Не только «Властелин колец»: какие ещё фильмы снимали в Новой Зеландии?

Мы продолжаем рассказывать интересные факты о странах-участницах ЧМ-2026 по футболу. На очереди – Новая Зеландия. 22 июня в 4:00 мск сборная этой страны сыграет с командой Египта.

Новая Зеландия всегда славилась своими пейзажами. Невероятная природа, горы, водопады, вулканы привлекают сюда создателей фэнтези, исторических фильмов и боевиков. Например, здесь недавно шли съёмки новой картины с Брэдом Питтом «Сердце зверя». Хотя по сюжету действие драмы о выживании происходит на Аляске.

О чём расскажем:

Трилогии «Властелин колец» и «Хоббит»

С лёгкой руки режиссёра Питера Джексона Новую Зеландию стали называть настоящим Средиземьем. Когда Джексон задумал снимать «Властелин колец: Братство кольца», его выбор сразу пал на родную Новую Зеландию. Правительство было не против, тем более что впоследствии съёмки трилогий «Властелина колец» и «Хоббита» принесли в государственную казну более $ 200 млн. Даже учредили должность министра по делам «Властелина колец», который помогал получать доступ к локациям, отвечал за финансовые вопросы.

Джексон и его съёмочная группа целый год строили деревню Хоббитон в Шире. Сначала привели в порядок траву, кустарники и деревья – этим занимались ландшафтные дизайнеры. Потом началось строительство домиков, всего было построено 28 жилищ хоббитов и 47 дымовых труб. Деревня Хоббитон теперь одно из самых посещаемых туристами мест. Она расположена на Северном острове, недалеко от города Матамата.

Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» Фото: «Кинопоиск»

Забавно, что Джексон внес сумятицу в съёмки другого проекта – сериала «Зена – королева воинов». Режиссёр переманил почти всех работников технической группы. Более того – предложил роль Галадриэль самой Люси Лоулесс, игравшей Зену. Люси на радостях согласилась, даже не посоветовавшись с мужем – сценаристом сериала. Позже отказалась, осознав, что поторопилась с решением. В итоге эльфийскую принцессу сыграла Кейт Бланшетт. Но супруг обиделся на Люси, по сценарию «убил» Зену, и проект закрыли. Кстати, на личные отношения пары это никак не повлияло.

Всего в Новой Зеландии было задействовано 150 локаций! В день велось несколько съёмок в разных местах. Питер Джексон постоянно перемещался от места к месту, порой спал по четыре часа в сутки. Сложность заключалась в том, что некоторые живописные локации были труднодоступны. Туда съёмочную группу доставляли на вертолётах. Тогда в ход шла спутниковая коммуникация.

Деревня хоббитов Фото: virsuziglis/istockphoto.com

Национальный парк Тонгариро прекрасно вписался в образ Мордора с грозными вулканами. Вулкан Нгаурухо исполнил роль той самой Роковой горы, куда Фродо должен был бросить кольцо. Вулкан входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Дoлина Парадайз стала лесами Лотлориэна, а на равнинах Твайзел снимали масштабные битвы людей и орков за Гондор.

Кстати, ежегодно в Новой Зеландии проводится Полумарафон Средиземья (Halfling Marathon) по местам съёмок «Властелина колец». При этом туристам-участникам предлагаются два варианта: можно бежать, а можно просто неспешно прогуляться и насладиться видами.

беговой блогер Никита Иванов – поучаствовал в этом необычном мероприятии. Интервью ищите по Один из наших героев –– поучаствовал в этом необычном мероприятии. Интервью ищите по ссылке

В столице Новой Зеландии снимали сразу несколько сказочных мест – реку Андуин, тропу мёртвых, Сады Изенгарда. Хоббитонский лес снимали возле горы Виктория.

При работе над «Хоббитом» использовались те же локации. Забавно, что знаменитая деревня полуросликов не прекращала принимать туристов даже во время съёмок. Горнолыжный курорт Туроа благодаря своим каменистым склонам превратился в Скрытую бухту, вход на Одинокую гору. Сплав по реке гномов в бочках снимали на реке Пелорус – теперь это популярный туристический маршрут на байдарках.

В национальном парке «Фьордленд» воплотили самые эпичные сцены. Фьорды, ниспадающие гигантские водопады – над ними снимали пейзажи во время полёта гномов на спинах орлов.

Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»

«Последний самурай»

Изначально режиссёр Эдвард Цвик планировал снимать в Японии. Ведь действие фильма разворачивается в эпоху Мэйдзи в 1876 году, и было бы правильно задействовать исторические локации. Но Цвик столкнулся с большой проблемой. Современная Япония – это сплошные мегаполисы, с небоскрёбами, неоновыми вывесками. От живописного колорита и величественных пейзажей не осталось и следа. А локации в небольших сёлах подразумевали постоянное перемещение от одного населённого пункта к другому.

Спасением стала Новая Зеландия. Район Таранаки в западной части Северного острова на несколько дней превратился в Японию. А вулкан Таранаки в национальном парке «Эгмонт» очень смахивал на японскую гору Фудзи. В дoлине реки Урути построили рыбацкую деревню – правда, просуществовала она совсем недолго. По сюжету её сожгли дотла. Снято было настолько достоверно, что никто и не заподозрил, что съёмки шли в другой стране.

Кадр из фильма «Последний самурай» Фото: «Кинопоиск»

«Мулан»

Съёмки велись в нескольких странах, и в том числе в Новой Зеландии. Кстати, режиссёр Ники Каро называл тот период съёмок лучшим в процессе создания фильма. Он изначально отказался от использования компьютерных спецэффектов, предпочтя естественные пейзажи. Поэтому в поисках их был готов лететь хоть на край света.

Новая Зеландия покорила съёмочную группу не только природой, но и удобством и, так сказать, компактностью. Не нужно было преодолевать тысячи километров, чтобы найти подходящую локацию. Здесь были и зелёные равнины, и горы, и водопады, и реки.

Кадр из фильма «Мулан» Фото: «Кинопоиск»

«Люди Икс: Начало. Росомаха»

Часть съёмок проходила, на радость Хью Джекмана, в его родной Австралии. И по пути режиссёр Гэвид Худ решил развернуть площадку в Новой Зеландии. Здесь были отсняты эпичные кадры.

Например, Логан, пытаясь начать новую жизнь, селится в лесу, работает дровосеком. Его жилище и место работы снимали в горах возле Квинстауна. Мостом к ферме, где скрывается беглый Росомаха, стал действующий мост через реку Дарт на Южном острове. Сцену со взрывом вертолёта, который врезается в здание, снимали в поле рядом с Горой Альфред. Дом построили специально для кадра. А потом убрали обломки. Съёмки кадров погони Росомахи на байке прошли в лесу между рекой Дарт и горой Пайкиракатахи.

Кадр из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» Фото: «Кинопоиск»

«Миссия невыполнима: Последствия»

В очередной части шпионской франшизы об Итане Ханте Том Круз снова выполнял рискованные трюки. В горах Новой Зеландии снимали самые эпичные сцены вертолётной погони. Круз два года готовился к опасному трюку – любая ошибка стоила бы ему жизни. В кадре актёр поднимается по верёвке, свисающей с вертолёта, а потом срывается, летит вниз 12 м и цепляется за груз на конце троса. И всё это проходило на высоте 600 м!

«Когда Том карабкался по тросу, а затем срывался, у меня внутри что-то ёкало. От неминуемой смерти его спасала лишь страховка, соединяющая его с вертолётом. Порыв ветра или что-то ещё – и трюк мог обернуться трагедией», – вспоминал коллега Тома Круза Генри Кавилл.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Фото: «Кинопоиск»