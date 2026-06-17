«Цветочный забег» — 2026: как пройдёт старт для женщин в Омске?

Каждый массовый старт уникален, где-то ключевую роль играет место, где-то – длина дистанции. Главная отличительная особенность «Цветочного забега» — его участники, а точнее, участницы. 21 июня на старт выйдут только представительницы прекрасного пола. Они преодолеют одну из двух дистанций на выбор. Рассказываем подробнее.

О чём расскажем:

О старте

«Цветочный забег» — один из стартов серии забегов «Сибирский международный марафон». Он состоится уже в 10-й раз. Организаторы ожидают, что на старт выйдет 1200 девушек. Участвовать могут только представительницы женского пола.

Впервые «Цветочный забег» состоялся 1 августа 2015 года. Тогда маршрут проходил по историческому центру Омска. Сейчас старт проходит в первый летний месяц, а место проведения переместилось в парк культуры и отдыха «Зелёный остров».

Регистрация уже закрыта. Однако дополнительную возможность покупки слота могут предоставить 20 июня при наличии свободных мест. Оплатить его можно будет в зоне выдачи стартовых пакетов.

Фото: Сообщество «Сибирский международный марафон» во «ВКонтакте»

Расписание

«Цветочный забег» пройдёт в воскресенье, 21 июня. Участницы пересекут стартовую линию в 9:00. Рассказываем подробнее о программе мероприятия.

20 июня, суббота

11:00-19:00 — выдача стартовых пакетов в Ресурсном центре Добро.рф «Мост» по адресу ул. Петра Некрасова, 3.

Для получения стартового пакета участницы должны предъявить удостоверение личности и оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям. Девушки, не достигшие 18 лет, также должны предоставить разрешение от родителей.

21 июня, воскресенье

8:00 — начало работы сервисов и зон активностей в стартовом городке.

8:45 — официальная церемония открытия.

9:00 — общий старт участниц на дистанциях 3 км и 10 км.

9:45 — награждение победительниц и призёров на дистанциях 3 км и 10 км.

10:30 — окончание соревнований.

Фото: Сообщество «Сибирский международный марафон» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Место проведения «Цветочного забега» — Омск, парк культуры и отдыха «Зелёный остров». На выбор участницам предложат две дистанции: 3 км и 10 км. Маршрут пройдёт через тенистые и живописные места. Лимит времени установлен только на дистанции 10 км, пробежать её нужно в течение 1 часа 30 минут.

Возраст бегунов на короткой дистанции не ограничен, а в забеге на 10 км принять участие смогут девушки от 14 лет. Возраст определяется в день проведения соревнований.

Фото: Сообщество «Сибирский международный марафон» во «ВКонтакте»

Награждение

Результаты каждой спортсменки будут зафиксированы благодаря электронной системе хронометража. Чип находится внутри стартового номера, поэтому относиться к нему следует аккуратно. Для удобства его нужно расположить на одежде на уровне груди.

Все участницы, успешно справившиеся с дистанцией, на финише получат памятную медаль с символикой забега и цветок. Атлетки, занявшие места с первого по третье в абсолютном зачёте будут награждены ценными призами от партнёров и спонсоров.

Фото: Сообщество «Сибирский международный марафон» во «ВКонтакте»

Лето — отличное время для бега на свежем воздухе. Но не забывайте о безопасности: надевайте головной убор в солнечную погоду и пейте достаточное количество воды.