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Балтийский трейл Белые ночи 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Балтийский трейл «Белые ночи» — 2026: программа, особенности и дистанции забега
Светлана Ибрагимова
Особенности Балтийского трейла «Белые ночи»
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Старты состоятся 27 июня.

Белые ночи – уникальное природное явление, при котором вечерние сумерки переходят в утренние. На улице светло даже ночью. Застать такой длинный световой день можно в Санкт-Петербурге, именно там пройдёт Балтийский трейл «Белые ночи». Атлеты выйдут на старт на закате, рассказываем подробнее о забеге.

О чём расскажем:

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О старте

Балтийский трейл «Белые ночи» – массовый забег, проходящий в Санкт-Петербурге. На выбор участникам предлагают пробежать три дистанции: костюмированный «Пижамный забег», а также классические забеги на 5 и 10 км. Причём расписание выстроено так, что один участник может преодолеть все три дистанции по очереди. Гостей и бегунов ждёт не только спортивная программа: на Дубровском пляже также пройдёт огненное шоу.

Рассказываем больше о подготовке к забегу:
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Регистрация проходит на официальном сайте забега до 24 июня. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить анкету и оплатить слот. Стоимость участия варьируется от 2800 до 7100 рублей в зависимости от выбранного формата и времени покупки.

Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru

Расписание

Соревнования пройдут в эту субботу, 27 июня. Детали о времени каждого старта можно найти в программе события.

Пятница, 26 июня

  • 12:00-21:00 — выдача стартовых пакетов в ТРК «ПИК» рядом со входом в кинотеатр.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, оригинал и копию медицинской справки. Несовершеннолетние участники также должны подготовить разрешение от родителей.
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Суббота, 27 июня

  • 11:00-15:00 — выдача стартовых пакетов в ТРК «ПИК» рядом со входом в кинотеатр.
  • 18:00 — открытие раздевалок и камер хранения на приём.
  • 20:00 — старт «Пижамного забега» на дистанцию 1 км.
  • 20:15 — разминка участников забега на 10 км у сцены.
  • 20:20 — торжественное открытие балтийского трейла «Белые ночи».
  • 20:30 — старт забега на дистанцию 10 км.
  • 21:00-21:10 — встреча лидеров забега на 10 км.
  • 22:05 — закрытие трассы забега на 10 км.
  • 22:00 — разминка участников забега на 5 км у сцены.
  • 22:15 — старт забега на дистанцию 5 км.
  • 22:30-22:40 — встреча лидеров забега на 5 км.
  • 22:45 — огненное шоу.
  • 22:55 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.
  • 23:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 5 км.
  • 23:15 — награждение победителей и призёров в категориях на дистанциях 5 и 10 км.
  • 00:00 — отправление трансфера до станции метро «Чёрная речка».
Чтобы воспользоваться трансфером от организаторов, нужна предварительная регистрация. Стоимость трансфера — 800 рублей.

Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru

Дистанции и маршруты

Для проведения выбран Курортный район Санкт-Петербурга, стартово-финишный городок расположится на Дубровском пляже в Сестрорецке. Маршруты всех забегов проложены вдоль Финского залива, так что все участники смогут насладиться видом.

Готовьтесь к забегу правильно:
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ДистанцияВозраст участниковЛимит времени
«Пижамный забег» на 1 кмот 5 лет и старше
5 кмот 14 лет и старше
10 кмот 16 лет и старше2 часа
Возраст участников определяется на 31 декабря 2026 года.

Фото: pushkin-run.ru / whitenights2026

Награждение

Результаты каждого атлета будут фиксироваться электронной системой хронометража, судьями и системой видеорегистрации. Чтобы они были верными, расположить стартовый номер лучше на груди. Финальный протокол будет опубликован на сайте забега.

На дистанциях 5 и 10 км будут определять победителей и призёров в абсолютном первенстве по ган-тайм, времени от выстрела стартового пистолета до пересечения финишной черты. В возрастных группах учитывается чип-тайм, чистое время, затраченное на дистанцию.

Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru

Балтийский трейл «Белые ночи» в Санкт-Петербурге предоставляет уникальную возможность проводить закат и встретить восход во время пробежки. Спортивную активность будут сопровождать невероятные виды на Финский залив.

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