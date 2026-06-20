Спортивный фестиваль «РУТС» в Нижнем Новгороде: особенности, программа и дистанции

Фестиваль «РУТС» — спортивно-культурное событие, объединяющее бег и другие виды физической активности с искусством. В Нижнем Новгороде оно пройдёт 20 и 21 июня. Организаторы с особым трепетом относятся именно к этому городу, ведь он — родина фестиваля. Рассказываем о программе подробнее.

О чём расскажем:

О фестивале

«РУТС» в Нижнем Новгороде — это двухдневный фестиваль культуры и спорта. Здесь гости любого возраста смогут найти занятие для себя: десятки ярких видов активности и уникальные беговые маршруты, где каждый сможет открыть для себя город по-новому. В спортивную программу войдут йога, мастер-класс от Федерации боевых видов единоборств, лимфодренажная разминка, зумба, а также функциональная и силовая тренировки.

Особенность забегов в рамках фестиваля «РУТС» — уникальный маршрут, который проходит через самые знаковые места: музеи, галереи, театры, парки и общественные пространства Нижнего Новгорода. В некоторых локациях даже можно будет пробежать внутри здания. А узнать больше об истории каждого места поможет аудиогид, подготовленный организаторами.

Нововведение этого года — паспорт бегуна. В каждом городе, где проходит фестиваль «РУТС», можно будет собирать уникальные штампы и документировать свои беговые путешествия. Атлеты, которым удастся собрать все штампы сезона, получат эксклюзивный мерч.

Фото: Официальное сообщество «РУТС» во «ВКонтакте»

Расписание

На 20 июня запланирована выдача стартовых пакетов, а также развлекательная программа в рамках Дня спорта «РУТС», который пройдёт в Александровском саду. Беговые старты состоятся 21 июня.

20 июня, суббота:

12:00 — открытие городка, выдача стартовых пакетов;

12:00 — йога-практика;

13:30 — мастер-класс от Федерации боевых видов единоборств;

14:00 — лимфодренажная разминка;

14:30 — функциональная тренировка;

15:00 — зумба;

15:30 — силовая тренировка;

16:00 — тренировка Core;

16:30 — открытая тренировка от Федерации боевых видов единоборств;

17:00 — MOBILITY-тренировка для лёгких ног перед бегом;

20:00 — закрытие стартового городка.

21 июня, воскресенье:

7:30 — открытие городка, выдача стартовых пакетов;

8:30 — торжественное открытие фестиваля;

8:45 — совместная разминка;

9:00 — старт первой волны участников;

9:15 — старт корпоративных команд;

9:45 — старт второй волны участников;

10:15 — старт третьей волны участников;

11:00-14:00 — «РУТС»-пикник и концерт.

Фото: Официальное сообщество «РУТС» во «ВКонтакте»

Маршруты и дистанции

На фестивале культуры и спорта «РУТС» участникам предлагается пробежать две дистанции на выбор: 5 и 10 км. Маршруты обеих проходят по главным улицам Нижнего Новгорода. Стартовый городок расположится в Александровском саду.

По ходу дистанции участники увидят:

Нижегородский государственный художественный музей;

IT-кампус «Неймарк»;

Средной рынок;

Заповедные кварталы;

Нижегородский областной информационный центр;

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина;

секретную локацию, к которой приведут подсказки на маршруте.

Маршрут забега построен в два круга так, что можно выбрать дистанцию непосредственно во время самого забега, сделать это можно на перекрёстке. Старты будут организованы волнами с небольшим интервалом. Количество участников в каждой волне — 20-30 человек. Сначала бегут самые быстрые, затем — те, кто может держать средний темп, третья волна — для новичков и самых медленных спортсменов. Ориентироваться на маршруте помогут пейсмейкеры.

Для участия в забеге требуется пройти регистрацию, предоставить удостоверение личности и медицинскую справку-допуск. Лица младше 18 лет могут бежать вместе с родителями/опекунами, которые зарегистрировались на забег, но официально они не считаются участниками. Также разрешается бежать с собакой. Для этого нужно предъявить ветеринарный паспорт питомца.

Фото: Официальный сайт спортивного фестиваля ruts.run

Награждение

Организаторы предупреждают, что награждение самых быстрых спортсменов не предусмотрено. Это не гонка на результат, а пробежка в классной локации. Участникам предлагается двигаться в комфортном темпе, можно переходить на шаг, останавливаться и делать фотографии. На финише каждый бегун получит памятную медаль с символикой забега и города.