Почему паркур стал одним из самых популярных видов спорта в Иране?

В преддверии матча между сборными Бельгии и Ирана, который состоится 21 июня в 22:00 мск, рассказываем интересные факты о спортивных предпочтениях иранцев.

Французский фильм «Ямакаси», показанный по иранскому государственному телевидению, покорил молодёжь, которая повально увлеклась паркуром. Этот вид спорта стал в стране одним из самых популярных среди парней и даже девушек.

О чём расскажем:

История паркура в Иране

В начале 2000-х годов паркур в Иране воспринимался как яркий, требующий ловкости, быстроты, экстремальный вид спорта. Амирхоссейн Имани и его школьные друзья создали первую в стране команду трейсеров. И по ходу усиленных занятий ребята активно осваивали азы паркура.

Лишь позже, после длительных тренировок к ним пришло понимание, что этот вид спорта – особое искусство, где, помимо сложных трюков, требуются мышление и философское восприятие жизни. Поездка Имани в Лондон за опытом к ведущим командам трейсеров принесла немалую пользу.

Власти настороженно отнеслись к начинаниям иранских паркурщиков. Поэтому молодые спортсмены строили в пустыне первые паркур-площадки, которые появились затем в общественных парках и клубах. Несмотря на определённые трудности, паркур ломал привычные стереотипы и становился формой самовыражения, новым стилем жизни.

Фото: Vagengeym_Elena/istockphoto.com

С 2011 года стал выходить специализированный журнал для трейсеров и фанатов экстремального вида спорта. К середине 2013 года в Иране уже насчитывалось около 50 команд трейсеров, которые соревновались на локальных турнирах. А в конце 2025 года первый чемпионат страны по паркуру провели в городе Тебриз в парке Элиголи.

Чемпион мира по паркуру

Бурное развитие экстремального уличного вида спорта в Иране связано с именем Ясина Хематинежада. В 2020 году он первым в истории страны выиграл золотую медаль на чемпионате мира по паркуру, в котором принимали участие 70 трейсеров планеты. Вдобавок Ясин Хематинежад получил титул «Звезда турнира».

Следует сказать, что не все талантливые трейсеры Ирана могли попасть на престижные международные турниры. Загранпаспорт можно было получить, только отслужив армейскую службу. Любопытно, что с некоторых пор элементы паркура были включены в программу подготовки иранских полицейских и пожарных, когда в сложной ситуации требуется умение быстро и ловко перемещаться в замкнутом пространстве.

Ясин Хематинежад — крайний слева Фото: личный архив Ясина Хематинежада

Известные паркурщики Ирана

История молодого паркурщика Ядоллы Голами наглядно показала, как этот вид спорта может сотворить чудеса. В результате несчастного случая в детстве он потерял ногу. Для мальчика и его семьи это был тяжёлый удар.

Паркур привлёк юношу своей простотой, свободой тела, которую не ограничивают физические недостатки. Его поразила философия экстремального вида спорта, заключающаяся в преодолении собственных страхов и слабости. Первые тренировки были тяжелы, изнурительны, но Ядолла не отказывался от своей цели.

Со временем Голами будет ловко преодолевать самые сложные маршруты в городском пространстве. Один из его трюков – это сальто через высокую скамейку. В 2023-м он установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ядолла совершил самый высокий прыжок с разбега на платформу высотой в 1,35 м.

Ядолла Голами Фото: личный архив Ядоллы Голами

А другой паркурщик Алирез Джапалаги выполняет рискованные акробатические трюки между самыми высокими зданиями Тегерана. И каждое его выступление собирает толпы горожан, восхищённых мужеством и бесстрашием трейсера.

Увы, в стране существуют жёсткие ограничения даже в спорте. Не стал исключением и паркур. В 2020 году упомянутый выше «иранский самурай» Джапалаги сделал фото на фоне городского пейзажа, на котором запечатлел поцелуй с подругой. И похвастался удачным снимком в социальных сетях. В тот же вечер пару арестовала полиция нравов, предъявив трейсерам обвинение в непристойном поведении.

Впрочем, в целом к паркурщикам сейчас относятся довольно лояльно. Почти во всех общественных парках Ирана они проводят свои соревнования. И в последнее время в экстремальном уличном спорте появились изменения. Часть иранских трейсеров выбрали для себя ответвление паркура – фриран, где основной упор делается на эстетику и зрелищность движений.

Алирез Джапалаги Фото: личный архив Алиреза Джапалаги

Иранки и паркур

Каждую пятницу можно наблюдать любопытную картину: группы молодых женщин штурмуют крыши домов, лихо взбираются по стенам – и ловко перепрыгивают через лестницы. Полиция теперь смотрит на эти действия иранок сквозь пальцы. И кто-то из блюстителей порядка даже тайно восхищается, как паркурщицы выполняют один из самых сложных приёмов уличного вида спорта – перекат.

Так было не всегда. Развитие женского паркура в стране шло трудно: власти восприняли его в штыки и даже устроили преследования первых спортсменок. По иранским законам девочки уже с девяти лет должны носить хиджаб – традиционное одеяние, скрывающее под ним все части тела.

Поначалу молодые паркурщицы уходили в пустыни, где подальше от чужих глаз проводили тренировки. Изо дня в день этот вид спорта становился для иранских женщин формой протеста против существующих порядков и способом самовыражения.

Фото: istockphoto.com / jacoblund

Спортсменки пускались на любые хитрости. Чтобы тайком заниматься в пустом мужском зале, они переодевались мальчиками. Выполнить сальто в хиджабе, конечно, очень круто, но для освоения сложных приёмов паркура нужны свободная одежда и соответствующая обувь. Поэтому под хиджабом девушки носили костюмы для дайвинга.

Полиция нравов следила за каждым шагом паркурщиц. Был зафиксирован случай, когда молодую спортсменку арестовывали трижды. В первый раз – за выбившуюся прядь волос из-под хиджаба, другой – за спортивные кроссовки вместо привычной обуви, а в третий – полицейским не понравилась слишком облегающая накидка на девушке. Ей пришлось целый месяц ходить по инстанциям, чтобы получить разрешение на работу.

И только успех известной спортсменки Махсы Самими в 2020 году, когда девушка вышла в полуфинал чемпионат Азии по паркуру, немного остудил пыл блюстителей морали. Пожалуй, с этого события наступил переломный момент в сознании властей, которые со скрипом смирились с женским паркуром. Удивительно, но из-за своих малых габаритов иранские паркурщицы прыгают выше мужчин. И гораздо быстрее перемещаются по городскому пространству.