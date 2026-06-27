Самая кофейная страна: 7 интересных фактов о Колумбии и популярном напитке

Продолжаем серию материалов о странах-участницах чемпионата мира по футболу. 28 июня в 2:30 мск играют сборные Колумбии и Португалии. Сегодня поговорим о Колумбии.

Ежегодно 27 июня в Колумбии празднуется Национальный день кофе. Фестивали, дегустации, экскурсии, выставки – всё происходящее посвящено самой важной индустрии страны. Колумбия занимает первое место в мире по производству мытой арабики. В этой южноамериканской стране насчитывается более 500 тыс. кофейных плантаций, которые производят до 14 млн мешков самой ценной продукции.

О чём расскажем:

История кофе

По одной из версий, в 1723 году монахи-иезуиты высадили на территории Колумбии первые саженцы кофейных деревьев, даже не подозревая, какое благое дело они совершают для страны. Об этом событии упоминал в своей книге испанский миссионер Хосе Гумилья.

Позже, в 1781 году в докладе наместника Антонио Кабальеро-и-Гонгора уже говорилось о культивировании кофе в северо-восточной части Колумбии. Выращенный урожай был использован на внутреннем рынке. На экспорт пока же шли сахарный тростник, бананы и табак.

В 1835 году после завоевания Колумбией независимости в стране появилась первая коммерческая ферма, поставляющая кофе арабика на внешний рынок. К сожалению, до первой трети XX века не могло и речи идти об увеличении объёмов производства. Страну сотрясали постоянные гражданские войны.

Лишь в 1927 году возникла Национальная федерация производителей кофе. Ей удалось объединить многочисленных мелких фермеров, разработать стандарты требования к качеству зерна и сдвинуть индустрию с мёртвой точки. Через три года Колумбия вышла в лидеры по экспорту кофе арабика.

Кофейные плантации внесены в список ЮНЕСКО

Часть территории Колумбии расположена в Андах. На её склонах и плато по традиции выращивают арабику. Для хорошего урожая природа создала здесь идеальные условия. Климатическое разнообразие придает зёрнам кофе особые вкусовые черты. На высокогорье они имеют ярко выраженную кислинку. А зёрна кофе, выращенные на более низких высотах, обладают плотным телом и сладостью с примесью орехов, шоколада и фруктов.

Фото: Circle Creative Studio/istockphoto.com

Зрелые ягоды с кофейных деревьев собирают вручную два раза в год. Сначала фермеры снимают основной урожай. Примерно через полгода убирают другую часть ягод, ранее недозрелых. Зёрна обрабатывают только мытым способом. Этот урожай называется митака.

С 2011 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит кофейный треугольник из колумбийских департаментов Кальдас, Киндио и Рисаральда.

Национальный исследовательский центр кофе

В Кальдасе работает Национальный исследовательский центр кофе Сеникафе. Его значение для промышленного производства главной продукции страны очень велико. Здесь ведутся исследования новых стойких сортов, не страдающих от кофейной ржавчины.

Фото: Frazao Studio Latino/istockphoto.com

В лабораториях центра был выведен сорт кофе колумбия, который встречается, естественно, только в Колумбии. На плантациях страны выращивают несколько сортов арабики, имеющие свои особенности. Типика, который выращивается там более 200 лет, – самый древний. А наиболее распространённый из них – катурра. Этот сорт был получен в результате естественной мутации бурбона.

Кофе для рабочего класса

Колумбийцы признаются, что тинто – это кофе для рабочего класса. Этот сорт, который часто переводится как «чернильная вода», всегда готовится на скорую руку. Его заваривают методом настаивания молотого зерна в горячей воде. Густой концентрированный напиток из зёрен низкого качества пользуется, как ни странно, широкой популярностью. На любой улице городов Колумбии его продают по 100 колумбийских песо (около 20 рублей) за маленькую чашечку.

Фото: Frazao Studio Latino/istockphoto.com

Самый дорогой сорт кофе — гейша

Гурманам с деньгами, конечно же, по душе элитный кофе гейша. Нотки ананаса, папайи, жасмина, персика и манго придают ему уникальный, неповторимый вкус. На аукционе Best of Panama в 2025 году 1 кг арабики гейши был продан за $ 30 204 (около 2,5 млн рублей).

Фото: Andrey David Piza Pulido/istockphoto.com

Дороговизна кофе гейша исходит не только от его нежнейшего вкуса. Этот сорт не считается высокоурожайным, и кофейное дерево приносит плоды лишь на четвёртый год своей жизни. А ягоды, похожие с виду на вишенки, часто подвержены заболеваниям. Также сложен процесс обработки зёрен, требующий немало затрат.

Кофе варят по особым правилам

Кофе колумбийцы пьют и днём, и ночью. Этот напиток навсегда вошёл в их жизнь. Многие жители Колумбии варят кофе в глиняной посуде с добавлением корицы, гвоздики и аниса. Напиток получается ароматным и вкусным. Другие предпочитают кофе прямо с огня, смешивая его с нерафинированным тростниковым сахаром. Этот напиток очень крепкий и заряжает энергией на целый день.

Фото: Anna Shtabel/istockphoto.com

Примечательно, что кофе в Колумбии является символом гостеприимства. И отказ от чашечки напитка, приготовленного хозяйкой, может считаться невежливым.

Памятник чашке кофе

15 июня 2019 года на центральной площади города Чинчина была установлена гигантская чашка с кофе, в которой вместились 22 735 л любимого народом напитка. Здесь же состоялась самая многолюдная в истории страны дегустация кофе. С тех пор пустая чашка – знаковый объект департамента Кальдас. Этот сосуд из-за своих уникальных размеров был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. В 2022 году этот мировой рекорд был побит в Мексике — там приготовили 26 939 л кофе.

Фото: Juancho Torres/Getty Images

Национальный парк кофе

Он был открыт 24 февраля 1995 года. Парк расположен на территории департамента Киндио, который входит в состав знаменитого кофейного треугольника. Национальный парк состоит из двух частей: музея и развлекательных аттракционов. В знаменитый кофейный сад проложена экологическая тропа, которая пользуется огромной популярностью среди туристов. Отсюда можно выйти в бамбуковый лес, выращенный работниками Национального парка кофе.

Фото: NTCo/istockphoto.com

Особый интерес в парке вызывает интерактивный музей, разделённый на несколько разделов. В одном из них можно познакомиться с историей появления кофе в Колумбии и первыми способами его приготовления. Также представлены копии первого оборудования для производства кофе, инструменты для обработки зерна. На территории парка расположены и традиционные кофейные плантации.

Здесь же находится усадьба фермеров. И при желании можно заглянуть к ним в гости, чтобы поближе познакомиться с бытом людей, которые производят кофе. Интересные экскурсии на фермах устраиваются в небольшом колумбийском городке Саленто. Гостям не только демонстрируют ростки кофейных деревьев. У них есть возможность собрать и самостоятельно помолоть зёрна кофе.