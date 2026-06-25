От экстрима до йоги: спортивная программа на VK Fest в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург готовится принять главный летний фестиваль страны. Мероприятие уже давно перестало быть просто музыкальным марафоном. Рассказываем подробнее!

Организаторы в этом году превращают фестиваль в настоящий спортивный кластер:

пять сцен;

сотни активностей;

десятки тысяч гостей.

Если раньше VK Fest посещали только ради концертов любимых артистов, то теперь спортивная программа может составить серьёзную конкуренцию хедлайнерам фестиваля. Смело берите с собой кроссовки и удобную форму!

Мы изучили спортивную программу фестиваля и составили топ развлечений, которые придутся по душе самым активным меломанам.

Фото: VK Fest

О чём расскажем:

Скейтпарк и музей экстрима

Музеи скейтбординга и самокатного спорта привезут на фестиваль настоящую экстрим-зону. Для гостей — бесплатные тренировки на самокатах, скейтах, велосипедах и баланс-бордах. Выдаётся защита, работают три площадки, а среди участников — профессионалы со всей страны.

В финале встретятся по 10 лучших райдеров в каждой дисциплине. Среди них: Максим Лаллав (герой фильма о скейтбордисте), чемпион мира Максим Круглов и популярный велоблогер Антон Степанов. Для тех, кто пока не готов выходить на большую площадку, работает парк для фингербордов — мини-скейтбординг на пальцах. Конкурсы с призами гарантированы.

Фото: whitebalance.space/ istockphoto.com

Гольф

Ассоциация гольфа России познакомит с этим видом спорта всех желающих. Гольф в России — молодой и развивающийся, и для многих знакомство с ним происходит именно на таких мероприятиях. Каждый сможет взять в руку клюшку и попробовать закатить мяч в лунку. Зона оборудована так, чтобы стать мастером в самом важном элементе гольфа — короткой игре.

Фото: simonkr/ istockphoto.com

Танцевальные батлы

На площадке «ДВИЖЕНИЕ battle» лучшие танцоры из разных городов будут бороться за крутые призы и овации зрителей.

Батлы пройдут по номинациям:

breaking;

hip-hop;

house;

all styles;

crew x crew.

Фото: SeventyFour/ istockphoto.com

Организаторы отмечают, что участвуют и дети, и взрослые – значит, на площадку можно смело приходить всей семьёй. Это не просто соревнование, а настоящее шоу, заряженное энергией и драйвом.

Бадминтон

На фестивале можно освоить азы бадминтона. Яркие корты и игры будут доступны для всех — независимо от возраста и опыта. Вас познакомят со спортивным бадминтоном, научат базовым правилам и помогут сделать первые удары.

Фото: Olga Yastremska/ istockphoto.com

Спортивные настольные игры

Любителей спортивных настольных игр тоже будут ждать сюрпризы. Вам придётся пройти проверку на ловкость, быстроту реакции и побороться с соперниками за вкусные и полезные подарки.

Акробатическое шоу

Для тех, кто хочет просто посмотреть на невероятное, выступит шоу-группа Jump Energy. Лучшие бокеры-акробаты Петербурга покажут захватывающие дух пируэты. Бешеная энергетика и постоянный контакт с публикой — зрелище, которое не оставит равнодушным.

Фото: Organic Media/ istockphoto.com

Йога

Тем, кому нужно восстановиться, рекомендуем посетить пространство для йоги и перезагрузки. В нём научат отдыхать буквально за пять минут с помощью дыхательных практик. Кроме того, вы сможете пройти тест на баланс и получить приятные подарки за участие.

Фото: fizkes/ istockphoto.com

Помимо Санкт-Петербурга, VK Fest пройдет в Нижнем Новгороде 11 июля и в Москве 18-19 июля. В лайн-апе фестиваля – сотни артистов, инфлюенсеров, множество различных развлекательных зон для гостей всех возрастов.