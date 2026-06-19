Международный марафон «Алые паруса» — 2026: как пройдёт забег в Санкт-Петербурге?

Знаменитые «Алые паруса» Александр Грин написал в Петербурге. Писатель вдохновлялся пейзажами города, а теперь люди вдохновляются его произведением, организовывая мероприятия. Одним из таких стал международный марафон «Алые паруса». Рассказываем подробнее о тематическом забеге в Санкт-Петербурге.

О чём расскажем:

О старте

VIII международный марафон «Алые паруса» — массовый забег, вдохновлённый повестью Александра Грина о непоколебимой вере и всепобеждающей мечте. Он объединяет разных людей любовью к морской романтике, бегу и музыке. Живописная трасса проходит через Яхтенный мост, соединяющий два парка: 300-летия Санкт-Петербурга и Приморский парк Победы.

Гостей ждут спортивные и танцевальные мастер-классы, знакомство с новинками спортивного питания, одежды и экипировки и выступления творческих коллективов.

Фото: Ксения Батаева / Сообщество «Морские старты» во «ВКонтакте»

Расписание

Международный марафон «Алые паруса» пройдёт в воскресенье, 21 июня. Подробнее о программе мероприятия и времени каждого старта рассказываем ниже.

21 июня, воскресенье

8:30 — открытие стартового городка, начало работы раздевалок, камер хранения, медицинского контроля и зоны ЭКСПО.

8:30-15:00 — выдача стартовых пакетов участникам.

9:30 — старт забега на дистанции 63,3 км.

10:00 — старт забега на дистанции 42,2 км.

10:00-17:00 — работа зоны гравировки медалей.

10:30 — старт дисциплины «Северная ходьба» на дистанции 21,1 км.

10:30 — старт забега на дистанции 5,275 км «Каникросс».

10:45 — танцевальный мастер-класс по зумбе.

11:00 — официальное открытие соревнований у сцены.

11:15-16:30 — развлекательная программа для участников, розыгрыш призов, мастер-классы, работа фотозоны.

11:15 — старт дисциплины «Северная ходьба» и забега «Бегом за мечтой» на дистанции 1 км.

11:23 – старты забегов «Каникросс», «КОТОкросс» и «ТаксоХОД» на дистанции 1 км.

11:30 – старт дисциплины «Северная ходьба» на дистанции 5,275 км.

11:45 – массовая разминка для участников забега на дистанции 21,1 км.

12:00-17:00 – время работы зоны профессионального массажа.

12:00 — старт забега на дистанции 21,1 км.

12:45 – массовая разминка для участников забега на дистанции 10,55 км.

13:00 — старт забега на дистанции 10,55 км.

14:45 – массовая разминка для участников забега на дистанции 5,275 км и парного забега «Капитан и Ассоль».

15:00 — старт забега на дистанции 5,275 км и парного забега «Капитан и Ассоль».

12:15–17:00 — церемония награждения победителей и призёров.

17:00 — закрытие соревнований.

Фото: Ксения Батаева / Сообщество «Морские старты» во «ВКонтакте»

Маршруты и дистанции

Легкоатлетические соревнования пройдут на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Маршруты проложат по берегу Финского залива, атлеты пробегут через Яхтенный мост, соединяющий Парк 300-летия Санкт-Петербурга и Приморский парк Победы. Трасса сертифицирована и размечена, что делает старты не только комфортными, но и безопасными. На выбор представлены шесть дистанций и 10 форматов участия.

Форматы участия:

бег на дистанции 1 км, 5,275 км, 10,55 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км;

«Северная ходьба» на дистанции 1 км, 5,275 км, 21,1 км;

«Каникросс» (бег с собаками) на дистанции 5,275 км;

детские старты на дистанции 1 км.

«Каникросс», «КОТОкросс» (бег с котами) и «ТаксоХОД» (ходьба с собаками мелких пород) на дистанции 1 км;

«Семейная дистанция», забег родителя с ребёнком на дистанции 1 км;

«Бегом за мечтой», забег на дистанции 1 км для взрослых;

командное участие «Эстафетный марафон» 8х5,275 км.

Фото: Ксения Батаева / Сообщество «Морские старты» во «ВКонтакте»

Награждение

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, на финише получат памятную медаль с алыми парусами и символикой Петербурга. На всех беговых дистанциях наградят мужчин и женщин с первого по третье место в абсолютном первенстве. На полумарафоне и марафоне призы также получат бегуны в категории «Сеньоры 60+», а на дистанциях 10,55 и 5,275 км — в категории «Юниоры 10-17 лет».

В детском забеге на 1 км призы достанутся мальчикам и девочкам, занявшим места с первого по третье в четырёх возрастных категориях: 1-6, 7-9, 10-13 и 10-17 лет.

Призы по итогам FUN-стартов на 1 км получат участники, занявшие места с первого по шестое вне зависимости от пола и вида забега. Атлеты и их четвероногие компаньоны в забеге «Каникросс» на дистанции 5,275 км будут награждены с первого по третье место в абсолютном первенстве.

В дисциплине «Северная ходьба» на дистанции 21,1 км наградят по три участника среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. На дистанции 5,275 км к этому добавятся категории «Юниоры 10-17 лет», «Сеньоры 60+» и «Почётные 70+». По итогам детского старта на 1 км призы получат участники с первого по третье место в абсолютном первенстве.

Фото: Ксения Батаева / Сообщество «Морские старты» во «ВКонтакте»

Морской воздух и атмосфера праздника — вот что будет сопровождать атлетов на дистанции. Но не забывайте, что важнее всего безопасность. Выполните разминку и проверьте экипировку перед выходом на старт.