Учёные каждый год внедряют невероятные и очень полезные новшества.

Беговой экзоскелет и костюм с искусственными мышцами: 6 корейских изобретений для спорта

В преддверии матча между сборными Южной Кореи и ЮАР, который состоится 25 июня в 4:00 мск, расскажем об изобретениях местных учёных.

Южная Корея – одна из ведущих стран мира, которая активно и эффективно внедряет в спорт различные технологии. И в этом плане не только превзошла другие страны, но и сделала практически невозможное.

О чём расскажем:

Новые технологии в большом спорте

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане на всех объектах организаторы запустили мобильный 5G-интернет. А горнолыжники удивились технологическому новшеству – костюмам с подушками безопасности. На виражах слаломной дистанции семь датчиков постоянно отслеживали состояние спортсмена.

Гуманоидные роботы, к восторгу болельщиков и участников Олимпиады, исполняли работу «вежливых швейцаров». Они открывали двери, распознавали людей по голосу и внешности.

При подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года для адаптации спортсменов были использованы специальные технологии. Сборная Южной Кореи тренировалась в условиях экстремальной жары. А после футболисты принимали горячие гидромассажные ванны и непременно ходили в сауну. Цель процедур заключалась в том, чтобы ускорить потоотделение, снизить температуру тела, а заодно и частоту сердечных сокращений. В результате, по задумке наставников корейской команды, должен был уменьшиться расход энергии во время игровых нагрузок.

Экзоскелеты для спринтеров

Созданный исследователями из Чунанского университета в Сеуле инновационный беговой костюм поначалу весил 4,4 кг. В ходе дальнейших испытаний разработчикам удалось добиться существенных изменений «ускоряющего костюма».

Теперь снаряжение весом в 2,5 кг помогает сократить время пробега на 200 м в среднем на 0,97 секунды. Модуль с электромоторами, связанными с двумя тросами, надевается на спину спортсмена. При этом концы тросов закрепляются на бёдрах бегуна.

Суть тренировочного процесса состоит в том, что, когда нога спортсмена двигается назад, трос сразу же натягивается с помощью электромоторов. Это значительно облегчает работу мышц. Экзоскелет определяет тип передвижения и плавно подстраивает параметр напряжения троса под каждый из них.

Экзоскелет Фото: Chung-Ang University

Умные спортивные ткани

В Корейском институте машиностроения и материалов местные исследователи совершили революционный прорыв. Они создали лёгкие удобные костюмы из натуральных волокон со встроенными искусственными мышцами и запустили их в массовое производство.

Затраты на изготовление этого спортивного снаряжения были минимальны – хватало 10 г таких эластичных волокон, чтобы поднять 10-15 кг. Последующие испытания уникального спортивного костюма наглядно показали, что он почти на 40% снижает мышечную нагрузку при повторяющихся движениях.

Учёные из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук пошли ещё дальше: они создали ткань, которая «читает» пот. Каждая нить этого материала обладает удивительным свойством. Роботизированные «мышечные» волокна анализируют состав пота и параллельно фиксируют движения тела.

Фото: Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)

Беговая дорожка для людей с ограниченными возможностями

Инновационный тренажёр Wheely-X от компании Kangsters представляет собой беговую дорожку, которая создана специально для инвалидов. Эта коляска вместе с её пользователем способна выдержать вес до 150 кг. Создатели инновационного тренажёра объединили в одном устройстве два комплекта стальных роликов и два алюминиевых пандуса.

Тренажёр подключается к планшету или смартфону и в специальном приложении пользователь видит виртуальный аватар. Это позволяет превратить обычные тренировки в интересное и полезное интерактивное занятие. Есть возможность заниматься с другими пользователями.

Тренажёр помогает развивать силу, гибкость и выносливость, а также стимулирует память и концентрацию у людей с ограниченными возможностями. Специальная беговая дорожка фиксирует скорость, темп и даже сожжённые калории. В её функции также заложена блокировка кресла.

Фото: wildwestwheelchairs.com

Нейротрекер для осанки

В 2025 году учёные из Сеульского национального технологического университета порадовали очередной технологической новинкой. Они разработали «умный» стул с датчиками, полезный для подрастающего поколения. В школьное кресло была встроена интеллектуальная система. Её цель – постоянно напоминать ребёнку о правильной осанке. Датчики давления анализируют, как распределяется вес ученика. На небольшое отклонение от оптимальной позы мгновенно реагирует система, подавая сигнал.

Популярностью пользуются разработанные корейскими учёными портативные электронные датчики размером с монету, которые следят за осанкой человека. Небольшие устройства крепятся на одежду в области лопаток.

Умные кроссовки

Samsung Shortcut Sneaker – это первая в мире спортивная обувь, которая способна отвечать на телефонные звонки и имеет возможность поставить любимую музыку! В подошву каждой кроссовки встроены специальные сенсоры, которые распознают до пяти уникальных движений. Можно даже включить камеру: для этого стоит лишь соединить пятки вместе. Говорить о массовом производстве необычной обуви пока ещё рано. Изготовлены лишь несколько единиц кроссовок.

Кроссовки Samsung Shortcut Sneaker Фото: samsung.com

Умные пояса для контроля талии

Электронный умный ремень, разработанный корейскими производителями, имеет ряд полезных функций. Он отслеживает окружность талии, пройденные шаги и время, проведённое в сидячем положении. Через смартфон ремень или пояс сигнализирует пользователю о нарушениях в режиме питания, в том числе и о малоподвижном образе жизни.

Стоит также упомянуть о новом южнокорейском продукте – турманиевом поясе. Многие пользователи говорили о том, что он улучшает кровообращение в области талии и способен снимать мышечные спазмы.

Фото: Choreograph (Konstantin Yuganov)/istockphoto.com