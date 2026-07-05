Как утолить жажду: 4 простых рецепта летних напитков

Бамбл, цитрусовый пунш и не только.

В жару так и хочется выпить холодный чай или лимонад. Кажется, что это единственный способ спастись от неё. Но на самом деле тёплые напитки справляются с этим куда лучше. Горячее питьё усиливает потоотделение, испаряясь с кожи, пот забирает лишнее тепло, и вы остываете естественным образом.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Поделился рецептами напитков с имбирём и цитрусами».

Рецепты с цитрусовыми для домашнего чаепития

Лимонно-имбирный чай с мёдом и пряностями

Фото: istockphoto.com/olvas

КБЖУ на 100 мл

Калорийность: 45 ккал

Белки: 0,2 г

Жиры: 0,1 г

Углеводы: 11,5 г

Порции: 2-3

Ингредиенты:

вода — 600 мл;

имбирь свежий — 30 г;

лимон — 1 шт.;

мёд — 3 ст. л.;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 3 бутона;

чёрный перец — 4 горошины.

Способ приготовления

1. Очистите имбирь. Порубите тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке.

Фото: istockphoto.com/PhotoAllel

2. Нарежьте кружочками лимон, удалите косточки.

3. Доведите воду до кипения. Добавьте имбирь, корицу, гвоздику и чёрный перец. Уменьшите нагрев и варите 10-12 минут под крышкой до насыщенного аромата.

4. Снимите с нагрева, добавьте лимон и дайте настояться три-пять минут. Положите мёд и перемешайте.

Подавайте горячим, процедив или оставив специи и лимон в напитке.

Горячий цитрусовый пунш с пряностями

Фото: istockphoto.com/alvarez

КБЖУ на 100 мл

Калорийность: 52 ккал

Белки: 0,3 г

Жиры: 0,1 г

Углеводы: 13,2 г

Порции: 2-3

Ингредиенты:

вода — 700 мл;

апельсин — 1 шт.;

лимон — 0,5 шт.;

мёд — 3 ст. л.;

корица — 1 палочка;

бадьян — 1 звёздочка;

гвоздика — 3 бутона.

Способ приготовления

1. Нарежьте кружочками апельсин и лимон, удалите косточки.

Фото: istockphoto.com/Qwart

2. Доведите воду до кипения. Положите корицу, бадьян и гвоздику. Уменьшите нагрев и варите 10-15 минут.

3. Добавьте апельсин и лимон, прогрейте три-пять минут без активного кипения. Снимите с нагрева, добавьте мёд и перемешайте.

Подавайте горячим, оставляя в напитке дольки цитрусов и специи.

Апельсиново-кофейный напиток (бамбл)

Фото: istockphoto.com/Roxiller

КБЖУ на 100 мл

Калорийность: 38 ккал

Белки: 0,3 г

Жиры: 0,1 г

Углеводы: 8,5 г

Порции: 1

Ингредиенты:

эспрессо или крепкий фильтр-кофе — 150 мл;

апельсин — 0,5 шт.;

карамельный или ванильный сахарный сироп — 2 ч. л.;

цедра апельсина — 0,5 ч. л.;

корица — 1 щепотка (по желанию).

Способ приготовления

1. Снимите цедру с апельсина, не задевая белую часть. Выжмите сок из мякоти.

Фото: istockphoto.com/Danil Sergeev

2. Приготовьте свежий кофе.

3. Соедините в чашке горячий кофе, апельсиновый сок и сироп.

4. Добавьте цедру и перемешайте. При желании всыпьте щепотку корицы.

Подавайте сразу.

Чай масала с цитрусовой нотой

Фото: istockphoto.com/Olesia Chikova

КБЖУ на 100 мл

Калорийность: 55 ккал

Белки: 1,5 г

Жиры: 1,2 г

Углеводы: 9,5 г

Порции: 2

Ингредиенты:

вода — 400 мл;

молоко — 300 мл;

чёрный чай — 2 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

имбирь — 10 г;

кардамон — 4 коробочки;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 2 бутона;

цедра апельсина или лимона — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

1. Нарежьте имбирь тонкими ломтиками. Слегка раздавите кардамон. Снимите цедру с цитруса.

Фото: istockphoto.com/Alina Vytiuk

2. Вскипятите воду и добавьте имбирь, кардамон, корицу и гвоздику. Варите пять-семь минут.

3. Всыпьте чай и влейте молоко. Снова доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и варите ещё три-пять минут.

4. Положите сахар и цедру, перемешайте.

Угощайтесь сразу.

Все напитки можно подавать не только горячими, но и охлаждёнными. Меняйте пропорции под свой вкус, берите с собой в термосе — они не потеряют аромат даже спустя несколько часов.