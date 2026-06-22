Балтийский трейл «Белые ночи» — 2026: программа, особенности и дистанции забега

Белые ночи – уникальное природное явление, при котором вечерние сумерки переходят в утренние. На улице светло даже ночью. Застать такой длинный световой день можно в Санкт-Петербурге, именно там пройдёт Балтийский трейл «Белые ночи». Атлеты выйдут на старт на закате, рассказываем подробнее о забеге.

О чём расскажем:

О старте

Балтийский трейл «Белые ночи» – массовый забег, проходящий в Санкт-Петербурге. На выбор участникам предлагают пробежать три дистанции: костюмированный «Пижамный забег», а также классические забеги на 5 и 10 км. Причём расписание выстроено так, что один участник может преодолеть все три дистанции по очереди. Гостей и бегунов ждёт не только спортивная программа: на Дубровском пляже также пройдёт огненное шоу.

Регистрация проходит на официальном сайте забега до 24 июня. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить анкету и оплатить слот. Стоимость участия варьируется от 2800 до 7100 рублей в зависимости от выбранного формата и времени покупки.

Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru

Расписание

Соревнования пройдут в эту субботу, 27 июня. Детали о времени каждого старта можно найти в программе события.

Пятница, 26 июня

12:00-21:00 — выдача стартовых пакетов в ТРК «ПИК» рядом со входом в кинотеатр.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, оригинал и копию медицинской справки. Несовершеннолетние участники также должны подготовить разрешение от родителей.

Суббота, 27 июня

11:00-15:00 — выдача стартовых пакетов в ТРК «ПИК» рядом со входом в кинотеатр.

18:00 — открытие раздевалок и камер хранения на приём.

20:00 — старт «Пижамного забега» на дистанцию 1 км.

20:15 — разминка участников забега на 10 км у сцены.

20:20 — торжественное открытие балтийского трейла «Белые ночи».

20:30 — старт забега на дистанцию 10 км.

21:00-21:10 — встреча лидеров забега на 10 км.

22:05 — закрытие трассы забега на 10 км.

22:00 — разминка участников забега на 5 км у сцены.

22:15 — старт забега на дистанцию 5 км.

22:30-22:40 — встреча лидеров забега на 5 км.

22:45 — огненное шоу.

22:55 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.

23:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 5 км.

23:15 — награждение победителей и призёров в категориях на дистанциях 5 и 10 км.

00:00 — отправление трансфера до станции метро «Чёрная речка».

Чтобы воспользоваться трансфером от организаторов, нужна предварительная регистрация. Стоимость трансфера — 800 рублей.

Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru

Дистанции и маршруты

Для проведения выбран Курортный район Санкт-Петербурга, стартово-финишный городок расположится на Дубровском пляже в Сестрорецке. Маршруты всех забегов проложены вдоль Финского залива, так что все участники смогут насладиться видом.

Дистанция Возраст участников Лимит времени «Пижамный забег» на 1 км от 5 лет и старше — 5 км от 14 лет и старше — 10 км от 16 лет и старше 2 часа

Возраст участников определяется на 31 декабря 2026 года.

Фото: pushkin-run.ru / whitenights2026

Награждение

Результаты каждого атлета будут фиксироваться электронной системой хронометража, судьями и системой видеорегистрации. Чтобы они были верными, расположить стартовый номер лучше на груди. Финальный протокол будет опубликован на сайте забега.

На дистанциях 5 и 10 км будут определять победителей и призёров в абсолютном первенстве по ган-тайм, времени от выстрела стартового пистолета до пересечения финишной черты. В возрастных группах учитывается чип-тайм, чистое время, затраченное на дистанцию.

Фото: Владимир Гринёк / pushkin-run.ru

Балтийский трейл «Белые ночи» в Санкт-Петербурге предоставляет уникальную возможность проводить закат и встретить восход во время пробежки. Спортивную активность будут сопровождать невероятные виды на Финский залив.