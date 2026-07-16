Универсальный ингредиент: 3 неожиданных способа приготовить шпинат

Шпинат — один из самых универсальных листовых овощей: его можно есть свежим, тушить, добавлять в выпечку и даже в смузи. Но при тепловой обработке он быстро теряет яркий цвет и превращается в неаппетитную массу, если не знать пары простых правил.
«Поделюсь рецептами блюд со шпинатом и расскажу, как сохранить цвет и текстуру при его приготовлении».
Немного теории
Шпинат на 90% состоит из воды, поэтому при нагреве он резко уменьшается в объёме и темнеет. Чтобы этого избежать, важно минимизировать время термической обработки: добавляйте его в самом конце приготовления и прогревайте не дольше одной-двух минут.
Если используете свежий шпинат, то перед готовкой обязательно обсушите его: лишняя влага приводит к варке, а не к обжариванию. С замороженным продуктом действуйте так: разморозьте, откиньте на сито и тщательно отожмите руками, иначе блюдо получится водянистым. А вот чтобы сохранить цвет, добавляйте лимонный сок или уксус.
Рецепты блюд со шпинатом
Панкейки со шпинатом
Фото: Mariha-kitchen
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 210 ккал
Белки: 6,5 г
Жиры: 8,2 г
Углеводы: 28,5 г
Порции: 3-4
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 250 г;
- шпинат свежемороженый — 175 г;
- тархун — 10 веточек (8 г);
- молоко (3,2% жирности) — 175 мл;
- куриное яйцо — 2 шт. (100 г);
- сливочное масло растопленное — 30 г;
- соль морская — 1/2 ч. л. (4 г);
- сахар — 2 ст. л. (30 г);
- цедра лимона — 1 ч. л. (2 г);
- сок лимона — 2 ч. л. (10 г);
- разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г).
Фото: neverest
Способ приготовления
1. Разморозьте шпинат, откиньте на сито и тщательно отожмите влагу.
2. Отделите листья тархуна от веток.
3. Растопите сливочное масло в микроволновке.
4. Взбейте яйца с солью и сахаром до лёгкой пены.
5. Пробейте блендером шпинат с тархуном и молоком в однородную зелёную массу. Влейте её к яйцам и перемешайте.
Фото: GMVozd
6. Добавьте муку и доведите тесто до консистенции густой сметаны. При необходимости добавьте немного муки.
7. Добавьте в тесто лимонный сок, цедру и разрыхлитель, хорошо перемешайте.
8. Разогрейте сковороду, слегка смажьте растительным маслом и удалите излишки салфеткой. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до румяной поверхности.
Подавайте тёплыми. Панкейки хорошо сочетаются с красной икрой и взбитым творожным сыром.
Закрытый пирог с форелью, шпинатом и творожным сыром
Фото: Boris Yatsenko
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 285 ккал
Белки: 12,5 г
Жиры: 18,2 г
Углеводы: 18,5 г
Порции: 4-6
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 300 г;
- сливочное масло — 180 г;
- сахарная пудра — 20 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- холодная вода — 3 ст. л.
Фото: Madeleine_Steinbach
Для начинки:
- филе форели — 400 г;
- шпинат — 150 г;
- творожный сыр — 200 г;
- лук-шалот — 5-6 шт. (150 г);
- чеснок — 2 зубчика (12 г);
- сливочное масло — 30 г;
- тимьян — 2 веточки (2 г);
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Дополнительно:
- куриное яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
1. Нарежьте масло кубиками.
2. Соедините муку, сахарную пудру и соль, добавьте масло и разотрите всё в крошку. Можно использовать миксер с насадкой «лопатка».
3. Добавьте яйцо и холодную воду, быстро соберите тесто. Сформируйте шар и уберите в холодильник на 30-40 минут.
4. Зачистите форель от костей и чешуи, нарежьте мякоть кубиками.
Фото: alvarez
5. Промойте и обсушите шпинат, крупные листья нарежьте.
6. Мелко порубите лук-шалот и чеснок.
7. Разогрейте сотейник со сливочным маслом, добавьте лук и жарьте около 10 минут на слабом огне до мягкости.
8. Положите чеснок, тимьян и шпинат. Томите одну-две минуты до уменьшения объёма зелени. Остудите.
9. Смешайте форель, шпинатную массу и творожный сыр, посолите и поперчите.
10. Тесто разделите на две части — примерно 60% и 40%.
11. Раскатайте большую часть и выложите в форму, сформируйте бортики. Выложите начинку.
12. Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и защипайте края.
13. Разогрейте духовку до 180°С.
14. Сформируйте из остатков теста декоративные элементы: полоски, листики или косички. Смажьте яйцом верхнюю часть теста вместе с украшениями, сделайте отверстия для выхода пара.
15. Выпекайте 35-40 минут до румяной корочки.
Дайте немного остыть перед подачей.
Милкшейк из авокадо, шпината и мяты
Фото: tashka2000
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 95 ккал
Белки: 1,8 г
Жиры: 6,5 г
Углеводы: 7,2 г
Порции: 2-3
Ингредиенты
- миндальное или овсяное молоко — 350 г;
- авокадо (мякоть) — 260 г;
- сок лайма — 60 г;
- шпинат свежий — 125 г;
- мёд — 2 ст. л. (60 г);
- мята свежая — 1/2 пучка (15 г);
- цедра лайма — 2 ч. л. (5 г);
- лёд фраппе — 300 г.
Фото: istockphoto.com/portishead1
Способ приготовления
1. Очистите авокадо, уберите косточку.
2. Ополосните и обсушите мяту и шпинат.
3. Все ингредиенты загрузите в чашу блендера и пробейте до однородности.
Подавайте сразу после приготовления в охлаждённом виде.
Форель с зелёным кинотто и бобами эдамаме
Фото: istockphoto.com/PeteerS
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 195 ккал
Белки: 14,5 г
Жиры: 11,2 г
Углеводы: 12,5 г
Порции: 1
Ингредиенты
- форель (филе) — 110 г;
- смесь специй (чёрный перец, белый перец, цедра лимона) — на кончике ножа (0,4 г);
- оливковое масло — 1/2 ст. л. (8 г);
- киноа красное (готовое) — 50 г;
- рыбный бульон — 30 мл;
- творожный сыр — 30 г;
- пармезан — 10 г;
- сливочное масло — 8 г;
- чеснок — 1/2 зубчика (1,4 г);
- лук репчатый — 1-2 колечка (6 г);
- замороженный шпинат — 50 г;
- вода — 25 мл;
- бобы эдамаме — 8 г;
- кресс-салат — по вкусу (1 г);
- цедра лимона — 1/4 ч. л. (0,6 г).
Фото: istockphoto.com/gillian vann
Способ приготовления
1. Положите в чашу блендера шпинат, влейте 25 мл воды. Пробейте до однородности.
2. Приправьте рыбу смесью специй.
3. Мелко порубите лук и чеснок.
4. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло.
5. Обжарьте форель до золотистой корочки со всех сторон, снимите с нагрева.
Фото: istockphoto.com/Andreas Steidlinger
6. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте лук и чеснок. Готовьте до появления аромата.
7. Добавьте готовое киноа, влейте бульон и добавьте творожный сыр. Доведите до кипения и уменьшите нагрев.
8. Добавьте зелёный фреш и пармезан, хорошо перемешайте и снимите с огня.
9. Выложите кинотто на тарелку, сверху — форель кожей вверх. Добавьте эдамаме и кресс-салат. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте перцем с цедрой.
Шпинат богат железом, витамином К и фолиевой кислотой, которые важны для крови, костей и нервной системы. Так что эти блюда не только вкусные, но и полезные. Добавляйте листовой овощ в рацион почаще.