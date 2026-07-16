Универсальный ингредиент: 3 неожиданных способа приготовить шпинат

Шпинат — один из самых универсальных листовых овощей: его можно есть свежим, тушить, добавлять в выпечку и даже в смузи. Но при тепловой обработке он быстро теряет яркий цвет и превращается в неаппетитную массу, если не знать пары простых правил.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Поделюсь рецептами блюд со шпинатом и расскажу, как сохранить цвет и текстуру при его приготовлении».

Немного теории

Шпинат на 90% состоит из воды, поэтому при нагреве он резко уменьшается в объёме и темнеет. Чтобы этого избежать, важно минимизировать время термической обработки: добавляйте его в самом конце приготовления и прогревайте не дольше одной-двух минут.

Если используете свежий шпинат, то перед готовкой обязательно обсушите его: лишняя влага приводит к варке, а не к обжариванию. С замороженным продуктом действуйте так: разморозьте, откиньте на сито и тщательно отожмите руками, иначе блюдо получится водянистым. А вот чтобы сохранить цвет, добавляйте лимонный сок или уксус.

Рецепты блюд со шпинатом

Панкейки со шпинатом

Фото: Mariha-kitchen

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 210 ккал

Белки: 6,5 г

Жиры: 8,2 г

Углеводы: 28,5 г

Порции: 3-4

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г;

шпинат свежемороженый — 175 г;

тархун — 10 веточек (8 г);

молоко (3,2% жирности) — 175 мл;

куриное яйцо — 2 шт. (100 г);

сливочное масло растопленное — 30 г;

соль морская — 1/2 ч. л. (4 г);

сахар — 2 ст. л. (30 г);

цедра лимона — 1 ч. л. (2 г);

сок лимона — 2 ч. л. (10 г);

разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г).

Фото: neverest

Способ приготовления

1. Разморозьте шпинат, откиньте на сито и тщательно отожмите влагу.

2. Отделите листья тархуна от веток.

3. Растопите сливочное масло в микроволновке.

4. Взбейте яйца с солью и сахаром до лёгкой пены.

5. Пробейте блендером шпинат с тархуном и молоком в однородную зелёную массу. Влейте её к яйцам и перемешайте.

Фото: GMVozd

6. Добавьте муку и доведите тесто до консистенции густой сметаны. При необходимости добавьте немного муки.

7. Добавьте в тесто лимонный сок, цедру и разрыхлитель, хорошо перемешайте.

8. Разогрейте сковороду, слегка смажьте растительным маслом и удалите излишки салфеткой. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до румяной поверхности.

Подавайте тёплыми. Панкейки хорошо сочетаются с красной икрой и взбитым творожным сыром.

Закрытый пирог с форелью, шпинатом и творожным сыром

Фото: Boris Yatsenko

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 285 ккал

Белки: 12,5 г

Жиры: 18,2 г

Углеводы: 18,5 г

Порции: 4-6

Ингредиенты

Для теста:

мука — 300 г;

сливочное масло — 180 г;

сахарная пудра — 20 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

холодная вода — 3 ст. л.

Фото: Madeleine_Steinbach

Для начинки:

филе форели — 400 г;

шпинат — 150 г;

творожный сыр — 200 г;

лук-шалот — 5-6 шт. (150 г);

чеснок — 2 зубчика (12 г);

сливочное масло — 30 г;

тимьян — 2 веточки (2 г);

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Дополнительно:

куриное яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

1. Нарежьте масло кубиками.

2. Соедините муку, сахарную пудру и соль, добавьте масло и разотрите всё в крошку. Можно использовать миксер с насадкой «лопатка».

3. Добавьте яйцо и холодную воду, быстро соберите тесто. Сформируйте шар и уберите в холодильник на 30-40 минут.

4. Зачистите форель от костей и чешуи, нарежьте мякоть кубиками.

Фото: alvarez

5. Промойте и обсушите шпинат, крупные листья нарежьте.

6. Мелко порубите лук-шалот и чеснок.

7. Разогрейте сотейник со сливочным маслом, добавьте лук и жарьте около 10 минут на слабом огне до мягкости.

8. Положите чеснок, тимьян и шпинат. Томите одну-две минуты до уменьшения объёма зелени. Остудите.

9. Смешайте форель, шпинатную массу и творожный сыр, посолите и поперчите.

10. Тесто разделите на две части — примерно 60% и 40%.

11. Раскатайте большую часть и выложите в форму, сформируйте бортики. Выложите начинку.

12. Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и защипайте края.

13. Разогрейте духовку до 180°С.

14. Сформируйте из остатков теста декоративные элементы: полоски, листики или косички. Смажьте яйцом верхнюю часть теста вместе с украшениями, сделайте отверстия для выхода пара.

15. Выпекайте 35-40 минут до румяной корочки.

Дайте немного остыть перед подачей.

Милкшейк из авокадо, шпината и мяты

Фото: tashka2000

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 95 ккал

Белки: 1,8 г

Жиры: 6,5 г

Углеводы: 7,2 г

Порции: 2-3

Ингредиенты

миндальное или овсяное молоко — 350 г;

авокадо (мякоть) — 260 г;

сок лайма — 60 г;

шпинат свежий — 125 г;

мёд — 2 ст. л. (60 г);

мята свежая — 1/2 пучка (15 г);

цедра лайма — 2 ч. л. (5 г);

лёд фраппе — 300 г.

Фото: istockphoto.com/portishead1

Способ приготовления

1. Очистите авокадо, уберите косточку.

2. Ополосните и обсушите мяту и шпинат.

3. Все ингредиенты загрузите в чашу блендера и пробейте до однородности.

Подавайте сразу после приготовления в охлаждённом виде.

Форель с зелёным кинотто и бобами эдамаме

Фото: istockphoto.com/PeteerS

Кинотто — ризотто, в котором вместо риса используют киноа.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 195 ккал

Белки: 14,5 г

Жиры: 11,2 г

Углеводы: 12,5 г

Порции: 1

Ингредиенты

форель (филе) — 110 г;

смесь специй (чёрный перец, белый перец, цедра лимона) — на кончике ножа (0,4 г);

оливковое масло — 1/2 ст. л. (8 г);

киноа красное (готовое) — 50 г;

рыбный бульон — 30 мл;

творожный сыр — 30 г;

пармезан — 10 г;

сливочное масло — 8 г;

чеснок — 1/2 зубчика (1,4 г);

лук репчатый — 1-2 колечка (6 г);

замороженный шпинат — 50 г;

вода — 25 мл;

бобы эдамаме — 8 г;

кресс-салат — по вкусу (1 г);

цедра лимона — 1/4 ч. л. (0,6 г).

Фото: istockphoto.com/gillian vann

Способ приготовления

1. Положите в чашу блендера шпинат, влейте 25 мл воды. Пробейте до однородности.

2. Приправьте рыбу смесью специй.

3. Мелко порубите лук и чеснок.

4. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло.

5. Обжарьте форель до золотистой корочки со всех сторон, снимите с нагрева.

Фото: istockphoto.com/Andreas Steidlinger

6. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте лук и чеснок. Готовьте до появления аромата.

7. Добавьте готовое киноа, влейте бульон и добавьте творожный сыр. Доведите до кипения и уменьшите нагрев.

8. Добавьте зелёный фреш и пармезан, хорошо перемешайте и снимите с огня.

9. Выложите кинотто на тарелку, сверху — форель кожей вверх. Добавьте эдамаме и кресс-салат. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте перцем с цедрой.

Шпинат богат железом, витамином К и фолиевой кислотой, которые важны для крови, костей и нервной системы. Так что эти блюда не только вкусные, но и полезные. Добавляйте листовой овощ в рацион почаще.