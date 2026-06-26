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ДР Конго — Узбекистан, матч 3-го тура ЧМ по футболу 2026, 28 июня 2026 года: чем знаменит Узбекистан, плов, Шёлковый путь, сумаляк

Плов как наследие ЮНЕСКО и самое красивое метро: 7 вещей, которыми знаменит Узбекистан
Венера Ерофеева
Узбекистан, что посмотреть, достопримечательности
Комментарии
Традиционные блюда, исторические моменты и уникальные достопримечательности.

Узбекистан впервые попал на чемпионат мира по футболу. А первый гол в истории выступлений команды на ЧМ забил 22-летний полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Сборная Узбекистана сыграет с командой ДР Конго 28 июня в 2:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расскажем об Узбекистане – волшебном уголке Центральной Азии с уникальной историей и необычными традициями.

О чём расскажем:

Великий шёлковый путь

Этот термин появился гораздо позже. В 1877 году немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен ввёл в обиход название, связанное с одним из основных товаров в торговле – шёлком. Узбекистан с давних времён занимал очень выгодное географическое и стратегическое положение, связывая Восточную Азию с Европой. И Великий шёлковый путь протяжённостью в 1200 км, проходил через её центр.

Фото: rchphoto/istockphoto.com

Этот торговый маршрут достиг своего расцвета в XIII-XIV веках. Через Великий шёлковый путь двигались сотни караванов, пробираясь через пустыни и сложные горные участки. В средневековых городах Узбекистана – Самарканде, Бухаре и Хиве — устраивались грандиозные и шумные торговые ярмарки. Великолепные ферганские скакуны, чудной красоты ковры, шёлковые ткани Маргилана были самыми ходовыми товарами, которые закупались заезжими купцами.

По данным последних археологических раскопок, в Ферганской дoлине добывали и производили железо, которое шло на изготовление знаменитой дамасской стали. В 1994 году в Самарканде была принята декларация ЮНЕСКО «О возрождении Великого шёлкового пути».

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Рудник Мурунтау

Он считается одним из экономических символов Узбекистана, характеризующим благосостояние страны. В 2020 году Мурунтау, расположенный в пустыне Кызылкум, признали первым среди самых крупных золотых рудников мира. Правда, этот статус ему присвоили ещё раньше.

Фото: wikipedia/commons

В 1958 году советские геологи нашли под пластами пустыни свыше 5000 т драгоценного металла. Это месторождение с огромными стратегическими запасами назвали «находкой века». Сейчас о руднике Мурунтау заговорили как о новом узбекистанском Клондайке. Оказывается, на его территории более 600 млн лет назад сформировался металлогенический пояс Тянь-Шаня. И под красными песками пустыни, по научным прогнозам, таятся ещё не открытые геологами несметные месторождения драгоценного металла.

Заметим, что в Узбекистане в промышленных объёмах добывают уран, молибден, серебро, вольфрам и другие полезные ископаемые. А по экспорту «белого золота» – хлопка – Узбекистан занимает одно из первых мест в мире.

Ташкентский метрополитен

Первое метро в Центральной Азии запустили в 1977 году. При планировании и строительстве учитывалась высокая сейсмическая активность региона. Установленные конструкции метрополитена могли выдержать землетрясение до девяти баллов. Архитектура каждой станции ташкентского метрополитена поражает гармоничным сочетанием советского модернизма с восточными мотивами.

Каждая станция — неповторимый архитектурный шедевр с сейсмоустойчивой конструкцией.

Фото: Lukas Bischoff /istockphoto.com

Любопытно, что с первых дней его работы все остановки объявляли только женские голоса.

Многие станции метро носят имена национальных героев и исторических личностей. И каждая из них отличается ярким художественным оформлением. Например, станция «Алишер Навои» со сводчатыми потолками, голубой мозаикой, резными элементами и огромным панно с изображением великого поэта похожа на восточный дворец времён Средневековья.

Узбекский плов

Это блюдо внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Согласно легенде, великий Авиценна составил рецепт приготовления плова из семи компонентов и прописал его как лечебное средство сыну одного из восточных правителей. Говорят, что идея блюда зародилась во II-III веках до нашей эры.

Вначале в Индии готовили рис со специями и травами. Затем древние персы добавили баранину, и получилось кушанье, которое в скором будущем станет неотъемлемой частью жизни целой страны. Плов в современной узбекской культуре символизирует единство семьи и общины. И в каждом регионе страны его готовят по своим особенным рецептам.

Фото: Stanislav Sablin/istockphoto.com

В 2017 году в Ташкенте более 50 поваров участвовали в грандиозном по кулинарным масштабам процессе. Они потратили почти шесть часов, чтобы приготовить самый большой плов в мире. И блюдо с любимой едой весом в 7,36 т попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Примечательно, что сборная Узбекистана по футболу привезла на чемпионат мира плов в специальных герметичных контейнерах.

Сумаляк

Это главное блюдо готовят на 21 марта, когда повсюду в стране празднуется Навруз – день весеннего равноденствия. И торжества идут в течение 15-20 дней. Огонь и проросшее зерно считаются самыми важными символами. Чтобы приготовить сумаляк, проросшую пшеницу тщательно перемалывают и варят целые сутки в большом казане, в который обязательно кладут небольшие камешки. В этом случае блюдо никогда не подгорит.

И тому, кто нашёл в тарелке с едой камешек, согласно примете, весь год будет сопутствовать удача. А женщины собираются у казана большой группой, поочерёдно помешивая массу деревянной лопаточкой, поют песни и гадают на будущее по узорам кипящего кушанья. И по традиции принято сумаляк раздавать соседям, гостям и родственникам.

Фото: wikipedia/commons

Базар Чорсу

Этот знаменитый базар имеет очень давнюю историю. Он возник в самом центре будущего Великого шёлкового пути более 2000 лет назад. В Средние века Чорсу, расположенный в небольшой низменности на пересечении караванных дорог, был оживлённым торговым местом для купцов со всех концов света.

Первое здание базара с крышей появилось лишь в 1602 году. Свой современный архитектурный облик Чорсу приобрёл в наши дни. Семь монументальных куполов знаменитого базара, построенных на месте старинных торговых рядов, в 1922 году были официально признаны объектом культурного наследия Узбекистана.

Фото: Tatiana Kashko/istockphoto.com

Ташкентская телебашня

15 января 1985 года в столице Узбекистана был введён в эксплуатацию уникальный объект. Телевизионную и радиовещательную башню высотой в 375 м и весом в 6000 т из цельносварной стали строили в течение шести лет. Кстати, здесь же расположится позже комплексная станция высотных наблюдений при Узбекском гидрометеорологическом центре.

Фото: monticelllo/istockphoto.com

В 1991 году Ташкентская телебашня вошла в Федерацию Великих башен мира. Круговая смотровая площадка высотой в 94 м – любимое место туристов. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на один из самых древних городов Центральной Азии.

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