Одни сделали ставку на яркость и привлекли максимум внимания, а другие выбрали комфорт и тончайшие модные нюансы.

Топ-10 самых стильных сборных на ЧМ-2026. А вам чьи образы нравятся больше?

Чемпионат мира по футболу — событие не только спортивное, но и модное. Причём всё больше внимания в его рамках уделяется гардеробам игроков вне поля. В модную гонку наряду со спортивными брендами активно включаются люксовые марки.

В результате фэшн-битвы становятся не менее обсуждаемыми, чем футбольные. Взять хотя бы игроков сборной Кот-д'Ивуара, которые с трапа самолёта спустились так, будто вышли на подиум Недели высокой моды. И составившую им достойную конкуренцию команду Конго. Обе сборные выбрали для появления на ЧМ роскошные парадные образы. Именно они обычно и вызывают модный ажиотаж.

Хотя некоторым командам удалось запомниться и более неформальными комплектами. Например, Испании, для которой дом Loewe создал капсулу, включающую официальные и кэжуал-расслабленные комплекты. И именно последние активно обсуждались модными таблоидами. Более того — многие сборные и вовсе отказались от идеи парадной одежды, заменив её интересными модными миксами в духе времени. Но обо всём по порядку.

Мы выбрали 10 сборных, над гардеробами которых потрудились дизайнеры, и предлагаем выбрать самый стильный гардероб.

А вам какая команда кажется самой стильной?

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Топ-10 самых стильных сборных на ЧМ-2026. Голосуй! Фото: Федерация футбола Сенегала 1 место Сенегал Сборная Сенегала выбрала путь сочетания высокой моды с культурно-патриотическим настроем. И парадный костюм, разработанный дакарским модным домом Xakeb Maison de Couture, произвёл фурор. В его основе эстетика традиционного африканского одеяния Гранд-бубу , но кутюрно переосмысленная. В комплект входят струящаяся рубашка-туника с воротником-стойкой, удлинённый жилет и свободные брюки. Нижний слой — светло-серый с серебряным отливом. Туника по центру украшена ручной вышивкой. Жилет и брюки — в глубоком серо-зелёном цвете. Это сочетание даёт ощущение силы и мягкой уверенности. Для неформальных поводов у команды есть более расслабленный гардероб. Его разработал технический спонсор Puma. Фото: Федерация футбола Конго / Alvin Junior MakJMAKxPARIS 2 место Конго Парадные образы команды Конго по-настоящему шикарны: чёрный цвет, элегантный крой и вплетённый с кутюрным изяществом местный колорит. Их автор — конголезский дизайнер Алвин Джуниор Мак, основавший в Париже бренд JmakxParis. Эти образы — одновременно и отсылка к культуре сапёров (SAPE), и демонстрация национального колорита. Сапёры — это субкультура, зародившаяся в Конго в начале XX века. Её представители считалаи, что одежда — произведение искусства, и возводили ношение люксовых, подчёркнуто элегантных вещей в культ. В образах сборной Конго эта философия выражается через крой, использование тканей (премиальный кашемир) и общий кутюрный настрой. Леопардовые элементы — символ силы и королевской власти в местной культуре. Фото: Федерация футбола Кот-д'Ивуар / Ibrahim Fernandez Couture 3 место Кот-д'Ивуар Стиль команды Кот-д'Ивуар, продемонстрированный по прибытии на турнир, получил название — «африканский кутюр». Парадный образ включает базовый комплект из белоснежных брюк и рубашки, а главный его акцент — яркий блейзер с вышивкой на спине. Создал всё это великолепие знаменитый местный дизайнер Ибрагим Фернандес. Кстати, оранжевая цветовая гамма, градиентный переход цвета, напоминающий знойный закат, принт тай-дай и изображение слона — всё это про национально-командный колорит. Но, одновременно — и про общие модные тенденции. Оттенок Mandarin Orange (яркий оранжевый) — в числе самых актуальных цветов лета по версии института Pantone. А тай-дай и размытые градиенты — из списка модных принтов. Фото: AmorAMilLenceria 4 место Аргентина У сборной Аргентины — парадный вариант гардероба для официальных поводов: элегантный тёмно-синий классический костюм-двойка из тонкой шерсти, белая рубашка, галстук. Придраться к такому решению невозможно, но и завирусится оно едва ли. Однако с этой задачей прекрасно справился дорожный аутфит команды. Для комфорта в перелётах adidas и аргентинский модельер Сантьяго Артемис создали «пижамные» комплекты. Свободный крой, струящаяся ткань, нежно-голубой цвет с неконтрастными полосами — всё это создаёт ощущение расслабленности. Здесь сознательно сделана ставка на комфорт, который важен в условиях перелёта. И это один из важных модных трендов сегодняшнего дня. Фото: BOSS 5 место США За стиль сборной США отвечает немецкий модный дом Hugo Boss. И его почерк читается со всей очевидностью: строгость, функциональность и статусность. Всё есть в повседневных и парадных комплектах команды. При этом мы имеем всё-таки не скучную классику, а дизайнерское решение. Здесь и высокая мода и строгий тейлоринг, и элементы уличного стиля. Все вещи изготовлены из технологичной шерсти — ультралёгкой и дышащей, подходящей для жаркого североамериканского климата. Цвет — Navy Blue — благородный синий. Выбран не случайно. Это отсылка к оттенку синего на национальном флаге США. А также возможность подчеркнуть строгость — статус хозяев турнира. Фото: Cavallaro Napoli 6 место Нидерланды Сборная Нидерландов в области парадного гардероба отказалась от классики и сделала ставку на более повседневное решение — монохромные костюмы в стиле расслабленного тейлоринга от бренда Cavallaro Napoli. Они состоят из куртки-овершота свободного кроя и брюк. Выполнены в глубоком чёрном цвете, который создаёт идеальный фон для белоснежных футболок и кроссовок Patta x Nike, разработанных специально для ЧМ. Именно они — фишка образа. Яркие огненно-рыжие элементы на кроссовках призваны напомнить о традиционных исторических цветах нидерландской сборной. Лаконичная белая футболка не так проста, как кажется. Она сшита из 100-процентного мерсеризованного хлопка. Благодаря специальной обработке нитей ткань имеет благородный шелковистый блеск. Её украшает деликатный принт. Есть версия с текстовой отсылкой к бренду — Cavallaro, а есть — с надписью HOLLAND (в коммерческой и розничной версиях). Фото: Федерация футбола Мексики / Calderoni 7 место Мексика Официальный парадный гардероб для сборной Мексики создан брендом Calderoni. В комплект входят костюм-двойка: приталенный пиджак и слегка зауженные брюки. Ткань — лёгкая дышащая шерсть. Нижний слой — опциональный. Белая рубашка с галстуком — для более формальных поводов. Базовая футболка в тон — для переездов и перелётов (на фото). Цвет — классический тёмно-синий. При всей внешней строгости и лаконичности образ этот не так прост. Главная его фишка — подкладка пиджака, дизайн которой был разработан в сотрудничестве с Национальным институтом антропологии и истории Мексики. Узор на ткани — это абстрактные геометрические мотивы, отсылающие к мезоамериканской игре в мяч. Они же цитируются и на галстуках. А ещё — на внутренней стороне стойки воротника есть мотивирующая вышивка с девизом сборной — «Somos México» («Мы — Мексика»). Фото: Nike 8 место Франция Если говорить о глобальных модных тенденциях, то одну из них продемонстрировала сборная Франции, официально отказавшись от обязательной парадной формы (костюм-тройка) в пользу премиального стритвира и спортивного люкса. И речь здесь про тренд на свободу самовыражения. Строгие костюмы заменила совместная коллекция Jacquemus и Nike, объединившая спортивный стиль и французскую эстетику 90-х. Капсула включает: джерси, худи, ветровки, спортивные штаны, а также классические рубашки, галстуки и другое. Здесь много типичной полоски, тёмно-синего оттенка и цвета французского флага: белый, красный, голубой. Наряду со спортивной обувью есть и классические лоферы, которые запросто вписываются в образ. Общий настрой — винтаж, элегантность, спорт и самые непривычные сочетания этих примет. Фото: Федерация футбола Испании 9 место Испания Гардероб сборной Испании — результат коллаборации с модным домом Loewe. Для команды была создана капсула, включающая более формальные образы и повседневные — для переездов и тому подобное. Первый вариант — костюм из однобортного тёмно-синего пиджака и свободных, классических брюк. Нижним слоем идёт поло цвета электрик. Второй — отсылка к рабочей и уличной одежде: бомберы, свободные брюки-карпентеры , хлопковые футболки. Всё — в спокойных, природных оттенках: тёмно-синий, песочный. Хотя есть и яркие акценты: жёлтые и красные фрагменты на футболках. Фото: Федерация футбола Германии 10 место Германия Немецкий футбольный союз в области парадного гардероба решил отказаться от классического костюма-тройки в пользу концепции «расслабленной строгости». Воплотил её бренд Marc O'Polo. Жёсткий пиджак заменила куртка-овершот из плотного премиального хлопка. Выглядит она собранно и строго, но более неформально. Парадный статус подчёркивает вышитый матовый герб DFB с четырьмя звёздами. Для переездов и перелётов нижним слоем становится футболка, а для более официальных поводов — рубашка или трикотажные поло от немецкого бренда van Laack. Брюки — удобные чиносы. Цвета — элегантные, нейтральные, удобные для переездов. В общем, менеджмент сборной Германии решил сделать ставку на комфорт и практичность. Решение — в духе современных модных тенденций.