемы в будущем ожидают его с этим кипером.

В 1964 году в гостевом матче с «Карлайл Юнайтед» разъярённый болельщик запустил в Броуди камень. В итоге Чик получил серьёзную травму колена и пропустил несколько игр. Через год случилась новая история. На этот раз – снова в гостевой встрече, но уже с «Миллуоллом», один из местных фанатов бросил в Броуди муляж гранаты.

Чик Броуди Фото: Evening Standard/Getty Images

Через пять лет произошёл случай, который заставил поверить в фатальную невезучесть шотландца. В 1970 году во время очередного матча Чик выбил мяч на угловой. И в этот момент ухватился за перекладину ворот, которые вдруг рухнули под его весом. В результате Броуди ударился о газон и сильно травмировал спину.

С этого момента шотландец держал команду, включая тренера, в постоянном страхе. Свою репутацию Чик подтвердил в ноябре 1970 года. В матче с «Колчестер Юнайтед» на поле неожиданно выскочил пёс – и врезался в голкипера, сломав Броуди коленную чашечку. Травма была настолько серьёзной, что Чику пришлось распрощаться с футболом.

После завершения карьеры он работал таксистом в Лондоне. Самый невезучий вратарь умер от рака в 2000 году, ему было 63 года. В 2005-м его посмертно включили в Зал славы «Брентфорда».

Сборная ДР Конго

В этом году сборная ДР Конго впервые за 52 года выступит на чемпионате мира. На ЧМ 1974 года, проходившем в ФРГ, сборная Заира (это историческое название государства Демократическая Республика Конго, переименовали в 1997 году) потерпела три поражения. Заир стал первой африканской страной с темнокожим населением на чемпионате мира. За её плечами был Кубок африканских наций, поэтому правитель страны Мобуту Сесе Секо возлагал на футболистов большие надежды.

Спортсменам пообещали солидные премиальные, дома и земли за участие и победу на чемпионате. Но игроки поняли, что обещанных денег они не получат. Каждый раз руководство уходило от решения финансовых вопросов. Хотя спортсмены должны были получить призовые за попадание на ЧМ. Но их просто обманули.

Сборная Конго Фото: Pau Barrena/Getty Images

Первую встречу с шотландцами сборная Заира проиграла 0:2. Второй матч с югославами закончился со счётом 0:9. Игроки пытались саботировать встречу, когда поняли, что ничего из того, что им обещало правительство страны, они не получат.

К матчу с Бразилией диктатор Мобуту Сесе Секо поставил ультиматум – если Заир проиграет с разницей больше чем три мяча, домой футболисты могут не возвращаться. Заир в установленный лимит уложился, пропустив ровно три раза. На родине несчастных футболистов никто особо и не ждал, их даже не встретили в аэропорту. Спортсмены оказались нищими, буквально жили на улице.

Стейн Схарс

За плечами известного нидерландского полузащитника немало ярких побед. Стейн Схарс, будучи капитаном молодёжной сборной, выиграл вместе с командой в 2006 году золотые медали Евро. Выступая за АЗ, он взял с командой чемпионат и Кубок Нидерландов. Стейн был изобретателен в атаке, умел навязывать соперникам жёсткую борьбу. Именно эти качества молодого полузащитника приглянулись тренерам национальной команды, в которой Схарс вскоре занял достойное место.

Увы, развить свой успех ему так и не удалось: в спортивной карьере Стейна наступила полоса невезения, связанная с частыми травмами. По этой причине он не попал ни на один чемпионат мира.

Стейн Схарс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И словно вдогонку к неудачам с ним произошёл курьёзный случай. В 2019 году, выступая за клуб «Алкмар Занстрек», в одном из матчей на 15-й минуте первого тайма он проглотил муху. Насекомое застряло в горле футболиста, ему стало плохо. Пришлось прибегнуть к срочной медицинской помощи.

Йон Арне Риисе

Норвежский защитник является рекордсменом по количеству игр за сборную. Их на счету Риисе в период с 2000 по 2013 год – 110. В 2006 году он получил звание лучшего футболиста страны. Но в то же время запомнился автоголами. Самый известный из них – это автогол в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси» в 2008-м. В том же году Риисе покинул клуб, хотя и утверждал, что досадная ошибка ни при чём.

Впрочем, норвежцу далеко до рекордсмена по автоголам – ирландского футболиста Ричарда Данна, их у него аж 10.

Йон Арне Риисе Фото: Laurence Griffiths/Getty Images