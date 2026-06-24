Вечерний благотворительный забег «Самое время жить»: программа, особенности и дистанции

Массовые забеги не только возможность активно провести время в компании единомышленников, но ещё и шанс протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Фонд борьбы с лейкемией приглашает принять участие в благотворительном вечернем старте «Самое время жить».
В прошлом году участники забега помогли собрать больше 25 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие различных программ помощи фонда. Рассказываем, как будет организован благотворительный старт в этот раз.
О чём расскажем:
О старте
«Самое время жить» — вечерний забег, проходящий в Москве. На выбор участникам предлагается несколько дистанций: 500 м, 1 км, 2 км, 5 км и 10 км. Участвовать можно как индивидуально, так и в рамках специального командного «Кубка фонда».
Регистрация открыта до 23:59 25 июня, но закроется раньше, если закончатся слоты. Для спортсменов и болельщиков также подготовили лекцию о донорстве костного мозга и музыкальную программу от арт-группы Artfonix, которая начнётся после награждения победителей забега.
Участники прямо в день старта смогут пополнить регистр доноров костного мозга России. Для этого нужно будет сдать кровь. Процедура займёт не более пяти минут и полностью безопасна.
Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»
Расписание
Благотворительный забег состоится в эту субботу, 27 июня. Детали о времени каждого старта можно найти в программе события.
Суббота, 27 июня
- 13:00 — начало выдачи стартовых пакетов.
- 15:00 — лекция о донорстве костного мозга.
- 16:00 — официальное открытие мероприятия.
- 16:15 — разминка для участников забегов на 500 м, 1 км.
- 16:35 — старт детского забега на 500 м.
- 16:50 — старт забега на 1 км.
- 16:55 — разминка для участников забега на 2 км.
- 17:10 — награждение победителей забега на 1 км.
- 17:20 — старт забега на 2 км.
- 17:40 — разминка для участников забега на 5 км.
- 17:50 — награждение победителей забега на 2 км.
- 18:05 — старт командного забега «Кубок фонда».
- 18:10 — старт забега на 5 км.
- 18:10 — разминка для участников забега на 10 км.
- 18:40 — старт забега на 10 км.
- 19:25 — награждение победителей «Кубка фонда», забегов на 5, 10 км и вручение специальных номинаций.
- 20:00 — музыкальное выступление.
- 20:45 — завершение мероприятия.
Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»
Дистанции и маршруты
Стартово-финишный городок будет расположен на территории парка Победы, на «Входной площади». Все дистанции не выходят за пределы парка. Лимит времени не предусмотрен. Покрытие трассы — 100% асфальт, есть небольшие перепады высоты.
|Дистанция
|Возраст участников
|500 м
|от 0 до 6 лет
|1 км
|от 7 до 13 лет
|2 км
|14 лет и старше
|5 км
|14 лет и старше
|10 км
|16 лет и старше
Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»
Награждение
Результаты каждого атлета будут фиксироваться электронной системой хронометража. Победители на дистанциях (кроме 500 м) определяются в абсолютном зачёте. По итогам забегов будут награждены три самых быстрых атлета в каждой категории. Команды, показавшие лучший результат, отметят в рамках «Кубка фонда».
Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»
Кроме того, все финишировавшие получат памятную медаль. Приятным бонусом станут бесплатные персональные фотографии с трассы для каждого участника.