Трендовый напиток без кофеина: чем полезен синий чай анчан и как его правильно заваривать?

Чайная культура мира вовсе не ограничивается чёрным и зелёным сортами. Люди веками заваривают травы, цветы и коренья, получая напитки с особым «характером». Один из них — синий чай анчан — в последние годы набирает популярность и в России. Уникальность сорта в том, что это не чай в классическом понимании, а цветочный отвар. Он сразу бросается в глаза своим необычным сапфировым цветом. Помимо яркой картинки, чай интересен и составом.

Оксана Николенко спортивный нутрициолог, фитнес-тренер, руководитель отдела кураторов Dietologiy.Live «Разберём особенности синего чая анчан».

О чём расскажем:

История чая анчан

Родина растения — тропическая Азия: Таиланд, Малайзия, Индия, Вьетнам. Именно из Таиланда напиток пришёл в массовую культуру: там его продают как сувенир и часть национальной кухни. В Юго-Восточной Азии анчан традиционно пили не только ради удовольствия, но и использовали как часть народной медицины.

Фото: istockphoto.com/Nungning20

В Аюрведе растение известно как апараджита и часто применялось для поддержки нервной системы. Со временем напиток стал основой тайских десертов, а в последнее десятилетие добрался до европейских и российских чайных карт.

Что такое чай анчан?

Сорт получают из цветков Clitoria ternatea — вьющейся вечнозелёной лианы семейства бобовых. Растение достигает в длину более трёх метров, а его синие цветки диаметром 5–6 см цветут с мая по сентябрь. Для заваривания используют бутоны, которые собирают и сушат особым образом, сохраняя пигмент. Основные характеристики:

насыщенный сине-фиолетовый цвет. Его придают антоцианы — мощные антиоксиданты;

вкус мягкий, слегка травянистый, с едва уловимой цветочной и древесной ноткой;

в кулинарии анчан часто сочетают с лимоном, мёдом, имбирём или мятой.

Напиток представляет собой травяной настой без кофеина, поэтому его можно употреблять во второй половине дня без последствий для качества сна.

Полезные свойства чая анчан

Растение богато минералами, витаминами, флавоноидами и полифенолами. Среди наиболее заметных действий:

противовоспалительный эффект. Учёные связывают это свойство с высоким содержанием биологически активных соединений. Однако клинических исследований с участием людей пока недостаточно, поэтому анчан не следует рассматривать как лечебное средство;

поддержка здоровья глаз. Цветки потенциально улучшают микроциркуляцию крови в тканях глаз. Это поддерживает нормальное состояние сетчатки и зрительных функций, особенно с возрастом;

поддержка когнитивных функций. В аюрведической медицине настой давно используют как средство, способствующее улучшению памяти и концентрации внимания;

мягкий успокаивающий эффект. Чашка такого напитка помогает расслабиться после насыщенного дня, не вызывая излишней стимуляции нервной системы.

Фото: istockphoto.com/Anna Makarenkova

Дополнительная польза сорта – поддержка здоровья кожи. Регулярное употребление напитка способно поддерживать эластичность кожи, более ровный цвет лица и свежий внешний вид. При этом важно помнить, что ни один продукт не способен заменить комплексный уход и здоровый образ жизни.

Потенциальные неблагоприятные эффекты

Критических побочек у отвара нет, но при ряде состояний он способен навредить.

Беременность. В народной медицине растение применяли как стимулирующее матку средство, поэтому будущим мамам стоит проконсультироваться с врачом.

Непереносимость. Как и любой растительный продукт, анчан способен вызвать аллергию — начинать стоит с небольшой порции.

Пищеварение. В больших дозах травяные настои иногда вызывают тошноту или расстройство стула.

Также растение влияет на свёртываемость крови и уровень сахара, поэтому при приёме соответствующих препаратов нужна консультация врача.

Как заваривать чай анчан?

Для настоя подойдут цельные сушёные цветки или порошок. На порцию 200–250 мл берут пять-восемь бутонов или половину чайной ложки сухой смеси. Воду лучше брать фильтрованную, температурой 85–90 °C — кипяток разрушает часть антоцианов и делает настой менее ярким. Способы заваривания:

классический. Цветки заливают горячей водой и настаивают пять-семь минут, затем процеживают;

холодное заваривание. Цветки заливают холодной водой и оставляют в холодильнике на шесть-восемь часов. Такой способ сохраняет больше антиоксидантов.

Фото: istockphoto.com/wombatzaa

Обычно чай заваривают в прозрачной посуде. Так удобнее наблюдать, как вода окрашивается в синий цвет. Для соцсетей часто используют эффект хамелеона – пара капель лимонного сока меняет цвет настоя с синего на фиолетовый и розовый из-за изменения кислотности.

Анчан хорош и горячим, и холодным. Зимой чай слегка подслащивают мёдом. Летом его подают со льдом, мятой и лаймом — получается освежающий лимонад. Металлическую посуду с окислением лучше не использовать — это приглушает яркость цвета.

Чай анчан в кулинарии

Благодаря способности менять цвет настой полюбился барменам: на его основе готовят коктейли, например, лимонад «бабочка», меняющий оттенок на глазах у гостя при добавлении тоника или сока цитрусовых. Некоторые рецепты вы можете приготовить и дома. В частности:

синий рис. Обычный рис отваривают на настое анчана. Крупа окрашивается в голубой цвет, сохраняя нейтральный вкус;

десерт. Порошок такого чая добавляют в блины, маршмеллоу, желе и мороженое как натуральный краситель. Готовьте по обычному рецепту, но добавляйте в тесто одну-две чайные ложки порошка;

матча-латте. Анчан смешивают с молоком и взбивают — получается яркий напиток, который приятно не только пить, но и выкладывать в соцсети.

Фото: istockphoto.com/Nungning20

На фоне растущего интереса к натуральным суперфудам анчан закрепляется в меню кофеен и баров по всему миру. Его универсальность даёт основания полагать, что синий чай останется не разовым трендом, а постоянным гостем на столе у тех, кто ищет вкусные и полезные альтернативы привычным напиткам.

Источники

The Ayurvedic medicine Clitoria ternatea // Journal of Ethnopharmacology. — 2008. — Vol. 120, № 3. — P. 291–301.

Butterfly Pea (Clitoria ternatea) With Applications in Agriculture and Medicine // Frontiers in Plant Science. — 2019. — Vol. 10. — Art. 645.

Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties of Clitoria ternatea root // Fitoterapia. — 2003. — Vol. 74, № 4. — P. 345–349.