Как утолить жажду: 4 простых рецепта летних напитков

В жару так и хочется выпить холодный чай или лимонад. Кажется, что это единственный способ спастись от неё. Но на самом деле тёплые напитки справляются с этим куда лучше. Горячее питьё усиливает потоотделение, испаряясь с кожи, пот забирает лишнее тепло, и вы остываете естественным образом.
«Поделился рецептами напитков с имбирём и цитрусами».
Рецепты с цитрусовыми для домашнего чаепития
Лимонно-имбирный чай с мёдом и пряностями
Фото: istockphoto.com/olvas
КБЖУ на 100 мл
Калорийность: 45 ккал
Белки: 0,2 г
Жиры: 0,1 г
Углеводы: 11,5 г
Порции: 2-3
Ингредиенты:
- вода — 600 мл;
- имбирь свежий — 30 г;
- лимон — 1 шт.;
- мёд — 3 ст. л.;
- корица — 1 палочка;
- гвоздика — 3 бутона;
- чёрный перец — 4 горошины.
Способ приготовления
1. Очистите имбирь. Порубите тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке.
Фото: istockphoto.com/PhotoAllel
2. Нарежьте кружочками лимон, удалите косточки.
3. Доведите воду до кипения. Добавьте имбирь, корицу, гвоздику и чёрный перец. Уменьшите нагрев и варите 10-12 минут под крышкой до насыщенного аромата.
4. Снимите с нагрева, добавьте лимон и дайте настояться три-пять минут. Положите мёд и перемешайте.
Подавайте горячим, процедив или оставив специи и лимон в напитке.
Горячий цитрусовый пунш с пряностями
Фото: istockphoto.com/alvarez
КБЖУ на 100 мл
Калорийность: 52 ккал
Белки: 0,3 г
Жиры: 0,1 г
Углеводы: 13,2 г
Порции: 2-3
Ингредиенты:
- вода — 700 мл;
- апельсин — 1 шт.;
- лимон — 0,5 шт.;
- мёд — 3 ст. л.;
- корица — 1 палочка;
- бадьян — 1 звёздочка;
- гвоздика — 3 бутона.
Способ приготовления
1. Нарежьте кружочками апельсин и лимон, удалите косточки.
Фото: istockphoto.com/Qwart
2. Доведите воду до кипения. Положите корицу, бадьян и гвоздику. Уменьшите нагрев и варите 10-15 минут.
3. Добавьте апельсин и лимон, прогрейте три-пять минут без активного кипения. Снимите с нагрева, добавьте мёд и перемешайте.
Подавайте горячим, оставляя в напитке дольки цитрусов и специи.
Апельсиново-кофейный напиток (бамбл)
Фото: istockphoto.com/Roxiller
КБЖУ на 100 мл
Калорийность: 38 ккал
Белки: 0,3 г
Жиры: 0,1 г
Углеводы: 8,5 г
Порции: 1
Ингредиенты:
- эспрессо или крепкий фильтр-кофе — 150 мл;
- апельсин — 0,5 шт.;
- карамельный или ванильный сахарный сироп — 2 ч. л.;
- цедра апельсина — 0,5 ч. л.;
- корица — 1 щепотка (по желанию).
Способ приготовления
1. Снимите цедру с апельсина, не задевая белую часть. Выжмите сок из мякоти.
Фото: istockphoto.com/Danil Sergeev
2. Приготовьте свежий кофе.
3. Соедините в чашке горячий кофе, апельсиновый сок и сироп.
4. Добавьте цедру и перемешайте. При желании всыпьте щепотку корицы.
Подавайте сразу.
Чай масала с цитрусовой нотой
Фото: istockphoto.com/Olesia Chikova
КБЖУ на 100 мл
Калорийность: 55 ккал
Белки: 1,5 г
Жиры: 1,2 г
Углеводы: 9,5 г
Порции: 2
Ингредиенты:
- вода — 400 мл;
- молоко — 300 мл;
- чёрный чай — 2 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- имбирь — 10 г;
- кардамон — 4 коробочки;
- корица — 1 палочка;
- гвоздика — 2 бутона;
- цедра апельсина или лимона — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
1. Нарежьте имбирь тонкими ломтиками. Слегка раздавите кардамон. Снимите цедру с цитруса.
Фото: istockphoto.com/Alina Vytiuk
2. Вскипятите воду и добавьте имбирь, кардамон, корицу и гвоздику. Варите пять-семь минут.
3. Всыпьте чай и влейте молоко. Снова доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и варите ещё три-пять минут.
4. Положите сахар и цедру, перемешайте.
Угощайтесь сразу.
Все напитки можно подавать не только горячими, но и охлаждёнными. Меняйте пропорции под свой вкус, берите с собой в термосе — они не потеряют аромат даже спустя несколько часов.