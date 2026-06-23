«Стальной характер» в Перми — 2026: особенности и дистанции экстремального забега

В эту субботу горнолыжный комплекс «Иван-гора» в Перми примет любителей экстремального спорта. Участники забега «Стальной характер» будут перебираться через стены, подниматься по канатам и преодолевать рвы. Рассказываем о старте подробнее.

О чём расскажем:

О старте

Экстремальная гонка «Стальной характер» — это не просто забег, по ходу дистанции атлеты должны будут преодолеть всевозможные преграды – рвы, стены, колючую проволоку, под которой необходимо проползти. В таком старте главную роль играет не время, затраченное на забег, а успешный финиш. Ведь на каждом километре бегуны бросают себе вызов.

Суммарно на пяти маршрутах находится более 25 препятствий. На выбор спортсменам предоставляют пять дистанций: от 3 до 11 км. Количество препятствий также растёт с увеличением протяжённости забега.

Можно участвовать в команде. Минимальное количество бегунов – шесть. Старты будут разделены в зависимости от выбранной дистанции. Забеги будут начинаться каждые 30 минут.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Пермь» во «ВКонтакте»

Регистрация

Чтобы стать участником «Стального характера» вам нужно заполнить анкету на сайте «Высшей лиги» и внести стартовый взнос. Он будет разным в зависимости от дистанции и выбранного пакета: от 4190 до 6290 рублей.

На выбор участникам предлагается два варианта стартового пакета: «Эконом» и «Оптимум». В первый входят только участие в забеге, вода на трассе и медаль финишёра. Второй же дополнен контрольным браслетом, электронным сертификатом участника, фирменной спортивной сумкой и футболкой. Бегунам, приобретшим пакет «Оптимум», также предоставляют место для хранения вещей и страховку участника.

Перед гонкой нужно убедиться в собственном состоянии здоровья. Медицинская справка не документ для организаторов – она в первую очередь добавляет вам уверенности на старте.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Пермь» во «ВКонтакте»

Расписание

Экстремальный забег «Стальной характер» в Перми пройдёт в субботу, 27 июня.

Программа мероприятия

8:00-15:00 – регистрация участников;

9:00-16:00 – работа фан-зоны;

10:45 – официальное открытие;

11:00 – первый старт;

11:30 – второй старт;

12:00 – третий старт;

12:30 – четвёртый старт;

13:00 – пятый старт;

16:00 – закрытие забега.

Для прохождения регистрации и получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Пройти регистрацию необходимо не позднее, чем за 30 минут до старта забега на выбранной дистанции.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Пермь» во «ВКонтакте»

Маршрут и дистанции

Забеги пройдут в горнолыжном комплексе «Иван-гора». Всего будет пять дистанций: протяжённость, сложность и количество препятствий будут различаться. Поэтому расскажем чуть подробнее про каждую из них.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

3 км. Самый лёгкий из представленных маршрутов. На трассе располагается 10 препятствий. Этот старт подойдёт для тех, кто только знакомится с форматом.

Самый лёгкий из представленных маршрутов. На трассе располагается 10 препятствий. Этот старт подойдёт для тех, кто только знакомится с форматом. 5 км. Классическая для «Стального характера» дистанция. Здесь участников будут ждать 15 преград. Такая трасса не для новичков, участник уже должен быть знаком с форматом, чтобы её пройти.

Классическая для «Стального характера» дистанция. Здесь участников будут ждать 15 преград. Такая трасса не для новичков, участник уже должен быть знаком с форматом, чтобы её пройти. 7 км. Оптимальная по соотношению дистанции и количества препятствий гонка. Такой вариант подойдёт для участников со средним уровнем подготовки.

Оптимальная по соотношению дистанции и количества препятствий гонка. Такой вариант подойдёт для участников со средним уровнем подготовки. 9 км. Это усложнённый формат, для которого нужно иметь разносторонне развитые навыки: ловкость, скорость, силу, гибкость и смекалку.

Это усложнённый формат, для которого нужно иметь разносторонне развитые навыки: ловкость, скорость, силу, гибкость и смекалку. 11 км. Самая сложная дистанция для настоящих «стальных» атлетов. Она включает наибольшее количество препятствий, делая из забега сложное испытание.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Пермь» во «ВКонтакте»

Награждение

Основная цель серии забегов «Стальной характер» – вовлечение людей в спортивную активность. Здесь участники в первую очередь преодолевают себя, проходя через все испытания. Поэтому награждение в абсолютном первенстве или по возрастным группам не предусмотрено. Все спортсмены, справившиеся с дистанцией, получат памятную медаль.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Пермь» во «ВКонтакте»

Перед началом забега обязательно проверяйте экипировку и выполняйте разминку. Такой подход позволит преодолеть весь маршрут без травм.