У одной из стран-хозяек ЧМ-2026 по футболу дурная репутация.

Почему Мексика считается опасной для туристов и с чем там можно столкнуться?

Мы продолжаем рассказывать об интересных фактах о странах-участницах чемпионата мира по футболу. Сегодня поговорим о стране-хозяйке ЧМ-2026 Мексике. Сборная этой страны сыграет с командой Эквадора 1 июля в 4:00 мск.

Матчи в Мексике проходят в её столице – Мехико, а также в Гвадалахаре и Монтеррее. Эта тройка не входит в карту самых опасных городов страны. Однако и там есть сложные моменты.

Мексика издавна славилась своей диковинной природой, белоснежными пляжами и экзотической кухней. Тысячи туристов со всех концов планеты тянулись в эту южноамериканскую страну за отдыхом. Увы, всё сказанное выше не отменяет проблем, с которыми можно столкнуться здесь на каждом шагу. Из-за высокого уровня преступности Мексику нельзя назвать комфортной и безопасной страной для туристов.

О чём расскажем:

Какие преступления наиболее распространены в Мексике?

Карманные кражи стали настоящей угрозой для путешественников. Людей могут обчистить на рынках, в оживлённых пешеходных зонах, в метро и других местах, где есть массовое скопление народа. Преступники действуют мелкими группами и уже давно набили руку. Надеяться на полицейских сложно: нередко они просто разводят руками. Ведь воровство – это постоянное явление в Мексике.

Фото: Itza Villavicencio Urbieta / istockphoto.com

В некоторых районах Мехико у зазевавшихся туристов вырывают сумки. Догнать воришек невозможно: они быстро исчезают в знакомых им переулках бегом или на скутерах. Решив сэкономить на уличных такси, вы рискуете быть ограбленными ещё в начале маршрута.

В последнее время под прицел бандитов попадают состоятельные туристы. Под видом официальных агентов недвижимости преступники делают гостям специальные предложения, связанные с продажей несуществующих объектов. Этот вид мошенничества в Мексике сейчас набирает обороты.

Власти составили карту, где указаны регионы с высокой криминальной активностью. В этой памятке для туристов выделяют Акапулько, Синалоа, Колиму, Тамаулипас, Чиуауа (особенно приграничные районы), Сакатекас, Рейносу.

Акапулько

Акапулько был некогда популярным курортом для многих знаменитостей, звёзд Голливуда и бизнесменов. Здесь проходили престижные спортивные мероприятия, концерты. Однако Акапулько перешёл в руки местных банд. Теперь это самый опасный город Мексики с высоким уровнем совершённых убийств в стране: примерно 104 случая на 100 000 жителей.

Полиция Акапулько, по большей части погрязшая в коррупции, только имитирует борьбу с преступностью. И более полумиллиона жителей города оказались в безвыходной ситуации, когда даже блюстители порядка приучились вымогать деньги у своих граждан.

Акапулько Фото: FJZEA/istockphoto.com

Тулум

Город Тулум считался жемчужиной Карибского побережья. Курортная зона, проложенная через мангровые заросли с отличным, благоустроенным пляжем была любимым местом отдыха многочисленных туристов. Со временем город пришёл в упадок и стал заложником постоянных войн между враждующими группировками.

Разгул преступности пришёлся на период с апреля 2020 года по март 2021 года. И, по печальной статистике, на 100 000 населения пришлось 134 совершённых убийства. По этой причине Тулум сразу же перешёл на второе место в списке самых криминогенных туристических направлений страны. Бандитские разборки в курортном городе с применением оружия – обычное явление.

Тулум Фото: Oleh_Slobodeniuk/istockphoto.com

Рейноса

В целом весь штат Тамаулипас, куда входит Рейноса, в списке регионов с высокой криминальной активностью занимает одно из первых мест в Мексике. В этом месте, богатом нефтью, правят настоящие бандиты. Однажды они напали на отель с иностранными рабочими.

В Мексике часто похищают людей. Ежегодно в стране фиксируется до 1300 случаев, когда жертвами становятся иностранные туристы и местные жители. Рейноса, расположенный на северо-востоке страны, на границе с США, стал местом, где людей нередко забирают прямо на вокзалах. Это один из самых опасных городов Мексики. В 2009 году здесь обнаружили наибольший за всю историю страны подпольный склад оружия. А в 2024 и 2025 годах в Рейносе похищали российских туристов. Преступники требовали выкуп с родных, и получив деньги, жертв отпускали.

По мнению многих похищенных, наводчиками бандитских картелей часто выступают местные жители.

Штат Тамаулипас Фото: Alex Borderline/istockphoto.com

Как Мексика борется с криминалом?

Большинство преступлений остаются нераскрытыми, и многие криминальные факты вообще не регистрируются. Причина одна – коррупция. Из недавних трагедий – происшествие 20 апреля 2026 года в археологическом комплексе Теотиуакан в штате Мехико. Вооружённый мужчина напал на туристов и попытался взять их в заложники. После случившегося президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала усилить контроль в туристических районах.

Фото: istockphoto.com / chameleonseye

Можно с осторожным оптимизмом сказать, что криминальная ситуация в южноамериканском государстве за последнее время немного улучшилась. По официальным данным властей Мексики, число совершённых убийств в 2025 году снизилось примерно на 30%.

Теперь в популярных курортных зонах налажено постоянное патрулирование. Для охраны привлечены даже военные. Везде используется система видеонаблюдения. Также в стране начала действовать туристическая полиция, которая должна следить за порядком в курортных зонах.