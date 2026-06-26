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Фестиваль бега Кудыкина Гора Трейл 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Кудыкина Гора Трейл» — 2026: как пройдёт фестиваль бега в 2026 году?
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт фестиваль бега «Кудыкина Гора Трейл»?
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Старты назначены на 4 и 5 июля.

Совсем скоро природный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области соберёт сотни бегунов, которые отправятся в увлекательное путешествие по пересечённой местности. Участникам на выбор предоставляется 10 форматов, так что каждый сможет подобрать дистанцию под свои возможности. Рассказываем подробнее про фестиваль «Кудыкина Гора Трейл».

О чём расскажем:

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О фестивале

В природном парке «Кудыкина гора» в сказки не только верят, их воплощают в жизнь. Локация располагается на берегу Дона, а значит, после забега можно освежиться, поплавать или просто полюбоваться природой.

Участникам фестиваля предлагают на выбор восемь трейлранинговых дистанций от 500 м до 52 км, для любителей «Северной ходьбы» доступны два варианта – 5 и 10 км. По ходу дистанции участники будут переходить через неглубокие лужи и ручьи, бежать в тени деревьев смешанного леса, по цветущим полям и вдоль реки Дон. На более длинных маршрутах предстоит преодолеть несколько крутых горок.

Готовьтесь к старту правильно:
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Заявки на участие принимаются до 2 июля, стоимость участия варьируется от 1300 до 5000 рублей в зависимости от выбранной дистанции и времени покупки. Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности, оригинал и копию медицинской справки. Участники младше 18 лет должны предоставить разрешение от родителей.

Фото: Сообщество «Кудыкина Гора Трейл / Земля Легенд серия забегов» во «ВКонтакте»

Расписание

Фестиваль бега «Кудыкина Гора Трейл» пройдёт в выходные, 4-5 июля. В каждый из дней будет проводиться по пять стартов. Подробнее о них узнавайте в программе мероприятия.

Беговые вызовы:
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4 июля, суббота

  • 12:00 — открытие стартового городка, начало работы раздевалок.
  • 12:00-19:45 — выдача стартовых пакетов.
  • 15:30-16:00 — старты детских забегов «Колобок» на 500 м.
  • 16:10-16:40 — старты детских забегов «Братец Иванушка и Сестрица Алёнушка» на 1 км.
  • 16:40 — начало работы камер хранения.
  • 16:40 — старт благотворительного забега на 1,5 км.
  • 17:00 — старт забега «Василиса Прекрасная» на 5 км.
  • 18:00 — старт забега «Алёша Попович» на 10 км.
  • 19:30 — награждение победителей и призёров на всех дистанциях.
  • 20:00 — развлекательное шоу «Рык Горыныча».
  • 20:15 — начало концертной программы.

Фото: Сообщество «Кудыкина Гора Трейл / Земля Легенд серия забегов» во ВКонтакте

5 июля, воскресенье

  • 6:30 — открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.
  • 7:00-8:15 — выдача стартовых пакетов для участников дисциплины «Скандинавская ходьба» и забегов на 33 и 15 км.
  • 7:00 — брифинг участников забега «Тугарин Змей» на 52 км.
  • 7:15 — старт забега «Тугарин Змей» на 52 км.
  • 7:50 — брифинг участников забега «Илья Муромец» на 33 км.
  • 8:00 — старт забега «Илья Муромец» на 33 км.
  • 8:20 — брифинг участников забега «Добрыня Никитич» на 15 км.
  • 8:30 — старт забега  «Добрыня Никитич» на 15 км.
  • 9:00 — старт дисциплины «Северная ходьба» на дистанции 5 км и 10 км.
  • 14:30 — награждение победителей и призёров на всех дистанциях.
  • 15:15 — закрытие трассы.

Фото: Сообщество «Кудыкина Гора Трейл / Земля Легенд серия забегов» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Местом проведения выбран природный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области. Здесь находятся не только целебные источники, но и арт-объекты и памятники культуры. В таком месте забег становится культурным опытом, а не просто физической активностью. На выбор представлено 10 форматов участия, разберём каждый.

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ДистанцияЛимит времениВозраст участников
Детский забег «Колобок» на 500 м7 минутот 3 до 8 лет
Детский забег «Братец Иванушка и Сестрица Алёнушка» на 1 км10 минутот 7 до 14 лет
Благотворительный забег на 1,5 км15 минутот 9 лет и старше
Забег «Василиса Прекрасная» на 5 км1 часот 13 лет и старше
Забег «Алёша Попович» на 10 км1 час 45 минутот 18 лет и старше
Забег «Добрыня Никитич» на 15 км2 часа 45 минутот 18 лет и старше
Забег «Илья Муромец» на 33 км5 часов 30 минутот 18 лет и старше
Забег «Тугарин Змей» на 52 км8 часовот 18 лет и старше
«Северная ходьба» на 5 км1 час 10 минутот 13 лет и старше
«Северная ходьба» на 10 км.2 часаот 13 лет и старше
Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения соревнования — 4 или 5 июля 2026 года.

Фото: Сообщество «Кудыкина Гора Трейл / Земля Легенд серия забегов» во «ВКонтакте»

Награждение

Каждый участник, успешно преодолевший дистанцию, получит памятную медаль и электронный сертификат. Специальные призы достанутся бегунам с первого по третье места в абсолютном первенстве на всех дистанциях, кроме детской 500 м и благотворительной 1,5 км.

В забегах на 15, 33 и 52 км также будут награждать по одному самому быстрому участнику в возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50+. Среди трёх призёров на дистанции 52 км будет распределён призовой фонд.

Денежное вознаграждение финишеров дистанции 52 км:

  • первое место — 30 000 рублей;
  • второе место — 20 000 рублей;
  • третье место — 10 000 рублей.

Фото: Сообщество «Кудыкина Гора Трейл / Земля Легенд серия забегов» во «ВКонтакте»

Природный парк «Кудыкина гора» — место, которое стоит посетить, тут можно окунуться в атмосферу волшебства, наткнуться на героев сказок, насладиться живописными ландшафтами. А соединить посещение с пробежкой можно будет уже в следующие выходные.

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