Балтийский трейл «Белые ночи» — 2026: программа, особенности и дистанции забега

Белые ночи – уникальное природное явление, при котором вечерние сумерки переходят в утренние. На улице светло даже ночью. Застать такой длинный световой день можно в Санкт-Петербурге, именно там пройдёт Балтийский трейл «Белые ночи». Атлеты выйдут на старт на закате, рассказываем подробнее о забеге.
О чём расскажем:
О старте
Балтийский трейл «Белые ночи» – массовый забег, проходящий в Санкт-Петербурге. На выбор участникам предлагают пробежать три дистанции: костюмированный «Пижамный забег», а также классические забеги на 5 и 10 км. Причём расписание выстроено так, что один участник может преодолеть все три дистанции по очереди. Гостей и бегунов ждёт не только спортивная программа: на Дубровском пляже также пройдёт огненное шоу.
Регистрация проходит на официальном сайте забега до 24 июня. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить анкету и оплатить слот. Стоимость участия варьируется от 2800 до 7100 рублей в зависимости от выбранного формата и времени покупки.
Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru
Расписание
Соревнования пройдут в эту субботу, 27 июня. Детали о времени каждого старта можно найти в программе события.
Пятница, 26 июня
- 12:00-21:00 — выдача стартовых пакетов в ТРК «ПИК» рядом со входом в кинотеатр.
Суббота, 27 июня
- 11:00-15:00 — выдача стартовых пакетов в ТРК «ПИК» рядом со входом в кинотеатр.
- 18:00 — открытие раздевалок и камер хранения на приём.
- 20:00 — старт «Пижамного забега» на дистанцию 1 км.
- 20:15 — разминка участников забега на 10 км у сцены.
- 20:20 — торжественное открытие балтийского трейла «Белые ночи».
- 20:30 — старт забега на дистанцию 10 км.
- 21:00-21:10 — встреча лидеров забега на 10 км.
- 22:05 — закрытие трассы забега на 10 км.
- 22:00 — разминка участников забега на 5 км у сцены.
- 22:15 — старт забега на дистанцию 5 км.
- 22:30-22:40 — встреча лидеров забега на 5 км.
- 22:45 — огненное шоу.
- 22:55 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.
- 23:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 5 км.
- 23:15 — награждение победителей и призёров в категориях на дистанциях 5 и 10 км.
- 00:00 — отправление трансфера до станции метро «Чёрная речка».
Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru
Дистанции и маршруты
Для проведения выбран Курортный район Санкт-Петербурга, стартово-финишный городок расположится на Дубровском пляже в Сестрорецке. Маршруты всех забегов проложены вдоль Финского залива, так что все участники смогут насладиться видом.
|Дистанция
|Возраст участников
|Лимит времени
|«Пижамный забег» на 1 км
|от 5 лет и старше
|—
|5 км
|от 14 лет и старше
|—
|10 км
|от 16 лет и старше
|2 часа
Фото: pushkin-run.ru / whitenights2026
Награждение
Результаты каждого атлета будут фиксироваться электронной системой хронометража, судьями и системой видеорегистрации. Чтобы они были верными, расположить стартовый номер лучше на груди. Финальный протокол будет опубликован на сайте забега.
На дистанциях 5 и 10 км будут определять победителей и призёров в абсолютном первенстве по ган-тайм, времени от выстрела стартового пистолета до пересечения финишной черты. В возрастных группах учитывается чип-тайм, чистое время, затраченное на дистанцию.
Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru
Балтийский трейл «Белые ночи» в Санкт-Петербурге предоставляет уникальную возможность проводить закат и встретить восход во время пробежки. Спортивную активность будут сопровождать невероятные виды на Финский залив.