5 летних стартов, ради которых стоит отправиться в путешествие

Бег давно перестал быть просто спортом: сегодня это один из самых интересных способов путешествовать, чувствовать характер новых регионов и забираться туда, куда редко заглядывают обычные туристы.

Arkhyz Wild Trail: Кавказ крупным планом

Даты проведения – 26-28 июня

Архыз давно стал одним из главных центров горного туризма на Северном Кавказе, но даже среди тех, кто регулярно приезжает сюда в походы или на горнолыжку, многие уверены, что самые красивые виды открываются именно на маршрутах Arkhyz Wild Trail. Старт проходит в конце июня и собирает как опытных трейлраннеров, так и тех, кто только начинает знакомство с бегом в горах. В программе – дистанции от 14 до 50 км, причём на длинных маршрутах общий набор высоты превышает 6000 метров.

горные пейзажи и сложный маршрут Фото: giorgio1978/ istockphoto.com

Однако главная ценность старта всё-таки не в сложности. Маршруты проходят через высокогорные районы Архыза, где один пейзаж сменяет другой практически каждые несколько километров. Лесные тропы выводят к открытым склонам, за перевалами появляются озёра, а на горизонте постоянно остаются заснеженные пики. Для тех, кто давно хотел увидеть Кавказ не из окна джипа или канатной дороги, это одна из самых веских причин забронировать слот.

Стоимость перелёта из Москвы в Минеральные воды – от 9,6 тыс. руб.

«ЭЛ5-Энерго Трейл»: среди ветряков за Полярным кругом

Дата проведения – 18 июля

В российском беговом календаре не так много стартов, которые можно назвать действительно уникальными по месту проведения. «ЭЛ5-Энерго Трейл» – один из них. Забег проходит на территории Кольской ветроэлектростанции в Мурманской области, недалеко от Териберки и побережья Баренцева моря. В прошлом году мне довелось побывать здесь в качестве гостя. И тогда больше всего меня удивило даже не само соревнование, а ландшафт. Северная тундра сильно отличается от большинства привычных беговых локаций. Здесь почти нет деревьев, горизонт открыт на многие километры вперёд, а над холмами десятки белых ветрогенераторов режут низкие тучи. Их размеры особенно впечатляют вблизи, когда понимаешь, насколько масштабным оказался весь этот проект укрощения энергии стихии.

ветряки в горной тундре Фото: Svetlana Vysokos/ istockphoto.com

Поэтому в нынешнем году я возвращаюсь уже участником – прямо сейчас определяюсь с дистанцией (их в программе пять – на 3, 8, 20 и 50 км, а также детский забег). Для меня этот старт интересен не столько спортивной составляющей, сколько возможностью оказаться в месте, куда большинство туристов обычно не добираются, буквально посреди ничего. И если Архыз показывает силу горного Кавказа, то Кольская ВЭС даёт возможность по-новому взглянуть на Русский Север – суровый, но завораживающий.

Стоимость перелёта из Москвы в Мурманск – от 6 тыс. руб.

«Белые ночи»: маршрут по неспящему Петербургу

Дата проведения – 4 июля

Петербургский марафон «Белые ночи» традиционно проходит в начале июля, когда город переживает самый красивый период короткого северного лета. В программе предусмотрено две дистанции – 10 км и марафон 42,2 км. Маршрут проходит через исторический центр, позволяя увидеть многие знаковые места Петербурга. Но главное впечатление производит сама атмосфера – немного таинственная и загадочная. Во время прохождения дистанции здесь всё ещё светло, на набережных много людей, а привычное ощущение ночи так и не наступает.

развод мостов в Санкт-Петербурге Фото: Anna_Pakutina/ istockphoto.com

Для участников из других регионов это возможность совместить старт с полноценным путешествием в Северную столицу: несколько дней в Петербурге летом редко бывают лишними, а марафон становится хорошим поводом посмотреть город без спешки. Тем более что трасса считается одной из самых комфортных в стране: серьёзного рельефа здесь нет, поэтому внимание легко переключается на сумеречный, почти акварельный город.

Стоимость перелёта из Москвы в Санкт-Петербург – от 3,3 тыс. руб.

«Европа — Азия»: пересекая границу континентов

Даты проведения – 8-9 августа

Екатеринбург редко называют туристической столицей России, хотя поводов приехать сюда гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Один из них – марафон «Европа – Азия», который проходит в августе и уже давно стал одним из крупнейших беговых событий Урала. В этом году участникам доступны дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

панорамный вид на Екатеринбург Фото: Dmitry Potashkin/ istockphoto.com

Маршрут проходит по центральным улицам города и позволяет увидеть Екатеринбург с той стороны, которая обычно остаётся за рамками коротких деловых поездок. Современная архитектура здесь соседствует с историческими зданиями, а деловой ритм мегаполиса неожиданно удачно сочетается с большим количеством общественных пространств и зелёных зон.

Интригует и сама идея старта. Граница Европы и Азии давно стала одним из символов региона, и путешествие на Урал сложно представить без поездки к одноимённому обелиску. Поэтому многие участники используют марафон как повод провести в регионе несколько дней, познакомиться не только с городом, но и с окрестностями, которые за последние годы стали все чаще появляться в туристических маршрутах.

Стоимость перелёта из Москвы в Екатеринбург – от 5,6 тыс. руб.

участники используют марафон как повод провести время в регионе Фото: Orbon Alija/ istockphoto.com

«Бегом по Золотому кольцу»: несколько путешествий за одно лето

Даты проведения летом – 28 июня в Угличе, 11 июля – в Сергиевом Посаде, 8 августа – в Рыбинске, 23 августа – в Ростове Великом.

Большинство стартов привязано к одной локации. Серия «Бегом по Золотому кольцу» устроена иначе. По сути, это готовый маршрут путешествий по историческим городам России, который растягивается на весь сезон. Летом этапы проходят в Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Сергиевом Посаде. Каждый из этих городов заслуживает отдельной поездки, а старт становится удобным поводом наконец включить его в планы.

В Ростове маршрут проходит рядом с древним кремлём, а в Сергиевом Посаде стартует у стен Лавры. Рыбинск запоминается атмосферой старого купеческого города, а Ярославль – одной из самых красивых волжских набережных в стране.

спортивная часть здесь естественно дополняет туристическую Фото: Pressmaster/ istockphoto.com

Особенность серии в том, что спортивная часть здесь естественно дополняет туристическую. После финиша не нужно искать, чем заняться дальше: достаточно просто отправиться гулять по городу. Возможно, именно поэтому у проекта так много постоянных участников, которые из года в год возвращаются не только ради медалей, но и ради возможности постепенно открывать для себя новые места.