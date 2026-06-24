Вечерний благотворительный забег «Самое время жить»: программа, особенности и дистанции

Массовые забеги не только возможность активно провести время в компании единомышленников, но ещё и шанс протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Фонд борьбы с лейкемией приглашает принять участие в благотворительном вечернем старте «Самое время жить».

В прошлом году участники забега помогли собрать больше 25 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие различных программ помощи фонда. Рассказываем, как будет организован благотворительный старт в этот раз.

О чём расскажем:

О старте

«Самое время жить» — вечерний забег, проходящий в Москве. На выбор участникам предлагается несколько дистанций: 500 м, 1 км, 2 км, 5 км и 10 км. Участвовать можно как индивидуально, так и в рамках специального командного «Кубка фонда».

Регистрация открыта до 23:59 25 июня, но закроется раньше, если закончатся слоты. Для спортсменов и болельщиков также подготовили лекцию о донорстве костного мозга и музыкальную программу от арт-группы Artfonix, которая начнётся после награждения победителей забега.

Участники прямо в день старта смогут пополнить регистр доноров костного мозга России. Для этого нужно будет сдать кровь. Процедура займёт не более пяти минут и полностью безопасна.

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Расписание

Благотворительный забег состоится в эту субботу, 27 июня. Детали о времени каждого старта можно найти в программе события.

Выдача номеров и стартовых пакетов пройдёт 26 июня с 16:00 до 20:00 по адресу м. Белорусская, Ленинградский пр-т, д. 5, стр. 1, здание «Мосволонтёр», центральный вход, первый этаж, и 27 июня с 13:00 на месте проведения забега. Выдача номеров и пакетов участника будет закрываться поэтапно за час до старта на каждой дистанции.

Суббота, 27 июня

13:00 — начало выдачи стартовых пакетов.

15:00 — лекция о донорстве костного мозга.

16:00 — официальное открытие мероприятия.

16:15 — разминка для участников забегов на 500 м, 1 км.

16:35 — старт детского забега на 500 м.

16:50 — старт забега на 1 км.

16:55 — разминка для участников забега на 2 км.

17:10 — награждение победителей забега на 1 км.

17:20 — старт забега на 2 км.

17:40 — разминка для участников забега на 5 км.

17:50 — награждение победителей забега на 2 км.

18:05 — старт командного забега «Кубок фонда».

18:10 — старт забега на 5 км.

18:10 — разминка для участников забега на 10 км.

18:40 — старт забега на 10 км.

19:25 — награждение победителей «Кубка фонда», забегов на 5, 10 км и вручение специальных номинаций.

20:00 — музыкальное выступление.

20:45 — завершение мероприятия.

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Дистанции и маршруты

Стартово-финишный городок будет расположен на территории парка Победы, на «Входной площади». Все дистанции не выходят за пределы парка. Лимит времени не предусмотрен. Покрытие трассы — 100% асфальт, есть небольшие перепады высоты.

Дистанция Возраст участников 500 м от 0 до 6 лет 1 км от 7 до 13 лет 2 км 14 лет и старше 5 км 14 лет и старше 10 км 16 лет и старше

Для участия в забеге требуется пройти регистрацию, предоставить удостоверение личности и медицинскую справку-допуск.

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Награждение

Результаты каждого атлета будут фиксироваться электронной системой хронометража. Победители на дистанциях (кроме 500 м) определяются в абсолютном зачёте. По итогам забегов будут награждены три самых быстрых атлета в каждой категории. Команды, показавшие лучший результат, отметят в рамках «Кубка фонда».

Фото: Официальный сайт забега «Самое время жить»

Кроме того, все финишировавшие получат памятную медаль. Приятным бонусом станут бесплатные персональные фотографии с трассы для каждого участника.