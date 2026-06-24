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Вечерний благотворительный забег Самое время жить: программа, особенности и дистанции

Вечерний благотворительный забег «Самое время жить»: программа, особенности и дистанции
Софья Бычкова
Забег «Самое время жить»
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Старт запланирован на 27 июня.

Массовые забеги не только возможность активно провести время в компании единомышленников, но ещё и шанс протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Фонд борьбы с лейкемией приглашает принять участие в благотворительном вечернем старте «Самое время жить».

В прошлом году участники забега помогли собрать больше 25 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие различных программ помощи фонда. Рассказываем, как будет организован благотворительный старт в этот раз.

О чём расскажем:

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О старте

«Самое время жить» — вечерний забег, проходящий в Москве. На выбор участникам предлагается несколько дистанций: 500 м, 1 км, 2 км, 5 км и 10 км. Участвовать можно как индивидуально, так и в рамках специального командного «Кубка фонда».

Рассказываем больше о подготовке к забегу:
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Регистрация открыта до 23:59 25 июня, но закроется раньше, если закончатся слоты. Для спортсменов и болельщиков также подготовили лекцию о донорстве костного мозга и музыкальную программу от арт-группы Artfonix, которая начнётся после награждения победителей забега.

Участники прямо в день старта смогут пополнить регистр доноров костного мозга России. Для этого нужно будет сдать кровь. Процедура займёт не более пяти минут и полностью безопасна.

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Расписание

Благотворительный забег состоится в эту субботу, 27 июня. Детали о времени каждого старта можно найти в программе события.

Выдача номеров и стартовых пакетов пройдёт 26 июня с 16:00 до 20:00 по адресу м. Белорусская, Ленинградский пр-т, д. 5, стр. 1, здание «Мосволонтёр», центральный вход, первый этаж, и 27 июня с 13:00 на месте проведения забега. Выдача номеров и пакетов участника будет закрываться поэтапно за час до старта на каждой дистанции.

Суббота, 27 июня

  • 13:00 — начало выдачи стартовых пакетов.
  • 15:00 — лекция о донорстве костного мозга.
  • 16:00 — официальное открытие мероприятия.
  • 16:15 — разминка для участников забегов на 500 м, 1 км.
  • 16:35 — старт детского забега на 500 м.
  • 16:50 — старт забега на 1 км.
  • 16:55 — разминка для участников забега на 2 км.
  • 17:10 — награждение победителей забега на 1 км.
  • 17:20 — старт забега на 2 км.
  • 17:40 — разминка для участников забега на 5 км.
  • 17:50 — награждение победителей забега на 2 км.
  • 18:05 — старт командного забега «Кубок фонда».
  • 18:10 — старт забега на 5 км.
  • 18:10 — разминка для участников забега на 10 км.
  • 18:40 — старт забега на 10 км.
  • 19:25 — награждение победителей «Кубка фонда», забегов на 5, 10 км и вручение специальных номинаций.
  • 20:00 — музыкальное выступление.
  • 20:45 — завершение мероприятия.

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Дистанции и маршруты

Стартово-финишный городок будет расположен на территории парка Победы, на «Входной площади». Все дистанции не выходят за пределы парка. Лимит времени не предусмотрен. Покрытие трассы — 100% асфальт, есть небольшие перепады высоты.

ДистанцияВозраст участников
500 мот 0 до 6 лет
1 кмот 7 до 13 лет
2 км14 лет и старше
5 км14 лет и старше
10 км16 лет и старше
Для участия в забеге требуется пройти регистрацию, предоставить удостоверение личности и медицинскую справку-допуск.

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Награждение

Результаты каждого атлета будут фиксироваться электронной системой хронометража. Победители на дистанциях (кроме 500 м) определяются в абсолютном зачёте. По итогам забегов будут награждены три самых быстрых атлета в каждой категории. Команды, показавшие лучший результат, отметят в рамках «Кубка фонда».

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Кроме того, все финишировавшие получат памятную медаль. Приятным бонусом станут бесплатные персональные фотографии с трассы для каждого участника.

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