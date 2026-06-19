Не только карнавал в Рио: 5 ярких фестивалей Бразилии

Страна находится в состоянии вечного праздника: мероприятия проходят почти каждый месяц. Рассказываем об этом перед игрой бразильцев на ЧМ.

Мы продолжаем серию материалов о странах-участницах ЧМ-2026 по футболу. 20 июня в 3:30 мск сборная Бразилии сыграет со сборной Гаити.

Бразилия – страна вечного лета, которую первые поселенцы назвали земным раем. Там всегда царит атмосфера радости, веселья. Наверное, по этой причине она поражает туристов обилием праздничных фестивалей, имеющих в каждом штате и городе свои особенности.

О чём расскажем:

Грязевой фестиваль Bloco da Lama в Парати

Поначалу фестиваль был праздником для бедняков. Теперь знаменитая «грязная уличная вечеринка» в Парати стала известной на весь мир и ежегодно в феврале собирает тысячи туристов. Не говоря уже о местных жителях, обожающих это весёлое мероприятие.

Всё началось в 1986 году с истории двух юных бразильцев. Мальчики охотились на крабов в близлежащем мангровом лесу. И перепачканные грязью с ног до головы появились в историческом центре города Парати. Владельцы магазинов опасались, что юноши вдруг заглянут сюда за бутылкой воды. И предусмотрительно выставили охрану. Зато простой люд смотрел на подростков с восторгом и восхищением. Никто и не подозревал, что благодаря им появится необычный фестиваль.

Постоянное место проведения праздника – пляж Джабакуара. Гости считают, что здесь они превращаются в самых свободных людей на свете, когда не нужно ничего покупать и тратить деньги. Плавки и купальники – единственные костюмы для участия в забавном празднике. Танцы под музыку, беговая эстафета, популярная борьба среди грязи – это неполная программа мероприятий грязевого фестиваля Bloco da Lama в Парати, от которого участники получают невероятное удовольствие.

Грязевой фестиваль Bloco da Lama в Парати Фото: istockphoto.com / xeni4ka

Паринтинский фольклорный фестиваль Boi Bumba

Фестиваль Boi Bumba – одно из самых ярких и зрелищных культурных событий Бразилии, проходящее обычно в конце июня. Ежегодно в городе Паринтинс, штат Амазонас, собираются тысячи людей со всех концов страны. Среди участников фольклорного фестиваля также немало туристов из Европы и США.

Начало этому грандиозному театрализованному карнавалу было положено в 1965 году. В основе постановки, поражающей своими масштабами и многочисленной актёрской труппой, лежит легенда о могучем быке – лучшем на ферме, которого убил раб по имени Франсиско. Он исполнил желание беременной жены, которую очень любил. Но рабу удалось избежать сурового наказания: местный шаман оживил быка.

Основные события фестиваля обычно проходят на стадионе, вмещающем 35 тысяч зрителей. Арена стилизована под форму головы быка. Паринтинский фольклорный фестиваль – это ежегодное творческое соревнование двух соперничающих групп: «Гарантидо» и «Капричосо».

Первая из них выделяется современными интерпретациями событий известной легенды. Символ этой команды – красное сердце. «Капричосо» делает упор на эмоциональное восприятие праздника, связывая его с амазонской культурой. Символ этой соперничающей группы – синяя звезда.

Паринтинский фольклорный фестиваль Boi Bumba Фото: istockphoto.com / Joa_Souza

Праздник Festa de Iemanjá

Ежегодно он проходит 2 февраля в городе Салвадор, штат Баия. Днём раньше, в канун Нового года, по этому случаю в Рио-де-Жанейро также устраиваются грандиозные торжества. Главная фигура праздника – богиня Йеманжа, которую часто зовут Королевой моря и Матерью вод. Она издавна считается покровительницей моряков и рыбаков.

Культ Йеманжи пришёл в Бразилию от африканских рабов. И наряду с официальной религией навсегда прижился среди коренных жителей страны. Учёные полагают, что традиция праздника Йеманжи зародилась в 1923 году в районе Рио-Вермелхо. Как-то артель рыбаков сделала подношения богине и попросила у неё богатого улова, спокойного моря. Йеманжа щедро отблагодарила людей. Артель вернулась домой с лодками, полными рыбой.

Почитатели культа Королевы моря в праздничный день одеваются только в белое и голубое. Люди несут к морю небольшие лодочки со статуэтками Йеманжи, изготовленные местными мастерами, а также кулинарные блюда из белого риса и кокосовые пудинги. Если в ходе традиционного ритуала подарок уплыл далеко, радости обладателя этого подношения нет предела. Значит, впереди его ждёт удача. Праздник Йеманжи всегда проходит под музыку, всеобщее веселье длится несколько дней.

Праздник Festa de Iemanjá Фото: istockphoto.com / Joa_Souza

Праздник Носа-Сеньора-Апаресида

Один из своих самых любимых праздников бразильцы отмечают 12 октября. В 1980 году власти страны приняли решение считать этот день выходным. Предание гласит, что в 1717 году трое рыбаков в реке Параиба обнаружили терракотовую статуэтку Девы Марии, которая позже получит название Носа-Сеньора Апаресида («Явившаяся Богоматерь»). Статуэтку – религиозную реликвию – хранили в Кафедральном соборе Национального святилища.

На чемпионате мира по футболу 1958 года, проходившем в Швеции, сборная Бразилии вышла на финальный матч в синих футболках. В честь цвета покрывала покровительницы Бразилии – Девы Марии Апаресидской. Бразильцы выиграли у шведов со счётом 5:2. Дублем отметился 17-летний Пеле – тогда ещё восходящая звезда мирового футбола.

Статуэтка Носа-Сеньора-Апаресида Фото: istockphoto.com / Sidney de Almeida

Фестиваль ковбоев Barreto’s Cowboy Festival

Самое захватывающее ежегодное родео в Барретусе, которое проходит 25 августа, собирает до миллиона зрителей. Этот бразильский фестиваль, где кипят нешуточные страсти, имеет обширную программу. По традиции соревнования начинаются с верховой езды на быках. На скачущем животном, которое так и норовит сбросить непрошеного всадника, ковбой должен удержаться в течение восьми секунд. Использовать можно только одну руку, чтобы схватить плетёную верёвку, обвязанную вокруг быка.

Судьи строги и придирчивы: они даже оценивают поведение животного. Верховая езда без седла требует от ковбоя особого мастерства и ловкости. На скачущей лошади, например, он использует лишь такелаж – рукоятку из кожи. И главное для ковбоя – это сохранить равновесие и ритм.

А лихие женщины-ковбои горят желанием проявить себя в гонках с бочками. Задача каждой наездницы заключается в том, чтобы проскочить на лошади сложный маршрут. И не задеть ни одну из трёх бочек, расположенных внутри арены.

Бразильские ковбои Фото: istockphoto.com / Gilberto Leite