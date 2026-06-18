Смайлики, мясо антилопы и соус из чертополоха: 7 самых необычных блюд в ЮАР

Продолжаем рассказывать о необычных традициях стран-участниц чемпионата мира по футболу. Сегодня, 18 июня, в 19:00 мск состоится матч между сборными Чехии и ЮАР.

История кулинарии ЮАР – это удивительное смешение различных культур. С VI века нашей эры территорию страны по большей части заселяли народы банту, которые занимались в основном скотоводством и подсечно-огневым земледелием . С их лёгкой руки появились первые незатейливые мясные блюда.

Соседи народов банту – койсаны – выращивали более 300 видов растений. Бобовый кустарник ройбуш сыграл важную роль в развитии южноафриканской кулинарии, придав ей особенный национальный вкусовой колорит. С конца XVII века в Капскую провинцию завезли ремесленников из Юго-Восточной Азии. Кулинарные традиции обогатились: теперь блюда готовились с использованием аниса, фенхеля, куркумы, кардамона, имбиря и других специй.

Местная кухня постоянно менялась, а эти блюда стали традиционными. Их готовят почти в каждой семье.

О чём расскажем:

Боботи

Это исконно южноафриканское блюдо потомков капских рабов – одно из самых любимых в стране. Нежное рубленое мясо запекается до золотистой корочки. Различные специи (имбирь, корица, кориандр, карри), соль и сахар придают этому блюду пикантный, немного острый вкус. Об этом блюде упоминали ещё в Древнем Риме. В одном из письменных источников говорилось о мясной запеканке с перцем, кедровыми орехами и семенами сельдерея и асафетиды. Её готовили до смешения ароматов, а затем добавляли верхний слой из молока и яиц.

Фото: Cavan Images/istockphoto.com

В общих чертах и с небольшими изменениями этот кулинарный рецепт сохранился до наших времён. В него добавили лишь сухофрукты, хлеб, размоченный в молоке, необходимый для сочности и пышности. В 1954 году ООН объявила боботи национальным блюдом Южной Африки. Если ранее кулинарное блюдо готовили только из баранины, то теперь в качестве ингредиентов используют свинину, говядину – и даже рыбу. Боботи подают на стол с жёлтым рисом, салатом и жареными плантанами (это овощной сорт банана).

Билтонг

Появление этого блюда связано с переселением буров из Капской колонии внутрь страны. Билтонг – это вяленое мясо, приготовленное особым способом. Для довольно долгого кулинарного процесса используется филе страуса, мясо антилопы или буйвола. Мясо подсушивают и обязательно добавляют яблочный уксус, морскую соль, коричневый перец и различные специи. Использование пищевой селитры, убивающей смертельно опасные бактерии, сделало билтонг продуктом, который долго хранится.

Фото: Aninka Bongers-Sutherland/istockphoto.com

Завяленное на солнце мясо имеет необычный вкус. В дополнение к этому блюду идёт драй ворс – тонкая мясная сосиска, похожая на палочку. А среди гурманов большим спросом пользуется рыбный билтонг, который готовят из молодой кефали.

Банни чау

Это самая популярная уличная еда местных жителей и туристов. Знаменитое кулинарное блюдо считается гордостью индийской кухни из общины Дурбана, уже давно обосновавшейся на земле ЮАР.

Из пшеничной муки по особому рецепту замешивают тесто, которое долго выстаивается. Затем в выпеченный хлеб добавляют кусочки жареной баранины, курицы или говядины. Насыщенный и привлекательный вкус определяется добавлением к нему исконно индийских пряностей: кориандра, куркумы, тмина и перца чили.

Фото: wikipedia/commons

Фишка блюда банни чау заключается в способе его употребления. В атмосфере уличной еды не нужно соблюдать правила какого-либо этикета. Просто отламывайте руками кусочек хлеба, пропитанного соком карри, и получайте удовольствие.

Пойки кос

Это блюдо местные жители называют «едой в котелочке». Его готовили ещё во времена Великого трека – массового переселения буров. На вечерних остановках обычно разводили костер под большим чугунным котлом с водой. И бросали в него овощи, мясо добытых животных, разные овощи. После кипения для наваристости клали в бульон сырые кости, добавляли соль и пряности.

Фото: AndreySt/istockphoto.com

Современный рецепт приготовления немного изменился. В бульон, помимо мяса и овощей, кладут и фрукты. Затем все ингредиенты обильно заправляют специями – и прикрывают сверху капустными листьями. Пойки кос по традиции готовят к семейным праздникам.

Смайлики (овечья голова)

Необычное кулинарное блюдо уже давно стало в стране традиционным. Для его приготовления берут голову овцы. Опаляют на ней мех, очищают от сажи. Затем приступают к главному действу: формируют губы животного в улыбку. Голова овцы запекается в течение двух часов.

В процессе приготовления не используют какие-либо пряности. Мясо получается нежным настолько, что его можно отрывать руками. Запечённая голова подаётся с небольшим количеством соли. Этот деликатес присутствует на каждом праздничном застолье. Кстати, едят смайлики без гарнира, предпочитая вместо него мягкий хлеб.

Шебу

Эта универсальная подливка из трав подаётся к столу каждый день. Строгого рецепта её приготовления нет. Известно, что первый соус шебу был приготовлен голландскими колонистами. Чертополох, дикая фиалка, портулак, немного лебеды – эти растения долго варились в котле. Затем полученную массу тщательно перетирали, солили – и разливали по бутылкам. Подливка буровато-зелёного цвета прекрасно сочеталась с жареным мясом.

Фото: SGAPhoto/istockphoto.com

Уже в наши дни соус приобрел различные вкусовые оттенки. Мускатный орех, карри, корица и другие пряности в составе подливки придали ей новые кулинарные качества. Шебу как незаменимый соус на южноафриканской кухне может быть мясным, рыбным и вегетарианским.

Мельктерт

Его считают одним лучших южноафриканских десертов. Он представляет собой пирог с хрустящей воздушной корочкой, насыщенной кремовой начинкой, посыпанный сверху ароматной корицей. Мелькерт, по сути, это молочный пирог. Знаменитый десерт всегда подают на стол на праздничных торжествах.

Фото: ToscaWhi/istockphoto.com

Примечательно, что каждый год 27 февраля в Южной Африке проходит национальный день молочного пирога. Хозяйки готовят к торжеству десерт в небольших стаканчиках с кремовой начинкой, непременно приправленной специями.